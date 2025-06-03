Потужні команди Counter-Strike 2: гравці, які прагнуть слави на мейджорі

Після семирічної перерви мейджор-турнір Valve повертається на американську землю — Counter-Strike вирушає до Техасу на BLAST.tv Austin Major 2025. Тут буде розіграно призовий фонд у 1,25 млн доларів. Понад 30 команд змагатимуться за свою частку в тому, що, без сумніву, стане однією з найгучніших подій року у світі Counter-Strike. На нас чекає запекла боротьба на кожному з етапів турніру, а фінал обіцяє бути особливо напруженим. І це не дивно — адже перед нами перший великий захід із CS2 у 2025 році, тож команди прагнутимуть справити потужне враження.

Турнір BLAST.tv Austin Major триватиме весь червень, а плей-офи стартують вже 19 числа. Хто ж змагатиметься, і які команди демонструють найкращі результати напередодні літа? Дізнаймося!

Що таке BLAST.tv Austin Major 2025 і чому це важливо?

Розробники Counter-Strike 2, Valve, співпрацюють з різними організаторами турнірів, щоб втілити в життя елітні змагання, кульмінацією яких є один з двох щорічних мейджорів з CS2. Перший у 2025 році, BLAST.tv Austin Major, проходитиме в червні в Остіні, штат Техас.

Це офіційний турнір від Valve, тож його схвалили самі розробники гри. Він втілює високий рівень конкуренції, за яким точно варто стежити. Саме до таких змагань прагнуть команди — тут творяться легенди, а гравці можуть зробити собі ім'я.

Познайомся з учасниками

Сцену CS2 формують численні колективи, що повернулися у гру, та видатні організації — багато з них стали синонімами Counter-Strike. Глобальний рейтинг від Valve дає уявлення про позиції найсильніших команд світу, і за кожною з них прихована своя історія. Познайомимось із головними претендентами на славу на цьому мейджорі.

01 Team Vitality

Регіон : Європа

Склад:

Ден 'apEX' Мадесклер

Матьє 'ZywOo' Ербо

Шахар 'flameZ' Шушан

Вільям 'mezii' Мерріман

Робін 'ropz' Кул

Команда №1 у світі станом на 5 травня — Team Vitality. Від самого створення у 2018 році вона залишається однією з найсильніших у світі Counter-Strike. З того часу склад колективу неодноразово змінювався, але Ден 'apEX' Мадесклер і Матьє 'ZywOo' Ербо все ще є його основою. Vitality постійно боролася за найвищі місця на великих змаганнях, але саме BLAST.tv Paris Major у 2023 році по-справжньому поставив їх на карту.

Того року команда здобула чемпіонський титул BLAST Premier: World Final, у 2024-му — трофей Intel Extreme Masters у Кельні, а цьогоріч гравці тріумфували в Катовіце та Мельбурні. Попереду у Vitality ще один мейджор в Остіні, але чи зможуть вони продовжити серію перемог?

02 Natus Vincere

Регіон: Європа

Склад:

Валерій 'b1t' Ваховський

Алексі 'Aleksib' Віролайнен

Юстінас 'jL' Лекавічус

Міхай 'iM' Іван

Ігор 'w0nderful' Жданов

Українська команда NAVI без сумніву є легендою сцени Counter-Strike. Заснована у 2009 році, вона застала кожну еру розвитку гри та нині утримує рекорд за кількістю виграних мейджорів поспіль — чотири трофеї. NAVI й далі доводить, що є міццю, з якою варто рахуватися.

Зі складом, який залишається незмінним з 2023 року, Алексі 'Aleksib' Віролайнен веде команду з силою та впевненістю, забезпечивши перемогу на PGL Major Copenhagen 2024 та трофей Esports World Cup 2024. Зараз триває PGL Astana 2025, і Natus Vincere, очевидно, прагнутимуть здобути ще одну нагороду на шляху до BLAST Austin Major.

03 MOUZ

Регіон : Європа

Склад :

Адам 'torzsi' Торжаш

Доріан 'xertioN' Берман

Джимі 'Jimpphat' Сало

Людвіг 'Brollan' Бролін

Лотан 'Spinx' Гіладі

MOUZ, також відомі як mousesports, виступають з 2002 року й уже понад два десятиліття тримаються серед лідерів. Сучасний склад команди в CS2 продовжив традицію яскравих виступів на турнірах і LAN-подіях, регулярно входячи до 10 найкращих. У лютому 2025-го оновлений колектив здобув перемогу на PGL Cluj-Napoca, посівши перше місце.

Маючи згуртований склад, який здебільшого залишається незмінним протягом багатьох років, MOUZ продовжують задавати планку, посідаючи друге місце у світі за рейтингом Valve. Можеш бути впевненим, що вони вкотре покажуть себе в Остіні.

04 G2 Esports

huNter- — серце і душа чинного складу G2 © Aitor Matauco/Red Bull Content Pool

Регіон : Європа

Склад :

Неманя 'huNter-' Ковач

Маріо 'malbsMd' Самайоа

Януш 'Snax' Погожельський

Микита 'HeavyGod' Мартиненко

Александр 'hades' Міцкевич (Оренда)

Станом на 5 травня G2 посідає п'яте місце у світі, і цей рік обіцяє стати для команди сезоном відновлення та покращення. Минулий рік ознаменувався низкою кар'єрних злетів, зокрема перемогами на BLAST Premier: World Final 2024, BLAST Premier: Fall Final 2024 та Intel Extreme Masters Dallas 2024.

Зміни в складі G2 принесли нову енергію. Після виходу ключового гравця — Ніколи 'NiKo' Ковача, який у січні перейшов до Team Falcons, берлінська організація зосередилася на майбутньому та почала закладати підґрунтя для нового успіху. Наразі найдосвідченішим учасником G2 залишається Неманя 'huNter-' Ковач. Маріо 'malbsMd' Самайоа та внутрішньоігровий лідер Януш 'Snax' Погожельський вже наближаються до своєї першої річниці в команді. Колишній гравець Cloud9 Микита 'HeavyGod' Мартиненко яскраво проявив себе після приєднання у січні. П’ята, остання частина цього пазлу поки що лишається невідомою. Александр 'hades' Міцкевич наразі грає за G2 на правах оренди від Monte до кінця червня. Чи залишиться він після завершення Austin Major? Незабаром побачимо, як проявить себе цей оновлений склад.

05 Team Liquid

Регіон : Північна Америка

Склад :

Кіт 'NAF' Маркович

Рассел 'Twistzz' Ван Далкен

Роланд 'ultimate' Томков'як

Гай 'NertZ' Ілуз

Каміль 'siuhy' Шкарадек (Тимчасова оренда)

У той час як у Counter-Strike 2 домінують команди з Європи, Team Liquid тут, щоб показати, що Північна Америка може змагатися з найкращими. Цей колектив прагне викластися на повну заради перемоги на мейджорі.

Кіт 'NAF' Маркович, який уже тривалий час виступає за команду, залишається її незмінним лідером. Роланд 'ultimate' Томков'як демонструє впевненість навіть у нелегких матчах — що він довів на IEM Melbourne 2025. Тим часом Рассел 'Twistzz' Ван Далкен, напевно, справді насолоджується своїм другим періодом у Team Liquid і показує прогрес, зрілість та стабільність у грі. Маючи за плечима перемогу на одному мейджорі у складі FaZe Clan, Twistzz, без сумніву, бажає здобути другий титул уже з Team Liquid.

06 Team Falcons

Регіон : Європа

Склад :

Еміль 'Magisk' Рейф

Нікола 'NiKo' Ковач

Рене 'TeSeS' Мадсен

Даміан 'kyxsan' Стойлковскі

За останні кілька років організація, що базується в Саудівській Аравії, зробила суттєві кроки в різних напрямах, і чинний склад починає приносити результати. Еміль 'Magisk' Рейф, колишній кіберспортсмен Astralis і Team Vitality, наочно продемонстрував: досвід і стабільність — потужна комбінація. А Нікола 'NiKo' Ковач, який раніше виступав за G2 Esports, підтвердив репутацію одного з найнебезпечніших гравців сцени.

Водночас колишні гравці Heroic Даміан 'kyxsan' Стойлковскі та Рене 'TeSeS' Мадсен довели, що їхнє тривале партнерство є міцною основою команди. З нещодавнім трофеєм на PGL Bucharest 2025 та другим місцем на IEM Melbourne 2025, Team Falcons, безперечно, прагне ще більшої слави.