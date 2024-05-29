Чим боулдеринг відрізняється від спортивного скелелазіння?

Для новачків вибір різновиду скелелазіння може стати першим викликом. Тому важливо знати різницю між найпопулярнішими видами скелелазіння — боулдерингом та спортивним скелелазінням. Обидва можуть бути надзвичайно цікавими, але вони вимагають різних навичок і впливають на різні групи м’язів.

Ці види скелелазіння передбачають подолання вертикальної поверхні, але різниця полягає в тому, як саме це відбувається.

01 Спортивне скелелазіння

Спортивне скелелазіння потребує страхувальних мотузок та анкерів © Elias Holzknecht

Спортивне скелелазіння здійснюється на штучних стінах або скелях. Тобі будуть потрібні мотузки та ремені на стінах із постійними анкерами, які ще називають пластинами. Підніматися дозволяється в парі, оскільки тобі потрібен страхувальник, який контролюватиме страхувальну мотузку, і допоможе, якщо виникає ризик зірватися.

Настінні анкери стратегічно розташовуються вздовж маршруту й дають змогу альпіністам страхуватися під час підйому, завжди гарантуючи безпеку. Як тільки альпініст досягає пластини, він закріплює мотузку на ній з допомогою карабіна. Просуваючись маршрутом, альпініст відстібає мотузку від попередньої пластини й закріплює її на наступній, продовжуючи підйом. Спортивне скелелазіння на змаганнях називається lead climbing. Red Bull Dual Ascent є гарним прикладом змагань зі спортивного скелелазіння.

27 хв Elite climbers compete at Verzasca Dam Look back at the best bits as 24 of the world’s best climbers go head to head at Red Bull Dual Ascent 2023.

Особливості спортивного скелелазіння:

Постійні анкери (пластини).

Використання мотузок і карабінів для страховки під час підйому.

Поєднує в собі силу, витривалість і технічну майстерність.

Маршрути різняться за складністю та довжиною, випробовуючи фізичну та психічну витривалість альпіністів.

Маршрути оцінюються за допомогою системи балів, яка варіюється залежно від країни або регіону.

02 Боулдеринг

Швейцарка Петра Клінглер — чемпіонка світу © Dominic Berchtold/Red Bull Content Pool

Боулдеринг (або скелелазіння по валунах) практикується на коротких ділянках скельних поверхонь або невеликих стінах без використання мотузок, ременів або страхувальних пристроїв. Це різновид скелелазіння, який фокусується на вирішенні завдань (подоланні валунів), що вимагають сили, техніки та спритності. На відміну від спортивного скелелазіння, де альпіністи долають довгі, безперервні маршрути, у боулдерингу завдання полягає у здійсненні конкретних рухів на ділянці стіни заввишки до шести метрів.

У боулдерингу альпініст рухається і на підйомі, і в горизонтальній площині (траверсі), до того ж на дуже коротких маршрутах переважають екстремальні труднощі, що робить падіння досить частим явищем. Однак через невелику висоту ділянок ризик серйозних травм низький.

Тим не менш, для захисту від можливих падінь зазвичай використовується портативний килимок, який називається каремат, що пом’якшує падіння. Отже, поки скелелаз долає стіну, інший товариш (так званий «портер») стоїть на варті під стіною, щоби подбати про спортсмена в разі можливого падіння.

«У боулдерингу найважливіше — це сила й техніка», — каже іспанський спортивний скелелаз номер один серед чоловіків Альберто Гінес Лопес.

Характеристики боулдерингу:

Практикується, як правило, на коротких ділянках скельних стін без мотузок або обв’язок.

Ділянки стін зазвичай не перевищують шести метрів у висоту.

Мета полягає в подоланні перешкод або валунів, як правило, одним рухом.

Вимагає активних рухів, максимальної сили та спритності.

Для захисту від можливих падінь використовується переносний килимок.

Відмінності між спортивним скелелазінням і боулдерінгом

Спортивне скелелазіння Боулдеринг Рухи Стійкі та продумані Різкі та швидкі Маршрути Довші з постійними кріпленнями Короткі відрізки без мотузок Техніка Оволодіння різними стилями лазіння Зосередженість на зчепленні та точності рухів Сила Навантаження на згиначі передпліччя Сила хвата

03 Я хочу спробувати. Що для цього потрібно?

Для початку занять скелелазінням необхідно придбати відповідне спорядження. Щоб зробити перші кроки, найкраще почати зі скелелазного клубу, оскільки в них є легкий доступ до деяких основних засобів безпеки — мотузок, обв’язок, шоломів та магнієвого порошку.

Ас болдеринга Шона Кокссі тренується в Ліверпулі © Matthew Bird / Red Bull Content Pool

Також бажано інвестувати у відповідне скелелазне взуття. Воно буває різних форм і розмірів, тому вибір залежатиме від стилю лазіння і форми стопи. Що стосується розміру, то, як правило, розмір твого альпіністського взуття буде менший, ніж розмір звичайного вуличного взуття, щоб краще відчувати опору.

Одяг для скелелазіння не мусить потрапляти в мотузку, тому не варто одягати щось мішкувате. Він має добре пропускати повітря, вбирати піт і швидко сохнути, щоби підтримувати тепло й комфорт під час підйому. Також варто взяти з собою змінний одяг, якщо ти лазиш на вулиці, оскільки погода може швидко змінитися.