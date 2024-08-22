Що потрібно, щоб тренувати переможницю Red Bull Cliff Diving World Series
Для початку, не міг би ти трохи розказати про те, чим займаєшся?
Так, я тренер з хайдайвінгу і головний тренер у дайвінг-клубі в Монреалі, а саме в CAMO Diving Club, який є найбільшим у Канаді. Я довгий час був тренером з дайвінгу на найвищому рівні, і у мене була одна спортсменка, яка брала участь у Red Bull Cliff Diving World Series. Я не їздив із нею на змагання, але тренував її вдома, що трохи втягнуло мене у цей спорт. У молодості я був цирковим атлетом, виступав у деяких шоу зі стрибками у воду.
Потім почалася пандемія, і Моллі Карлсон була першою, хто прийшла до мене зі словами: «Я б хотіла спробувати кліфдайвінг». Отже, тоді Моллі спробувала це, і до неї приєдналася ще одна спортсменка, Джессіка. Потім група продовжувала зростати й зростати. Зараз я на 100 відсотків зайнятий цим, і в мене є вісім спортсменів, які змагаються на міжнародному рівні. Моллі є частиною цієї групи.
Той період був викликом для багатьох, але він також відкрив нові можливості для дечого більшого...
Це був важкий момент, але для мене він змінив життя з погляду на мою роботу, а також на те, як я її виконую. Це справді змусило мене відірватися від результатів і зосередитися на шляху, поставити спортсменів на перше місце і переконатися, що вони цінують те, що роблять. Знаєш, є так багато прикладів олімпійців або чемпіонів Кубку Стенлі, які просто мали негативні моменти зі своєї кар'єри. Вони кажуть: «О, ми наполегливо працювали, щоб досягти цього, і отримали це», але вони не пам'ятають, як це було важко. Моя нова філософія тренувань полягає в тому, щоб переконатися, що вони пам'ятають, наскільки веселим був цей шлях.
Що входить у розробку і реалізацію тренувальної програми для кліфдайверів і чим вона відрізняється від інших видів спорту?
Є частина, яка має аналогії з іншими видами спорту, це планування — переконатися, що у нас є план, і ми слідкуємо за тим, де проходять тренування й змагання, коли нам потрібно готуватися, яка наша фізична та технічна, а також стратегічна мета щодо занурень. Але хайдайвінг — це ризикований вид спорту, небезпечний і страшний. Мій спосіб тренування у тому, щоб бути впевненим, що це робиться у найбезпечніший спосіб.
Я хочу, щоб спортсмени знали, що вони в безпеці, коли йдуть на нове занурення, навіть якщо вони знають, що роблять. Так, буде страшно. В основному це залежить від умов. Ти ніколи не знаєш, чого очікувати, ніколи не знаєш, якими будуть хвилі, температура, погода.
Ментальний аспект цього спорту дуже, дуже важливий. Про це треба говорити та це важливо планувати. Для мене в цьому полягає найбільша відмінність від інших видів спорту. У кліфдайвінгу можлива похибка дуже невелика, розумієш? Ти не можеш перевернутися на живіт з такої висоти, тому треба переконатися, що ти все робиш правильно з першого підходу.
Ментальний аспект цього спорту дуже, дуже важливий
Ти згадав про психологічний аспект і відсутність права на помилку. Який у тебе підхід до психологічного аспекту на тренуваннях?
Я думаю, що найважливішим є вміння розпізнавати почуття своїх спортсменів, як на тренуваннях, так і на змаганнях. Особливо під час змагань. Якщо вони почуваються не дуже добре у цей день, ти маєш розпізнати це і звернутися до них: «Чи можу я щось зробити? Поганий день? Ми можемо відкласти це на завтра». Будь готовий пристосуватися до стану спортсменів.
Здебільшого у спорті все зводиться до того, що «це план, і ми маємо його дотримуватися». Я думаю, що важливо вміти звикати до того, що твій спортсмен демонструє в цей день, і мати відкриту комунікацію. Моллі — гарний приклад. Вона дуже гарний співрозмовник, і якщо вона почувається погано, вона дасть мені знати, і ми просто сядемо і поговоримо. Іноді розмовляємо про це, а потім вона каже: «Гаразд, я впораюся», і йде виконувати план.
Інколи ми просто вирішуємо змінити план і адаптуємо його разом. Відкрите спілкування та емпатичне слухання — це слова, які я часто використовую як тренер, щоб впоратися з ментальними викликами.
Чи є щось, що ти робиш по-іншому під час тренувань перед змаганнями, ніж під час звичайних тренувань?
Насправді так. Психологічний аспект. Спортсмени будуть більш емоційними або нервовими, якщо вони втомлені, тому за день до змагань, як правило, вони майже нічого не роблять. Зазвичай це п'ятниця, тому я називаю це «днем розваг», тож коли я надсилаю їм план, вони бачать його і знають, що можуть просто розслабитися, повеселитися і подумати про щось інше. Це заспокоює.
У багатьох видах спорту напередодні часто повторюють якісь вправи. Я думаю, що все має бути навпаки. Тренування закінчено. Ти приїхав на змагання і готовий, може трохи потренувався, але напередодні слід відпочити, розважитися та розслабити свій розум, щоб у день змагань бути у гарному настрої.
Враховуючи вплив таких занурень на організм, які методи відновлення важливі для кліфдайверів?
Кількість повторень, які вони роблять там, нагорі — це те, про що ми завжди думаємо. Вони не можуть зробити багато. За один день тренувань вони можуть зробити максимум три-чотири повторення, а за тиждень — до 10. Завдяки цьому плану мої спортсмени не отримують регулярних травм, що добре, тому що я хочу, щоб вони могли займатися спортом стільки, скільки захочуть.
Багато дайверів починали займатися кліфдайвінгом в цирку, і тоді не було належної підготовки, як зараз, тому вони робили, можливо, 10-12 повторень на день і просто йшли напролом. Багато з них швидко отримували травми й залишалися в спорті недовго, тому я намагаюся рахувати повторення, які ми робимо за день, тиждень, рік. Я завжди підраховую. Безумовно, відпочинок після змагань важливий. Варто принаймні тиждень пожити без занурень, якщо це дозволяє програма змагань.
Високі занурення завжди різні. Іноді ти приземляєшся в річці, іноді в струмку. Ти пірнаєш з мосту, скелі, платформи. Це неймовірно, до яких типів середовища нам доводиться пристосовуватися. Тому занурення, які вони виконують, мають бути надійними, щоби ми могли пристосуватися до різних умов. Якщо ти приїжджаєш на один з етапів Red Bull Cliff Diving World Series і боїшся стрибків, ти не виживеш на змаганнях, і в цьому полягає різниця між сильнішими, послідовними спортсменами та іншими.
Це неймовірно, до яких типів середовища нам доводиться пристосовуватися
1 хв
Red Bull Cliff Diving у Поліньяно-а-Маре — пірнання Моллі Карсон
Відео занурення Моллі Карлсон, яка посіла друге місце в жіночих змаганнях на етапі Red Bull Cliff Diving World Series в Поліньяно-а-Маре.
Ти можеш тренуватися і готуватися до змагань, але як тільки ти потрапляєш на них, це вже зовсім інша ситуація?
Саме так. Напередодні невідомо, як все буде. Ми приїжджаємо на місце і тільки тоді бачимо його, за день до початку підготовки. Заздалегідь не отримуємо фото майданчика чи чогось ще. Чоловіча платформа завжди на висоті 27 метрів, а жіноча варіюється з 20 до 22 метрів, і не знаємо цього до приїзду.
Приблизно за 10 хвилин до початку тренувань ми дізнаємося висоту для жінок. Це принципово. 20 метрів або 22 метри — зовсім різні речі для спортсменки. Два метри — це значна різниця в часі у повітрі, прискоренні та ударі. Це величезна різниця, тому жінкам доводиться пристосовуватися на льоту.
З якими найбільшими викликами ти стикаєшся під час роботи зі спортсменами і як ти їх долаєш?
По-перше, це дуже емоційний вид спорту. Коли ти приїжджаєш на змагання, вид завжди приголомшливий, і це виклик. Змагання Red Bull Cliff Diving — це як шоу, це божевілля. За тебе може вболівати понад 80 000 глядачів, потім змагання закінчуються, і наступного дня ти повертаєшся додому.
Через три дні ти повертаєшся до звичайного басейну, тому мотивація — це найбільший виклик, з яким мені доводиться стикатися зі спортсменами, тому що вони повертаються після таких висот. У певному сенсі, вони всюди будуть шукати таке відчуття, але це не завжди можливо. Тому, коли спортсмен починає тренуватися зі мною, ми одразу обговорюємо: «Це не завжди буде про висоти, і це нормально».
Повертаючись до тренувань на самоті, мотивація буде низькою. Саме тоді я додаю до тренувань ігри, веселі розминки тощо, щоб переконатися, що це приносить їм стільки ж задоволення, скільки й гострі відчуття під час змагань. Для мене це було найбільшим викликом на початку, мати справу зі зміною мотивації. Я думаю, що тепер я можу тримати її на більш збалансованому рівні завдяки досвіду, розмовам про це, а також завдяки тому, що вони усвідомлюють, що іноді трапляються невдачі.
Якщо говорити про довгостроковий розвиток, як ти адаптуєш тренування для прогресу спорту?
У Монреалі ми починали на Олімпійському стадіоні, де у нас була 20-метрова платформа. Це було велике знаряддя, і через рік вирішили розвивати юніорську програму, але юніори не можуть зійти з 20-метрової платформи. Вони занадто молоді й недосвічені. Тому ми побудували 12-метрову та 15-метрову платформи в олімпійському басейні, і зараз у моїй групі займаються п'ятеро юніорів. Колись вони перейдуть на вищий рівень. У мене вже є 16-річний хлопець, який пірнає з 27-метрової вежі, і незабаром він перейде на вищій рівень.
Ми почали зі створення програми для дорослих і набрали повну групу, а тепер у нас є кілька юніорів, які тренуються і пірнають цілий день. Один або два рази на тиждень юніори приходять зі мною і працюють над деякими високими навичками дайвінгу, тому що вони зацікавлені в цьому. Рік тому в Монреалі також проходив юніорський чемпіонат світу на 12-метровій і 15-метровій платформах, що було дуже захопливо. Наступним етапом буде залучення більшої кількості людей, більшої кількості країн, які займаються цим видом спорту, і саме у такий спосіб ми зможемо потрапити на Олімпійські ігри.
Тобто, мова йде не стільки про пристосування, скільки про створення фундаменту, від якого можна відштовхуватися?
Так, саме так. Як я вже сказав, це все ще новий вид спорту, тож якщо ти будеш робити те, що робиш, без змін, він не буде розвиватися. Потрібно створювати нові речі, нові програми та нові висоти, і це те, що ми намагаємося робити тут, у Монреалі.
Що потрібно для того, щоб стати спортсменом високого класу в кліфдайвінгу? Чи деякі спортсмени просто мають хист до цього?
Я думаю, що деякі з них мають це від самого початку, так. Ейден Хеслоп — гарний приклад. Він займається паркуром і стрибає зі скель, мабуть, з шести років. Він був створений для цього. Моллі — протилежність. Вона не ризикована дівчина, вона не з тих, хто стрибає зі скелі. Тож я думаю, ти можеш мати це в собі, але так само можеш це розвинути. Це не те, що є або чого немає — не існує конкретного профілю.
Раніше це були люди з цирку, дуже специфічний тип людей, яких зараз поменшало, а кліфдайвінг стає більш доступним для всіх. Якщо ти подивишся на дайвінг на Олімпійських іграх, то побачиш, що майже всі виконують одні й ті ж самі занурення. У кліфдайвінгу набагато більше залежить від особистості й навичок спортсмена, тому стрибки різняться.
Коли я працюю зі спортсменом, я маю знати, які його сильні сторони. Дайвер повинен показати це у своїх стрибках. Є багато видів стрибків, і оскільки платформа знаходиться так високо, вони повинні робити те, що їм комфортно. Я не можу просити їх виконувати стрибки, які їм не до вподоби. Це неможливо.
Розвиток стрибків багато в чому залежить від їхніх сильних сторін, а також і від їхніх особистих якостей. Мені подобається, коли вони показують у повітрі, хто вони є. Це мистецький вид спорту. Я дивлюся на це як на живопис або щось подібне. Це круто, це ризиковано і складно технічно, вони роблять багато сальто, але це також має представляти їх індивідуально.
Мені подобається, коли вони показують у повітрі, хто вони є. Це мистецький вид спорту
Що б ти порадив тому, хто мріє стати кліфдайвером?
По-перше, оточити себе людьми, які вірять у тебе і в те, що ти можеш це зробити. Це найважливіше, тому що шлях має вирішальне значення. Моллі — гарний приклад. Вона почала займатися кліфдайвінгом і задокументувала все, що робила, від свого першого стрибка до того, як опинилася на вершині п'єдесталу пошани. Вона вірила в це, коли люди казали: «Що ж, подивимося, що у неї вийде, це ж новий вид спорту».
Вона вірила в це з самого початку і, знаєш, у неї є хештег #bravegang. Вона дуже хоче просувати підтримку менталього здоров'я, і ми в цьому схожі. Будь сміливим, говори про це. І оточуй себе людьми, які в тебе вірять. Шукай можливість займатися цим видом спорту, якщо це те, чим ти хочеш займатися. А ще став питання.
Я завжди відкритий, якщо люди хочуть поставити мені запитання в Інстаграм. Я можу поставити їх на правильний шлях, залежно від того, де вони живуть і чим займаються. Але найголовніше — це віра в себе. Ти можеш зробити що завгодно, якщо поруч з тобою правильні люди.
Частина історії