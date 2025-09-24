Конор Шанахан: хто він, дворазовий чемпіон Drift Masters?

Ірландська зірка дрифтингу Конор Шанахан прибув на Національний стадіон у Варшаві, лідируючи в чемпіонаті та випереджаючи свого головного суперника Пьотра Венчека .

Дивись, як розгорталися події:

Топ 16 Drift Masters — Польща Поглянь, як 16 найкращих дрифтерів змагатимуться у Польщі на Гранд-фіналі Drift Masters 2025.

На головній події дрифтингу для Шанахана все склалося катастрофічно: злам задньої осі вибив його з боротьби вже у кваліфікації. Тим часом Венчек заробив достатньо очок, аби зрівнятися з ним у турнірній таблиці — обидва мали по 390 балів. Усе було готове до вирішальної битви.

Та вже в першому раунді Венчека підвела автівка: на його Toyota Supra GR несподівано зникла електрика. Мрія поляка про чемпіонський титул розтанула, і корона перейшла до Шанахана. Першим, хто підтримав суперника, став сам ірландець, який обійняв Венчека. «Я дуже хотів сьогодні позмагатися з Пьотром. Величезна повага йому та всій команді Workhouse», — сказав він.

Шанахан вийшов на трасу і продовжив обходити вайлд-кардів Метта Філда та Еспена Роде , показавши справжній майстер-клас дрифт-рейсингу. «Я приїхав сюди, щоб виконати роботу. Я радий, що зробив це, і сьогоднішній вечір для мене — невелика розвага», — зазначив Конор.

Тадеуш Блажусяк, Адам Малиш, Девід Култгард та Карлос Сайнс у фіналі © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Шанахан упевнено пробився до Топ 4, де на нього чекав поєдинок із Джеймсом Діном — триразовим чемпіоном Drift Masters і новоспеченим п’ятиразовим переможцем Formula Drift. Обидва пілоти виклалися на повну, але Дін так і не зумів знайти перевагу. Цей результат водночас гарантував третє місце в чемпіонаті старшому брату Конора — Джеку Шанахану . У фіналі ж мав визначитися переможець у дуелі з Павелом Корпулінським .

Конор Шанахан переміг Павела Корпулінського у фіналі Red Bull Drift Masters © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Конор Шанахан підтримує свого суперника Пьотра Венчека © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool На Гранд-фіналі Red Bull Drift Masters зібралося 53 000 вболівальників © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Конор Шанахан святкує перемогу у Варшаві © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Конор Шанахан — дворазовий чемпіон Red Bull Drift Masters © Mateusz Skrzek/Red Bull Content Pool

В останньому заїзді гонщики не змогли обійти один одного, що призвело до раунду One More Time. Це була вирішальна боротьба між чинним чемпіоном та фаворитом змагань. Зазвичай бездоганний Корпулінський припустився помилки, і Конор Шанахан здобув титул. «Це просто неймовірно, я хочу подякувати всім за підтримку, — сказав переможець на подіумі. — Всім, хто зробив це можливим, моїй команді, партнерам і всім, хто вірив у мене. А також Red Bull за те, що дали мені змогу жити цією мрією так довго. Я дворазовий чемпіон Drift Masters. І сьогодні я дуже, дуже щасливий».

Джек Шанахан, Конор Шанахан, Дуейн Макківер та Джеймс Дін © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

У святковій атмосфері Ірландія здобула перемогу в чемпіонаті націй. Саме ця країна подарувала світові чимало дрифтових талантів, серед яких найбільших успіхів досяг Джеймс Дін. Конор Шанахан — яскравий представник нового покоління ірландських пілотів, серед яких також Джек Шанахан, Конор Фалві та Дуейн Макківер. «Ірландія — важлива частина світового дрифтингу як на аматорському, так і на професійному рівні, і цей напрям лише набуває обертів», — зазначає він.

Якщо відмотати час назад, як Шанахан прийшов до такого лідерства?

01 «Це все — м’язова пам’ять, результат багаторічного водіння»

Як і його колеги-чемпіони Макс Ферстаппен та Калле Рованпера , Шанахан походить з родини водіїв, які почали займатися автоспортом змалку. Його батько Джон був успішним ралійним гонщиком, мама Валері — єдина ірландська жінка, яка виграла національний чемпіонат, а старший брат Джек здобув два титули чемпіонатів Великої Британії з дрифту, а також є зіркою Drift Masters.

«Я завжди цікавився автоспортом, — каже Шанахан. — Я виріс на гоночному треку. Я почав брати участь у перегонах у шість чи сім років, на картах, як і багато дітей в Ірландії та в усьому світі, з мрією про те, що одного дня я сяду за кермо боліда Формули-1».

Сімейне фото: Джек Шанахан з братом Конором © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Коли молодий пілот із сусіднього села в графстві Корк, Джеймс Дін , заявив про себе у дрифті, Джек Шанахан теж захопився цим і швидко вирізнився успіхами. Невдовзі до нього приєднався й Конор. «Мій брат — надзвичайно успішний гонщик, — каже спортсмен. — Він справді багато чого мене навчив. Чесно кажучи, більше досвіду я здобув на його помилках, ніж на власних».

Шанахан додає: «Люди часто запитують: "Як ти це зробив?", а я лише відповідаю: "Гадки не маю!". Це все — м’язова пам’ять, результат багаторічного водіння й навчання. Я хочу продовжувати вдосконалюватися доти, доки цим займаюся».

Я ніколи не дивився на це як на роботу або причину, чому я повинен перемагати. Я займався цим, бо це було весело Конор Шанахан

02 Молодий талант у центрі уваги

Шанахан змагається з 12 років, а коли йому було 13, він взяв участь у Гранд-турі, демонструючи навички водіння колишній зірці Top Gear Річарду Гаммонду — і швидко випередив усіх.

Сьогодні Шанахан каже, що вважає свій юний вік великою перевагою: «Я ніколи не дивився на це як на роботу або причину, чому я повинен перемагати. Я займався цим, бо це було весело, а мої батьки підтримували мене».

Шанахан — наймолодший переможець британських та ірландських змагань із дрифту. У 2018 році, коли йому виповнилося 15, драйвер дебютував у чемпіонаті Європи Drift Masters і сенсаційно здолав свого знаменитого земляка Джеймса Діна у Варшаві. За його тріумфом спостерігав увесь світ.

Молодий Конор Шанахан у Монделло Парку © Paddy McGrath/Red Bull Content Pool Конор Шанахан в дії © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

03 Що робить Конора Шанахана таким видатним дрифтером?

Шанахан обожнює свою справу й сприймає автомобіль як продовження власної особистості: «Цей спорт неймовірно конкурентний і водночас захопливий. Гонщику нелегко дійти до межі й усвідомити це. Але я пояснюю це так: дрифт — зовсім не те саме, що звичайні перегони. Це більше схоже на BMX, де можна показати свою індивідуальність через трюки. У дрифті так само — ти розповідаєш про себе стилем водіння».

Також важливо бути універсальним, оскільки дрифт вимагає багатьох навичок водіння. «Спорт був значною частиною мого життя до того, як я почав займатися дрифтингом. Я й досі багато займаюся спортом, але не під час сезону, щоб не травмуватися, — каже він. — Я люблю футбол і герлінг, а кільцеві перегони викликають у мене величезний інтерес. Ралі було б одним із моїх улюблених видів спорту, і це те, чим я точно хочу зайнятися в майбутньому».

Конор Шанахан спілкується з репортеркою Drift Masters Бекі Еванс © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

04 Навчання на гіркому досвіді

А потім настали випробування. «У юному віці я часто перемагав... Але 2019 рік виявився для мене невдалим», — згадує він. Тодішня кампанія Конора від самого початку не складалася: він стартував на новому Nissan S15, проте команді було важко підібрати оптимальні налаштування. На третьому етапі відпала вихлопна труба, що змусило його зійти з дистанції. А ще болючішим ударом став виступ в Монделло Парку — автомобіль зламався, і Шанахан вибув із боротьби просто перед рідними вболівальниками.

Знову перетворивши слабкість на силу, Шанахан вважає той сезон найважливішим у кар'єрі: «Я поїхав до Європи та створив нову машину, і я завжди кажу, що це, мабуть, найкращий рік у моєму житті, тому що програвати так само важливо».

Він додає: «Важливо усвідомлювати, що ти не можеш постійно перемагати... Але ти повинен вірити в себе».

Чемпіон Drift Masters Конор Шанахан зараз на піку успіху © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

05 Повернення на трек

Наприкінці сезону наполегливість Конора нарешті принесла плоди, і він знову відчув радість від результатів.

«2019 рік був для мене дуже складним: ми будували нову машину й постійно стикалися з проблемами. Та зрештою вдалося довести авто до стабільної роботи. Повернувшись додому, ми повністю його розібрали, і тепер це фактично новий автомобіль — із новим двигуном, коробкою передач та яскравим дизайном у кольорах Red Bull».

Конор Шанахан стає чемпіоном Drift Masters 2023 © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

06 Залишаючись у формі в міжсезоння

Шанахан постійно вдосконалює водійські навички в симуляторі. «Я займаюся віртуальним дрифтингом приблизно шість років, — каже він. — Для мого першого змагання я вивчив трасу і налаштував автомобіль на основі того, що я дізнався з симулятора. Це чудовий досвід, і я думаю, що якщо ти вмієш користуватися симулятором, то зможеш керувати реальним автомобілем. Іноді симулятор навіть складніше освоїти.

Для мене симулятор завжди був величезною частиною кар’єри. Fanatec і Digital Motorsport надали мені професійний гоночний тренажер, тож у віртуальних перегонах я виступав ще до цьогорічного буму інтересу до симів. У VDC — віртуальному дрифт-чемпіонаті — я виборов друге місце. Ми були задоволені результатом, адже конкуренція там надзвичайно сильна».

07 Шанахан — дворазовий чемпіон Drift Masters!

Незабаром Шанахан повернув собі лідерські позиції: у 2021 році він став віцечемпіоном Європи, поступившись Пьотру Венчеку. Наступного року поляк знову здобув титул, а Шанахан фінішував третім — позаду свого брата Джека. У 2023-му Конор нарешті досягнув прориву: за кермом Toyota GT86 переміг у Латвії та Фінляндії, а вирішальна сутичка відбулася вже у Варшаві.

На останньому раунді сезону Шанахан змагався з п'ятьма іншими претендентами на титул: Пьотром Венчеком, Лаурі Гейноненом, Юхою Рінтаненом, Дуейном Макківером і, звісно, старшим братом Джеком.

Лаурі Гейнонен та Конор Шанахан у фіналі Drift Masters 2023 року © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Шанахан здобув титул, випередивши Венчека у заїзді Топ 4. Втамувавши хвилювання, він подарував глядачам видовищне шоу й у фіналі переміг головного суперника Лаурі Гейнонена, який зрештою став другим. Одним із перших гонщика привітав чемпіон WRC Калле Рованпера.

У 2024 році Шанахан поєднував виступи в Drift Masters з участю у Formula Drift у США. Уже як новачок він здобув свою першу перемогу, обійшовши Джеймса Діна (а кого ж іще?) в Орландо, штат Флорида. «Це був ідеальний вік-енд, — заявив він. — Подія справила неймовірне враження. Рівень водіння змушував викладатися на повну, щоб дістатися вершини. У поєдинку Топ 4 Бренден Соренсен був рішуче налаштований на перемогу, тож мені довелося придумати щось особливе, аби його здолати. Я безмежно вдячний усім, хто мене підтримує».

У 2025 році ми стали свідками запеклої боротьби Шанахана і Венчека за чемпіонство, причому обидва спортсмени здобули по дві перемоги на шляху до фіналу в Польщі. Але врешті-решт Шанахан виборов нагороду у своєму неповторному стилі.