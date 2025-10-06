Резюме 1 Ідеальний плейлист для виступу від Boogaloo Freak

Так, він знову це зробив. Дмитро Кравченко, aka Boogaloo Freak, уже втретє отримав титул найкращого стритденсера країни на національному фіналі змагання Red Bull Dance Your Style. Раніше публіка вже обирала його найкращим у 2019 та 2024 році.

Переможець зізнається: попередні трофеї не мають для нього особливого значення. Він щоразу викладається на максимум, адже відчуває особливу відповідальність за свій виступ.

«Коли ти вкотре виграєш, публіка очікує від тебе завжди високого рівня. Всі думають, що ти будеш класно “розвалювати”, хоча насправді ти щоразу танцюєш ніби вперше. Хвилювання не було. Я однаково ставлюсь до кожного батлу. Хоч там буде 50 чи 500 осіб — танець має бути класним для тебе самого», — розповідає Boogaloo Freak.

Під час Національного Фіналу Дмитро став найкращим серед 16 учасників. У кожного — свій стиль , досвід і шлях від вуличних батлів до головної сцени країни. Та головна фішка Red Bull Dance Your Style у тому, що все вирішує слово аудиторії, а підготувалися завчасно дуже складно, адже кожен трек — абсолютний сюрприз для учасників. Ніхто наперед не знає, який трек лунатиме під час виступу. Все відбувається в моменті, тому Boogaloo Freak впевнений: не існує загального секрету успіху, який може зробити тебе переможцем.

Boogaloo Freak демонструє свій стиль © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool

«Жодних секретів немає. Потрібна база, музикальність, характер та впевненість. Багато у чому важливий досвід. Хоча ми знаємо приклади дуже досвідчених артистів, які в моменті чомусь не вистрілюють», — каже танцівник.

Тепер Boogaloo Freak готується показати себе під час Світового Фіналу Red Bull Dance Your Style у Лос-Анджелесі . До події залишилося менше ніж місяць, але український переможець не будує особливих правил підготовки. Він впевнений, що перед Фіналом варто звернути увагу на інші речі.

«Хвилювання немає. Якщо буду хвилюватися, це мене “з’їсть”, і нічого не спрацює. Плану теж немає, адже це фристайл. Для мене — головне музика і робота з нею», — пояснює Дмитро.

Як ми вже знаємо, саме музика відіграє величезне значення для Boogaloo Freak. Ще до Національного Фіналу він розповідав нам що під час підготовки до виступів слухає багато музики та навіть перед самим виходом на сцену приділяє 15-20 хвилин улюбленим трекам.

Ніхто не може спрогнозувати, який саме плейлист підготують організатори для Світового Фіналу Red Bull Dance Your Style. Та все ж ми попросили Дмитра скласти ідеальний плейлист, під який українському переможцю хотілося б виступити. Це нетипові треки для сцени Red Bull Dance Your Style, але кожен із них має особливе значення для Дмитра Кравченка.

Boogaloo Freak виступає на Національному фіналі Red Bull Dance Your Style © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool

«Якби вони трапились мені на батлах, я був би радий під них навалити», — хіба не найкраща характеристика плейлиста від короля українського стритденсу?

01 Ідеальний плейлист для виступу від Boogaloo Freak

Britney Spears — Womanizer

Пісня із шостого альбому співачки, яку свого часу охрестили «жіночим гімном». Все, що варто знати про цей трек Брітні — він став першим, який зміг перебити у чартах неперевершений дебютний сингл артистки “…Baby One More Time”.

Boogaloo Freak © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool Брітні — ікона, і цей трек — ікона. Тому він тут Boogaloo Freak

LMFAO — Champagne Showers

Сьогодні відео до цієї пісні зібрало майже 300 мільйонів переглядів на YouTube. Головна фішка кліпу: учасники — переможці відомого американського танцювального телебатлу. Але для Діми Кравченка пісня особлива зовсім іншим: «Я був на топовій вечірці, коли вперше почув цей трек. Він мене зачепив — і тепер це особлива асоціація, де є багато класних моментів, які можна обіграти під час виступу».

Ludacris — Get Back

Сучасна класика хіп-хопу, під яку свого часу танцював навіть Том Круз. «Є фільм “Грім у тропіках”, де Том Круз грає кумедного чувака-продюсера. Він там гладкий і лисий, а наприкінці фільму запалює під цей трек під час титрів. Одним словом — розвал», — пояснює свій вибір Boogaloo Freak.

Ciara — Work

Качовий електропоп з елементами хіп-хопу. У цій пісні є все, щоб прокачати публіку. Ciara сама розповідала, як під час запису альбому зрозуміла, що саме цей трек по-справжньому може запалити вечірку.

Black Eyed Peas — Rock That Body

Мабуть, не існує людини в танцювальному ком’юніті, яка не знала б цього треку. Спершу Black Eyed Peas увійшли з ним у десятку найкращих серед Світового чарту Billboard Hot 100. Потім прокачали увесь світ під час концертів, а в 2025-му заново вриваються в тренди як основа для нового танцювального флешмобу в соцмережах.

DJ Khaled — We Takin’ Over

Цікавий факт: цей трек протримався у німецьких хіп-хоп чартах 19 тижнів і отримав понад 1 000 000 продажів у США. «Це олдскул, який качає і буде ще довго качати», — вважає Boogaloo Freak.

Яскравий танець Boogaloo Freak на Національному фіналі © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool

T-Pain — Bang Bang Pow Pow

Не всі знають, що цей трек напряму перегукується із хітом уже згаданих Black Eyed Peas — Boom Boom Pow. Загалом, характер пісні — це претензія до всього і до всіх: напівреп, напівспів, ламані качові біти, запальна енергія — одним словом, усе, що потрібно для танцювального виступу.

Jennifer Lopez — I’m Into You

Ще один трек з плейлиста, до якого приклав руку репер Lil Wayne. Попри особисту історію пісні та альбому, до якого вона увійшла, композиція стала №1 у танцювальних чартах Америки, а також довгий час не покидала топ-10 у країнах Європи.

Rihanna — S&M

Тобі вистачить п’яти секунд, щоб упізнати цей трек. Поки згадуєш перші хуки з “Na-na-na… Come On!”, нагадаємо, скільки всього поєднано у цій пісні: електропоп, євроденс, фірмовий синтезатор, що врізається в пам’ять і застрягає в голові. Кількість перших сходинок у різних топ-чартах світу годі й перерахувати. Особливо, коли в парі з Rihanna його виконала вже згадувана нами Britney Spears.

Nicki Minaj — Did It On’em

Потужний хіп-хоп і брутальні біти з першого альбому співачки. Лірика — буквально лайка на адресу конкурентів, яких Nicki обіцяє «розвалити» по повній. Мабуть, саме тому Діма Кравченко обирає цю пісню для виступу. «Дуже жорсткий трек. Давно знаю його і відчуваю, що попадись вони мені на батлах — я б дуже жорстко розвалив. Тому він у цьому плейлисті», — каже Boogaloo Freak.

Boogaloo Freak з нагородою Red Bull Dance Your Style Україна © Юрій Строкань

Почути, що саме лунатиме на головній сцені Світового фіналу Red Bull Dance Your Style у Лос-Анджелесі, ти зможеш уже 11 жовтня.

А поки додавай качові треки від Діми Кравченка aka Boogaloo Freak до свого плейлиста — і готуйся в одному ритмі вболівати за найкращого українського стритденсера.