Ралі Рейд

Переможниця Дакару Крістіна Гутьєррес: «Я людина, яка бореться до кінця!»

Крістіна Гутьєррес та її команда святкують історичну перемогу на ралі Дакар, найскладнішій гонці у світі.
Автор Агата Страуса
Читати 3 хв.Опубліковано
Крістіна Гутьєррес та Пабло Морено Уете на 10-му етапі ралі-рейду Дакар 2024 з Аль-Ули в Ямбу, Саудівська Аравія, 18 січня 2024 року.
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Частина історії

Ралі Дакар 2024

Ралі Дакар 2024 року обіцяє стати ще однією епічною ралі-рейдовою пригодою. Дивись, як світові зірки і талановиті молоді гонщики мчатимуть дюнами Саудівської Аравії.

Крістіна Гутьєррес

Обдарована водійка з Іспанії Крістіна Гутьєррес є лише другою жінкою, яка виграла ралі-рейд Дакар. Вона здобула перемогу у 2024 році.

ІспаніяІспанія
19 січня у Саудівській Аравії завершилось двотижневе випробування для найкращих ралі-водіїв світу. Перше місце у загальному заліку ралі Дакар 2024 посів легендарний пілот Карлос Сайнс. Та не менш важливим цей день став для Крістіни Гутьєррес.
Іспанська першопрохідниця перемогла у класі «Челленджер» разом зі своїм другим водієм Пабло Морено. Вона стала першою жінкою, яка виграла Дакар з часів Ютти Кляйншмідт у 2001 році.
Команда Red Bull наздогнала Гутьєррес на Дакарі одразу після її фінішу. Виявляється, у чемпіонки ралі було небагато часу, щоб насолодитися моментом — адже вона повертається до своєї повсякденної роботи стоматолога.
Я ніколи у житті не забуду цей момент
Крістіна Гутьєррес

Величезні вітання, Крістіно! Що було у тебе на думці, коли ти фінішувала і коли ти дізналася, що виграла?

Крістіна Гутьєррес: Крістіна Гутьєррес: Це був неймовірний момент. Коли я фінішувала, я подумала, що ми посіли друге місце, що теж непогана позиція. Потім я побачила нашого друга з Іспанії на фініші, і він щось робив рукою: «Давай, давай, давай, ти можеш перемогти». Я нічого не зрозуміла. Я була здивована, коли побачила, що всі кричали, що, можливо, я можу виграти. Я відчула трохи болю за Мітча [Гатрі-молодшого], але також і щастя — адже для мене здійснилася мрія. Це був дивовижний момент, який я ніколи в житті не забуду.

Крістіна Гутьєррес на фініші ралі-рейду Дакар 2024 в Ямбу, Саудівська Аравія, 19 січня 2024 року.

Переможні обійми для Крістіни Гутьєррес

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Хто був першою людиною, якій ти зателефонувала одразу після цього — або хто зателефонував тобі, щоб привітати?

Я ще нікому не дзвонила (сміється). Але я спробую зв'язатися з моєю родиною в чаті, тому що всі божеволіють. Я щойно прочитала кілька повідомлень — вони стежили за гонкою і коментували: «Ого, можливо, Кріс може виграти... вона випереджає на 20 секунд...» — так що перший дзвінок буде від моєї сім'ї, напевно!

Я просто йшла до мети, попри те, що відбувалося позаду або переді мною.
Крістіна Гутьєррес

Дакар був дуже важким. Чи був якийсь момент на етапі, коли ти думала: «Ми можемо не впоратися»?

Я думаю, що кожен етап був божевільним, особливо марафонський. Це було 48 годин через дюни. Але ми виграли й цей етап. Ми відчували себе комфортно як команда з самого початку, у тому числі в машині. Я думаю, що це було дуже важливо. Ми відчували справжню підтримку. Якщо ти відчуваєш це, ти можеш бути сильнішим і рішучішим за кермом.

Крістіна Гутьєррес Ерреро та Пабло Морено Уете, екіпаж Red Bull Can-Am Factory Racing, на 8-му етапі ралі-рейду Дакар 2024 з Аль-Дувадімі в Хаїль, Саудівська Аравія, 15 січня 2024 року.

Подолали увесь цей пісок

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Ти відома своєю психологічною силою. Звідки це береться? Ти спеціально тренуєш свої «розумові м'язи»?

Я не знаю, чи я сильніша, але я людина, яка бореться до кінця. У світі автоспорту я починала з малого — я спробувала все, щоб потрапити на Дакар. Я боролася за підтримку, і мені довелося боротися за спонсорів. У моїй першій гонці на Дакарі єдиною метою було фінішувати. Я проводила багато часу в машині — всі ночі, завжди боролася до кінця. На цьому Дакарі я робила те саме: просто йшла до мети, всі дні, попри те, що відбувалося позаду або переді мною. Я просто зосередилася на гонці.

Крістіна Гутьєррес на фініші ралі-рейду Дакар 2024 в Ямбу, Саудівська Аравія, 19 січня 2024 року.

Гутьєррес — перша жінка, яка виграла Дакар за 23 роки

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Які плани на майбутнє? Відпустка?

Я спробую це зробити, але у мене не так багато часу на відпустку. Мені потрібно повернутися до роботи у моїй стоматологічній клініці, тому що мої пацієнти вже місяць чекають на мене (сміється).

Частина історії

Ралі Дакар 2024

Ралі Дакар 2024 року обіцяє стати ще однією епічною ралі-рейдовою пригодою. Дивись, як світові зірки і талановиті молоді гонщики мчатимуть дюнами Саудівської Аравії.

Крістіна Гутьєррес

Обдарована водійка з Іспанії Крістіна Гутьєррес є лише другою жінкою, яка виграла ралі-рейд Дакар. Вона здобула перемогу у 2024 році.

ІспаніяІспанія
Ралі Рейд