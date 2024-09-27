Перший у світі! Давід Годзек виконує велотрюки на поїзді, що рухається
MTB-рампа на потязі, що рухається? Я думав, що це не має жодних шансів на успіх. Але нам це вдалося, і це було епічно!
Те, що ми побачили на відео — це момент з відеогри, чи дійсно можна проїхати на велосипеді по треку, побудованому на поїзді, що рухається?
Як це — бути єдиною людиною у світі, яка зробила щось подібне?
Це було досить специфічне відчуття, тому що, по суті, все навколо мене стояло на місці. Єдине, що рухалося — це колія, яка просто проходила піді мною. Голова не зовсім це усвідомлювала. Мені довелося звикати, тому що це абсолютно неприродно і часто застає тебе зненацька. Перші пару поїздок я відчував легку турбулентність в голові. Це було щось нереальне. Крім того, сам потяг, який їхав не ідеально рівними коліями, трохи хитався. Такі дрібні елементи робили фінальне відчуття від поїздки таким, що його важко описати. Думаю, на початку я відчував щось на кшталт поєднання морської, повітряної та висотної хвороби.
Що ти думав, коли ця ідея прийшла у твоє життя?
Чесно кажучи, спочатку я не був у захваті від неї. Я не міг собі цього уявити. Довгий час ми з Шимоном думали, що це, напевно, неможливо. А навіть якби це було можливо, ми не змогли б робити трюки на такій трасі, яка б нас задовольняла. Потім, коли стало зрозуміло, що все це справді можливо, з'явилися побоювання, чи буде це виглядати так добре, як ми уявляли. Зрештою, весь проєкт перевершив наші найдикіші очікування. Створення треку, моя їзда, задум загалом — все вийшло набагато краще, ніж ми думали!
Створення треку, моя їзда, задум загалом — все вийшло набагато краще, ніж ми думали
У певному сенсі ти «висів у повітрі», а потяг проїжджав під тобою. Це повна протилежність тому, що ти зазвичай робиш на велосипеді...
Так, ця фраза чудово описує те, що відбувалося. Цікаво, що це був мій перший раз, коли я рухався задом наперед на трамплінах. Іноді я підстрибував вище, ніж ми очікували. Потяг, що рухався, вплинув на те, що я якось приземлився на майданчик, який, з погляду того, хто стояв біля колії, знаходився за рампою. Це все заплутано, але я думаю, що відео показує саме те, що я маю на увазі.
Тобі подобалося вивчати фізику в школі? Чи знаєш ти, які її принципи та закони дозволяли тобі ніби парити в повітрі?
Я не заглиблювався у фізику та математику, але люди, з якими я працював над цим проєктом, точно знали, що робили. Це був досить божевільний досвід, протилежний тому, що я зазвичай роблю: я «висів на місці», а маршрут проходив піді мною. Ми спостерігали дещо цікаве — відсутність опору повітря. Теоретично, це могло б полегшити шлях, але сталося навпаки. Опір повітря створює тунель, що певним чином утримує мене на прямій лінії та не дає зміститися праворуч або ліворуч. На щастя, під час запису зустрічний вітер створював штучний опір повітря, що допомогло мені відчути політ як на класичних трамплінах. На тестах вітер дув слабше або в іншому напрямку, що ускладнювало виконання трюків. Непогано, правда? Ми завжди скаржимося на опір повітря, а коли його не було, то виявилося, що без нього неможливо літати.
Що було найскладнішим у всьому цьому?
Найскладніше було домогтися того, щоб усі трюки вийшли ідеально за один прогін. Ідея полягала у тому, щоб знімати все підряд, одним безперервним дублем. Тут не було місця для помилок. Колія була вузькою, і навіть мінімально хитке приземлення могло закінчитися падінням з поїзда, що могло призвести до зовсім іншого...
Просто їхати в таких умовах вже досить складно, а ти ще й додав до цього кілька фішок. Чому?
Я хотів, щоб заїзд мав найкращі трюки. Просто їхати на поїзді було б круто, але цього недостатньо. Я довго думав над тим, як об'єднати трюки в єдине ціле. Наприкінці був backflip, тож я вирішив додати перед ним frontflip. Forward flip перед backflip виглядає добре. Подвійне сальто сталося спонтанно, тому що я хотів додати banger, а доріжка була вузькою, найкраще виходили прямі трюки. Мені довелося відмовитися від бічних обертань, тому комбінації з 360-ми виходили. Я вибрав трюки, які зробили катання цікавим і різноманітним, але не переборщив з ризиком.
Я хотів, щоб заїзд мав найкращі трюки. Просто їхати на поїзді було б круто, але цього недостатньо
Чи є поїзд, що рухається, гарним місцем для виконання унікального трюку? Я маю на увазі backflip з flat drop на flat landing на останньому вагоні.
Поїзд від'їжджав, тож якби я цього не зробив, він би просто поїхав, і більше не було б жодних можливостей.
Ну, так, тепер це має сенс.
Якщо серйозно, цей трюк був у мене в голові вже давно. Ніхто раніше не робив його на гірському велосипеді, тому я хотів спробувати. Я почав готуватися за кілька днів до запису. Це виявилося складніше, ніж я очікував. Коли я побачив потяг на власні очі, то помітив, що сходи вищі, ніж я думав. Звичайно, я знав розміри заздалегідь, але ти знаєш, як це буває, коли бачиш перешкоди наживо. Удар при приземленні на площину був настільки сильним, що боліли всі суглоби. Але я хотів зробити трюк, який ще ніхто не робив, щоб додати проєкту родзинку.
Чи викликала якась із перешкод у тебе особливий стрес, чи головним джерелом стресу був сам трек?
Ні, всі перешкоди були однакового рівня складності та дуже добре сконструйовані. Ніщо мене не здивувало. Іноді не вистачало швидкості, тому доводилося крутити педалі, але крутити педалі не складно — для цього, зрештою, і існує велосипед.
Скільки часу ти з командою витратив на реалізацію задуму?
Від початкової ідеї до реалізації пройшло близько півтора року. За рік до записів ми проводили тести. Ще 12 місяців пішло на проєктування треку та планування. Трек будувала команда найкращих польських діггерів протягом трьох тижнів — від світанку до заходу сонця. Хлопці дуже старалися, щоб я почувався впевнено і комфортно. Безпосередньо перед записом ми тренувалися кілька днів, бо це було дуже складно. Адже не кожен день винаймаєш локомотив чи вагони, будуєш слоупстайл трек на поїзді та виводиш шматок конструкції з ладу!
Чи змінював ти щось у велосипеді для цієї поїздки? Чи він настільки універсальний, що на ньому можна літати по будь-якій трасі, побудованій на будь-якому транспорті?
Велосипед був налаштований так само як і для будь-яких змагань. Я встановив шини, які ідеально підходять для фанерних перешкод, а все інше чудово працювало в будь-яких умовах. Єдине, що я змінив — це колір, щоб він більше відповідав екшену на поїзді.