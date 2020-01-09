Чому Ралі Дакар-2020 буде особливим і його обов'язково треба дивитися
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Ралі Дакар, найвідоміша багатоденна гонка в моторспорті, відкриває нові горизонти в 2020 році, й ось, що треба знати про ці змагання.
Що таке Ралі Дакар?
Що таке для тебе довга поїздка? 500 кілометрів? 1000 кілометрів за день? Звісно, з кількома кава-брейками й хорошою ночівлею наприкінці.
А тепер уяви, що тобі доведеться їхати 1000 кілометрів щодня, по бездоріжжю і піску, упродовж 12 днів (майже) поспіль без жодних перерв на каву. І, звісно, без гарантій хорошого сну вночі. Ось, що таке Ралі Дакар.
Які дати проведення?
Ралі Дакар у 2020 році вперше проходитиме на території Саудівської Аравії. Після десятиріччя в Південній Америці Ралі Дакар (яке не проводиться, власне, у Сенегалі з 2007 року) пробує щось нове.
Триватимуть змагання з 5 по 17 січня щоденно. У гонщиків буде лише один день відпочинку, усі інші дні вони змагатимуться. У сумі спортсмени подолають понад 7500 кілометрів, а на старт вийдуть понад 400 учасників.
Де проходить Ралі Дакар?
Стартуватимуть учасники в портовому місті Джедда, на березі Червоного моря, після чого поїдуть на північний захід Саудівської Аравії, у місто Неорм (поруч з кордоном з Єгиптом). Далі вони звертають на Схід, потім -- Підвень, а фінішуватимуть на околицях Ер-Ріяда.
У чому найбільша складність?
75% змагань проходитиме на піщаній поверхні. Як зазначено на офіційному сайті Ралі, «на всіх можливих типах піску».
Очевидно, пісок -- невід'ємна частина історії Дакару, особливо його оригінального маршруту (коли ралі називалося Париж-Дакар). Тоді учасники їхали через пустелю Сахара. Їхні фотографії під час долання дюн найбільше запам'ятовуються глядачам. Як і історії про спортсменів, що загубилися десь в африканських пісках.
Це, утім, траплялося ще до епохи GPS, але навіть зараз подорожі на тисячі кілометрів посеред піску є вкрай небезпечними. Гонщики можуть зламати чи пошкодити машину, у них можуть виникнути проблеми зі зв'язком чи якісь інші, тож, зазвичай, учасники просто сподіваються доїхати до фінішу.
Хто змагається?
Гонщики на Ралі Дакар змагаються за перемогу в 5 класах. Це залежить від машини, на якій вони їздять: автомобіль, байк, вантажівка, квадроцикл та UTV (позашляховик з повним приводом). У кожному з класів змагаються різні гонщики.
Стежити в 2020 році варто за чинним чемпіоном у байках Тобі Прайсом, його партнерами у команді KTM Семом Сандерлендом і Маттіасом Вокнером. У класі автомобілів захищатиме звання чемпіона Нассер Аль-Аттія, а у вантажівках найкращими є представники КАМАЗу.
Особлива увага буде прикута до 2-разового чемпіона світу у Формулі-1 Фернандо Алонсо, який дебютуватиме в Ралі Дакар. Участь Алонсо не надто велика несподіванка: досить часто гонщики з інших дисциплін змагаються у Ралі Дакар.
Наприклад, перемагали на цих змаганнях чемпіони WRC Арі Ватанен і Юха Канккунен. А Себастьян Льоб у 2019 році фінішував третім у класі автомобілів. Інший приклад -- 6-разовий переможець 24 годин Ла-Ману Джеккі Ікс або ж переможець Кубку світу з гірськолижного спорту Люк Алпганд.
Фернандо Алонсо вже пробував себе в гонках на витривалість: він 2-разовий переможець Ле-Ману. Окрім нього, серед зірок інших моторспортивних змагань стартуватиме Карлос Сайнц (уже 2-разовий чемпіон Дакару) і Роман Думас.
Усі троє змагатимуться в дуже конкурентній дисципліні автомобілів, хоча цього року з новим маршрутом і повністю новим оточенням. Усі класи в рівних умовах.
Де я можу дивитися Ралі Дакар-2020?
Вмикай його на Red Bull TV о шостій вечора щодня з 5 до 17 січня.