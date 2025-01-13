Як підготувати розум та тіло до найскладніших перегонів на планеті

Daniel Sanders: Мені пощастило багато разів побувати у Red Bull APC [Центрі підготовки спортсменів] в Австрії. Іноді це було для того, щоб швидше відновитися після травми, а іноді я перебував там, щоб зосередитися на тому, як я можу покращити навички водіння. Якщо я повертаюся після травми, ми працюємо над тим, щоб повернути мої сили. Це місце, де ти розширюєш свої межі, і це дуже допомагає, коли береш участь у Дакарі. Навіть якщо ти відвідуєш APC з травмою, атмосфера тут завжди позитивна.

Lucas Moraes: На своєму першому Дакарі я страждав від захитування, тому зараз виконую вправи, які допомагають цьому запобігти. Якщо я знаю, що це буде довгий етап з великою кількістю підйомів і спусків, я приймаю ліки, які допомагають уникнути цього відчуття. Отже, це поєднання невеликої кількості ліків, а також тренувань, які я проводжу перед ралі.