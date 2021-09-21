© Toby Cowley
MTB
Дивись на байк, на якому Брендон Семенюк виконує свої карколомні трюки
Творчий натхненник UnReal, Raw100, а тепер і Realm створює найновіший маунтинбайк для слоупстайлу зі своїми давніми спонсорами Trek.
Вся історія Брендона Семенюка — це як окрема ліга, де є тільки він і, звісно ж, його велосипед.
Як давній учасник команди C3, чиїм спонсором уже давно є Trek, Семенюк зміг одним з перших скочити на Trek Ticket S — один із найуспішніших гірських велосипедів в історії слоупстайлу. Зробив він це, щойно байк був представлений світу в 2012-му. Відтоді на своєму Ticket S хлопець доїздився до чотирьох перемог на Red Bull Joyride, семи шедевральних епізодів Raw 100 і взагалі безлічі крутих проєктів, серед яких і останній фільм велосипедиста під назвою Realm.
Головне — стабільність
Давнє знайомство і впевненість у Trek Ticket S дозволили велосипедисту розширити межі можливого на своєму байку. Нещодавно він разом з інженером Джастіном Вайпером розробив і поділився чотирма новими функціями для слоупстайл-велосипедів, які можуть застосувати вже у Red Bull Joyride 2022. Усе, від дальнього світла до перемикання передач, тестували на Ticket S Семенюка, і велосипед успішно адаптувався до нововведень.
Поглянути на те, як Семенюк ганяє на переобладнаному Trek Ticket S із набором нових функцій для слоупстайлу, можеш у відео від Realm нижче:
Jednostavno je, vidimo Brandona Semenuka, pritisnemo play
«Рама, як і інші деталі для велосипедів, з роками вдосконалюєтьсяя, але в моєму байку майже все залишається таким, як було», — пояснює Семенюк. Хоча він так само підкреслює важливість використовувати для свого велосипеда найкраще з можливих технологій.
Розвиток естетики
Хоча механізм велосипеда лишався незмінним, але протягом років його вигляд набував усе нових барв, тем, візерунків і смаків.
Хлопець пояснює, що стиль його велосипеда доволі простий: «Половина байка виглядає божевільно, а решта — простою і чистою».
Божевільною Брендон називає частину з візерунком терраццо. Це композиція, яка імітує стружку з мармуру, кварцу або різнокольорового скла, залиту однотонним матеріалом. Такий малюнок чудово контрастує з чорною фарбою на «простій» стороні. А між цих двох частин проглядається незмінний логотип Trek.
Особливості Trek Ticket S Брендона Семенюка:
- Рама: Trek Ticket S
- Вилка: RockShox Pike DJ
- Задня підвіска: RockShox Deluxe Ultimate
- Нижній кронштейн: SRAM Pressfit
- Ланцюг: Rainbow Eagle на 12 швидкостей
- Шатун: SRAM X01 Eagle DUB 165мм
- Кріплення коліс: Industry Nine DJ 305
- Гальма: SRAM Level
- Сідло: Chromag Overture
- Підсідельний штир: Truvativ Descendant
- Педалі: Chromag Contact Chromag
- Кермо: Chromag OSX
- Затискачі: Chromag Wax
А тепер переглянь Realm і обери одну з чотирьох нових функцій для слоупстайлу, яка може з’явитися на Red Bull Joyride вже наступного року!