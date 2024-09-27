Уяви собі, що ти їдеш на велосипеді потягом, який рухається. Це звучить як дика ідея, але для

це ще один день, коли він розширює межі можливого. В ексклюзивному інтерв'ю польський фристайлер BMX та MTB ознайомив нас із проєктом Red Bull Bike Express, розповівши, як виникла ця ідея та поділившись найскладнішим моментом у реалізації цього сміливого трюку. Хочеш знати, що зробило поїздку жорсткою? Читай далі, щоб дізнатися!