Шлях до успіху: історія злету Данії Акіл

Її перше знайомство з ралі Дакар стало початком великої пригоди. Але саме пандемія 2021 року допомогла їй зробити остаточний вибір. Через обмеження на подорожі Данія зосередилася на ралійній сцені Саудівської Аравії й відкрила для себе новий напрям в автоспорті. Сьогодні, готуючись до свого

, водійка розмірковує про подорож, яка привела її від глядачки до фінішерки в 10 найкращих. Драйверка демонструє стійкість і амбіції, що супроводжують її на кожному етапі цього шляху.