День, коли авіатор-любитель потрапив у підручники історії

Знімок:

Вересень 2013, Лонг-Біч, Каліфорнія. Перед 110-тисячним натовпом на Red Bull Flugtag, кмітлива команда з п’яти аерокосмічних інженерів та механіків з Пало-Альто спробувала довести, що кури вміють літати.

Курки вміють літати © Mathieu Young/Red Bull Content Pool

Момент:

Правила Red Bull Flugtag прості. Суперники проектують і будують безмоторні літаки з людиною всередині. А потім вирушають у політ з 8,5-метрової платформи, намагаючись м'яко приземлитися на воду. Деякі летять, деякі ні.

Витримати тиск та виділитися на фоні інших далеко не просто. Відтоді, як перша подія відбулася у Відні у 1992 році, фанати бачили все — від летючих слонів та ковзаючих гамбургерів до піаніно з крилами та навіть ET з «Інопланетянина» у велосипедному кошику.

Запуск:

Команда The Chicken Whisperers — вдягнені у курячі костюми з голови до п'ят — спочатку перемогли у змаганні за увагу глядачів блискучим танцювальним пташиним номером. А потім перейшли до головного.

Провівши чотири місяці, ретельно будуючи обтічний літальний апарат із піни, алюмінію та бальзового дерева, вони здійснили стрибок віри і пролетіли приголомшливі 78,5 м — довжину 261,6 курей, виставлених в рядок.

Попередній світовий рекорд відставав на довгі дев'ять метрів. «Мені пощастило спіймати приємний вітер після зльоту, і мені вдалося керувати літаком, використовуючи руль в задній частині конструкції, щоб протриматися у повітрі ще довше», — розповідає пілот Лора Шейн.

78,5 м польоту в масштабі © Erik Voake/Red Bull Content Pool

Спадок:

Коли The Chicken Whisperers забезпечили своє місце в історичних підручниках, пройшло лише 12 місяців після того, як «Die Rückkehr der Teichfighter» подолали відстань у 69,79 м у м. Майнц, Німеччина, побивши абсолютний рекорд на той момент.