Перший BMX-парк у Нігерії: мрія, побудована на твердості духу

Кураж Адамс , професійний іспанський BMX фристайлер, ніколи не забував про своє нігерійське коріння. Повернувшись на батьківщину у 2018 році, він познайомився з BMX командою Лагосу і відкрив для себе яскраву сцену, яка прагнула належного простору для розвитку. BMX був пристрастю команди, але вулиці були єдиним тренувальним майданчиком. Обіцянки про скейт-парк раніше були порожнім звуком.

Перенесемося у 2022 рік. Цього разу Адамс повернувся з палкою амбіцією: «побудувати перший в Нігерії BMX-парк», як він висловився. Його мрія не була самотньою місією. Для її втілення зібралася команда з усього світу.

Кураж Адамс прагнув передати свої знання під час цієї поїздки © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Маестро будівництва рамп Раян Корріган, родом з Остіна, штат Техас, об'єднав зусилля з британським фахівцем з рейок Роско Сіберсом, а легенди велоспорту, Фідс з Великобританії та Полі Цвікевич з Брукліну, також долучилися до проєкту. Кожен з них вніс свій досвід, свою пристрасть до спорту, що підживлювало їхню відданість справі.

«Я прийшов з нічим... Скейт-парк дав мені все. Я пам'ятаю, що в дитинстві я проводив 24 години на добу, вивчаючи трюки з усіма своїми найкращими друзями. Скейт-парк — це найкраще, що сталося зі мною за життя», — сказав Адамс.

Міжнародна команда не обмежилася будівництвом першого в Нігерії скейт-парку, вона також хотіла поділитися своїми вміннями й здібностями, навчивши BMX команду Лагосу тонкощам будівництва рампи та надавши їм можливість відчути себе частиною проєкту.

Місце, де буде скейт-парк © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Берись дружно — не буде сутужно © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Знання, якими ми ділимося — це знання, які ми здобуваємо © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Готовий об'єкт © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Вид з іншого ракурсу © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Місцеві жителі тестують рампу © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Повна BMX команда Лагосу © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Їхня відданість була очевидною, коли деякі члени команди розбили намети на території скейт-парку, оскільки вони хотіли бути там якомога довше, щоб допомагати з будівництвом. «Минали дні, і це дивно, як швидко вони це придумали», — із захопленням розповідає легенда сцени Фідс.

Попри перешкоди й обмеження в часі у два тижні, відданість та наполегливість перемогли. За кілька днів каркас парку набув форми, що стало свідченням колективного духу. Але це був лише перший крок.

«Ця робота важче, ніж більшість людей вважає», — сказав Корріган, провідний будівельник рамп. Попереду ще кропітка робота з удосконалення рамп, але з її завершенням перший офіційний BMX-парк Нігерії відкриє світ можливостей для райдерів по всій країні та наступних поколінь.

Час для вечірок та розваг на відкритті об'єкту © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Послання від Куража Адамса © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Відкриття нового парку BMX в Нігерії © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Про створення скейт-парку в Лагосі дивися у фільмі «Натхненні, будуємо майбутнє» у відеоплеєрі вище.

«Натхненні, будуємо майбутнє»: Адамс повертається до Нігерії, щоб відкрити для себе місцеву сцену

Куражу Адамсу було 7 років, коли він переїхав з родиною з Нігерії до Іспанії, щоб почати нове життя, і 12, коли друг привів його до скейт-парку в Памплоні, щоб вперше спробувати катання на BMX. Для Куража BMX став коханням з першого погляду, і він одразу ж продав усі свої старі відеоігри, щоб зібрати 40 євро для купівлі вживаного велосипеда.

24 хв Encouraged At age 16 Courage Adams turned pro, taking the BMX world by storm. Now, he returns to his roots in Nigeria.

Зараз йому 28, і за останнє десятиліття навряд чи був день, коли б він не їздив на велосипеді, а його майстерність та відданість справі винагородили його життям, про яке він не міг і мріяти, поки ріс на вулицях Беніну.

Він повернувся до Нігерії у 2019 році, надихнувшись фільмом Red Bull BMX Nigeria про BMX команду Лагосу. Наступний документальний фільм «Натхненні, будуємо майбутнє» розповідає глибоко особисту історію про ідентичність та надію, коли Кураж знайомиться з командою Лагосу і повертається до Беніну, щоб відвідати сім'ю.

Іспанія тепер його дім, але Адамс ніколи не забував про своє коріння © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Памплона — це місце, де Адамс вперше відчув себе BMX-райдером © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Талант Адамса дав йому нагоду брати участь у змаганнях Simple Session © Teddy Morellec/Red Bull Content Pool

«Я завжди знав, що Нігерія — це частина мене, — каже він. — Але це був перший раз, коли я приїхав туди із велосипедом, і я відчув себе зовсім по-іншому, дуже комфортно».

Адамс в Беніні показує родичам, чим він заробляє на життя © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

«Ми поїхали до моєї бабусі в Беніні, побачилися з моїми тітками й двоюрідними братами. Було дуже приємно показати їм мій BMX, тому що більшість з них не дуже розуміли, чим я заробляю».

Було шалено провести час з цими піонерами BMX в Лагосі Courage Adams

Але ця поїздка була дечим більшим, ніж просто зустріч з родиною.

Родина Куража дуже пишається його досягненнями © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

«Я подумав, що настав час поїхати туди та побачити все на власні очі, побачити своє минуле, свою громаду й країну, і було шалено провести час з цими піонерами BMX в Лагосі, — каже він. — Це круто. У нас не було жодних проблем на вулиці, але було сумно бачити, як люди борються за найнеобхідніше для життя».

«Перше, що ми зараз робимо — відкриваємо скейт-парк в Нігерії. Це допоможе покращити життя й надасть більше можливостей. Коли ти щось вмієш, немає обмежень. І скейт-парк дасть людям шанс стати кращими, подорожувати, отримувати спонсорство. Нігерія величезна, і потенціал там необмежений».

Тепер ця мрія стала реальністю.

Кураж вперше зустрічається з командою Лагосу © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Знайомство з BMX в Іспанії

Потенціал Куража був очевидний майже одразу, варто йому було сісти на велосипед вартістю 40 євро.

Сім'я без проблем інтегрувалася в Іспанії — спочатку в Країні Басків, а потім у сусідній Памплоні. Одного разу побувавши на скейт-парку, він не зміг залишитися осторонь.

«Я ходив туди після школи щодня, навіть не заходячи додому поїсти, і проводив там кілька годин, — розповідає Кураж. — Мама завжди казала мені, щоб я одягав шолом, але батьки підтримували мене, бо знали, що це те, що робить мене щасливим».

Starboy та S-King, зірки оригінального фільму про BMX в Нігерії © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool S-King насолоджується високою оцінкою його таланту © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Кураж і команда їдуть шукати інше місце для тренувань © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Іноді доводиться імпровізувати, щоб зробити місце придатним для катання © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool S-King дає власну оцінку катанню © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Незабаром його помітив райдер Вікі Гомес , і він заявив про себе на сцені, посівши друге місце на змаганнях O Marisquiño у Віго у віці 16 років. Через два роки він переміг на Street Line Montpellier у Франції та зараз є одним з найуспішніших стріт-райдерів, якого знають за силу, самоконтроль і неймовірний баланс.

Кураж, який зараз живе в Мадриді, назавжди залишиться вдячним Іспанії за те, що вона дала йому абсолютно нові можливості, і особливо своєму батькові, який першим переїхав з Нігерії й важко працював, щоб накопичити достатньо грошей, щоб перевезти свою дружину, Куража і двох сестер.

Адамс повернувся в місце з першого фільму © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Кураж Адамс в Лагосі © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Фінальна вулична сесія з командою Лагосу © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Кураж Санні — ще один талановитий райдер команди Лагосу © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Стрибок віри Адамса © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

«Усе це завдяки моєму батькові, — каже він. — Він жив, щоб працювати, щоб заробляти гроші. Саме він допоміг мені досягти кращого життя».

Він додає: «Життя в Беніні було нелегким. Коли я був маленьким, це були проблеми, проблеми, проблеми, проблеми, проблеми. Я ніколи не забуду, звідки я родом».

Поїздка, сповнена заповітних спогадів, де зав'язалися нові дружні стосунки © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool