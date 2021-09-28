Студентські ідеї вже змінюють світ — і твоя може бути серед них

Прийом заявок на Red Bull Basement 2021 триватиме з 1 вересня по 24 жовтня. Для подачі заявки розкажи про свою ідею в 60-секундному відео і завантаж його на

. На цьому ж етапі проходить і онлайн-голосування: голосувати за ідею можна відразу після того, як вона буде опублікована на сайті.