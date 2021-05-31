Неважливо, новачок ти в Call of Duty: Warzone чи вже майже профі, коли мова заходить про головний батл-рояль від Activision, ти хочеш бути впевненим, що перемога буде за тобою. Більше того — що саме ти зробиш якомога більше фрагів. Для цього знадобиться багато вмінь. Щоб домінувати у грі, потрібно активно рухатися, прицільно стріляти, використовувати усі тактичні переваги. Наприклад, уважно слухати кроки (тут тобі знадобиться якісна гарнітура типу SteelSeries Arctis 5) суперника та його переміщення мапою.

А ще для цього тобі точно знадобиться один важливий прийом — gatekeeping. Якщо не знаєш, що це — ми далі про все розкажемо. Більше того, кіберспортсмен Red Bull Jukeyz спеціально для цього пояснить, чому це так важливо для гри і що ти можеш зробити, аби твоя техніка приносила максимальний результат.

«Найбільшу паніку, з якою я нещодавно зіткнувся на професійному рівні, викликав саме gatekeeping, — каже Jukeyz. — Коли всі найкращі гравці у світі грають з тобою на одному полі, то ти постійно думаєш про це. Якщо ти стаєш занадто агресивним у такому бою, то вистачить навіть одного хорошого гравця, який просто викине тебе з гри. Тому це найскладніший момент навіть для профі».

Отож, тримай це на увазі і приготуйся: далі все, що тобі треба знати про гейткіпінг у Call of Duty: Warzone.

Та хто такий цей ваш gatekeeping?

Gatekeeping — це штука, необхідна, аби утримати гравців від кільця. © Activision

«Переважно гейткіпінг — це термін, який ти використовуєш, аби утримати людей від кола, що зменшується, — пояснює Jukeyz. — Якщо ти озирнешся довкола, то побачиш коло, що стає меншим. Наприклад, ти знаєш, що команда зайняла будівлю. І вони можуть лишити тебе поза колом. Тоді твоя суть — утримувати інших гравців подалі від будівлі. Коли коло зменшиться, ти матимеш перевагу — і зможеш контролювати гру. Незалежно від того, чи знають інші, в колі ти чи ні. В будь-якому разі через тебе ворогам буде важче потрапити у внутрішнє коло».

Як пояснює далі кіберспортсмен, той, хто поза воротами, чинить чималий тиск навіть тоді, коли ворог зайшов у коло. Хоча би тому, що всім, хто в колі, незрозуміло, де саме ти є. Вони не зможуть вичислити твого розташування. Тож у такій ситуації пошкоджень точно не уникнути.

«Простіше кажучи, є зона і команда в зоні. Інша команда може потрапити в цю зону тільки через чекпоінт. Тоді команда в зоні не збирається їх впускати і захищає чекпоінт. Це і є гейткіпінг», — веде далі Jukeyz.

То для перемоги обов’язково треба «воротар»?

Gatekeeping не є обов’язковим для перемоги, але збільшує шанси на успіх © Activision

«Не те щоб ти обов’язково мав би це робити. Але це допоможе у грі. Особливо, якщо ти правильно діятимеш у потрібний момент, — говорить Jukeyz. — Це точно переводить гравців-початківців на значно вищий рівень. Тим паче, якщо за гру тобі не завжди вдається зробити навіть один чи два фраги, гейткіпінг допоможе тобі збільшити статистику»

Jukeyz рекомендує молодим гравцям розвивати ці навички з однією і тією ж командою. Тоді у Warzone ти зможеш ліквідувати більше супротивників і зберегти якомога більше ХР. А це дозволить тобі піднятися вгору в рейтингу Battle Pass — і отримати розблокування на різні сезони.

Gatekeeping: топ-порад захисникам

Ніколи не забувай про транспорт у грі — може зберегти життя © Activision

Отож, буде досить важко переналаштуватися і зайняти правильні позиції, аби провести гейткіпінг. Найголовніше — бути пильним і завжди переглядати карту, аби розуміти, як повернеться гра у найближчі секунди.

«Якщо ти хочеш зберегти свою команду, то треба діяти злагоджено, — каже Jukeyz. — Якщо знаєш, що коло звужуватиметься протягом 20 секунд, а твоя команда вже в будівлі — перечекай ці 20 секунд. Не біжи до них. Тоді, якщо коло зупиниться просто біля тебе — це ідеально. Ще краще, коли ти вчасно побачиш команду за колом. Будеш бачити, куди вона рухається і як варто зайняти позиції».

Jukeyz радить бути терплячим, завжди спостерігати, куди рухається коло — і діяти належним чином.

Перейдімо до зброї.

«Переконайся що у тебе є AR, це ж так просто, — говорить кіберспортсмен. — Не має значення, яка конкретна зброя в твоєму арсеналі, головне — аби серед неї була штурмова гвинтівка».

Jukeyz зазначає, що через швидкість стрільби, дальність польоту кулі і загальну надійність AR дадуть змогу боротися з будь-якими загрозами і допоможуть знищити будь-якого суперника, який захоче до тебе наблизитися.into your killing floor.

Тепер розберемося з транспортом.

«Якщо ти бачиш, що біля суперників є якийсь транспорт — підірви його! — радить Jukeyz. — Переконайся, що ти його знищив, аби у супротивників не залишилося іншого шляху, окрім як бігти».

Транспорт може зруйнувати всі твої плани. Він допоможе суперникам легко обійти твою оборону і не дасть навіть зробити адекватну контратаку. Суперник на транспорті просто-таки притисне тебе впритул до кола — а цього тобі зовсім не треба. And you don't want that.

Gatekeeping: а як щодо атаки?

Не забудь відтиснути ворога якнайдалі від себе. © Activision

По-перше, дим.

«Існує купа способів, як атакувати людей, які охороняють чекпоінт. Та перше, що спадає на думку — це дим, — пояснює Jukeyz. — Під прикриттям диму ти можеш підібратися ближче, уникаючи куль. Якщо тобі вдасться, то у захисників просто не залишиться іншого вибору, окрім як чекати і шукати, звідки ти вийдеш. Звісно, вони можуть використовувати Thermals, аби знайти тебе. Але камон, цього і так ніхто ніколи не робить».

По-друге, снайпери.

«Якщо ти знаєш, що супротивник планує оборонятися, снайпер тобі справді знадобиться. Снайпер може залишитися позаду і страхувати товаришів попереду. Крім того, влучні постріли можуть начисто перекреслити тактику ворога», — впевнений Jukeyz.

Створивши діри в захисті противника, ти зможеш полегшити собі тактику. Тим паче, в тебе з’явиться більше часу, аби прорвати оборону, не рвучись стрімко вперед.

Остання підказка, якою ділиться Jukeyz, має одну примітку: виконувати її чи ні вирішуєш тільки ти сам.

«Якщо нічого не допомагає, просто атакуй. Біжи вперед впритул до ворога. Деколи це може спрацювати, але пам’ятай — ти можеш просто нарватися на кулю», — зауважує Jukeyz.

Ну що ж, це ніби всі поради, які ми хотіли дати. Тепер час спробувати їх у грі!