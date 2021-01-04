У березні 2020 року журнал Forbes назвав українку Вікторію Рєпу однією із тридцяти найуспішніших підприємців Європи до тридцяти років. Додаток BetterMe, який вона створила у 2016 році, завантажили понад 85 мільйонів користувачів, а у 2019 він очолив рейтинг iOS-застосунків для здоров’я та фітнесу.

Ми поспілкувалися з Вікторією і дізналися, як створити успішний проєкт, який зацінить увесь світ.

Увійти в ІТ

Спочатку Вікторія не планувала працювати в IT © Особисте фото

Вікторія навчалася у звичайній сільській школі на Донеччині. І робила це досить добре. Так їй вдалося отримати один з трьох грантів на безкоштовне навчання у Київській школі економіки.

«Я не планувала працювати саме в ІТ-сфері, ба більше --- створювати свій tech-продукт. Я мріяла працювати у «великій четвірці» аудиторських компаній (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young and Klynveld Peat Marwick Goerdeler, — ред.), але виявилось, що повільна корпоративна культура не відповідає моєму темпераменту та амбіціям», — пояснює Вікторія.

Одразу після університету майбутня стартаперка влаштувалась на роботу у Procter & Gamble, де працювала аналітиком з логістики. «Фактично я півтора роки рахувала, як перевезти коробки з товаром дешевше. Через 1.5 року зрозуміла, що в корпорації кар'єрне зростання відбувається досить повільно. А мені хотілось розвитку, випробувань і пригод. Тому я вирішила спробувати себе у сфері IT й подала документи у Genesis Product School».

Початок BetterMe

BetterMe починався лише з 3 людей © BetterMe

Після проходження курсів, Вікторію взяли на роботу у Genesis, де вона разом Віталієм Лаптенком почала працювати над проєктами Genesis Media. Саме там вони помітили стрімкий попит на якісний контент у сфері здоров’я і фітнесу.

Занурившись у тему, майбутні стартапери виявили, що у 70% американців є зайва вага, а питання «Як схуднути?» — на четвертому місці серед найпопулярніших запитів Google. Крім того, тоді ринок фітнес-застосунків у 2017 році переживав стрімкий зріст: за декілька років він злетів до 500 млн доларів. У цьому підприємці побачили неабиякий потенціал.

Тоді ж Вікторія та Віталій вирішили створити додаток для тих, хто робить перші кроки до здорового способу життя.

«Мене завжди цікавила тема здоров'я, харчування, східних практик, тому ідея була близькою. Захотіла поділитися цим зі світом і допомогти іншим вести більш здоровий і усвідомлений спосіб життя», — згадує Вікторія.

Окрім тренувань різних рівнів інтенсивності для бігу, йоги чи занять вдома, у додаток вирішили додати купу освітнього контенту. Наприклад, плани харчування.

Прототип на 200 000 користувачів

У перші 10 днів BetterMe завантажили понад 100 тисяч користувачів © Better Me

Аби вивчити аудиторію, команда BetterMe, яка тоді складалась лише з трьох людей, створила Facebook-сторінку майбутнього застосунку і почали публікувати контент на тему здоров’я і фітнесу. Паралельно з цим Вікторія і Віталій почали розробку додатка. Ще до офіційного релізу BetterMe, стартапу вдалося зібрати аудиторію в 200 000 підписників.

Це дало свій результат, у перші десять днів після релізу, BetterMe завантажили понад 100 тисяч користувачів. Позначки в 1,5 мільйона користувачів застосунок досяг менше ніж за рік. Зараз у команді BetterMe 144 людини і компанія продовжує активно наймати працівників.

Не BetterMe єдиним

Успіх застосунку надихнув Вікторію розширити лінійку. Так майже одразу після BetterMe з’явився BetterMen — окремий додаток для чоловіків.

«У серпні 2018 року ми подумали: якщо є запит на додаток для жінок, то чому б не спробувати зробити такий для чоловіків? Виявилося, що у цій категорії для чоловіків взагалі не було конкуренції. Існували лише додатки, щоб качати м'язи, а для коригування ваги або здорового способу життя — не було», — згадує Рєпа. На створення новинки пішло лише два тижні. Сьогодні BetterMen — другий за популярністю додаток компанії.

Тоді засновники вирішили повторити досягнення і так само швидко створили BetterMe Yoga. На створення усього контенту також пішло півмісяця, але дива не сталося. «Ми не врахували особливості досвіду користувачів. Пізніше ми зрозуміли, що люди йогою займаються інакше: це не мас-маркет продукт, а короткі тренування неефективні для цього виду спорту, — розповідають у BetterMe. Проєкт був не настільки прибутковим, як розраховували розробники — і пізніше його довелось об'єднати з додатком BetterMe: Home Workout & Diet.

Сьогодні додатки із серії BetterMe доступні у 190-та країнах світу. Але цікавіше те, що вони адаптовані під кожну з них окремо. Так, план харчування і рецепти у Мексиці, Європі або Китаї будуть відрізнятися інгредієнтами та способами приготування. Для того, аби дізнатися локальні особливості кожної з країн, команда проєкту вивчає соціальні мережі.

Табір Apple. Що це і як туди потрапити?

Додаток BetterMe © Better Me

У 2019 Apple запустила бізнес-табір для жінок-підприємниць, які володіють або управляють бізнесом мобільних додатків. Однією із перших учасників табору стала Вікторія, що мала за плечима уже три роки успішної роботи.

Рєпа зізнається: ніколи не шукала наставників, табір Apple додав їй неабиякого досвіду. «В оточенні інших підприємиць з’являється особливе натхнення створювати щось нове. Крім того, тижнева програма була повністю присвячена підходу Apple до створення додатків. Я запам’ятала, що наше перше завдання — служити емоціям користувачів і саме це має бути головним критерієм у прийнятті рішень».

Список Forbes

Фото з табору Apple © Особисте фото

У 2020 році Вікторія Рєпа з’являлася на сторінках Forbes двічі: як одна з 30 найуспішніших підприємців Європи у галузі технологій до тридцяти років і в аналогічному українському списку у галузі ІТ.