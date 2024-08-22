Що потрібно, щоб тренувати переможницю Red Bull Cliff Diving World Series

Є частина, яка має аналогії з іншими видами спорту, це планування — переконатися, що у нас є план, і ми слідкуємо за тим, де проходять тренування й змагання, коли нам потрібно готуватися, яка наша фізична та технічна, а також стратегічна мета щодо занурень. Але хайдайвінг — це ризикований вид спорту, небезпечний і страшний. Мій спосіб тренування у тому, щоб бути впевненим, що це робиться у найбезпечніший спосіб.

Я хочу, щоб спортсмени знали, що вони в безпеці, коли йдуть на нове занурення, навіть якщо вони знають, що роблять. Так, буде страшно. В основному це залежить від умов. Ти ніколи не знаєш, чого очікувати, ніколи не знаєш, якими будуть хвилі, температура, погода.

Ментальний аспект цього спорту дуже, дуже важливий. Про це треба говорити та це важливо планувати. Для мене в цьому полягає найбільша відмінність від інших видів спорту. У кліфдайвінгу можлива похибка дуже невелика, розумієш? Ти не можеш перевернутися на живіт з такої висоти, тому треба переконатися, що ти все робиш правильно з першого підходу.