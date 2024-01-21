Переможниця Дакару Крістіна Гутьєррес: «Я людина, яка бореться до кінця!»
Я ніколи у житті не забуду цей момент
Величезні вітання, Крістіно! Що було у тебе на думці, коли ти фінішувала і коли ти дізналася, що виграла?
Крістіна Гутьєррес: Це був неймовірний момент. Коли я фінішувала, я подумала, що ми посіли друге місце, що теж непогана позиція. Потім я побачила нашого друга з Іспанії на фініші, і він щось робив рукою: «Давай, давай, давай, ти можеш перемогти». Я нічого не зрозуміла. Я була здивована, коли побачила, що всі кричали, що, можливо, я можу виграти. Я відчула трохи болю за Мітча [Гатрі-молодшого], але також і щастя — адже для мене здійснилася мрія. Це був дивовижний момент, який я ніколи в житті не забуду.
Хто був першою людиною, якій ти зателефонувала одразу після цього — або хто зателефонував тобі, щоб привітати?
Я ще нікому не дзвонила (сміється). Але я спробую зв'язатися з моєю родиною в чаті, тому що всі божеволіють. Я щойно прочитала кілька повідомлень — вони стежили за гонкою і коментували: «Ого, можливо, Кріс може виграти... вона випереджає на 20 секунд...» — так що перший дзвінок буде від моєї сім'ї, напевно!
Я просто йшла до мети, попри те, що відбувалося позаду або переді мною.
Дакар був дуже важким. Чи був якийсь момент на етапі, коли ти думала: «Ми можемо не впоратися»?
Я думаю, що кожен етап був божевільним, особливо марафонський. Це було 48 годин через дюни. Але ми виграли й цей етап. Ми відчували себе комфортно як команда з самого початку, у тому числі в машині. Я думаю, що це було дуже важливо. Ми відчували справжню підтримку. Якщо ти відчуваєш це, ти можеш бути сильнішим і рішучішим за кермом.
Ти відома своєю психологічною силою. Звідки це береться? Ти спеціально тренуєш свої «розумові м'язи»?
Я не знаю, чи я сильніша, але я людина, яка бореться до кінця. У світі автоспорту я починала з малого — я спробувала все, щоб потрапити на Дакар. Я боролася за підтримку, і мені довелося боротися за спонсорів. У моїй першій гонці на Дакарі єдиною метою було фінішувати. Я проводила багато часу в машині — всі ночі, завжди боролася до кінця. На цьому Дакарі я робила те саме: просто йшла до мети, всі дні, попри те, що відбувалося позаду або переді мною. Я просто зосередилася на гонці.
Які плани на майбутнє? Відпустка?
Я спробую це зробити, але у мене не так багато часу на відпустку. Мені потрібно повернутися до роботи у моїй стоматологічній клініці, тому що мої пацієнти вже місяць чекають на мене (сміється).
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