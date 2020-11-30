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Королева фрірайду, що змінила правила гри

Історія Кейсі Браун — дворазової чемпіонки Crankworx та п'ятикратної переможниці Whip-Off, що значно розширила горизонти жіночого маунтинбайку.
Автор Джессіка СтренджОпубліковано
За 10 років катання у фрірайді на MTB, Кейсі Браун вдалося зробити кар'єру, про яку мріє кожен професійний райдер. Новозеландська гонщиця брала участь у етапах Кубка світу, світовому ендуро-турі, а також у відомій серії Crankworx, яку вигравала двічі.
Кейсі Браун — королева фрірайду, що змінила правила гри
Кейсі Браун — королева фрірайду, що змінила правила гри
© Paris Gore/Red Bull Content Pool
Браун, як і раніше, виступає на елітному рівні, але зараз її головний пріоритет — розвиток жіночого фрірайд-руху. Основна мета Кейсі — просувати серед дівчат різноманітні види катання на велосипеді. Зокрема фрірайд, який завжди вважався у маунтинбайку прерогативою чоловіків.
У фільмі Vision, доступному на Red Bull TV для безкоштовного онлайн-перегляду, ти можеш побачити, як Браун катається з ще однією фрірайд-ентузіасткою Веронік Сандлер. У цій картині розповідається історія про те, як дівчата підкорюють трасу Revolution Bike Park в Уельсі, побудовану Сандлер.
Браун дотрималась свого слова, піднявши жіночий фрірайд на один щабель вище. У 2019 уперше в історії Red Bull Rampage відбулась кваліфікаційна подія — Proving Grounds. Вона дозволила жінкам продемонструвати талант на трасі надскладного рівня.
Важка травма не дала Браун закінчити заїзд на Proving Grounds
Важка травма не дала Браун закінчити заїзд на Proving Grounds
© Paris Gore/Red Bull Content Pool
Ба більше, 30-річна спортсменка стала першою і єдиною дівчиною, яка взяла участь у найбільшій події у світовому MTB-календарі. Цим вона розширила горизонт можливостей дівчат у фрірайді до нової межі. На жаль, під час заїзду Браун сильно впала і отримала безліч травм різного ступеня тяжкості.
Браун довелося витратити чимало часу на реабілітацію. Але коли Кейсі оговталася, у кінці 2019 року вона кинула собі новий виклик. У складі групи дівчат-райдерів, новозеландка взяла участь в абсолютно унікальному тренуванні з фрірайду. Заїзди проходили на старій трасі Rampage в Юті. Озброївшись лопатами, дівчата самостійно створили кікери і приземлення на дикій грунтовій трасі.
Casey Brown performs during the Crankworx Whip Off Innsbruck, Austria on June 15th, 2018.
Кейсі Браун регулярно бере участь в змаганнях Whip Off у рамках Crankworx
© Stefan Voitl/Red Bull Content Pool
Ця подія отримала назву Formation. І крім Браун у ній взяли участь Микайла Гатто, Танє Сігрейв, Ваея Вербек, Ханна Бергеманн і Вінні Армстронг. Зрозуміло, Formation — це не жіночий Red Bull Rampage, а щось зовсім інше, зі своїм власним стилем.
«Я хотіла б, щоб Formation тривали як заходи в стилі "джем". Щоб катання райдерів не оцінювались, а дівчата були вільні від атмосфери змагань», — каже Браун.
Жінки, які займаються фрірайдом, хочуть мати можливість кататися в умовах, що дорівнюють етапам Кубка світу, але без тиску і конкуренції
Кейси Браун
З ветераном фрірайду Кеті Холден, яка очолює рух, Formation прагне у найближчому майбутньому стати самостійною жіночою фрірайд-подією. У її рамках Браун планує підтримувати згаданих вище дівчат і сподівається кататися разом з ними.
Дивись історію шляху Кейсі Браун від моменту становлення до вершини жіночої MTB-сцени.