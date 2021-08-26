Хто вони — українські кліфдайвери Red Bull Cliff Diving World Series

28 серпня у Боснії і Герцеговині відбудеться наступний етап карколомних змагань Red Bull Cliff Diving World Series . Шалені трюки, напруга, емоції й стрибки у воду з висоти понад 20 метрів серед мальовничих краєвидів міста Мостар — ось що чекає на глядачів того дня!

На Red Bull Cliff Diving найвідважніші спортсмени з усього світу змагаються за звання найкращого — і поміж них одразу четверо українців! Антоніна Вишиванова і Анна Бакуновицька — серед дівчат і Олексій Пригоров та В’ячеслав Колесніков — серед хлопців. На наступному етапі у Боснії виступатимуть троє з них: Олексій, В'ячеслав та Антоніна.

Ми поговорили з нашими українськими спортсменами — і вже готові познайомити тебе з ними. Розповідаємо, як і чому вони почали займатися кліфдайвінгом — і чого мріють досягти в цьому шалено видовищному спорті.

Анна Бакуновицька, 26 років

Анна Бакуновицька © rb

Харків’янка Аня працює програмісткою в ІТ-компанії. Можливо, її колеги по офісу навіть не здогадуються, що поряд з ними — одна з небагатьох дівчат на планеті, яка кілька разів на рік кидає все на світі — і стрибає у воду з висоти у 21 метр!

Дебют Анни на Red Bull Cliff Diving World Series мав відбутися ще минулого року. Втім, через пандемію його довелося відкласти — і ось уже 26-го вересня українка зможе спробувати сили на етапі в Італії.

Для дівчини це не перші серйозні змагання у житті. З трьох років вона займається стрибками на батуті. У 12 виграла перший чемпіонат світу і взяла медалі чемпіонату Європи.

Анна Бакуновицька © Анна Бакуновицька

«Батут навчив відчувати себе у повітрі. Без нього я б ніколи не змогла стрибнути у воду», — зазначає Анна.

Кліфдайвінгом українка почала займатися лише три роки тому. Вона каже, що цей спорт заряджає адреналіном і робить її особливою. У майбутньому дівчина була б не проти стати учасницею основного складу Red Bull Cliff Diving World Series (зараз вона виступає у якості wildcard-атлетки), але зупинятися на цьому точно не планує. Анна займається парашутами — і хоче налітати години в аеротрубі.

Антоніна Вишиванова, 23 роки

Антоніна Вишиванова займається стрибками у воду все життя © rb

Дніпрянка Антоніна Вишиванова займається стрибками у воду все життя. Це і не дивно, адже батько і тренер дівчини — Олег Вишиванов — був учасником першого Red Bull Cliff Diving World Series у 2009-му.

З дитинства українка займалася різними видами спорту. Пробувала себе у художній гімнастиці, легкій атлетиці, фігурному катанні, навіть у футболі та тхеквондо! Втім, ніколи не полишала стрибків у воду — і це дало свої результати! У 2019-му Антоніна стала п’ятою на світових змаганнях з хайдайвінгу в тому-таки Мостарі.

Антоніна Вишиванова під час стрибка з 21 метру © Dean Treml/Red Bull Content Pool

«Прийти у хайдайвінг зі звичайного спорту, наприклад, з футболу — неможливо. Серед моїх друзів дайверів є батутисти, гімнасти, але всі вони проходили через стрибки у воду. Це — обов’язковий проміжний етап перед тим, як підійматися на висоту», — каже дівчина.

Понад 15 років українка прожила у Китаї, а останні два провела в Україні через світову COVID-пандемію. Вона каже, що у нас хайдайвери не мають таких умов і можливостей для тренувань, як за кордоном. Попри це, Антоніна мріє підкорити подіуми світових змагань з хайдайвінгу.

«Особисто мені хочеться показувати всю красу і витонченість, які можливі у цьому виді спорту», — зазначає вона.

Олексій Пригоров, 34 роки

Олексій Пригоров - учасник Red Bull Cliff Diving © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Один з найтитулованіших спортсменів не тільки української команди, а й турніру загалом. У 2008-му він став бронзовим призером Олімпійських ігор, потім двічі брав першість на європейських змаганнях зі стрибків у воду, а у 2018-му став третім на Чемпіонаті світу з хайдайвінгу.

«В Олімпійській дисципліні я досяг усього, чого бажав. Захотілося спробувати себе у чомусь новому. Кліфдайвінг — це висота, адреналін, емоції, відповідальність і відчуття, які ні з чим не порівняєш», — розповідає спортсмен.

Олексій Пригоров у стрибку © Dean Treml

За словами Олексія, кліфдайвінг у 2016-му відкрив для нього друге дихання. Цей спорт дозволив брати ще більшу висоту, робити абсолютно нові стрибки і експериментувати з надскладними елементами. Попри увесь досвід стрибків у воду, хлопець зізнається: стоячи на платформі, відчуває хвилювання — як і кожна нормальна людина.

У 2019-му українець уже потрапив до основної сітки Red Bull Cliff Diving World Series. Цей сезон він починає як запрошений спортсмен (wildcard). Хлопець мріє, що у майбутньому хайдайвінг включать в Олімпійську програму 2028-го року — і тоді він знову побореться за золото Олімпіади.

В’ячеслав Колесніков, 39 років

В’ячеслав Колесніков © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Українець — найстарший спортсмен етапу Red Bull Cliff Diving World Series у Боснії. Втім, він ще зовсім не збирається на пенсію. Навпаки — чекає моменту, аби знову позмагатися в основному складі турніру.

В’ячеслав народився у Душанбе, столиці Таджикистану. Коли йому було 10 років, переїхав з батьками в Україну. У 2018-му вперше потрапив на Red Bull Cliff Diving World Series на Азорських островах, а вже наступного року — був серед основних спортсменів серії.

«Я був піднесений і схвильований одночасно, адже переді мною були відкриті скелі та хвилі океану внизу!», — згадує В’ячеслав.

Slavik Kolesnikov © Sulejman Omerbsašić

Його стиль називають технічно бездоганним, а судді та глядачі завжди відмічають, наскільки пристрасно українець підходить до стрибків. Та насправді, він такий не лише у спорті. Наприклад, у приготуванні їжі. Чоловік обожнює знаходити і готувати нові рецепти. Крім цього, В’ячеслав захоплюється садівництвом і навіть виростив власний фруктовий сад, де є вишні, абрикоси, яблука, груші та сливи.