Найкращі налаштування для VALORANT: як грають профі?

Якщо ти хочеш мати найвищі шанси піднятися в рейтингу VALORANT і змагатися на таких турнірах, як Red Bull Home Ground, чому б не повчитися у лідерів? Читай далі, щоб дізнатися, як професіонали налаштовують гру на матчах.
01
DPI (чутливість миші)
Вибір правильної чутливості миші залежить від кількох чинників. В тебе має виходити повертати килимок миші на 180-360 градусів під час гри, не зісковзуючи з нього.
В шутерах рекомендується використовувати нижчі значення DPI, наприклад, 800 або 1600. Щодо чутливості у самій грі: показник фактору прицілу у профі зазвичай коливається від 0.35 до 0.45.
Чутливість скоупу, чинник, через який змінюється загальна чутливість, коли ти використовуєш приціл на зброї, становить 1.00 для 76% досвідчених геймерів. Середня цифра — 0.95.
02
Налаштування графіки та роздільна здатність
Головне в налаштуваннях графіки — режим дисплея. Більшість профі надають перевагу повноекранному режиму. Роздільна здатність не повинна перевищувати 1920x1080 пікселів. Вища роздільна здатність вимагає більшої потужності комп'ютера.
У налаштуваннях FPS краще вимкнути обмеження частоти кадрів. Вона не має бути меншою за 60. Якщо у налаштуваннях є опція «Nvidia Reflex Low Latency», ти можеш обрати «On + Boost», щоб отримати ще краще зображення.
У налаштуваннях графіки бажано активувати опцію «Багатопотоковий рендеринг». Це дозволить грі працювати на кількох потоках на твоєму ПК, що сприяє більшій плавності. Для кращої продуктивності варто тримати всі інші графічні налаштування на якомога нижчому рівні, щоб мати більше кадрів у секунду.
В пункті «Статистика» можна увімкнути відображення різної інформації про поточну потужність комп'ютера, пінг тощо. Тут вирішувати тобі, яку інформацію ти хочеш бачити постійно (якщо така взагалі є).
03
Звук
Сприйняття опонентів та їхніх звуків у VALORANT має вирішальне значення для максимальної обізнаності щодо оточення. Профі часто грають без фонової музики, тому що вони або не хочуть чути її, або вмикають свою. Найважливішим параметром на цій вкладці є конфігурація динаміка. Її варто встановити на «Стерео», щоб ти міг співвідносити звуки руху до напрямку, звідки вони доносяться.
04
Приціл
Приціл — найбільш індивідуальний вибір у будь-якій грі. Тут ти можеш розслабитися. Однак ми не хочемо приховувати від тебе ті приціли, які обирають профі. Більшість гравців за замовчуванням використовують точку, коло або хрест. У меню в розділі «Приціл» ти можеш обрати й інші варіанти.
05
Професійні налаштування
cNed (FUT esports)
- DPI: 800, чутливість 0.32
- Приціл
- Колір: білий (#ffffff)
- Контур: вимкнено
- Середня точка: вимкнено
- Внутрішні лінії
- Показати внутрішні лінії: увімкнено
- Прозорість: 1
- Довжина: 5
- Товщина: 2
- Зсув: 0
- Помилка руху: вимкнено
- Помилка вогню: вимкнено
- Зовнішні лінії
- Показати зовнішні лінії: вимкнено
- Помилка руху: вимкнено
- Помилка вогню: вимкнено
- Код імпорту: 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.8
Xeppaa (Cloud 9)
- DPI: 800, чутливість 0.35
- Приціл
- Колір: білий (#ffffff)
- Контур: вимкнено
- Середня точка: вимкнено
- Внутрішні лінії
- Показати внутрішні лінії: увімкнено
- Прозорість: 1
- Довжина: 4
- Діаметр: 2
- Товщина: 2
- Помилка руху: вимкнено
- Помилка вогню: вимкнено
- Зовнішні лінії
- Показати зовнішні лінії: вимкнено
- Помилка руху: вимкнено
- Помилка вогню: вимкнено
- Код імпорту: 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.8
keloqz (DVM)
- DPI: 400, Чутливість 0.44
- Приціл
- Колір: блакитний (#00ffff)
- Контур: вимкнено
- Середня точка: увімкнено
- Внутрішні лінії
- Показати внутрішні лінії: увімкнено
- Прозорість: 1
- Довжина: 4
- Товщина: 2
- Зміщення: 2
- Помилка руху: вимкнено
- Помилка вогню: вимкнено
- Зовнішні лінії
- Показати зовнішні лінії: вимкнено
- Помилка руху: вимкнено
- Помилка вогню: вимкнено
- Код імпорту: 0;P;c;5;h;0;d;1;z;1;a;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
mimi (G2 Gozen)
- DPI: 400, Чутливість 0.365
- Приціл
- Колір: блакитний (#00ffff)
- Контури: увімкнено
- Середина: вимкнено
- Внутрішні лінії
- Показати внутрішні лінії: увімкнено
- Прозорість: 1
- Довжина: 4
- Товщина: 2
- Зміщення: 2
- Помилка руху: вимкнено
- Помилка вогню: вимкнено
- Зовнішні лінії
- Показати зовнішні лінії: увімкнено
- Помилка руху: вимкнено
- Помилка вогню: вимкнено
- Код імпорту: 0;P;c;5;o;0.25;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
ScreaM (Karmine Corp)
- DPI: 400, чутливість 0.741
- Приціл
- Колір: блакитний (#00ffff)
- Контури: увімкнено
- Середня точка: увімкнено
- Прозорість центру: 1
- Діаметр центру: 3
- Внутрішні лінії
- Показати внутрішні лінії: вимкнено
- Помилка руху: вимкнено
- Помилка вогню: вимкнено
- Зовнішні лінії
- Показати зовнішні лінії: вимкнено
- Помилка руху: вимкнено
- Помилка вогню: вимкнено
- Код імпорту: 0;P;c;5;u;896413FF;o;1;d;1;z;3;s;0;m;1;0b;0;1b;0
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