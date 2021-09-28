Студентські ідеї вже змінюють світ — і твоя може бути серед них

Red Bull Basement повернувся, щоб допомогти студентам-новаторам втілити свої ідеї в життя і зробити її краще за допомогою сучасних технологій.
Проєкт виник в 2018 році. Тоді заявки подали учасники з 16 країн. З кожним роком кількість учасників зростає, і в 2021 році участь візьмуть студенти з уже 45 країн! Так само стрімко зростає і кількість крутих ідей. Студенти з усього світу можуть розповісти про свою ідею щодо поліпшення життя за допомогою технологій, а досвідчене журі обирає кращу. Автори кращої ідеї зможуть вдосконалити її за допомогою менторів в області технологій та інновацій і відправляться на Світовий фінал в Стамбул.
У минулому році учасники продемонстрували найрізноманітніші проекти: від акумулятора, який заряджає пристрої простим рухом руки, до пригодницької артхаусною гри про навколишнє середовище і навіть пральної машини Lava Aqua X, в якій повторно використовується вода з душу. Та це не єдиний крутий проєкт, який демонстрував силу студентських інновацій за останній час.
Які проблеми вже вирішують на Red Bull Basement?
Щоб учасникам було простіше вирішити, в якому напрямку розвивати свою ідею, в Red Bull Basement є кілька категорій:
- «Саме класне в Red Bull Basement - це те, що проект допомагає в реалізації самих різних ідей. Ми змогли створити прототип моделі, оформити права на інтелектуальну власність і зареєструвати товарний знак. До того ж ми багато почерпнули з семінарів », - розповів один з творців пральної машини Lava Aqua X, переможець Red Bull Basement 2020 року, Парамвеер Бхачу.Тіло і розум
- Кар'єра
- Чистота води
- Боротьба зі зміною клімату
- Освіта
- Розширення прав та можливостей
- Джерело енергії
- Розумні міста
Обирай проблему свого ком'юніті, яку ти добре знаєш та у якій хочеш досягти змін. Це не завжди має бути щось дуже складне. Головне тут — нагальні проблеми, які турбують багатьох людей.
«Найкрутіше у Red Bull Basement — це те, що проєкт допомагає в реалізації абсолютно різних ідей. Ми змогли створити прототип моделі, оформити права на інтелектуальну власність і зареєструвати товарний знак. До того ж ми багато почерпнули з семінарів», — розповів один з творців пральної машини Lava Aqua X, переможець Red Bull Basement 2020 року, Парамвер Бхачу. Хто знає, може ти будеш наступним?
У мене є крута ідея, що робити далі?
- Прийом заявок на Red Bull Basement 2021 триватиме з 1 вересня по 24 жовтня. Для подачі заявки розкажи про свою ідею в 60-секундному відео і завантаж його на сайт проєкту. На цьому ж етапі проходить і онлайн-голосування: голосувати за ідею можна відразу після того, як вона буде опублікована на сайті.
- З 25 жовтня по 2 листопада журі вибере одну команду, яка представлятиме країну на Світовому фіналі. Судді будуть приймати рішення, виходячи з таких критеріїв: практична здійсненність, креативність, користь і кількість голосів.
- Після цього у команд-фіналістів буде близько п'яти тижнів, щоб прокачати свою ідею за допомогою менторів та міжнародної програми наставництва Red Bull Wingfinder. Red Bull Wingfinder була розроблена командою досвідчених психологів і знаходиться у відкритому доступі. Завдяки цьому інструменту кожен може отримати детальний звіт про свої сильні сторони і рекомендації для розкриття потенціалу. Це особливо важливо для командної роботи, щоб домогтися максимального результату.
- Нарешті, 13-15 грудня в Стамбулі пройде Світовий фінал. Команди зберуться разом і будуть відвідувати семінари, обмінюватися ідеями та багато іншого. 15 грудня пройде фінальний пітч, на якому кожна команда представить свою ідею світовим експертам.
Готовий здивувати світ? Заходь на сайт Red Bull Basement.