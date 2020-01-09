Чому Ралі Дакар-2020 буде особливим і його обов'язково треба дивитися

Що таке Ралі Дакар?

Що таке для тебе довга поїздка? 500 кілометрів? 1000 кілометрів за день? Звісно, з кількома кава-брейками й хорошою ночівлею наприкінці.

А тепер уяви, що тобі доведеться їхати 1000 кілометрів щодня, по бездоріжжю і піску, упродовж 12 днів (майже) поспіль без жодних перерв на каву. І, звісно, без гарантій хорошого сну вночі. Ось, що таке Ралі Дакар.

Giniel de Villiers puts his Toyota through its paces © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Які дати проведення?

Ралі Дакар у 2020 році вперше проходитиме на території Саудівської Аравії. Після десятиріччя в Південній Америці Ралі Дакар (яке не проводиться, власне, у Сенегалі з 2007 року) пробує щось нове.

Триватимуть змагання з 5 по 17 січня щоденно. У гонщиків буде лише один день відпочинку, усі інші дні вони змагатимуться. У сумі спортсмени подолають понад 7500 кілометрів, а на старт вийдуть понад 400 учасників.

Де проходить Ралі Дакар?

Стартуватимуть учасники в портовому місті Джедда, на березі Червоного моря, після чого поїдуть на північний захід Саудівської Аравії, у місто Неорм (поруч з кордоном з Єгиптом). Далі вони звертають на Схід, потім -- Підвень, а фінішуватимуть на околицях Ер-Ріяда.

Карта Ралі Дакару-2020 © ASO

У чому найбільша складність?

75% змагань проходитиме на піщаній поверхні. Як зазначено на офіційному сайті Ралі, «на всіх можливих типах піску».

Очевидно, пісок -- невід'ємна частина історії Дакару, особливо його оригінального маршруту (коли ралі називалося Париж-Дакар). Тоді учасники їхали через пустелю Сахара. Їхні фотографії під час долання дюн найбільше запам'ятовуються глядачам. Як і історії про спортсменів, що загубилися десь в африканських пісках.

Це, утім, траплялося ще до епохи GPS, але навіть зараз подорожі на тисячі кілометрів посеред піску є вкрай небезпечними. Гонщики можуть зламати чи пошкодити машину, у них можуть виникнути проблеми зі зв'язком чи якісь інші, тож, зазвичай, учасники просто сподіваються доїхати до фінішу.

Хто змагається?

Гонщики на Ралі Дакар змагаються за перемогу в 5 класах. Це залежить від машини, на якій вони їздять: автомобіль, байк, вантажівка, квадроцикл та UTV (позашляховик з повним приводом). У кожному з класів змагаються різні гонщики.

Стежити в 2020 році варто за чинним чемпіоном у байках Тобі Прайсом , його партнерами у команді KTM Семом Сандерлендом і Маттіасом Вокнером . У класі автомобілів захищатиме звання чемпіона Нассер Аль-Аттія , а у вантажівках найкращими є представники КАМАЗу.

Особлива увага буде прикута до 2-разового чемпіона світу у Формулі-1 Фернандо Алонсо , який дебютуватиме в Ралі Дакар. Участь Алонсо не надто велика несподіванка: досить часто гонщики з інших дисциплін змагаються у Ралі Дакар.

Наприклад, перемагали на цих змаганнях чемпіони WRC Арі Ватанен і Юха Канккунен. А Себастьян Льоб у 2019 році фінішував третім у класі автомобілів. Інший приклад -- 6-разовий переможець 24 годин Ла-Ману Джеккі Ікс або ж переможець Кубку світу з гірськолижного спорту Люк Алпганд.

Фернандо Алонсо вже пробував себе в гонках на витривалість: він 2-разовий переможець Ле-Ману. Окрім нього, серед зірок інших моторспортивних змагань стартуватиме Карлос Сайнц (уже 2-разовий чемпіон Дакару) і Роман Думас.

Усі троє змагатимуться в дуже конкурентній дисципліні автомобілів, хоча цього року з новим маршрутом і повністю новим оточенням. Усі класи в рівних умовах.

Де я можу дивитися Ралі Дакар-2020?