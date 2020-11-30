За 10 років катання у фрірайді на MTB, Кейсі Браун вдалося зробити кар'єру, про яку мріє кожен професійний райдер. Новозеландська гонщиця брала участь у етапах Кубка світу, світовому ендуро-турі, а також у відомій серії Crankworx, яку вигравала двічі.

Кейсі Браун — королева фрірайду, що змінила правила гри © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Браун, як і раніше, виступає на елітному рівні, але зараз її головний пріоритет — розвиток жіночого фрірайд-руху. Основна мета Кейсі — просувати серед дівчат різноманітні види катання на велосипеді. Зокрема фрірайд, який завжди вважався у маунтинбайку прерогативою чоловіків.

У фільмі Vision, доступному на Red Bull TV для безкоштовного онлайн-перегляду, ти можеш побачити, як Браун катається з ще однією фрірайд-ентузіасткою Веронік Сандлер. У цій картині розповідається історія про те, як дівчата підкорюють трасу Revolution Bike Park в Уельсі, побудовану Сандлер.

Браун дотрималась свого слова, піднявши жіночий фрірайд на один щабель вище. У 2019 уперше в історії Red Bull Rampage відбулась кваліфікаційна подія — Proving Grounds. Вона дозволила жінкам продемонструвати талант на трасі надскладного рівня.

Важка травма не дала Браун закінчити заїзд на Proving Grounds © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Ба більше, 30-річна спортсменка стала першою і єдиною дівчиною, яка взяла участь у найбільшій події у світовому MTB-календарі. Цим вона розширила горизонт можливостей дівчат у фрірайді до нової межі. На жаль, під час заїзду Браун сильно впала і отримала безліч травм різного ступеня тяжкості.

Браун довелося витратити чимало часу на реабілітацію. Але коли Кейсі оговталася, у кінці 2019 року вона кинула собі новий виклик. У складі групи дівчат-райдерів, новозеландка взяла участь в абсолютно унікальному тренуванні з фрірайду. Заїзди проходили на старій трасі Rampage в Юті. Озброївшись лопатами, дівчата самостійно створили кікери і приземлення на дикій грунтовій трасі.

Кейсі Браун регулярно бере участь в змаганнях Whip Off у рамках Crankworx © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Ця подія отримала назву Formation. І крім Браун у ній взяли участь Микайла Гатто, Танє Сігрейв, Ваея Вербек, Ханна Бергеманн і Вінні Армстронг. Зрозуміло, Formation — це не жіночий Red Bull Rampage, а щось зовсім інше, зі своїм власним стилем.

«Я хотіла б, щоб Formation тривали як заходи в стилі "джем". Щоб катання райдерів не оцінювались, а дівчата були вільні від атмосфери змагань», — каже Браун.

Жінки, які займаються фрірайдом, хочуть мати можливість кататися в умовах, що дорівнюють етапам Кубка світу, але без тиску і конкуренції Кейси Браун

З ветераном фрірайду Кеті Холден, яка очолює рух, Formation прагне у найближчому майбутньому стати самостійною жіночою фрірайд-подією. У її рамках Браун планує підтримувати згаданих вище дівчат і сподівається кататися разом з ними.