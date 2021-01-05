Дакар-2021: що нового у цьому році

Ралі Дакар-2021 стартувало 3 січня. Машини, мотоцикли та вантажівки прибули в саудівське арабське місто Джидда, а їхні власники готуються випробувати їх під безжальним пустельним сонцем. Караван Дакара вирушив у подорож з 12 етапів, які поступово будуть руйнувати техніку та намагатися зламати водіїв за кермом.

Ми зібрали ключові зміни, на які слід звернути увагу цього року. Від нових правил до нових водіїв --- у дюнах не бракує гарячих тем для обговорення.

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Абсолютно новий маршрут

Дебют Дакара у Саудівській Аравії 12 місяців тому обіцяв дюни, і не розчарував. Але ця гонка — набагато більше, ніж просто пустельна місцевість. Цього разу кожен кілометр 4767-кілометрового маршруту є новим та незвіданим, тож попереду багато відкриттів.

У Руб-ель-Халі гонщиків чекають нові дюни для підкорення, пустельні піски знову сильно вплинули на маршрут. Також передбачається візит до міста Неом на кордоні з Йорданією, де організатори Дакара викладуть свої плани щодо використання відновлюваних джерел енергії у ралі.

Нова фінішна лінія нагадує про славетне минуле Дакара, адже картатий прапор розташовується на березі Червоного моря біля Джидди. Тим, хто слідкує за історією ралі від її витоків до Африки, приємно буде згадати знакове Рожеве озеро (Lac Rose) у Сенегалі.

Антон Шибалов веде свій Камаз по трасі Дакару в Саудівській Аравії © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Повернення боса

Дев'ятикратний переможець WRC Себастьян Льоб повертається у Дакар з новеньким автомобілем. Льоб приєднався до команди Bahrain Raid Xtreme і сидітиме за кермом їхнього моторошного автомобіля BRX1.

Повнопривідний автомобіль Льоба оснащений бензиновим двигуном із турбонаддувом на 3,5 літри. Комплект виглядає та звучить надзвичайно вражаюче, і срібний призер Дакара 2017 року не може дочекатися, щоб випробувати його проти своїх суперників у пустелі.

Я завжди хочу перемогти. Sébastien Loeb Rally WRC «Я завжди хочу перемогти, тому мета — зробити все можливе, бути готовим та мати можливість змагатися», — передбачає Льоб. Читати дорожню книгу для Льоба у Саудівській Аравії буде його давній штурман Даніель Олена.

Вдвічі більше безпеки

У всіх категоріях зроблені сміливі кроки для підвищення безпеки суперників.

Найбільш помітні — у категорії байків та квадроциклів. Новим для 2021 року є положення про те, що усі їхні водії та повинні мати куртку з подушкою безпеки, оснащену функціональним картриджем під тиском. Також гонщики повинні носити запасний картридж на своєму транспорті. Додаткові запасні картриджі доступні на пунктах заправки та у біваку.

Також новим у категорії байків є обмеження на шість задніх шин, які будуть використовуватися протягом 12 етапів Дакару. Змінювати мотоцикл на зупинках для заправки заборонено, а переднє лобове скло кожної машини має бути знімним. Тепер байкери також отримають звукове попередження перед виїздом на небезпечні ділянки траси.

Маттіас Уокнер серфить дюною у Руб-ель-Халі. © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Місце для молодих талантів

Список новачків у цьому році очолює 18-річний Сет Кінтеро (про сімейну команду Quintero ми розповідали тут ). Підліток займе своє місце у категорії Side-by-side (SxS) у складі молодіжної команди Red Bull Off-Road. Рік тому Кінтеро відмовили у шансі взяти участь у гонках на Дакарі через його вік. Тепер він твердо вирішив надолужити втрачений час і здійснити круїз по дюнах на машині Overdrive.

Дакар 2021 багато для мене значить. Seth Quintero Motor Sport Various «Змагання у Дакарі 2021 для мене багато значать», — коментує Кінтеро. «Змагатись на такому високому рівні з такою кількістю легенд у 18 років — це те, чого я ніколи не забуду». Новим для 2021 року є категорія легких автомобілів, яка об'єднує класи T3 Light Prototype Vehicles та T4 SSV Series під однією парасолькою. Ця категорія забезпечить велику битву на швидко зростаючому полі SxS. В іншій частині ралі ми будемо стежити за виступом ще одного дебютанта Дакара, австралійця Даніеля Чакі Сандерса. Переможець «6 днів на ендуро» та пілот KTM Factory Racing Junior Program буде ділити майданчик у біваку з претендентами на Дакар Тобі Прайсом, Семем Сандерлендом та Маттіасом Волкером.

Якщо ти їдеш на Дакар, не забудь захопити гарну книгу

Клей, який утримує усе ралі, --- це дорожня книга. Це те, чого повинні дотримуватися конкуренти, якщо збираються дійти до кінця етапу. На окремих ділянках під час Дакара-2020 дорожня книга була випущена за кілька хвилин до початку етапу, а не напередодні ввечері.

У 2021 ця практика буде стандартною, і дорожні книги роздаватимуться учасникам усіх категорій лише за 10 хвилин до початку кожного етапу. Це призведе до того, що гонщикам доведеться вивчати дорожні книги на значно коротший проміжок часу і проходити додаткові виклики навігації.

А от новим для 2021 року стануть електронні дорожні книги, які відображатимуться на приладових панелях деяких автомобілів, вантажівок та SxS-конкурентів. Дакар прагне впровадити електронні блокпости, щоб замінити паперові версії всіх категорій на ралі 2022 року.

Але деякі речі ніколи не змінюються

На Дакарі 2021 року є багато нововведень, на які слід звернути увагу. Однак багато речей залишаються такими ж, як понад 40 років тому. Дух відкриттів, що лежить в основі події та змушує авантюристів повертатися, залишається незмінним.

Відкрита пустеля, взаємодія між партнерами по команді, а також поєднання різних культур з усього світу всередині бівака --- усе це залишиться актуальним для Дакара 2021 року.