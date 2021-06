Єдине, що люблять фанати хіп-хопу, окрім самого хіп-хопу, — це сперечатися про хіп-хоп. Особливо, коли справа доходить до жанрів. KRS One із Boogie Down Productions колись сказав знамениту фразу: «Реп — це те, чим ти займаєшся, хіп-хоп — це те, чим ти живеш».

Єдине, що люблять фанати хіп-хопу, окрім самого хіп-хопу, — це сперечатися про хіп-хоп. Особливо, коли справа доходить до жанрів. KRS One із Boogie Down Productions колись сказав знамениту фразу: «Реп — це те, чим ти займаєшся, хіп-хоп — це те, чим ти живеш».

Єдине, що люблять фанати хіп-хопу, окрім самого хіп-хопу, — це сперечатися про хіп-хоп. Особливо, коли справа доходить до жанрів. KRS One із Boogie Down Productions колись сказав знамениту фразу: «Реп — це те, чим ти займаєшся, хіп-хоп — це те, чим ти живеш».

Gang Starr – Just To Get A Rep

Що послухати: Gang Starr – Just To Get A Rep

Що послухати: Gang Starr – Just To Get A Rep

Його ще називають свідомий хіп-хоп. Взагалі, це могло би стосуватись усього жанру. Починаючи від Melle Mel, який розповідав про бідність у містах, і Grandmaster Flash, який закликав задуматися всіх, наскільки згубною є наркотична залежність. Взагалі, всі вони — Akala, Dead Prez, Talib Kweli і Boots Riley of The Coup — відомі не тільки як музиканти. Вони ще й активісти.

Його ще називають свідомий хіп-хоп. Взагалі, це могло би стосуватись усього жанру. Починаючи від Melle Mel, який розповідав про бідність у містах, і Grandmaster Flash, який закликав задуматися всіх, наскільки згубною є наркотична залежність. Взагалі, всі вони — Akala, Dead Prez, Talib Kweli і Boots Riley of The Coup — відомі не тільки як музиканти. Вони ще й активісти.

Його ще називають свідомий хіп-хоп. Взагалі, це могло би стосуватись усього жанру. Починаючи від Melle Mel, який розповідав про бідність у містах, і Grandmaster Flash, який закликав задуматися всіх, наскільки згубною є наркотична залежність. Взагалі, всі вони — Akala, Dead Prez, Talib Kweli і Boots Riley of The Coup — відомі не тільки як музиканти. Вони ще й активісти.