Автомобілі Toyota Gazoo Racing здіймають пил у піщаних дюнах Дубая напередодні ралі-рейду Дакар 2025 року.
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
Ралі Рейд

Як підготувати розум та тіло до найскладніших перегонів на планеті

Ралі Дакар — найскладніші перегони у світі. Дізнайся від трьох елітних гонщиків бездоріжжя, що робить Дакар справжнім випробуванням для розуму та тіла.
Автор Тім Стартредж
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Частина історії

Daniel Sanders

Capable of going very fast for very long stretches of time, Australian rider Daniel ‘Chucky’ Sanders loves tackling the world’s most unforgiving terrain.

АвстраліяАвстралія

Luciano Benavides

Following a family tradition of competitive enduro and rally racing, Luciano Benavides has his sights set on glory at the Dakar.

ArgentinaArgentina

Lucas Moraes

Brazilian rally driver Lucas Moraes's impressive performances have quickly seen him become his nation's most successful performer in the Dakar Rally car class.

БразиліяБразилія
Навіть якщо ти жодного разу не дивився перегони, ти, ймовірно, чув про ралі Дакар як про одну з найважчих подій в автоспорті. Чотирнадцять днів перегонів, по шість годин щодня, на незнайомій місцевості — це справжнє випробування. Організм виснажується через зневоднення і постійні удари по хребту, а мозок працює на межі можливостей.
Байкери Red Bull KTM Factory Racing Даніель Сандерс і Лучіано Бенавідес пояснюють, який унікальний вплив на розум і тіло має участь у ралі-рейді Дакар на мотоциклі. Про вимоги Дакару розповідає учасник класу Ultimate Лукас Мораес.
Пілот Toyota Gazoo Racing Лукас Мораес здіймає пил у дюнах Дубая під час тренування перед ралі-рейдом Дакар 2025 року.

Лукас Мораес тренується, щоб уникнути захитування

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Правильні тренування та збереження здоров'я

Daniel Sanders: Мені пощастило багато разів побувати у Red Bull APC [Центрі підготовки спортсменів] в Австрії. Іноді це було для того, щоб швидше відновитися після травми, а іноді я перебував там, щоб зосередитися на тому, як я можу покращити навички водіння. Якщо я повертаюся після травми, ми працюємо над тим, щоб повернути мої сили. Це місце, де ти розширюєш свої межі, і це дуже допомагає, коли береш участь у Дакарі. Навіть якщо ти відвідуєш APC з травмою, атмосфера тут завжди позитивна.

Lucas Moraes: На своєму першому Дакарі я страждав від захитування, тому зараз виконую вправи, які допомагають цьому запобігти. Якщо я знаю, що це буде довгий етап з великою кількістю підйомів і спусків, я приймаю ліки, які допомагають уникнути цього відчуття. Отже, це поєднання невеликої кількості ліків, а також тренувань, які я проводжу перед ралі.

Лучіано Бенавідес на 4-му етапі ралі Марокко в Менгубі, 10 жовтня 2024 року.

Лучіано Бенавідес в дії

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Ніхто не бачить, на який ризик ти йдеш. Там може бути дуже самотньо
Luciano Benavides

Боротьба з невизначеністю та самотністю

Luciano Benavides: Вимоги для участі в ралі Дакар є екстремальними. Ми їдемо зі швидкістю 150 км/год на самоті годинами в пустелі протягом двох тижнів. Ніхто не бачить, на який ризик ти йдеш. Там може бути дуже самотньо. Ось чому так важливо працювати над фізичною та ментальною стійкістю. Це також правда, що ти готуєшся до заїзду, який неможливо повторити, тому це виклик.

Daniel Sanders: Мені подобається влаштовувати рейв-печеру вранці на Дакарі. Це допомагає заспокоїти нерви та підготуватися. Я просто зосереджуюсь на музиці та починаю стрибати навколо автофургону. Це хороший спосіб підняти всім настрій, трохи розважитися і зняти напругу.

Лучіано Бенавідес під час 10-го етапу ралі-рейду Дакар, Саудівська Аравія, 17 січня 2024 року.

Бенавідес консультується з психологом, щоб впоратися з натиском

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Підтримка сім'ї та професіоналів

Lucas Moraes: Дакар забирає багато днів, і це, безумовно, найскладніша частина для мене. Я намагаюся зробити все можливе для своєї сім’ї вдома, яка уважно стежить за перегонами по телевізору та в соціальних мережах. Моя донька завжди просить мене привезти їй трофей! Бути далеко від дому важко, але я використовую свою кар’єру професійного спортсмена, щоб показати дітям: вони теж можуть здійснювати мрії, коли виростуть.

Luciano Benavides: Консультації з психологом дуже корисні для мене, тому що я вивільняю всі розчарування після кожного етапу. Я розповідаю йому про свої почуття, сумніви, страхи, а також про хороші речі. Це допомагає мені осмислити забіг і повернути фокус на мету наступного дня.

Даніель Сандерс з команди Red Bull GasGas Factory Racing долає високі піщані дюни під час 8-го етапу ралі Дакар в Саудівській Аравії. 2024 рік.

Даніель Сандерс долає високі саудівські дюни

© Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Найкращий спосіб не заблукати — це швидко визнати свої помилки, щоб маленька похибка не стала великою проблемою
Daniel Sanders

Скинути компас і адаптуватися до змін

Daniel Sanders: Найкращий спосіб не заблукати — це швидко визнати свої помилки, щоб маленька похибка не стала великою проблемою. Тепер, коли я помиляюся, я повертаюся до останнього запису в дорожній книзі, де я впевнений, що був у правильному місці. Тоді я починаю читати нотатки вголос і проговорюю це з собою. Це також чудовий момент, щоб випити або поїсти, якщо відчуваєш спрагу або брак енергії. Коли ти губишся, тобі стає страшно, тому це підхожа мить, щоб переконатися, що мозок працює і ти повністю зосереджений на тому, де ти знаходишся.

Luciano Benavides: Кожен етап унікальний, тому я постійно адаптую свій стиль їзди, враховуючи втому та травми. Здатність пристосовуватися — один із ключових аспектів Дакара, адже ти можеш бути найшвидшим на старті, але втримати такий темп протягом двох тижнів надзвичайно складно. Треба діяти розумно і прислухатися до тіла, тому що ти відчуватимеш втому.

Даніель Сандерс з Red Bull GAS GAS Factory Racing мчить на мотоциклі піщаними дюнами під час ралі Дакар у Саудівській Аравії. 2024 рік.

Сандерс зосередився на кардіотренуваннях перед Дакаром

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Розум і тіло в синхронізації

Daniel Sanders: На нас лягає велике навантаження, адже щодня ми виїжджаємо з важким обладнанням. Лише черевики важать 5 кг, жилет із подушкою безпеки — ще 2 кг, шолом — близько 1 кг, а з собою ми беремо три літри води. Утримувати всю цю вагу протягом 14 днів перегонів дуже складно. Щоб підготуватися до Дакара, я приділяю максимум уваги кардіотренуванням. Коли ти почуваєшся сильним, ти можеш зосередитися на своїх навичках, а не лише на тому, щоб втриматися. Коли все йде добре, ти можеш дозволити мотоциклу працювати за тебе й просто насолоджуватися рухом.

Luciano Benavides: Коли починається Дакар, твій розум і тіло повністю заряджені й готові до старту. Потім, через тиждень, твій настрій може бути все ще чудовим, але тіло точно буде втомленим. Досягти балансу між тим, що можливо ментально і фізично, — найскладніше в ралі Дакар.

Лукас Мораес з команди Toyota Gazoo Racing на старті 3-го етапу ралі-рейду Дакар, Саудівська Аравія, 8 січня 2024 року.

Лукас Мораес готується до старту

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

На Дакарі немає жодного дня, коли можна було б передбачити, що станеться
Lucas Moraes

Як впоратися з розчаруванням

Lucas Moraes: Я вважаю, що Дакар, безсумнівно, найскладніший захід на Землі. На Дакарі немає жодного дня, коли можна було б передбачити, що станеться. Найважче — контролювати емоції під час перегонів, тому що Дакар — це гра розуму. Наприклад, минулого року ми втратили друге місце в передостанній день. Таке може статися. Ти повинен негайно оговтатися від цих розчарувань, тому що наступний день настає дуже швидко.

Даніель Сандерс, Лучіано Бенавідес і Лукас Мораес є одними з головних учасників ралі Дакар 2025 року. Маршрут ралі в Саудівській Аравії охоплює близько 8000 км, розподілених на 12 спецділянок. 47-й ралі-рейд Дакар стартує в Біші 3 січня і фінішує в Шубайті 17 січня.

Частина історії

Daniel Sanders

Capable of going very fast for very long stretches of time, Australian rider Daniel ‘Chucky’ Sanders loves tackling the world’s most unforgiving terrain.

АвстраліяАвстралія

Luciano Benavides

Following a family tradition of competitive enduro and rally racing, Luciano Benavides has his sights set on glory at the Dakar.

ArgentinaArgentina

Lucas Moraes

Brazilian rally driver Lucas Moraes's impressive performances have quickly seen him become his nation's most successful performer in the Dakar Rally car class.

БразиліяБразилія
Ралі Рейд