Мені 21 і я наймолодша працівниця Boosta

Олександрі Соколовій 21 рік, і вона наймолодша менеджерка ІТ-компанії Boosta. До цього вона встигла спробувати себе як пілот Ту-154, попрацювати водійкою Uber та помічницею кухаря у ресторані в Польщі, переїхати в іншу країну, а потім за рік вивчити абсолютно нову спеціальність в ІТ і стати тімлідом. Будемо чесними: нас це неабияк зацікавило. Тому ми поговорили із Олександрою і ось її історія.

Я склала ЗНО з історії за 17 хвилин на 198,5 балів. Утім, мені дуже подобалася авіація. По-перше, Сергій Корольов родом із Житомирщини, як і я. По-друге, там форма прикольна. Та найголовніше — я захоплювалася різними відео, де люди створюють кастомні дрони й думала: «ВАУ! Я теж так хочу!». Так у 2016-му я вступила у НАУ і почала вчитися на інженера безпілотних літальних апаратів.

Наймолодшій менеджерці ІТ-компанії Boosta 21 рік © Дан Балашов

Найцікавіше у НАУ — це іспит на симуляторі Ту-154, під час якого треба було злетіти, а потім посадити літак. Усе решта мене швидко розчарувало. Я думала, що буду створювати дрони, а виявилось, що потрібно відвідувати купу лекцій, які дублюють шкільну програму, а все це робиться для папірчика під назвою «диплом».

Поворотним моментом була зустріч із випускниками. З них дехто стоїть на реєстрації у аеропорту «Бориспіль», хтось пройшов курси і став стюардом чи стюардесою. Людей, що працюють за спеціальністю, ми не зустріли. Я зрозуміла, що не хочу витрачати чотири роки, аби потім знову шукати себе. Тому я почала шукати варіанти навчання за кордоном.

До всього з префіксом євро- у нас особливе ставлення. Наприклад, євроремонт, євродиплом. Не думаю, що це правильно, але так є. Своїм новим містом я обрала Вроцлав, а спеціальністю — логістику. Більшість предметів у новому виші та у НАУ перетинались, тому я мала право вступити одразу на другий курс.

Єдине, чого я не врахувала: мова навчання. Вирішила, що воно буде англійською, а мене записали на польську за замовчуванням. Я дізналася про це за два тижні до старту навчання.

Олександра Соколова працвала лінгбілдером, а зараз вона тімлід © Дан Балашов

Проблеми почалися ще в поїзді. Але весь масштаб проблеми я відчула на першій парі в університеті. Це була макроекономіка. Варто було щось робити. Того ж дня після лекцій я набрала купу безкоштовних газет і відправилася додому, перечитувати їх усі.

Переглянула відеоуроки про те, як вимовляються літери, зрозуміла якусь елементарну граматику і ввімкнула польське радіо. Я сіла і сказала собі: «Давай, мозок! Починай думати польською!».

Далі — щасливий збіг обставин. Комендант гуртожитку розповів, що його коліжанка шукає помічницю, аби готувати «пироги» у кафе. Я з’ясувала, що працюватиму 2-3 дні на тиждень, зароблятиму 10 злотих на годину, а ще «пироги» — це вареники, і погодилася. Скіл ліпити вареники — не найпотрібніший у моєму житті, тому я попросила колег по кафе вчити мене розмовляти польською. Величезний плюс — більшість старших людей у Польщі пам’ятають російську, а це неабияк допомагає порозумітися. Так я дуже швидко підтягнула граматику і за півтора місяці знала польську на достатньому рівні, аби закрити першу сесію автоматом.

Та найбожевільніша моя робота, була, звісно, в Uber. Дівчина за кермом таксі — для Європи така ж нетипова ситуація, як і для України. Більшість людей сідали в машину і питали: «Серйозно?». Вони бачили дівчину, самі починали говорити зі мною і провокували смішні історії. Так я працювала десь 2-3 місяці і майже щоразу отримувала непогані чайові! До речі, мій рейтинг в Uber був 4.98!

По поверненню в Україну я почала шукати роботу за спеціальністю логіста, але чи не в першій же вакансії натрапила на компанію Boosta, де шукали спеціаліста з лінкбілдингу. Пізніше мій керівник розповів, що на роботу мене прийняли після однієї відповіді. У мене спитали, що я робитиму, якщо у мене виникне робоче питання. І я сказала: загуглю.

Найважливіше у роботі для Олександри — бачити результат © Дан Балашов

Мені пояснили, що таке лінкбілдинг, за один день. Точніше, дали інформацію, якої було достатньо для початку роботи. Потім знадобилися три місяці адаптації, багато годин курсів, вебінарів та саморозвитку. Те, чим я займаюся, можу пояснити на прикладі, який колись сама відшукала в мережі. Уяви бібліотекаря, що вирішив дізнатися, який фізик найкрутіший. Спершу він дивився, хто написав більше статей, потім рахував кількість законів. А потім помітив, що кожна книжка закінчується посиланням на чиїсь роботи. Порахував, на кого більше посилаються — і вивів топ учених.

Лінкбілдери займаються тим самим. Роблять так, аби на компанію посилалося якомога більше людей — і Google ставив її в топ.

Уже за рік і два місяці в компанії я стала тімлідом. Це саме та людина, яка має навчити тебе досягати своєї мети. Як мінімум — допомогти виконати KPI, як максимум — дати бажання розвиватися і навчити людей менеджерити самих себе.

У моїй команді є двоє людей, ми майже однолітки, адже їм 23 і 24 роки. Бувають моменти, коли моя колега каже, що у неї все горить і опускаються руки. Тоді вона робить кол зі мною. Ми можемо поговорити 15 хвилин — і їй стає легше. Вона отримує натхнення і мотивацію працювати далі, а це неабияк круто.

Олександра вчить колег досягати своєї мети © Дан Балашов

Найважливіше у роботі для мене — бачити результат. Якщо ти поділяєш це твердження, хочу порадити кілька дієвих штук, які допоможуть встигати більше:

По-перше, організувати себе. Без цього жодні календарі, таблиці чи застосунки з таймменеджменту не допоможуть. По-друге, я виконую завдання за принципом «спершу неприємне, а потім усе інше». Тобто спершу виконую щось важке, а на кінець залишаю приємне. Ну і варто не провисати в роботі. Якщо бачиш, що 15 хвилин не можеш посунутись і розв’язати завдання — не ламай себе, звертайся по допомогу, адже разом можна вирішити купу питань.