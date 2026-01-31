8 ключових моментів ралі Дакар 2026 року

У пісках Саудівської Аравії протягом усієї дистанції народжувалися нові легенди. 48-й Дакар фінішував у Янбу з безпрецедентною щільністю результатів, а переможці представляли одразу кілька континентів — Азію, Європу, Північну та Південну Америку. Марафон запам’ятався дебютними перемогами, найнапруженішим фінішем за всю історію ралі та шостим титулом однієї з головних зірок напряму.

Ось головні моменти Дакару-2026:

01 Усе вирішується на фініші

Перевага Лучіано Бенавідеса склала лише дві секунди — саме так вирішилася доля титулу. Аргентинський гонщик уперше став чемпіоном Дакару, здобувши перемогу з найменшим розривом в історії змагань. Боротьба в мотоциклетному заліку була напруженою від самого старту. Торішній чемпіон Даніель Сандерс на байку Red Bull KTM вважався головним фаворитом, однак після серйозної аварії втратив шанси на захист титулу.

Ініціативу перехопив Бенавідес, який зумів відіграти значне відставання та очолити загальний залік. Дворазовий чемпіон зі США Рікі Брабек разом із командою Honda намагався втримати перевагу: перед фінальним етапом він випереджав суперника на 3 хв 20 сек, і здавалося, що перемога вже вирішена. Та Бенавідес не знижував темпу й атакував до останніх метрів дистанції. Помилка Брабека в навігації за сім кілометрів до фінішу стала вирішальною — аргентинець скористався шансом і вирвав перемогу з неймовірним мінімумом у дві секунди, приєднавшись до свого брата Кевіна в клубі чемпіонів Дакару.

Брати Лучіано і Кевін Бенавідес стали переможцями ралі Дакар © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Чиста радість від перемоги © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

«Я не можу в це повірити! Я ніколи не переставав мріяти. Виграти лише дві секунди — це щось нереальне. Я прокинувся сьогодні сповнений мотивації та енергії, вірячи в те, що зможу зробити що завгодно. Це ключ до успіху на Дакарі, — сказав уродженець Сальти. — Мій брат Кевін виграв із різницею у 43 секунди у 2023 році, і це вважалося найщільнішим фінішем. Тепер у мене дві секунди. Дві секунди після двох тижнів та 8 000 кілометрів — у це важко повірити».

Бенавідес тиснув до останнього всі 8 000 км © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Дві секунди після двох тижнів та 8 000 кілометрів — у це важко повірити Luciano Benavides

Дворазовому чемпіону Брабеку було важко, але інший дворазовий переможець знайшов для нього слова підтримки. «Я добре розумію, що відчуває Рікі. У 2023 році я програв Кевіну Бенавідесу 43 секунди — і це було надзвичайно боляче. А втратити титул із різницею у дві секунди — це справжній удар, — зізнався Тобі Прайс . — Після двох тижнів виснажливих перегонів у пустелі все вирішується в одну мить, і це приголомшує. Вітаю Лучіано з перемогою. Тепер брати Бенавідеси — чемпіони Дакара, і це справді круто».

02 Короля дюн не спинити

Лідерство в категорії Ultimate постійно переходило між Dacia, Ford та Toyota. У 2026 році 10 різних пілотів від п'яти виробників вигравали окремі етапи.

П'ятиразовий чемпіон Насер Аль-Аттія очолив таблицю після 6-го етапу і залишався серед фаворитів, але саме 10-й етап, де водії зіткнулися з найбільшими дюнами, став зоряним часом катарської легенди.

Насер Аль-Аттія та Фабіан Луркен — чемпіони цьогорічного Дакару © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

У той час як Аль-Аттія демонстрував стабільну швидкість, прокладаючи шлях через пустелю, його суперники на Ford — Маттіас Екстрем , Мітч Гатрі-молодший і, зрештою, Карлос Сайнс — втрачали час через помилки в навігації.

Хенк Латеган, срібний призер 2025 року, виглядав серйозним суперником, але низка невдач вибила його з боротьби. Нані Рома намагався наздогнати лідера, проте Аль-Аттія впевнено довів справу до кінця, здобувши свій шостий титул Дакару з уже четвертим виробником.

«Ми дуже багато працювали з минулого року. Можливо, я не надто емоційний на фініші, але ці емоції всередині мене, — зауважив Аль-Аттія. — Ми надзвичайно раді цій перемозі. Вирішальну різницю, на мою думку, вдалося створити на другий день марафонського етапу, коли ми заробили 12-хвилинний відрив. Важливим був і вчорашній етап — саме тоді ми остаточно зрозуміли, що виграли перегони. Це моя шоста перемога, але тепер мета одна — перевершити рекорд Петеранселя».

Маттіас Екстрем та Еміль Бергквіст за кермом Ford Raptor T1+ © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Насер Аль-Аттія стрімко долає високі дюни © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Дворазовий чемпіон Дакара Нані Рома на Ford Raptor T1+ © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Крістіна Гутьєррес та Пабло Морено © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Даніель Сандерс мчить, відкидаючи тінь © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Себастьян Льоб та Едуард Буланже за кермом Dacia Sandrider © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Себастьян Льоб та Едуард Буланже в пустелі © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Лучіано Бенавідес проривається крізь дюни © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Вирішальну різницю, на мою думку, вдалося створити на другий день марафонського етапу, коли ми заробили 12-хвилинний відрив Nasser Al Attiyah

03 Сандерс долає больовий поріг

Даніель Сандерс продовжив перегони, попри зламану ключицю © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Після того як Даніель Сандерс тріумфував на Дакарі 2025 року, лідируючи від першого етапу до самого фінішу, його спроба захистити титул зазнала серйозного удару. На 10-му етапі австралієць жорстко впав у дюнах і зазнав переломів ключиці та грудини. До цього моменту учасник упевнено очолював мотоциклетний залік після серії яскравих і переконливих виступів.

«На жаль, я зламав кілька кісток. Було справді страшно. Приблизно на 140-му кілометрі я налетів на дюну й ледь не влетів просто у Тоша Шарейна. Коли підвівся, одразу зрозумів, що зламав ключицю, а також грудну кістку, — розповів Сандерс. — Мені дуже боляче. Зараз повертаюся до команди, щоб оцінити серйозність травм».

У справжньому дусі дакарського братерства суперник із команди Honda Рікі Брабек зупинився, аби допомогти постраждалому австралійцю. Він переконався, що Сандерсу нічого не загрожує, і допоміг забрати його мотоцикл KTM. Попри травми «Чакі» зумів подолати ще близько 200 кілометрів дюнами та завершити етап.

«Я б не фінішував, якби не хотів продовжувати. Мама з татом не виховували слабака. Поки мене силоміць не витягнуть із перегонів, я не зупинюся», — сказав Сандерс.

Він не лише продовжив боротьбу, а й фінішував п'ятим у загальному заліку, а потім ще й знайшов сили привітати свого напарника Лучіано Бенавідеса з перемогою, піднявши його на плечі.

Екіпаж KTM святкує історичну перемогу Лучіано Бенавідеса © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

04 Рокас в Стоксі

Найуспішніший гонщик в історії Дакару, Стефан Петерансель , у 2026 році прийняв новий виклик, стартувавши в категорії Stock за кермом Land Rover Defender. Чотирнадцятиразовий переможець пережив один із найнебезпечніших моментів ралі, коли його автомобіль застряг за гребенем дюни просто на траєкторії руху інших учасників. Поки Стефан намагався звільнити машину, у задню частину Defender врізалася вантажівка технічної підтримки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Рокас Бачушка здобув перемогу у класі Stock на новому Defender © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Попри стрес Петерансель фінішував і відсвяткував перемогу свого напарника Рокаса Бачушки . «Ми перемогли Toyota і здобули дубль для нашої команди. Я багато чого навчився у Стефана. Тепер ми друзі. Стати заводським пілотом у класі Ultimate важко, але я цього досягну», — зазначив литовець.

Мітч Гатрі та Келлон Волш прибули до марафонського бівуаку © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Крістіна Гутьєррес здійснює ремонт © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Йохан Крістофферссон проводить надважливе технічне обслуговування © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Данія Акіл у Ваді-ад-Давасірі © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Переможець Дакару і той, хто встановлює намети: Стефан Петерансель © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Напарники по команді Тобі Прайс і Хенк Латеган © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Бівуачне життя: Тобі Прайс, Ендрю Шорт, Гійом Де Мевіус та інші © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Себастьян Льоб та Едуард Буланже зайняті ремонтом © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Тобі Прайс готовий до сну © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Марафонський бівуак © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

05 Справжня легенда ралі Дакар

Повернення легендарного штурмана Матьє Бомеля на вершину Дакара в цьогорічних перегонах справді надихає. Минулого січня, прямуючи на історичне ралі Монте-Карло, він зупинився неподалік Реймса, щоб допомогти із ремонтом автомобіля, що зламався. У цей момент у водія врізалася інша машина.

Матьє Бомель став першим водієм із протезом, якому підкорився етап Дакару © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Під час операцій на ногах медики ввели його в медикаментозну кому. Життя вдалося врятувати, однак праву ногу довелося ампутувати. Відтоді Бомель наполегливо відновлювався, вчився користуватися протезом і вже цього року знову вийшов на старт Дакара як штурман бельгійця Гійома де Мевіуса .

Після першого етапу в неділю дворазовий чемпіон W2RC знову піднявся на найвищу сходинку подіуму — як переможець етапу та перший в історії учасник із протезом, який виграв спецділянку Дакару. «Яке досягнення — виграти етап, та ще й перший у ралі, — сказав він. — Першою перемогою для мене вже був сам вихід на старт. А тепер — ще більше: перемога на етапі».

06 Ford Raptor T1+ почувається впевнено серед лідерів

Кільцева спецділянка навколо Аль-Ули на третьому етапі створила ідеальні умови для Ford M-Sport Ford Raptor T1+. Саме ці автомобілі посіли перші п’ять місць у загальному заліку, а лідером став Мітч Гатрі, який випередив приватного пілота Мартіна Прокопа. Маттіас Екстрем , Карлос Сайнс і Нані Рома фінішували на позиціях P3, P4 та P5 відповідно, поступившись лідеру менш ніж чотирма хвилинами. Рома й Екстрем утримали високий темп до самого фінішу ралі та зрештою посіли друге й третє місця в загальному заліку класу Ultimate.

Поки Ford упевнено почувався на швидких і кам’янистих початкових відрізках, суперники зазнали серйозних невдач. Обидві Dacia — лідера ралі Насера Аль-Аттії та Себастьяна Льоба — на третьому етапі отримали по два проколи коліс. Унаслідок цього катарець опустився на десяту позицію загального заліку, а дев’ятиразовий чемпіон світу з ралі втратив приблизно пів години. Аль-Аттія зумів відігратися в дюнах і зрештою здобув шостий титул, однак ранній удар по шансах фактично вибив Льоба з боротьби за перемогу.

Маттіас Екстрем на Ford Raptor T1+ здобув другий поспіль подіум © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Нані Рома тримався (переважно) на чотирьох колесах, щоб фінішувати другим © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

«Ці умови не підходять нашим автомобілям, — пояснив Льоб. — Ми їдемо приблизно на 20 відсотках можливостей, намагаючись уникнути проколів, але все одно їх отримуємо. Після перших 100 кілометрів у мене вже було два проколи, тоді як учора — жодного».

Проблеми не оминули й Toyota. Після домінантної перемоги на другому етапі Сет Квінтеро відкривав трасу та через серію проколів утратив усі шини. Проколи перекреслили й заїзд Гійома де Мевіуса. Бельгієць втратив понад дві години та опустився на 60-те місце після того, як пошкодив шини на гострому камінні.

«Думаю, сьогодні ми програли Дакар, — зізнався де Мевіус на фініші третього етапу. — У нас був прокол і кілька помилок. Спочатку довелося чекати на Ліонеля Бода, який дав нам колесо, але згодом прокол стався і в нього, тож ми повернули його. Ми продовжили їхати, як могли, і зрештою Марія Гамейру допомогла нам дістатися до останніх відрізків. Дуже важкий день».

Дворазовий чемпіон Кевін Бенавідес дебютує в класі Challenger © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Стефан Петерансель виступає у класі Stock © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Пресконференція: Нані Рома спілкується з медіа © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Крістіна Гутьєррес спілкується з медіа після 11-го етапу © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Сет Квінтеро зачаровує журналістів © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Висхідна зірка Едгар Кане © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

07 Шлях новачків

На своєму першому ралі Дакар стартували кілька гучних імен — і всіх їх так чи інакше поєднує постать Себастьяна Льоба. Восьмиразовий чемпіон світу з ралі-кросу Йоган Крістофферссон дебютував у перегонах у складі заводської команди RZR Factory, яку підтримує Sébastien Loeb Racing, у класі SSX. Після того як World RX утратив статус чемпіонату світу, універсальний швед вирішив змінити серію, завершивши десятиліття свого домінування.

«Якщо чесно, це відчуття схоже на стрибок із літака без парашута, — зізнався він. — Я одразу стрибаю в Дакар». Водночас швед не є абсолютним новачком у ралі-рейдах: він виграв перший в історії чемпіонат Xtreme E, випередивши там Льоба та Крістіну Гутьєррес.

Йохан Крістофферссон вперше долає дюни на Дакарі © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Пілот WRC Грегуар Мюнстер також узяв участь у своєму першому Дакарі, проте в ролі штурмана грецького приватного пілота Журдана Сердерідіса. 61-річний дебютант, який почав займатися ралі після випадкової зустрічі із Себастьяном Льобом десять років тому, переконав люксембурзького гонщика стати його напарником після спільного виступу на East Safari Classic Rally.

«Коли Журдан запропонував цю ідею під час дня відпочинку в Кенії, я сказав йому, що це дуже погана ідея, — розповів Мюнстер. — Але я погодився, бо як часто випадає нагода проїхати Дакар?» Одразу після перетину фінішної лінії Мюнстер сів на перший рейс до Європи, щоб устигнути на ралі Монте-Карло та старт сезону WRC 2026 року .

08 Хенку Латегану не щастить

Хенк Латеган цілком заслуговує на звання найстійкішого гонщика. Південноафриканець зібрав рекордну кількість проколів, ремонтував свій Toyota Hilux просто посеред пустелі, а дев’ятий етап долав в окулярах через розбите лобове скло. На десятому етапі в нього закінчилося пальне, тож напарнику Тобі Прайсу довелося буксирувати автомобіль до фінішу.

Ремонт: Хенк Латеган і Бретт Каммінґс © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Випробування на цьому не завершилися: на одинадцятому етапі ламання підшипника колеса коштувала Хенку чотирьох годин. «Здається, фортуна на нас серйозно розгнівалася», — зазначив пілот. Звичайно, ніщо з цього не завадить йому повернутися сюди знову наступного року.