Поради профі: як безпечно підіймати важку вагу

Підтримувати ідеальну форму під час підняття важких предметів непросто, особливо коли з'являється втома. За словами чемпіонки з функціонального фітнесу Лаури Хорват, опанування техніки може визначати різницю між проривом і провалом. Ми поспілкувалися з «Найсильнішою жінкою на Землі», щоб дізнатися, як підіймати вагу з розумом, не нашкодити та розширювати власні межі — незалежно від того, наскільки важкою є вага або наскільки високими є ставки.
Хорват допомогла розробити фітнес-змагання Red Bull Gym Clash, де відвідувачі тренажерних залів можуть поборотися між собою в інтенсивних тренуваннях. Вона зосередилася на створенні збалансованих і різноманітних програм. Та щоразу, коли ти змушуєш себе викладатися в спортзалі, підіймаючи важкі предмети, для досягнення результату потрібна не лише сила. «Коли ти працюєш над собою, ефективна техніка є вирішальною, — каже атлетка. — Не лише для того, щоб показати найкращий результат чи підняти найбільшу вагу, а й щоб тренуватися безпечно».
То як спортсменам підтримувати гарну форму, коли вони втомлені — під час індивідуального тренування, на фітнес-змаганнях, як-от Gym Clash, або навіть на трендовому HYROX? «Практика — шлях до досконалості!» — переконана Хорват. Вона радить тренуватися як у стані повної готовності, так і втоми. «Важливо відпрацьовувати та вдосконалювати техніку, коли почуваєшся свіжо, — пояснює вона. — Але не менш важливо виконувати вправи й тоді, коли відчуваєш втому». Хорват також рекомендує включати підйом ваги в інтервальні тренування. Це означає, що вправи виконуються у чітко визначених циклах: періоди активної роботи чергуються з відпочинком. Наприклад, 40 секунд підіймаєш вагу, 20 секунд відпочиваєш. Такий підхід допомагає адаптуватися до умов змагань.
Долучатися до тренувань у спортзалі з друзями буває весело, але, за словами Хорват, є користь і в тому, щоб займатися наодинці. Це дає тобі змогу повністю зосередитися на техніці, темпі й формі. Ти не намагаєшся встигнути за кимось іншим і не відволікаєшся. «Знімай себе на відео, щоб бачити, а не лише відчувати рух», — радить вона. Так ти зможеш переглянути свою форму пізніше.
Правила Лаури Хорват для підтримки гарної форми під час підняття важких ваг:
- «Практика — шлях до досконалості! Важливо відпрацьовувати та вдосконалювати техніку, коли почуваєшся свіжо. Але не менш важливо виконувати вправи й тоді, коли відчуваєш втому».
- «Відточуй свої навички наодинці».
- «Підіймай ваги під час інтервального тренування».
- «Знімай себе на відео, щоб бачити, а не лише відчувати рух».
Що таке Red Bull Gym Clash?
Red Bull Gym Clash — це глобальне фітнес-змагання, де елітні команди тренажерних залів виступають, щоб довести, що вони мають найкраще поєднання міці, точності та злагодженості. Кожна команда з чотирьох осіб — двох чоловіків і двох жінок — проходить чотири інтенсивні випробування, спрямовані на перевірку витривалості, сили, координації та ментальної стійкості. Мета? Показати себе, вийти за межі власних можливостей і позмагатися за звання найкращого спортзалу на Землі.
Хто така Лаура Хорват?
Лауру Хорват сміливо можна назвати зіркою фітнесу. Після впевненої перемоги на Іграх з кросфіту 2023 року вона здобула титул «Найсильніша жінка на Землі» — і не збирається зупинятися. Вона виросла в сімейному скелелазному залі в Будапешті, Угорщина — просторі, де щодня доводиться долати гравітацію, гартувати характер і приймати виклики. Її шлях — від елітної скелелазки до тренерки з функціонального фітнесу — це історія завзяття, витривалості та рішучості. Сьогодні Хорват прагне переосмислити, що означає бути сильною, вправною й нестримною жінкою. «Я вважаю, що кожен має вміти підтягуватися, — сказала Хорват в інтерв'ю для Red Bull. — Наприклад, моя мама багато років не могла цього зробити, але почала займатися кросфітом — і тепер може. Мені здається, що це дивовижно».
Хорват надихає нове покоління спортсменів, особливо жінок, займатися силовими тренування з гордістю та цілеспрямованістю. За словами Хорват, ліфтинг — це більше, ніж просто нарощування м’язів. Йдеться також про незалежність. «Чому все це можуть робити лише чоловіки? Я думаю, що для жінок бути сильною та підіймати важкі предмети, підтягуватися або відтискатися — це дуже розширює можливості, — каже Хорват. — Так, приємно, коли чоловіки допомагають тобі замінити лампочку, але якщо я хочу, я можу це зробити сама».