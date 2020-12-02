За кадром: стрітстайл-фотограф Саша Птааг та його 5 знімків
© Саша Птааг
Новий герой рубрики «За кадром» розповів, як відмовився від стабільної роботи в IT та став відомим fashion-фотографом.
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Фотографія стала моєю основною роботою лише у 2015 році. Але регулярно знімати я почав ще у середній школі. Ми з однокласниками тоді часто їздили на екскурсії, і батьки завжди давали мені з собою сімейну плівкову «мильничку», щоб я фотографував фортеці та красиві види. Мені здається, вже у тих подорожах я зрозумів, що люблю знімати. І навіть зрозумів, що людей мені подобається фотографувати трохи більше, ніж усе інше.
З того моменту і до 2015 року я фотографував виключно на плівку. У професійну фотографію я прийшов досить пізно, у 27 років. На той момент я вже 8 років працював розробником і досяг певного успіху. Зрозуміло, що мені постійно не вистачало часу на особисті проекти та комерційні зйомки. Одночасно з цим робота була стабільною і відмовитись від цього було важко. Але в один момент я зрозумів: якщо я не піду із офісу зараз, потім буде набагато складніше. Так я знайшов сили все кинути і повністю переключитись на фотографію.
Наступні кілька років у мене було відчуття, що я нарешті почав жити.
Я вірю, що мій найбільш амбітний проект ще не стався. Але один із найцікавіших і найдовших триває саме зараз. Це документальна розповідь про пару французів — Соню та Фаб’єна, яких я зустрів у Києві три роки тому.
Соня — арт-кураторка, Фаб’єн грав техно та досить успішно виступав у Берліні. У певний момент паризьке життя здалось їм нудним і вони почали подорожувати: переїхали у Берлін, мандрували Східною Європою. Дорогою додому вирішили подивитись Київ. Після двох тижнів тут вони домовились переїхати в Україну назовсім. І за два місяці втілили ідею у життя.
Я вирішив зняти документальний проект і дослідити, чому Соня і Фаб’єн прийняли таке рішення: чому так прив'язалися до Києва, що знайшли тут. Ми досить сильно подружились, навіть 10 місяців винаймали квартиру разом.
Це найтриваліший мій проект: у січні 2021 року йому буде три роки. Здається, за цей час я знайшов відповідь на питання, з якого все почалося. Зараз шукаю, що може стати фінальним акордом цієї історії.
Спеціально для Red Bull Саша Птааг зібрав свої п’ять улюблених фото.
Портрет, який я дуже люблю. Можливо, це найулюбленіший кадр за весь час зйомок стрітстайла. На фото модель Ліка Рігвава.
Фотографам, що тільки починають свій шлях, я раджу поглинати якомога більше візуальної інформації. Але не шукати референси в інстаграмі. Когось він може мотивувати, але мене, наприклад, дуже збиває. Якщо захоплюватись одночасно багатьма речами, важко знайти свій стиль: тобі багато чого подобається, але ти не знаєш чого хочеш.
Моя Ельфійка. Довелося дуже постаратися, щоб опинитись на парапеті кафе музею Palais de Tokyo в Парижі і знімати показ Ріка Оуенса на відстані витягнутої руки.
Питання особистого стилю для мене полягає не у тому, щоб знайти картинку, яка сподобається всім, а у тому, щоб знайти зображення і сюжет, який сподобається мені. Я — найбільший свій критик.
Це фото я зробив одним з перших, коли завітав на Український тиждень моди у 2015 році.
Ще одна слушна порада для початківців — зрозуміти, що наше перебування у світі не безкінечне. Тому свій розвиток потрібно планувати, зрозуміти, що ти живеш один раз і кожне рішення на щось впливає.
Бекстейдж показу Off-White. Це фото сестер Хадід здається мені дуже домашнім.
Головне — дуже багато працювати. Коли ти працюєш дійсно багато, ти стаєш готовим. І тоді, якщо знайдеться проект, який може вивести тебе на новий рівень, ти все зробиш як треба.
Моє фото у міських умовах. Так зазвічай виглядає автор, колі подорожує та відкріває для себе нові місця.
Молодим фотографам не потрібні жодні надихаючі семінари. Усе є в гуглі, потрібно лише правильно поставити запитання і витратити час. Якщо приділяти фотографії хоча б годину на добу — все буде круто.