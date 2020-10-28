Брендон Семенюк у занедбаній шахті в фінальному епізоді Raw 100

Брендон Семенюк — один з найбільш універсальних спортсменів сучасності. 5 жовтня 2020 року за кермом Subaru ралійної команди легендарного Тревіса Пастрани 29-річний канадець виграв першу професійну гонку American Rally Association в Х'юстоні.

Брендон Семенюк готується проїхати свою лінію © Ian Collins

Значущості успіху додає той факт, що Брендон вперше сів за кермо Subaru Motorsports USA і взяв участь в ралійній гонці тільки в квітні цього року, коли завоював бронзу етапу ARA Rally в штаті Огайо. Таким чином Семенюк довів усім, що він віртуозний і швидкий гонщик.

Але головна родзинка всієї цієї історії полягає в тому, що всьому світу цей спортсмен відомий як топовий велорайдер. Брендон Семенюк виграв абсолютно всі можливі великі турніри з маунтинбайку у фрістайлі та слоупстайлі.

Команда розправляє лінію © Ian Collins

У віці 21 року атлет став наймолодшим дворазовим переможцем FMB World Tour. Роком пізніше завоював золоті нагороди Crankworx Les 2 Alpes у слоупстайлі, а потім став першим на Bearclaw Invitational. У 2014 році Семенюк втретє за п'ять років приміряв корону чемпіона FMB World Tour, в 2017 — тричі за той же період часу відсвяткував перемогу на Red Bull Joyride, а в 2019-му став триразовим переможцем Red Bull Rampage.

Прокладаючи шлях в урбаністичному ландшафті © Ian Collins

Досягнувши піку в професійному спорті Брендон і не подумав зав'язати. Влітку цього року про-райдер випустив експериментальний едіт, що перевернув уявлення про можливості слоупстайлу на трейловому велосипеді. А вже восени випустив в світ шосте фінальне відео Raw 100. Для тих, хто не знайомий з серією — це 100-секундні ролики, які наочно демонструють красу і простоту маунтинбайку з використанням тільки природного звуку.

Поїздка за майстром MTB © Ian Collins

З метою перетворити Raw 100 на історичний проєкт, для зйомок, «останнього і найбільшого відео» (за словами самого Семенюка), команда відправилася в занедбану шахту го містечка Меррітт в Британській Колумбії. І якщо ти ніколи не бачив попередніх епізодів Raw 100, можеш повірити на слово: на цей раз Брендон підвищив планку до нового рівня. «Стає все складніше виконувати завдання, пропонуючи свіжий підхід. Можливість використовувати цей занедбаний рудник була неймовірно мотивуючою», — підсумував Семенюк.