Моя перша машина: Дмитро Жайворонок

Історія будь-якого відомого гонщика чи автолюбителя починається з найпростішого. Хтось захоплюється машинами після отримання прав, хтось марить певною моделлю, яку побачив на екрані. У рубриці «Моя перша машина» ми розповідаємо про дебютний досвід водіння різноманітних гонщиків.

Героєм рубрив став автогонщик, співвласник Школи Автодрому «Чайка» Дмитро Жайворонок .

Як потрапив у моторспорт: картинг та шосейно-кільцеві гонки

Мій батько працював на спорткомплексі механіком, уперше я потрапив на його роботу в чотири роки — з цього моменту усе розпочалося. З чотирьох до семи років я катався просто на території на картингу, а уже з семи — їздив у рамках чемпіонату України. Це було повністю моє бажання почати кататися на змаганнях.

Загалом картингом я займався десять років — з семи до сімнадцяти років. За цей час став чемпіоном України, двічі їздив на чемпіонаті світу, але в якийсь момент зрозумів, що треба рухатися далі: або змагатися в Європі, або переходити в іншу дисципліну. Їздити в України особливого сенсу не було, а домовленість з європейською командою зірвалася через фінансовий аспект. Тож я почав дивитися в бік шосейно-кільцевих гонок. В Україні є бюджетний клас цієї дисципліни — «національний», де можна їздити на автомобілях країн колишнього СРСР. Тож моя перша машина в цьому класі — ВАЗ 2108.

Перехід в цей клас та перші змагання асоціюються з довгою підготовкою — сам збирав машину, робив усе, аби вийти на старт. Загалом провів три місяці в боксах за підготовкою. Але виступити успішно не вдалося: зламалася коробка, до фінішу не доїхав.

Підготовка до наступного сезону змагань пройшла значно успішніше: я достроково став чемпіоном України в класі «національний». Після цього виграшу почав цікавитися дрифтом, хоча й розумів, наскільки це дорогий вид спорту, тому продовжував змагатися в шосейно-кільцевих: перейшов у клас «туринг», почав їздити на Ford Fiesta, виграв у цьому класі дві дебютні гонки з трьох, а паралельно збирав машину для дрифту.

Зрештою, подальші плани вперлися у те ж запитання, як і з картингом — в Україні уже досяг стелі, щоб розвиватися, треба було їхати в Європу, або змінювати дисципліну.

Як перейшов у дрифт

Якщо чесно, дрифт мені спершу взагалі не подобався. Поки я дивився на нього збоку, то не розумів, де у цих змаганнях гонки. А їздити боком — це хіба ефективно? Коли уперше спробував себе в дрифту, то зрозумів, що це цікавіше з точки зору пілотування, ніж виглядає збоку. До того ж дух процесу привертає увагу як глядачів, так і гонщики, у дрифті гарніші машини, сама дисципліна цікавіша.

Перша машина в дрифті — BMW E36, але майже одразу перейшов на Nissan Silvia S14, на якій спробував сили на змаганнях. Історія з цим авто вийшла не такою успішною, максимум — 5 місце на Ukrainian Drift Championship, а увесь інший час боролися з технікою та сходили з дистанції.

Цей Nissan був зібраний під конкретного пілота, я ж просто на ньому їздив: купив готову машину, іншими словами. Тому вирішив продати це авто, щоб зібрати власноруч під себе BMW E46. Бо потрібно розуміти: побудувати машину та налаштувати її — дві великі різниці. З моменту збірки треба пройти немалий шлях, щоб автомобіль почав тебе слухати, щоб знайти його слабкі місця. Зрештою, сезон 2019 року довелося пропустити через підготовку машини, продовжуємо збирати авто й досі.

Автомобільний досвід поза моторспортом

Якщо не рахувати картинг і автоспорт, то уперше за кермо звичайної машини я сів в 12 років. Якось попросив батька навчити мене їздити на механіці, він посадив мене за кермо, сказав включити передачу, тоді рушити, я це зробив — і, власне, все, батько сказав, що я їду. «О’кей», - відповів йому я. Десь так ця історія приблизно виглядала.

Я від будь-якого водіння отримую задоволення: подобається відчуття, коли ти сидиш за кермом та кудись рухаєшся Дмитро Жайворонок

Зараз уже і не згадати, скільки в мене всього було машин. Але та перша, яка найбільше врізалася в пам’ять, та, яку я хотів і яку купив, — Mitsubishi Evolution 9. Я мріяв про цю машини, дуже довго збирав гроші і втілив це бажання. Для міста це авто — не найкращий варіант, бо дуже великий розхід палива, вона дуже жорстка, не для наших доріг. Але це не заважало кайфувати: моя біла ракета. Утім, їздив на цьому Mitsubishi не дуже довго: зламався мотор і продав її.