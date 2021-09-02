Мені 21 і я наймолодша працівниця Boosta

Олександрі Соколовій 21 рік, і вона наймолодша менеджерка ІТ-компанії Boosta. До цього вона встигла спробувати себе як пілот Ту-154, попрацювати водійкою Uber та помічницею кухаря у ресторані в Польщі, переїхати в іншу країну, а потім за рік вивчити абсолютно нову спеціальність в ІТ і стати тімлідом. Будемо чесними: нас це неабияк зацікавило. Тому ми поговорили із Олександрою і ось її історія.
Я склала ЗНО з історії за 17 хвилин на 198,5 балів. Утім, мені дуже подобалася авіація. По-перше, Сергій Корольов родом із Житомирщини, як і я. По-друге, там форма прикольна. Та найголовніше — я захоплювалася різними відео, де люди створюють кастомні дрони й думала: «ВАУ! Я теж так хочу!». Так у 2016-му я вступила у НАУ і почала вчитися на інженера безпілотних літальних апаратів.
Найцікавіше у НАУ — це іспит на симуляторі Ту-154, під час якого треба було злетіти, а потім посадити літак. Усе решта мене швидко розчарувало. Я думала, що буду створювати дрони, а виявилось, що потрібно відвідувати купу лекцій, які дублюють шкільну програму, а все це робиться для папірчика під назвою «диплом».
Поворотним моментом була зустріч із випускниками. З них дехто стоїть на реєстрації у аеропорту «Бориспіль», хтось пройшов курси і став стюардом чи стюардесою. Людей, що працюють за спеціальністю, ми не зустріли. Я зрозуміла, що не хочу витрачати чотири роки, аби потім знову шукати себе. Тому я почала шукати варіанти навчання за кордоном.
До всього з префіксом євро- у нас особливе ставлення. Наприклад, євроремонт, євродиплом. Не думаю, що це правильно, але так є. Своїм новим містом я обрала Вроцлав, а спеціальністю — логістику. Більшість предметів у новому виші та у НАУ перетинались, тому я мала право вступити одразу на другий курс.
Єдине, чого я не врахувала: мова навчання. Вирішила, що воно буде англійською, а мене записали на польську за замовчуванням. Я дізналася про це за два тижні до старту навчання.
Проблеми почалися ще в поїзді. Але весь масштаб проблеми я відчула на першій парі в університеті. Це була макроекономіка. Варто було щось робити. Того ж дня після лекцій я набрала купу безкоштовних газет і відправилася додому, перечитувати їх усі.
Переглянула відеоуроки про те, як вимовляються літери, зрозуміла якусь елементарну граматику і ввімкнула польське радіо. Я сіла і сказала собі: «Давай, мозок! Починай думати польською!».
Далі — щасливий збіг обставин. Комендант гуртожитку розповів, що його коліжанка шукає помічницю, аби готувати «пироги» у кафе. Я з’ясувала, що працюватиму 2-3 дні на тиждень, зароблятиму 10 злотих на годину, а ще «пироги» — це вареники, і погодилася. Скіл ліпити вареники — не найпотрібніший у моєму житті, тому я попросила колег по кафе вчити мене розмовляти польською. Величезний плюс — більшість старших людей у Польщі пам’ятають російську, а це неабияк допомагає порозумітися. Так я дуже швидко підтягнула граматику і за півтора місяці знала польську на достатньому рівні, аби закрити першу сесію автоматом.
Та найбожевільніша моя робота, була, звісно, в Uber. Дівчина за кермом таксі — для Європи така ж нетипова ситуація, як і для України. Більшість людей сідали в машину і питали: «Серйозно?». Вони бачили дівчину, самі починали говорити зі мною і провокували смішні історії. Так я працювала десь 2-3 місяці і майже щоразу отримувала непогані чайові! До речі, мій рейтинг в Uber був 4.98!
По поверненню в Україну я почала шукати роботу за спеціальністю логіста, але чи не в першій же вакансії натрапила на компанію Boosta, де шукали спеціаліста з лінкбілдингу. Пізніше мій керівник розповів, що на роботу мене прийняли після однієї відповіді. У мене спитали, що я робитиму, якщо у мене виникне робоче питання. І я сказала: загуглю.
Мені пояснили, що таке лінкбілдинг, за один день. Точніше, дали інформацію, якої було достатньо для початку роботи. Потім знадобилися три місяці адаптації, багато годин курсів, вебінарів та саморозвитку. Те, чим я займаюся, можу пояснити на прикладі, який колись сама відшукала в мережі. Уяви бібліотекаря, що вирішив дізнатися, який фізик найкрутіший. Спершу він дивився, хто написав більше статей, потім рахував кількість законів. А потім помітив, що кожна книжка закінчується посиланням на чиїсь роботи. Порахував, на кого більше посилаються — і вивів топ учених.
Лінкбілдери займаються тим самим. Роблять так, аби на компанію посилалося якомога більше людей — і Google ставив її в топ.
Уже за рік і два місяці в компанії я стала тімлідом. Це саме та людина, яка має навчити тебе досягати своєї мети. Як мінімум — допомогти виконати KPI, як максимум — дати бажання розвиватися і навчити людей менеджерити самих себе.
У моїй команді є двоє людей, ми майже однолітки, адже їм 23 і 24 роки. Бувають моменти, коли моя колега каже, що у неї все горить і опускаються руки. Тоді вона робить кол зі мною. Ми можемо поговорити 15 хвилин — і їй стає легше. Вона отримує натхнення і мотивацію працювати далі, а це неабияк круто.
Найважливіше у роботі для мене — бачити результат. Якщо ти поділяєш це твердження, хочу порадити кілька дієвих штук, які допоможуть встигати більше:
По-перше, організувати себе. Без цього жодні календарі, таблиці чи застосунки з таймменеджменту не допоможуть. По-друге, я виконую завдання за принципом «спершу неприємне, а потім усе інше». Тобто спершу виконую щось важке, а на кінець залишаю приємне. Ну і варто не провисати в роботі. Якщо бачиш, що 15 хвилин не можеш посунутись і розв’язати завдання — не ламай себе, звертайся по допомогу, адже разом можна вирішити купу питань.