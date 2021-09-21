Дивись на байк, на якому Брендон Семенюк виконує свої карколомні трюки

Давнє знайомство і впевненість у Trek Ticket S дозволили велосипедисту розширити межі можливого на своєму байку. Нещодавно він разом з інженером

розробив і поділився чотирма новими функціями для слоупстайл-велосипедів, які можуть застосувати вже у

. Усе, від дальнього світла до перемикання передач, тестували на Ticket S Семенюка, і велосипед успішно адаптувався до нововведень.