Обираємо велосипед для міста: поради профі та кращі варіанти

За останні місяці велосипед став ще більше засобом індивідуального транспорту. І хоча велосезон добігає кінця, ми не можемо відмовитися від спокуси поїздити осіннім містом.

Аби розібратися у різних варіантах, ми поспілкувалися з Антоном Вакуленком, велоактивістом і власником веломагазину «Помаранчевий ровер». Антон розповів, за якими правилами варто обирати велосипед, на що звертати увагу, і підказав перевірені моделі із різних магазинів України.

Як обрати велосипед?

У першу чергу, Антон радить поставити собі кілька запитань: як ви будете використовувати велосипед, де зберігати і куди плануєте на ньому їздити? Відповідь на ці запитання допоможе сформувати перелік чітких вимог для нового велика з яким можна буде звернутись до консультанта у вело-магазині.

«Профі допоможе розібратися у всьому. Починаючи від простого питання, якого розміру потрібен велосипед на той чи інший зріст. Звісно, це можна зробити самостійно за допомогою різних таблиць і формул. Але варто пам’ятати: у кожного виробника різні градації вимірювання. І навіть один і той самий тип велосипеда може різнитися параметрами», — пояснює Антон.

Особливості велосипеда у місті

Обираючи велосипед для міста, Антон радить звернути увагу на сітібайки. Вони найкраще розраховані для їзди асфальтованим покриттям, відрізняються зручною і рівною посадкою. Неабияким плюсом таких велосипедів є ще й повна комплектація — крила, багажник, підніжка і комплект світла. Як мінімум, це запорука більш чистого одягу. Як максимум: безпека, комфорт і можливість не зважати на погодні умови чи пору дня.

Лайфхак: За словами Антона, купувати завчасно укомплектований велосипед дешевше, ніж байк і аксесуари окремо.

Кількість передач, швидкість

Тут все залежить від міста. Для Амстердаму підійде і одна швидкість. Але українські міста трохи відрізняються, тому для Києва варто обирати більше середньої кількості передач. Якщо у велосипеді є планетарна втулка — то оптимальною буде модель від 5-7 передач. Якщо ж передачі змінюються по зіркам — хоча б від 7-8, адже потрібно буде долати чималі перепади.

Серед переваг планетарної втулки — вона простіша у використанні, бо перемикає на будь-яку передачу одразу. Це допоможе легко стартувати на світлофорах. А ще більш захищена від бруду, отже, їздити на сервіс можна буде рідше.

Загалом, для міста є купа моделей велосипедів — від класичних сітібайків до компактних великів, що складаються. Разом з експертом ми підібрали перелік найкращих варіантів двоколісного транспорту для українських міст.

Перевірені моделі

KTM Kent

KTM Kent © KTM

Якісний велосипед відомого австрійського бренду, з усіма перевагами класичного сітібайку. Велосипед має ременеву передачу, із періодом експлуатації до 15 000 км. За словами Антона, з ременевою передачею ви не забруднитесь об мастило, а хід велосипеда буде максимально легким і приємним.

В Україні можна придбати різні моделі цього велосипеда за різними цінами. Всі вони 2020-го року:

KTM Kent D — 28 125 грн;

KTM Kent H — 33 000 грн;

KTM Kent H51/H56 — 35 640 грн.

Winora Holiday

Winora Holiday © Winora

Цю модель Антон називає хітом продажів для міста. Класичний сітібайк за демократичною ціною, як для німецького велика.

«Велосипед має планетарну втулку, яка дуже популярна для міських і туристичних моделей. Крім того, повний набір аксесуарів і класичний дизайн. Велосипеди Winora бувають з чоловічими і жіночими рамами. В тому числі, з ультранизькою рамою для жінок старшого віку», — пояснює Антон Вакуленко.

Такий велосипед буде значно дешевшим за попередній варіант, адже є пропозиції як цього, так і минулого року:

Winora Holiday N7 — 18 630 грн;

Winora Holiday N7 Wave — 18 630 грн;

Winora Holiday Nexus 8 — 20 250 грн;

Winora Holiday N8 — 20 250 грн.

Merida speeder

Merida Speeder © Merida

Класний варіант для любителів швидкості. Це мегалегкі, швидкі та низькі велосипеди. Їх вага — лише 9-10 кілограмів, за рахунок легких рам і шосейних компонентів.

Різні моделі Merida значно відрізняються за ціною, тому варто повернутися до першої поради Антона — і звернутися до професіоналів за порадою. Наприклад, одна модель коштує 18 000 , а інша — майже 40 000 гривень.

Dahon

Dahon Espresso © Dahon

Ця фірма відкриває цілий світ велосипедів, що складаються, і у цьому світі Dahon — безперечний фаворит. Американська компанія, яка вже 30 років спеціалізується саме на складальних велосипедах і має понад 60 власних патентів у цій сфері.

Серед переваг: їх легко зберігати, а ще можна заносити з собою в офіс, аби байк завжди був під наглядом. Крім того, складальні велосипеди легко поєднувати з іншими видами транспорту.

Щодо конкретних моделей — Антон радить DAHON Vitesse D8. Цей велосипед в Україні можна придбати просто від виробника

DAHON Vitesse D8 Royal Navi — 16 999 грн;

DAHON Vitesse D8 Grey Shark — 16 999 грн;

Haibike HardNine

Модель Hardseven © Haibike

Представник електровелосипедів у нашому топі. Це дуже комфортний байк для міста, що підійде для широкого кола людей. Серед переваг — не лише комфортна їзда. А ще Haibike HardNine — гірська модель, яка легко долає перешкоди, тож з бордюрами та ямами на асфальті проблем не буде.