Частина історії Wings for Life World Run 2021 Київ, Україна Деталі події

Всесвітній забіг Wings for Life World Run 9 травня триватиме одночасно у 195 країнах світу. У Києві він стартує о 14:00 на ВДНГ. На усіх, хто планує бігти по території «Експоцентру України», чекає красивий маршрут без пагорбів, увага і допомога організаторів, станції з напоями та фруктами на початку та посередині дистанції.

Але щоб узяти участь у забігу та допомогти шукати методи лікування травм спинного мозку, не обов’язково їхати на ВДНГ. Бігти заради тих, хто не може, можна, де б ти не опинився. Особливо зважаючи на те, що початок травня в Україні — пора подорожей. Головне — вмикай додаток і виходь на вулицю. А якщо хочеш поєднати благодійність та спорт з новими маршрутами пробіжок, дивись наш перелік бігових спотів у різних куточках України.

Міжрічинський парк

Домініка Стельмах бере участь у Wings For Life World Run © Dorota Szulc for Wings for Life World Run

Чернігівська область

Маршрут середньої складності

Ця локація буде зручною і для киян, і жителів Чернігова. Міжрічинський регіональний ландшафтний парк знаходиться у 100 км від столиці, а до Чернігова звідси ще ближче — 64 км.

Пробіжка по стежках парку не буде легкою, але натомість гарантує повне єднання з дикою природою. Парк відомий різноманіттям ландшафтів: від заплавних луків у річищі Десни до піщаних дюн та напівпустельних ділянок. Будь готовий насолоджуватись тишею та помічати нереальні краєвиди. Кажуть, що у кожної пори року тут свої фішки. Весною, наприклад, цвітуть болотяні та сибірські півники, росичка та інші квіти на Святому озері.

А якщо під час пробіжки ти хочеш побачити оленя або косулю, проклади маршрут через еко-парк Dereville, який знаходиться поруч з Міжрічинським ландшафтним парком. Тут у природному вольєрі площею у 300 га живе понад 500 диких тварин. Тож є величезний шанс зустріти ламу, зубра або шотландську корівку.

Національний комплекс «Експоцентр України»

Не забувай про правильну розминку перед бігом © C Bailey Speed / Red Bull Content Pool

Київ

Простий маршрут

Національний комплекс «Експоцентр України» або ВДНГ — бінго для того, хто планує на травневі залишитись або завітати у Київ. Тут є все, що потрібно для забігу на довгу дистанцію: багато зелені, тіні, чисте повітря та різноманітні варіанти покриття. Тут ти можеш обирати маршрут залежно від свого рівня підготовки та настрою: бігати асфальтом повз помпезні радянські будівлі або звернути в ліс, націлившись добігти до Пирогово або Голосіївського лісу.

Якщо дозволять карантинні обмеження, то саме тут цього року пройде груповий забіг Wings for Life World Run. На всіх, хто планує бігти по території «Експоцентру України», чекає красивий маршрут без пагорбів, увага і допомога організаторів, станції з напоями та фруктами на початку та посередині дистанції.

Дамба Бистриці Солотвинської та парк Шевченка

Wings For Life World Run можна бігти й наодинці, але компанією веселіше © Red Bull Content Pool

Місто Івано-Франківськ

Простий маршрут

Бігти берегом річки у травневий день — ідеальне рішення. А на цьому маршруті тебе чекають багато водойм: Німецькі озера, міське озеро та одна з двох річок Івано-Франківська — Бистриця Солотвинська. Обов’язково об’єднай цей маршрут з пробіжкою парком Шевченка — найпопулярнішим спотом для бігу в місті.

Плюс цього маршруту — простий рельєф і велика кількість місць, де можна купити воду. Але зауваж, що на це підуть дорогоцінні хвилини забігу, тому краще попіклуйся про гідрацію завчасно і залиш «подарунки» собі десь на маршруті, як радить як радить Олена Панчук у цьому тексті.

Бескиди

Бескиди — найскладніший маршрут у підбірці © Dale Tidy / Red Bull Content Pool

Українські Карпати

Складний маршрут

Найскладніший маршрут у цій добірці, який підійде тільки дуже підготовленим атлетам. Бескиди — система гірських хребтів у північній смузі Карпат, яка вважається одним із найбільш недооцінених куточків України.

Тут проводять трейлові забіги з сильним перепадом висот. Найдовша дистанція трейлу сягає 150 км. Але, звичайно, тобі не обов’язково цілитись на таку відстань. Навіть 7 – 10 км тут подарують незабутні враження від гірських краєвидів та власної витривалості.

Парк природи «Беремицьке»

Обери маршрут, бігти яким не буде нудно © Jelle Lapere / Red Bull Content Pool

Чернігівська область

Маршрут середньої складності

Ще один парк у 100 км від Києва. Тут відновлюють популяцію диких коней — тарпанів, але це не єдині мешканці парку. Біля годівниць можна зустріти лосів, оленів, косуль та зайців. Усі великі звірі живуть у Беремицькому на вільному випасі. Для гостей тут розробили два маршрути: туристичною частиною парку та заповідною. Перша може зацікавити конюшнями, де живуть коні різних порід, а друга — низкою підвісних мостиків над ярами, якими відрізняється лівий берег Десни. Обидва маршрути розкажуть багато про природу Полісся, різноманіття рослин і птахів.

До речі, під час забігу тобі не обов’язково дотримуватися конкретних маршрутів, розроблених гідами. Ти можеш обирати стежки, які тебе самі зацікавлять, і скласти унікальне враження від парку.

Труханів острів

Додаток Wings For Life World Run також допоможе підготуватися до забігу © Flo Hagena for Wings for Life World Run

Київ

Простий маршрут

Ще один простий і суперпопулярний маршрут для тих, хто 9 травня опиниться у Києві. Труханів гарний тим, що пропонує для учасників абсолютно різні сценарії забігу. Ти можеш обрати маршрут понад Дніпром, заглибитись у ліс або пробігти якісним асфальтом — вибір за тобою. Обравши останню опцію, будь уважним: дорогою іноді їздять авто, тому гучна музика і навушники з шумопоглинанням, будуть, напевно, не найкращою ідеєю.

Ще один зручний момент забігу на Трухановому: ти можеш почати там, де буде зручно — перебігши через Пішохідний міст у центрі Києва або з боку Петрівки.

Витачів

Чесно оцінюй рівень складності маршруту © Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Обухівський район, Київська область

Маршрут середньої складності

Витачів, Халеп'я і Ржищів — села, куди кияни тікають на один день, провітритись та побачити фантастичні краєвиди біля Дніпра. Для забігу WfLWR ми радимо обрати Витачів як найбільш мальовничу точку з цих трьох.

Витачів сьогодні — невеличке село, а ще за часів княгині Ольги це був укріплений порт. Пізніше — фортеця, що захищала одну із найважливіших переправ через Дніпро.

Тримай курс на гору Красуху. Кажуть, що саме з неї відкриваються найкращі краєвиди на річку (і саме з цим пов’язана її назва). Але і до води не забудь спуститись, схили навколо села досить пологі, тож шкода буде пропустити таку можливість.

Палац графів Шенборнів

Де б ти не біг, пам'ятай про безпеку та не забувай багато пити © Phil Pham / Red Bull Content Pool

Село Карпати, Закарпатська область

Простий маршрут

Колишня резиденція та мисливський будинок графів Шенборнів, а сьогодні санаторій «Карпати», — варті окремого візиту. Але нас цікавить старовинний парк, який оточує палац-санаторій. Починався він як сад-дендрарій, який висадили поруч з палацом незадовго після його завершення. Зараз це густий ліс з купою рідкісних дерев та кущів: самшитом, сосною Веймута, канадськими ялинами, сакурами, рожевим буком та гортензіями.

Після забігу обов’язково затримайся, щоб роздивитись барельєфи, флюгери та вітражі з мотивами родової геральдики Шенборнів на стінах палацу. Якщо приїдеш вчасно, зможеш почути куранти баштового годинника.