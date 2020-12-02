За кадром: стрітстайл-фотограф Саша Птааг та його 5 знімків

Фотографія стала моєю основною роботою лише у 2015 році. Але регулярно знімати я почав ще у середній школі. Ми з однокласниками тоді часто їздили на екскурсії, і батьки завжди давали мені з собою сімейну плівкову «мильничку», щоб я фотографував фортеці та красиві види. Мені здається, вже у тих подорожах я зрозумів, що люблю знімати. І навіть зрозумів, що людей мені подобається фотографувати трохи більше, ніж усе інше.

З того моменту і до 2015 року я фотографував виключно на плівку. У професійну фотографію я прийшов досить пізно, у 27 років. На той момент я вже 8 років працював розробником і досяг певного успіху. Зрозуміло, що мені постійно не вистачало часу на особисті проекти та комерційні зйомки. Одночасно з цим робота була стабільною і відмовитись від цього було важко. Але в один момент я зрозумів: якщо я не піду із офісу зараз, потім буде набагато складніше. Так я знайшов сили все кинути і повністю переключитись на фотографію.

Наступні кілька років у мене було відчуття, що я нарешті почав жити. Я вірю, що мій найбільш амбітний проект ще не стався. Але один із найцікавіших і найдовших триває саме зараз. Це документальна розповідь про пару французів — Соню та Фаб’єна, яких я зустрів у Києві три роки тому. Соня — арт-кураторка, Фаб’єн грав техно та досить успішно виступав у Берліні. У певний момент паризьке життя здалось їм нудним і вони почали подорожувати: переїхали у Берлін, мандрували Східною Європою. Дорогою додому вирішили подивитись Київ. Після двох тижнів тут вони домовились переїхати в Україну назовсім. І за два місяці втілили ідею у життя. Я вирішив зняти документальний проект і дослідити, чому Соня і Фаб’єн прийняли таке рішення: чому так прив'язалися до Києва, що знайшли тут. Ми досить сильно подружились, навіть 10 місяців винаймали квартиру разом. Це найтриваліший мій проект: у січні 2021 року йому буде три роки. Здається, за цей час я знайшов відповідь на питання, з якого все почалося. Зараз шукаю, що може стати фінальним акордом цієї історії. Спеціально для Red Bull Саша Птааг зібрав свої п’ять улюблених фото.

Один з улюблених портретів © Саша Птааг

Портрет, який я дуже люблю. Можливо, це найулюбленіший кадр за весь час зйомок стрітстайла. На фото модель Ліка Рігвава.

Фотографам, що тільки починають свій шлях, я раджу поглинати якомога більше візуальної інформації. Але не шукати референси в інстаграмі. Когось він може мотивувати, але мене, наприклад, дуже збиває. Якщо захоплюватись одночасно багатьма речами, важко знайти свій стиль: тобі багато чого подобається, але ти не знаєш чого хочеш.

Показ Ріка Оуенса в Парижі © Саша Птааг

Моя Ельфійка. Довелося дуже постаратися, щоб опинитись на парапеті кафе музею Palais de Tokyo в Парижі і знімати показ Ріка Оуенса на відстані витягнутої руки.

Питання особистого стилю для мене полягає не у тому, щоб знайти картинку, яка сподобається всім, а у тому, щоб знайти зображення і сюжет, який сподобається мені. Я — найбільший свій критик.

Один з перших портретів © Саша Птааг

Це фото я зробив одним з перших, коли завітав на Український тиждень моди у 2015 році.

Ще одна слушна порада для початківців — зрозуміти, що наше перебування у світі не безкінечне. Тому свій розвиток потрібно планувати, зрозуміти, що ти живеш один раз і кожне рішення на щось впливає.

Сестри Хадід © Саша Птааг

Бекстейдж показу Off-White. Це фото сестер Хадід здається мені дуже домашнім.

Головне — дуже багато працювати. Коли ти працюєш дійсно багато, ти стаєш готовим. І тоді, якщо знайдеться проект, який може вивести тебе на новий рівень, ти все зробиш як треба.

Фото автора у міських умовах © Саша Птааг

Моє фото у міських умовах. Так зазвічай виглядає автор, колі подорожує та відкріває для себе нові місця.