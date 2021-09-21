Brandon Semenuk during the filming of Realm on his new slopestyle bike
© Toby Cowley
MTB

Дивись на байк, на якому Брендон Семенюк виконує свої карколомні трюки

Творчий натхненник UnReal, Raw100, а тепер і Realm створює найновіший маунтинбайк для слоупстайлу зі своїми давніми спонсорами Trek.
Автор Алестер Спрігз
Читати 3 хв.Опубліковано
Частина історії

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Вся історія Брендона Семенюка — це як окрема ліга, де є тільки він і, звісно ж, його велосипед.
Як давній учасник команди C3, чиїм спонсором уже давно є Trek, Семенюк зміг одним з перших скочити на Trek Ticket S — один із найуспішніших гірських велосипедів в історії слоупстайлу. Зробив він це, щойно байк був представлений світу в 2012-му. Відтоді на своєму Ticket S хлопець доїздився до чотирьох перемог на Red Bull Joyride, семи шедевральних епізодів Raw 100 і взагалі безлічі крутих проєктів, серед яких і останній фільм велосипедиста під назвою Realm.

Головне — стабільність

Давнє знайомство і впевненість у Trek Ticket S дозволили велосипедисту розширити межі можливого на своєму байку. Нещодавно він разом з інженером Джастіном Вайпером розробив і поділився чотирма новими функціями для слоупстайл-велосипедів, які можуть застосувати вже у Red Bull Joyride 2022. Усе, від дальнього світла до перемикання передач, тестували на Ticket S Семенюка, і велосипед успішно адаптувався до нововведень.
Поглянути на те, як Семенюк ганяє на переобладнаному Trek Ticket S із набором нових функцій для слоупстайлу, можеш у відео від Realm нижче:
MTB · 3 хв
Jednostavno je, vidimo Brandona Semenuka, pritisnemo play
«Рама, як і інші деталі для велосипедів, з роками вдосконалюєтьсяя, але в моєму байку майже все залишається таким, як було», — пояснює Семенюк. Хоча він так само підкреслює важливість використовувати для свого велосипеда найкраще з можливих технологій.

Розвиток естетики

Хоча механізм велосипеда лишався незмінним, але протягом років його вигляд набував усе нових барв, тем, візерунків і смаків.
Той самий Trek Ticket S, з яким Семенюк знімався в Realm
Той самий Trek Ticket S, з яким Семенюк знімався в Realm
© Toby Cowley
Брендон готує свій байк до зйомок
Брендон готує свій байк до зйомок
© Toby Cowley
Хлопець пояснює, що стиль його велосипеда доволі простий: «Половина байка виглядає божевільно, а решта — простою і чистою».
Божевільною Брендон називає частину з візерунком терраццо. Це композиція, яка імітує стружку з мармуру, кварцу або різнокольорового скла, залиту однотонним матеріалом. Такий малюнок чудово контрастує з чорною фарбою на «простій» стороні. А між цих двох частин проглядається незмінний логотип Trek.
Бездоганна увага до деталей
Бездоганна увага до деталей
© Toby Cowley
Ланцюжок у кольорах веселки чудово доповнює композицію терраццо
Ланцюжок у кольорах веселки чудово доповнює композицію терраццо
© Toby Cowley

Особливості Trek Ticket S Брендона Семенюка:

  • Рама: Trek Ticket S
  • Вилка: RockShox Pike DJ
  • Задня підвіска: RockShox Deluxe Ultimate
  • Нижній кронштейн: SRAM Pressfit
  • Ланцюг: Rainbow Eagle на 12 швидкостей
  • Шатун: SRAM X01 Eagle DUB 165мм
  • Кріплення коліс: Industry Nine DJ 305
  • Гальма: SRAM Level
  • Сідло: Chromag Overture
  • Підсідельний штир: Truvativ Descendant
  • Педалі: Chromag Contact Chromag
  • Кермо: Chromag OSX
  • Затискачі: Chromag Wax
Компактні педалі Chromag для максимального контролю на трекові
Компактні педалі Chromag для максимального контролю на трекові
© Toby Cowley
Вилка Rockshox Pike DJ і руль Chromag OSX
Вилка Rockshox Pike DJ і руль Chromag OSX
© Toby Cowley
Брендон використовує задню підвіску RockShox Deluxe RT3
Брендон використовує задню підвіску RockShox Deluxe RT3
© Toby Cowley
Цю підвіску спеціально для нього адаптували механіки з Fluid Function
Цю підвіску спеціально для нього адаптували механіки з Fluid Function
© Toby Cowley
Доповнює композицію сідло від Chromag Overture
Доповнює композицію сідло від Chromag Overture
© Toby Cowley
А тепер переглянь Realm і обери одну з чотирьох нових функцій для слоупстайлу, яка може з’явитися на Red Bull Joyride вже наступного року!
Частина історії

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The world's best MTB riders do battle in New …

Brandon Semenuk

One of the best freeride mountain bikers in …

CanadaCanada
MTB