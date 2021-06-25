Єдине, що люблять фанати хіп-хопу, окрім самого хіп-хопу, — це сперечатися про хіп-хоп. Особливо, коли справа доходить до жанрів. KRS One із Boogie Down Productions колись сказав знамениту фразу: «Реп — це те, чим ти займаєшся, хіп-хоп — це те, чим ти живеш».

Про це справді варто пам’ятати. Хіп-хоп — це стиль життя. Тому більшість його піджанрів розповідають саме про артиста: звідки він, як живе і що з ним відбувається. Це стосується музики і текстів.

Тому давай розберемося, як змінився хіп-хоп із кінця 70-х. Та будь обережним. Ми говоримо про хіп-хоп, тому далі десь може проскочити і нецензурна лексика.

Backpack

Це стиль, який народився у 90-х. Тоді виконавці були проти комерціалізації репу. А свою назву стиль взяв від рюкзаків. Так, у типового фаната Backpack у рюкзаку можна було знайти підручники, записники з римами, балони фарби або вініл.

Rawkus — один із найпопулярніших лейблів стилю. На ньому вийшли легендарні альбоми Mos Def і Company Flow, до того як вони згрішили і продалися Interscope. Крім того, згадай про The Jewels star El-P’s Def Jux. На цьому лейблі засвітився Madlib іще далеко перед тим, як почав бути гангста.

Що послухати: Mos Def - Mathematics

Boom bap

Це пряма відсилка до барабана. Голосний «бум», за яким одразу ж слідує ритмічний «беп». Усе це зазвичай починається з помірного темпу, а потім бере розгін до таких швидкостей, на яких ти вже ледь чуєш хоча б якісь слова.

Неможливо було слухати, аби не похитати головою. Та і взагалі, справедливо буде сказати, що до 1984 року весь хіп-хоп був Boom bap. Аж поки T La Rock’s не ввів це визначення в життя.

Це все те, за що ми так любимо хіп-хоп. Його найдавніші біти, які одразу ж влучали у серце. Тим паче, що Boom bap став золотим періодом для DJ Premier, Large Professor і Pete Rock.

Що послухати: Gang Starr – Just To Get A Rep

Cloud rap

Ну, це ти вже маєш знати, адже термін ввели не так давно, у 2010-му. Lil B тоді увірвався на сцену зі своїми треками, а всіх артистів, які своєю музикою створювали атмосферу легкості і безтурботності, почали називати клаудреперами.

Що послухати : Main Attraktionz – Chuch

Політичний реп

Його ще називають свідомий хіп-хоп. Взагалі, це могло би стосуватись усього жанру. Починаючи від Melle Mel, який розповідав про бідність у містах, і Grandmaster Flash, який закликав задуматися всіх, наскільки згубною є наркотична залежність. Взагалі, всі вони — Akala, Dead Prez, Talib Kweli і Boots Riley of The Coup — відомі не тільки як музиканти. Вони ще й активісти.

Чого тільки варті легенди Public Enemy, Paris і X-Clan, або той-таки Кендрік Ламар, який успішно робить це зараз.

Що послухати: Blackstar – Definition

Кранк

Упродовж 90-х слово «кранк» було лише дивним шматком південноамериканського сленгу. Це означало «збуджуватися», або «роздуватися». Час від часу воно проскакувало на платівках Outkast Player Ball або Tommy Wright III.

Та у 1997-му Lil ’Jon & The Eastside Boyz забрали собі це слово назавжди. Вони випустили свій дебютник Get Crunk Who You Wit — і відтоді воно помчало світом з неймовірними темпами. Їхні біти звучать деколи загрозливо, читка схожа на крик, а самі фани кранку легко можуть вибратися на сцену із криками «Давай сюди своє гівно, маза*ака»! Та ти точно почнеш трясти дупою, щойно їх почуєш і прийдеш додому, явно не відчуваючи ніг.

Що послухати: Lil Jon & The East Side Boyz – Get Low

Drill

Цей стиль народився в Чикаго у 2011-му. Світ тоді почув Chief Keef і його I Don’t Like. Тільки найвідданіші шанувальники тоді змогли відрізнити це від трепу. Це ті самі повільні біти, різниця тільки в наголосах та читці.

Ну і треп — це більше про наркобізнес, зброю і бандитів. Тут же зовсім про інше.

Що послухати : Chief Keef – I Don’t Like ft. Lil Reese

Емо-реп

Якщо у ранніх хіп-хоперів було правилом поводитись як мачо, то тут музиканти почали розкривати більш чуттєву сторону своєї музики. Яскравий приклад — LL Cool J’s і трек «I Need Love». Хоча це і не зовсім емо-реп.

В нього у 2008-му увірвався Каньє Вест із треком «Heartbreak». Пізніше також Дрейк, Lil Peep, XXXTentacion, Juice WRLD та Lil Uzi Vert.

Що послухати: Lil Peep – Awful Things ft. Lil Tracy

Frat rap

Це вже безтурботний і переважно бездумний реп. Найчастіше в ньому описуються студентські роки, стосунки з друзями і життя в коледжах США. Мабуть, найбільш показовим моментом у цьому піджанрі є те, що його засновники дистанціювалися від нього якомога раніше.

Asher Roth повернув стиль назад до життя треком «I Love College». Подібне можна почути і в раннього Мака Міллера. Зараз це Hoodie Allen і Sammy Adams, та хтозна, наскільки довго вони затримаються в цьому стилі, бо все ж ця безтурботність не вічна, і репери рухаються від неї до більш серйозних тем.

Що послухати: Huey Mack - Call Me Maybe (Remix)

Гангста-реп

Про нього ти точно чув. Це музика, створена або для гангстерів, або для тих, хто від цих гангстерів постраждав. Це чесний портрет вуличного життя. Тому він став одним із найуспішніших піджанрів хіп-хопу.

Перший трек, який чесно розповідав про те, як живуть у бандах, був «PSK» від Schoolly D. Реліз відбувся у 1986 році. Та справжньої популярності гангста досяг на два роки пізніше, коли з усіх динаміків волало F**k The Police.

Потім Dr Dre у 1996-му релізнув The Chronic — і фактично встановив домінування гангста-репу в хіп-хопі. Серед яскравих представників Snoop Dogg, Tupac, Nas, Raekwon, Jay-Z, Scarface і The Notorious BIG.

Що послухати: Dr Dre & Snoop Dogg – Deep Cover

Boy In Da Corner: Dizzee Rascal © Steve Stills/Red Bull Content Pool

Грайм

Електронна і більш агресивна музика. Вона народилася на початку нашого століття у підвалах східного Лондона. І до сьогодні всі сперечаються, чи справді грайм справедливо вважати частиною хіп-хопу.

З одного боку ті, хто вказують на підвальне коріння справжньої музики вулиць. З іншого — ті, хто твердо наголошують, що хіп-хоп виріс із фанку, джазу та старої клубної музики.

Та є купа аргументів «за». По-перше, вуличне погодження музики, по-друге акцент на батлах і шалений вплив американського репу на цей стиль. Як би там не було, досі всі вважають, що грайм — найбільший внесок Великої Британії в історію хіп-хопу.

Що послухати: Dizzee Rascal – I Luv U

Horrorcore

Це дещо темніше за гангста-реп, деколи із спеціально заточеними брудними і навіть абсурдними текстами. Артисти цього стилю часто захоплюються готикою і намагаються навіювати страх.

Втім, це далеко не казки. Наприклад, Too Poetic, який бореться з раком товстої кишки і співає про те, як щодня входить у битву зі смертю.

Що послухати: Gravediggaz – Burn Baby Burn

Гайфі

Знову сленг, яким характеризують електронну музику з величезною кількістю сюрреалістичного гумору. Гайфі народився в Каліфорнії наприкінці 90-х, коли в машинах підкручували гучність на повну, а дах використовували як танцмайданчики.

Дуже довго цей піджанр не міг стати самодостатнім, аж поки в 1997-му Mac Dre не переосмислив себе як Thizzelle Washington і не почав випускати альбом за альбомом впритул до смерті у 2004-му.

Сьогодні гайфі продовжує жити в треках Bay Area, Kamaiyah і SOB X RBE.

Що послухати: Mac Dre – Feeling Myself

Джаз-реп

От уже майже 30 років, коли чуєш джаз-реп, у голові одразу постає образ A Tribe Called Quest. Він спритно бігає контрабасом, перетворюючи стару платівку у грайливі і модні семпли.

Джаз завжди розглядали як щось для людей старшого віку, і мало хто вірив у поєднання джазу з хіп-хопом, та A Tribe Called Quest своєю серією Jazzmatazz зміг довести протилежне.

Що послухати: A Tribe Called Quest – Excursions

Latin trap

Хіп-хоп від самого спочатку став глобальним жанром, тому будь-які кордони для нього умовні. Latin trap — це не тільки читка іспанською. Це і французькі репери, німецькі гангста, китайські та інші локальні стилі.

Що послухати: Bad Bunny – Caro

Old school

Зазвичай ти думаєш, що це щось із твого дитинства чи навіть задовго до нього. Та от у хіп-хопі старою школою називають саме явище, настрій та звук.

Сьогодні це все: від подряпаних платівок Grandmaster Flash до ранніх треків Sugarhill Gang, Kurtis Blow, Treacherous Three і Afrika Bambaata.

Що послухати: Kurtis Blow – The Breaks

Реп-рок

Технічно першим реп-рок альбомом називають «Rapture» від Blondie. У 1980-му він навіть залетів на топи у чартах. Втім, зараз, коли чуєш про реп-рок, згадуєш Run DMC і Jay-Z, які не гребують використовувати важкі гітарні рифи у своїх треках.

Сьогодні такими поєднаннями все більше бавляться Death Grips або ж Show Me The Body

Що послухати: Beastie Boys – No Sleep ’Til Brooklyn

Trap

За останні десятиліття цей стиль просто домінант у хіп-хопі і взагалі поп-музиці. Це все від 2 Chainz та Migos до Селени Гомес та Аріани Гранде.

Та він звучав ще у 1998-му на платівках Kilo Mafia. Це як синтез усіх хіп-хоп-форм в одній, яку так вдало підхопив продюсер Лекс Люгер, просуваючи «Flockaveli» від Waka Flocka Flame.

Що послухати: Waka Flocka Flame – Hard In The Paint

UK Drill

Ця хвиля розпочалася у Британії, а точніше на півдні Лондона у 2013-му. Поки 67, Skengdo & AM та Headie One починали завойовувати все більшу аудиторію, ЗМІ панікували, розповідаючи про насилля в їхніх піснях, а поліція взагалі забороняла концерти та зривали їхні виступи.

Зараз звук UK Drill усе частіше просувають у нових напрямках, і майбутнє в ньому виглядає дещо яскравішим, або принаймні цікавішим.

Що послухати: 67 – Skengman