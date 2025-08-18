Пляжний волейбольний майданчик
Beach Volleyball

Де в Києві пограти у пляжний волейбол: топ майданчиків столиці

4 локації для класної гри та професійних тренувань.
Автор Андрій Костюк
Читати 4 хв.Published on

Резюме

  1. 1
    X-Park
  2. 2
    SUNRISE
  3. 3
    MIDGARD
  4. 4
    5 ЕЛЕМЕНТ
Пляжний волейбол здається знайомим кожному з дитинства. Саме там народжуються найкращі удари і рухи, які ніколи не повториш під час звичного матчу на паркетному майданчику.
Усе, що потрібно для класної гри — літо, пісок і команда друзів. Легкість правил і захоплююча динамічність процесу роблять цей спорт все популярнішим.
Звичайно, більшість грає у пляжний волейбол для задоволення — щоб позасмагати, порухатися після сидіння в офісі і просто добре провести час на свіжому повітрі. Та є й такі, для кого це не просто розвага чи хобі.
Люди у всьому світі використовують пляжний волейбол як спосіб тримати себе у формі, розвивати витривалість, реакцію і проводити активні тренування з командою.
Щоб не залежати від кількості натовпу у зонах відпочинку біля води, в Україні вже давно існують приватні майданчики для пляжного волейболу. Серед переваг — комфорт (душ, вбиральні, роздягальні), якісне обладнання, а також можливість зручного планування часу для гри з друзями чи тренером.
Нижче ти знайдеш добірку найкращих майданчиків столиці для гри в пляжний волейбол. Обирай, яка з них приваблює тебе найбільше — і плануй наступну гру з друзями, поки літо ще не скінчилось.
Топ майданчиків для пляжного волейболу у Києві

01

X-Park

  • Локація: Парк Муромець
  • Графік: щодня з 07:00 до 22:00 (за попереднім записом)
  • Ціна: від 400-600 грн/год
6 професійних майданчиків для пляжної гри, де проходять усі змагання Української конфедерації волейболу. Чудова локація у зеленій зоні Труханового острова, в самому серці столиці. Під час гри учасників супроводжує прохолодний вітер з річки, а після напруженого матчу можна прийняти душ і займатися іншими активними розвагами.
Це одне з найпопулярніших місць Києва для гри в пляжний волейбол, тому записуватися краще завчасно.
02

SUNRISE

  • Локація: Гідропарк
  • Графік: у будні з 07:00 до 22:00, у вихідні – з 10:00 до 22:00
  • Ціна: від 1200 грн/год
Однією з головних переваг локації є наявність критих піщаних полів для гри. Крім того, Sunrise — це академія пляжних видів спорту і один з найбільших спортивних комплексів такого спрямування у Європі.
Тут можна замовити індивідуальні та групові заняття з тренером чи навіть спробувати для себе програму Fitness Game, яка не тільки навчить перемагати суперників, а й допоможе триматися у класній фізичній формі.
03

MIDGARD

  • Локація: проспект Академіка Глушкова, 1 (ВДНГ)
  • Графік: щодня з 08:00 до 19:00
  • Ціна: 500 грн/год
Майданчик для пляжного волейболу у спортивній академії на ВДНГ — це велике місце для гри посеред зелені і міського затишку. Сітка має можливість регулювання висоти, аби насолодитися пляжним волейболом могли навіть найменші гравці.
Ще однієї перевагою локації є освітлення у вечірній час, що дозволяє зручно забронювати поле для розваг після роботи чи зійтися у принциповому змаганні аж до пізнього вечора!
04

5 ЕЛЕМЕНТ

  • Локація: вулиця Електриків, 29а
  • Графік: пн-пт з 07:00 до 22:00, у вихідні – 09:00 до 20:00
  • Ціна: за наявності клубної картки чи окремим записом у менеджерів клубу
Влітку тут відкривається спеціальний майданчик для гри у пляжний волейбол із білим піском і басейном поряд.
Це унікальне місце столиці, де для учасників спільноти поєднуються фізичні навантаження, розваги і відпочинок. Та скористатися ними можна, тільки за умови наявності клубної картки чи окремим записом у менеджерів клубу.
Крім запропонованих нами, у Києві є ще локації для гри у пляжний волейбол. Більшість із них є частиною відпочинкових комплексів чи пляжів столиці.
Також можна пошукати для себе безкоштовні варіанти активного відпочинку. На берегах Дніпра вистачає місць із білим піском і натягнутою сіткою для гри в пляжний волейбол. На більшість із них можна приходити навіть без команди, адже охочих позмагатися там можна знайти майже цілодобово.
