Чому команді стартапу потрібна дівчина?

Коли ми чуємо слово «стартапер», то, найімовірніше, уявляємо чоловіка. І це не дивно, адже жінок у цій сфері набагато менше. У минулому році тільки 20% стартапів у світі з жінками на чолі отримали фінансування.

Поговорили зі співзасновницею й CEO стартапу Legal Nodes Маргаритою Сіваковою про те, чому дехто вважає, що жінкам некомфортно в IT й навіщо це виправляти.

Legal Nodes – юридичний маркетплейс, який допомагає технологічному бізнесу вирішувати юридичні питання в різних країнах світу. Переможці останнього Lviv IT Arena Startup Competition 2019, увійшли в 15 кращих українських стартапів, які були відібрані для участі в українській делегації на Startup Grind 2020 у Кремнієвій долині, організованої за підтримки USAID та Мінцифри.

Legal Nodes © Legal Nodes

Чому жінкам некомфортно в IT

Декілька років тому співробітник Google Джеймс Деймор написав маніфест про те, що проблема сексизму у сфері IT перебільшена. Мовляв, жінкам складніше працювати програмістками через «біологічну відмінність» від чоловіків. Адже вони «невротичні» й «схильні висловлювати почуття замість ідей».

Лист потрапив у ЗМІ, розгорівся скандал — і Деймора звільнили.

Подібні ситуації не рідкість. Співробітниці Microsoft з 2010 до 2016 року подали 238 скарг на гендерну дискримінацію в корпорації. А компанію Uber звинувачували в тому, що там платили жінкам менше, ніж чоловікам.

Команда Legal Nodes © Legal Nodes

Дискримінаційні скандали показують, що проблема досі актуальна.

Насправді сфера IT конкурентна. Тут непросто всім — як жінкам, так і чоловікам. Але за статистикою, жінок у цій сфері набагато менше. Так склалося не через «біологічну відмінність», а тому що жінкам некомфортно працювати в середовищі, де домінують чоловіки.

Досвід Маргарити

Коли я починала свій шлях в IT, то на собі відчула, наскільки це «чоловіча» сфера. Не можу сказати, що стикалася з відкритою дискримінацією, але постійно відчувала «гендерний» дискомфорт. Особливо на профільних івентах, де більшість присутніх були чоловіками.

З часом я навчилася не помічати подібні речі. Отримала більше досвіду, розширила коло спілкування й зосередилася на тому, що для мене дійсно важливо.

Маргарита Сівакова © Legal Nodes

Як змінюється ситуація

Після того, як я почала працювати в стартапі Legal Nodes, моє оточення змінилося. Я стала частиною ком’юніті, де більше різних людей за статтю, віком, національністю, вподобаннями. Зараз не відчуваю дискомфорту ані в команді, ані поза нею.

Звісно, більшість стартапів, як і раніше, очолюють чоловіки, але з кожним роком ситуація змінюється. Зараз у моєму оточенні багато жінок-фаундерів. Ми разом їздили на конференцію в Кремнієву долину, там третину стартапів очолювали дівчата. Це насправді крута тенденція.

Але, знову ж таки, це моє оточення. Якщо ж подивитися на статистику, не все так добре. За даними Crunchbase , за останні 10 років кількість інвестицій у стартапи, серез засновників яких є жінки, подвоїлася. Раніше їхня частина складала 10%, а зараз 20%. Це значний розвиток у напрямі бізнесів із жінками на чолі. Але ситуація однаково далека до ідеалу.

Як у Legal Nodes розподілені ролі

У нас є три засновники: я, Нестор Дубневич і Максим Малюк. Дивуюся, коли мене запитують, чому саме я виконую роль CEO. Подібні питання й показують проблему — не думаю, що в хлопців запитували б подібне.

Коли ми розподіляли ролі в стартапі, то не думали за принципом «ти жінка — значить будеш керівницею». Орієнтувалися на скіли. У кожного свої сильні сторони, а отже, і своя зона відповідальності.

Уся команда Legal Nodes © Legal Nodes

Я взагалі вважаю, що в нас три CEO: Нестор операційний, Макс технічний, і я відповідальна за фандрейзинг і представлення стартапу на міжнародному рівні. Разом ми створюємо потужну силу.

Якщо говорити про якості, які потрібні CEO стартапу, то вони повністю однакові як у чоловіків, так і в жінок. Така людина має бути стресостійкою, з критичним мисленням і дієвими ідеями. Важливо піддавати сумніву все, що робиш, і швидко адаптуватися до змін.

У кожного свої сильні сторони, а отже, і своя зона відповідальності Маргарита Сівакова

У нас зазвичай Нестор приносить ідеї, а ми їх краштестимо. Я оцінюю ідею на якість того, як донесу її потенційному інвесторові чи партнерам, а Макс — з технічного погляду. Разом вирішуємо, що може вистрілити, а на що краще поки не витрачати ресурси.

Як працює завуальована дискримінація

Під час пітчингу інвестори ставлять два типи питань — про можливі успіхи й невдачі стартапа. Чіткого розподілу немає, це відбувається на їхній розсуд.

Команда Legal Nodes © Legal Nodes

Питання першого типу допомагають показати, яких успіхів стартап може досягти. Наприклад, «Чому ви вважаєте, що ваш стартап може вирости до мільярдної капіталізації?» або «Розкажіть, як ви плануєте виходити на нові ринки».

Якщо говорити про якості, які потрібні CEO стартапу, то вони повністю однакові як у чоловіків, так і в жінок Маргарита Сівакова

У питаннях другого типу є сумніви, що стартап стане успішним. Наприклад, «Чому ви впевнені, що ваш конкурент першим не вийде на ринок?» або «Звідки ви знаєте, що ваша ідея спрацює?»

Якщо, відповідаючи на питання першого типу, ми розкриваємо ідею стартапу, то питання другого типу змушують нас захищатися. Є дослідження , яке показує, що фаундеркам частіше ставлять питання із сумнівами.

Маргарита Сівакова © Legal Nodes

Декілька років тому на щорічному конкурсі фінансування стартапів TechCrunch Disrupt помітили, що стартапи з чоловіками на чолі отримали в 5 разів більше фінансування, ніж ті, що очолюють жінки. Хоча за якістю вони були схожими.

Дослідники проаналізували питання, які венчурні капіталісти ставили чоловікам і жінкам. Як виявилося, перших більше питали про потенційний ріст, других — про можливі втрати.

Це вдало ілюструє те, як може працювати завуальована дискримінація.

Чому важливо будувати інклюзивну культуру в компанії

Щоб компанія успішно працювала, усім співробітникам у ній має бути комфортно. Для цього важливо з самого початку розвивати толерантність до різноманіття, створювати здорове культурне середовище й залучати в команду неупереджених людей.

Це підтверджують приклади відомих корпорацій: Google, Microsoft й Uber — де виникають дискримінаційні проблеми навіть у сучасному розвиненому світі.

Виявилося, що команди, до складу яких входить хоча б одна жінка, на 26% успішніші за команди без жінок Маргарита Сівакова

Якщо в компанії немає культури взаємоповаги, ви не зможете досягти успіхів у майбутньому. Адже перше, на що дивиться інвестор, — це команда стартапу. Ідеї й проєкти можуть змінюватися, але люди, які їх створюють, залишаються.

Маргарита Сівакова © Legal Nodes

Якщо дивитися з бізнесового погляду, то багато досліджень підтверджують: різноманіття людей робить команди більш креативними, згуртованими й старанними. Це допомагає створювати сильні продукти.

Наприклад, у 2012 році дослідницький інститут Credit Suisse проаналізував результати діяльності майже 2400 компаній з і без жінок у раді директорів. Виявилося, що команди, до складу яких входить хоча б одна жінка, на 26% успішніші за команди без жінок. Такі компанії схильні більше заробляти.

Тому бізнесам варто прагнути до гендерного балансу.