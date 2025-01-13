Як підготувати розум та тіло до найскладніших перегонів на планеті
Правильні тренування та збереження здоров'я
Мені пощастило багато разів побувати у Red Bull APC [Центрі підготовки спортсменів] в Австрії. Іноді це було для того, щоб швидше відновитися після травми, а іноді я перебував там, щоб зосередитися на тому, як я можу покращити навички водіння. Якщо я повертаюся після травми, ми працюємо над тим, щоб повернути мої сили. Це місце, де ти розширюєш свої межі, і це дуже допомагає, коли береш участь у Дакарі. Навіть якщо ти відвідуєш APC з травмою, атмосфера тут завжди позитивна.
На своєму першому Дакарі я страждав від захитування, тому зараз виконую вправи, які допомагають цьому запобігти. Якщо я знаю, що це буде довгий етап з великою кількістю підйомів і спусків, я приймаю ліки, які допомагають уникнути цього відчуття. Отже, це поєднання невеликої кількості ліків, а також тренувань, які я проводжу перед ралі.
Ніхто не бачить, на який ризик ти йдеш. Там може бути дуже самотньо
Боротьба з невизначеністю та самотністю
Вимоги для участі в ралі Дакар є екстремальними. Ми їдемо зі швидкістю 150 км/год на самоті годинами в пустелі протягом двох тижнів. Ніхто не бачить, на який ризик ти йдеш. Там може бути дуже самотньо. Ось чому так важливо працювати над фізичною та ментальною стійкістю. Це також правда, що ти готуєшся до заїзду, який неможливо повторити, тому це виклик.
Мені подобається влаштовувати рейв-печеру вранці на Дакарі. Це допомагає заспокоїти нерви та підготуватися. Я просто зосереджуюсь на музиці та починаю стрибати навколо автофургону. Це хороший спосіб підняти всім настрій, трохи розважитися і зняти напругу.
Підтримка сім'ї та професіоналів
Дакар забирає багато днів, і це, безумовно, найскладніша частина для мене. Я намагаюся зробити все можливе для своєї сім’ї вдома, яка уважно стежить за перегонами по телевізору та в соціальних мережах. Моя донька завжди просить мене привезти їй трофей! Бути далеко від дому важко, але я використовую свою кар’єру професійного спортсмена, щоб показати дітям: вони теж можуть здійснювати мрії, коли виростуть.
Консультації з психологом дуже корисні для мене, тому що я вивільняю всі розчарування після кожного етапу. Я розповідаю йому про свої почуття, сумніви, страхи, а також про хороші речі. Це допомагає мені осмислити забіг і повернути фокус на мету наступного дня.
Найкращий спосіб не заблукати — це швидко визнати свої помилки, щоб маленька похибка не стала великою проблемою
Скинути компас і адаптуватися до змін
Найкращий спосіб не заблукати — це швидко визнати свої помилки, щоб маленька похибка не стала великою проблемою. Тепер, коли я помиляюся, я повертаюся до останнього запису в дорожній книзі, де я впевнений, що був у правильному місці. Тоді я починаю читати нотатки вголос і проговорюю це з собою. Це також чудовий момент, щоб випити або поїсти, якщо відчуваєш спрагу або брак енергії. Коли ти губишся, тобі стає страшно, тому це підхожа мить, щоб переконатися, що мозок працює і ти повністю зосереджений на тому, де ти знаходишся.
Кожен етап унікальний, тому я постійно адаптую свій стиль їзди, враховуючи втому та травми. Здатність пристосовуватися — один із ключових аспектів Дакара, адже ти можеш бути найшвидшим на старті, але втримати такий темп протягом двох тижнів надзвичайно складно. Треба діяти розумно і прислухатися до тіла, тому що ти відчуватимеш втому.
Розум і тіло в синхронізації
На нас лягає велике навантаження, адже щодня ми виїжджаємо з важким обладнанням. Лише черевики важать 5 кг, жилет із подушкою безпеки — ще 2 кг, шолом — близько 1 кг, а з собою ми беремо три літри води. Утримувати всю цю вагу протягом 14 днів перегонів дуже складно. Щоб підготуватися до Дакара, я приділяю максимум уваги кардіотренуванням. Коли ти почуваєшся сильним, ти можеш зосередитися на своїх навичках, а не лише на тому, щоб втриматися. Коли все йде добре, ти можеш дозволити мотоциклу працювати за тебе й просто насолоджуватися рухом.
Коли починається Дакар, твій розум і тіло повністю заряджені й готові до старту. Потім, через тиждень, твій настрій може бути все ще чудовим, але тіло точно буде втомленим. Досягти балансу між тим, що можливо ментально і фізично, — найскладніше в ралі Дакар.
На Дакарі немає жодного дня, коли можна було б передбачити, що станеться
Як впоратися з розчаруванням
Я вважаю, що Дакар, безсумнівно, найскладніший захід на Землі. На Дакарі немає жодного дня, коли можна було б передбачити, що станеться. Найважче — контролювати емоції під час перегонів, тому що Дакар — це гра розуму. Наприклад, минулого року ми втратили друге місце в передостанній день. Таке може статися. Ти повинен негайно оговтатися від цих розчарувань, тому що наступний день настає дуже швидко.
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