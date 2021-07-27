Всередині Diablo Immortal: як Blizzard переносить франшизу на смартфони

Потрапити в справжнє пекло

Початок Diablo, як і всього жанру екшн-RPG, сягає аж далекого 1997 рокуч, саме тоді вийшла перша гра. Темний готичний стиль, підземелля, які постійно тримають у напрузі, і вибір гравця, від якого залежить буквально кожен момент!

З одного боку, гра спрощує все у найкращому вигляді. З іншого — розробники створили один із найтриваліших жанрів ігор, і всі, від Destiny до God of War і ще менших незалежних франшиз, багато в чому зобов’язані саме Diablo.

Ми намагаємося дуже чітко уявити, що саме ми нафантазували — і розписуємо це в певний стиль гри, де ти отримуєш купу того, на що так довго чекав Julian Love, Diablo Immortal senior combat designer

Звісно, Diablo — це дещо більше, ніж звичайна RPG. Це не просто гра, це полювання, пригоди, де демони і супергерої йдуть рука до руки. Тут є власна історія, головні герої і вороги, яких легко запам’ятати. Навіть у цьому простежується геніальна простота Diablo.

«У нашій грі немає героїв, які робили б огидні речі чи створювали щось таке, чого ти ніколи не бачив. Ми намагаємося дуже чітко уявити, що саме ми нафантазували — і розписуємо це в певний стиль гри, де ти отримуєш купу того, на що так довго чекав. Усе це заправляємо битвами, де керувати настільки легко, що ти можеш навіть не розібратися в грі, а вже проходити левел за левелом», — каже нам Джуліан Лав, senior designer Diablo Immortal.

Спершу Diablo була розроблена як франшиза тільки для ПК. Коли гру переносили на консоль, розробники з трепетом і нервуванням стежили за всім, що відбувається. Вони змогли полегшено видихнути, тільки коли гравці почали брати в руки геймпади — і задоволено розмахувати своїми дворучними мечами!

Тепер же Diablo Immortal розробили повністю з нуля для смартфонів і планшетів.

Хтось колись загадав собі «портативний Diablo» — доля втілила мрію в життя © Blizzard

Історія на дотик

Команда воскресила ідею, про яку говорили вже кілька років…

«Коли у тебе немає мишки чи клавіатури, керування стає проблемою. Тому з цього ми і почали», — пояснює Лав. Думаючи про Diablo для телефона, всі цікавляться тільки одним: а як же грати?!

«Дуже часто виклики мають приховані можливості. Якщо ти скористаєшся цими можливостями — зможеш отримати значно більше, ніж планував. Саме так сталося з мобільною версією Diablo», — веде далі Джуліан.

Для розробки Blizzard підключили партнерів з NetEase. Так вони вирішили воскресити ідею, про яку говорили вже багато років — і створили спеціальний «заряд для атаки».

«Ми пробували це для ПК, але воно не здавалося нам правильним, — розповідає Лав. — У грі, де є сенсорне управління і тобі потрібно краще прицілюватися, заряд для атаки здається доречним. Ти маєш витратити певний час, аби прицілитися — і ось отримуєш щось в обмін на цей час».

На ПК зробити це було ще й незручно, адже для того, аби створити заряд, потрібно було б тиснути на мишку. На мобільних пристроях це значно простіше і не вимагає особливої акробатики від гравця.

Остерігайся Хрестоносця в грі! © Blizzard

Пробіжимося сюжетом

Ми використовуємо все — озвучку, сцени, антураж, аби забезпечити кіношну атмосферу Justin Dye, Diablo Immortal senior narrative designer

Diablo Immortal стане першою великою грою Blizzard для мобільних пристроїв. Така перспектива змушує студію зібрати увесь свій досвід і знання до купи. Тим паче, що за 20 років виходу ігор у подіях Diablo мало що змінилося через перехід від великого екрану до малого.

«У нас є досвід у створенні якісних відеоігор. Ми використовуємо все — озвучку, сцени, антураж, аби забезпечити кіношну атмосферу. Ти можеш одягти навушники — і поринути в гру повністю», — каже Джастін Дай.

The Sanctuary we see is both epic in scope and narrative potential, picking things up after the shattering of the World Stone...

Як видно з обох альфа-тестів Diablo Immortal, сюжет гри — це те, що її вирізняє і одразу ж переносить у вищу категорію, ніж просто мобільний додаток. Дійство, яке ми побачимо тепер, епічне як за масштабом, так і за історією, адже розповідь починається з моменту знищення Каменю Світу. Це саме те, що сталося в фіналі Diablo ІІ.

Гори Арреа перетворилися на величезні кратери, а весь світ опинився на межі виживання.

«Коли справа торкається розповіді, не може бути жодних компромісів — це те, що ми вміємо і хочемо зробити бездоганно», — зазначає Джастін.

У місці, яке називають печерою луни, краще ступати тихо © Blizzard

Темний готичний світ

Мені подобається, коли ти чуєш за спиною: «Шукаєш Ваала?» — і душа втікає в п’яти… Justin Dye

Увесь світ Diablo наповнений тролями, орками та магією, але більше нагадує хорор. Одягти мантію і обернутися у Світ Темряви — це ключове, що є в цьому фентезі. Тепер розробники хочуть передати все це для мобільних пристроїв.

«Наприклад, М’ясник. Щойно до нього відчиняєш двері, ти чуєш: “Свіже м’ясо!”. Мені подобається, коли ти чуєш за спиною: “Шукаєш Ваала?” — і душа втікає в п’яти. У грі такого багато. Ті ж мумії, які повзуть каналізацією і створюють атмосферу. Ми постійно озираємося на наші улюблені моменти і аналізуємо, чому вони спрацювали або не спрацювали. Це не через ностальгію. Просто наша мета — пронести цю ДНК Diablo через усю франшизу», — каже Джастін.

«Наприкінці оригінального Diablo герой перетворюється на наступного Diablo. Тобто це піррова перемога. Таким чином ми ставимо запитання, чи має перемога свою ціну», — додає розробник.

Звісно, багато в чому Diablo Immortal запозичує естетику у Diablo III. Наприклад, у першій же локації Темного лісу. Там теж можна відчути ціну перемоги, адже як би не закінчилася битва — мешканців найближчих сіл та їхні сім’ї не вдасться врятувати.

«Сюрприз у тому, що з одного боку ми даємо те, чого ти очікуєш, а потім перевертаємо все з ніг на голову, — пояснює Джастін. — Світ Diablo страшний. Йому потрібен рятівник. Саме так варто сприймати темну природу цього всього».

Візуальна історія завжди була характерною рисою Blizzard © Blizzard

Мультиплєєр Тіней і Безсмертних

Коли хтось отримує силу, ця сила може постати проти нього…

Випуск Diablo на пристрої, який завжди може легко підключитися до мережі, відкрив для розробників можливість нового світу, повного героїв. Там можна буде побачити інших гравців, які блукають болотами і лісами, пробираються крижаними пустелями і створюють іще одну історію гри. Тут поєднається все, що ми так любимо у франшизі. Крім того, нарешті можна буде дізнатися, що насправді означає Безсмертя в Diablo Immortal.

У цьому світі існують Тіні, завдяки яким гравці можуть взяти на себе будь-яку роль — і одного разу навіть заволодіти Короною Вічності.

Немає такого, що ти мав би зробити обов’язково. Так Diablo дає тобі постійне право вибору...

«Ми мали уявлення про історію, і про механіку, як це зробити. Тому постійно експериментували, — пояснює Джастін. — Нам треба було або накласти історію на механіку, або зробити так, щоб механіка розвивала історію самостійно. Так ми вирішили створити два окремих світи, які доповнюють один одного».

Звуки БУУУУУУУУМ! © Blizzard

Це складна та водночас захоплива система, яку Blizzard протестували на альфа-версіях гри. Diablo пропонує гравцям саме те фентезі, на яке вони так довго чекали.

«Ми знаємо, що гравці хочуть певний вид фентезі. Думаємо, наш стиль повністю їх влаштує, — підсумовує Джастін. — Будуть такі, кому сподобається одна система гри, іншим ні. Тому ми хочемо дати людям альтернативу. Переконати їх, що їхній вибір — це саме їхній власний вибір, а не продиктований кимось».

Diablo Immortal усе ще планують випустити у 2021-му — та в наш час уже нічого не можна сказати напевно.

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