Переможниця Дакару Крістіна Гутьєррес: «Я людина, яка бореться до кінця!»

Крістіна Гутьєррес: Крістіна Гутьєррес: Це був неймовірний момент. Коли я фінішувала, я подумала, що ми посіли друге місце, що теж непогана позиція. Потім я побачила нашого друга з Іспанії на фініші, і він щось робив рукою: «Давай, давай, давай, ти можеш перемогти». Я нічого не зрозуміла. Я була здивована, коли побачила, що всі кричали, що, можливо, я можу виграти. Я відчула трохи болю за Мітча [Гатрі-молодшого], але також і щастя — адже для мене здійснилася мрія. Це був дивовижний момент, який я ніколи в житті не забуду.