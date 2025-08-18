Де в Києві пограти у пляжний волейбол: топ майданчиків столиці

Пляжний волейбол здається знайомим кожному з дитинства. Саме там народжуються найкращі удари і рухи , які ніколи не повториш під час звичного матчу на паркетному майданчику.

Усе, що потрібно для класної гри — літо, пісок і команда друзів. Легкість правил і захоплююча динамічність процесу роблять цей спорт все популярнішим .

Звичайно, більшість грає у пляжний волейбол для задоволення — щоб позасмагати, порухатися після сидіння в офісі і просто добре провести час на свіжому повітрі. Та є й такі, для кого це не просто розвага чи хобі.

Матч на Red Bull Beach Arena у Відні © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Люди у всьому світі використовують пляжний волейбол як спосіб тримати себе у формі, розвивати витривалість, реакцію і проводити активні тренування з командою.

Щоб не залежати від кількості натовпу у зонах відпочинку біля води, в Україні вже давно існують приватні майданчики для пляжного волейболу. Серед переваг — комфорт (душ, вбиральні, роздягальні), якісне обладнання, а також можливість зручного планування часу для гри з друзями чи тренером.

Нижче ти знайдеш добірку найкращих майданчиків столиці для гри в пляжний волейбол. Обирай, яка з них приваблює тебе найбільше — і плануй наступну гру з друзями, поки літо ще не скінчилось.

Запекла боротьба під час змагань Red Bull Full Moon 2024 © Dovilė Stirbytė / Red Bull Content Pool

Топ майданчиків для пляжного волейболу у Києві

01 X-Park

Локація: Парк Муромець

Графік: щодня з 07:00 до 22:00 (за попереднім записом)

Ціна: від 400-600 грн/год

6 професійних майданчиків для пляжної гри, де проходять усі змагання Української конфедерації волейболу. Чудова локація у зеленій зоні Труханового острова, в самому серці столиці. Під час гри учасників супроводжує прохолодний вітер з річки, а після напруженого матчу можна прийняти душ і займатися іншими активними розвагами.

Це одне з найпопулярніших місць Києва для гри в пляжний волейбол, тому записуватися краще завчасно.

02 SUNRISE

Локація: Гідропарк

Графік: у будні з 07:00 до 22:00, у вихідні – з 10:00 до 22:00

Ціна: від 1200 грн/год

Однією з головних переваг локації є наявність критих піщаних полів для гри. Крім того, Sunrise — це академія пляжних видів спорту і один з найбільших спортивних комплексів такого спрямування у Європі.

Тут можна замовити індивідуальні та групові заняття з тренером чи навіть спробувати для себе програму Fitness Game, яка не тільки навчить перемагати суперників, а й допоможе триматися у класній фізичній формі.

Яскрава гра на піску © Dovilė Stirbytė / Red Bull Content Pool

03 MIDGARD

Локація: проспект Академіка Глушкова, 1 (ВДНГ)

Графік: щодня з 08:00 до 19:00

Ціна: 500 грн/год

Майданчик для пляжного волейболу у спортивній академії на ВДНГ — це велике місце для гри посеред зелені і міського затишку. Сітка має можливість регулювання висоти, аби насолодитися пляжним волейболом могли навіть найменші гравці.

Ще однієї перевагою локації є освітлення у вечірній час, що дозволяє зручно забронювати поле для розваг після роботи чи зійтися у принциповому змаганні аж до пізнього вечора!

04 5 ЕЛЕМЕНТ

Локація: вулиця Електриків, 29а

Графік: пн-пт з 07:00 до 22:00, у вихідні – 09:00 до 20:00

Ціна: за наявності клубної картки чи окремим записом у менеджерів клубу

Влітку тут відкривається спеціальний майданчик для гри у пляжний волейбол із білим піском і басейном поряд.

Це унікальне місце столиці, де для учасників спільноти поєднуються фізичні навантаження, розваги і відпочинок. Та скористатися ними можна, тільки за умови наявності клубної картки чи окремим записом у менеджерів клубу.

Андерс Мол та Крістіан Серум грають у пляжний волейбол © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Крім запропонованих нами, у Києві є ще локації для гри у пляжний волейбол. Більшість із них є частиною відпочинкових комплексів чи пляжів столиці.

Також можна пошукати для себе безкоштовні варіанти активного відпочинку. На берегах Дніпра вистачає місць із білим піском і натягнутою сіткою для гри в пляжний волейбол. На більшість із них можна приходити навіть без команди, адже охочих позмагатися там можна знайти майже цілодобово.