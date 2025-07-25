Поради профі: як безпечно підіймати важку вагу

Підтримувати ідеальну форму під час підняття важких предметів непросто, особливо коли з'являється втома. За словами чемпіонки з функціонального фітнесу

, опанування техніки може визначати різницю між проривом і провалом. Ми поспілкувалися з «Найсильнішою жінкою на Землі», щоб дізнатися, як підіймати вагу з розумом, не нашкодити та розширювати власні межі — незалежно від того, наскільки важкою є вага або наскільки високими є ставки.