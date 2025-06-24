Шлях Домініка Собослаї до вершини Прем'єр-ліги

Домінік Собослаї — безперечна зірка сучасного угорського футболу. 24-річний капітан національної збірної не лише вивів команду на чемпіонат Європи 2024 року у Німеччині, ставши наймолодшим капітаном в історії турніру, а й остаточно закріпив цей статус у переможному для Ліверпуля сезоні Прем'єр-ліги 2024–2025, де зарекомендував себе як ключовий гравець найсильнішої команди Англії.

Уродженець невеличкого містечка Секешфегервар, Домінік Собослаї розпочав свою кар’єру в молодіжній академії Főnix Gold FC, заснованій його батьком. Дебютувавши на професійному рівні у сезоні 2017–2018 за Ліферінг — резервну команду Ред Булл Зальцбург, що виступає у другому дивізіоні Австрії, він упевнено заявив про себе у великому футболі. За роки, що минули відтоді, цей «генерал півзахисту» грав у трьох країнах та вигравав трофеї з кожним зі своїх клубів у кожному сезоні, в якому виступав. Він чотири рази ставав чемпіоном Австрії (2018, 2019, 2020 та 2021) та тричі вигравав Кубок Австрії (2019, 2020 та 2021) з Ред Булл Зальцбург. З РБ Лейпциг він завоював два Кубки Німеччини (2022 та 2023), а з Ліверпулем — Кубок Карабао. Цьогоріч він досяг найвищої точки у молодій кар’єрі, здобувши титул Прем’єр-ліги з цією командою.

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01 Ред Булл Зальцбург (2017-2021): лідерство в чемпіонаті та здобуття Кубка Австрії

Собослаї став частиною першого великого успіху Ред Булл Зальцбург © uefa.com

Собослаї дебютував у вищій лізі Ред Булл Зальцбург у 2017 році, коли йому було лише 17 років. Він одразу став ключовим гравцем австрійської ліги, а його команда того ж року здобула чемпіонський титул. Згодом спортсмен ще тричі підіймав цей трофей із Зальцбургом — у 2018, 2019 та 2020 роках. Його видатні виступи в сезоні 2019-2020 були відзначені нагородою «Гравець року австрійської Бундесліги».

Окрім чемпіонських титулів Собослаї також тричі вигравав з Ред Булл Зальцбург Кубок Австрії у 2019, 2020 та 2021 роках. Загалом півзахисник провів 83 матчі за Ред Булл Зальцбург, забив 26 голів та виконав 34 асисти.

02 РБ Лейпциг (2021-2023): володарі Кубка та Суперкубка Німеччини

Собослаї продовжує вигравати трофеї у складі РБ Лейпциг © RB Leipzig

У січні 2021 року Собослаї перейшов до «старшого брата» Ред Булл Зальцбург — РБ Лейпциг, з яким виграв Кубок Німеччини у двох сезонах поспіль — 2022 та 2023 років. Нині як постійний гравець національної збірної Угорщини він відіграв активну роль в обох фіналах, забивши гол у 2023 році. Цей трофей став кульмінацією його часу в Лейпцигу перед переходом до гіганта Прем’єр-ліги — Ліверпуля. Він залишив клуб, провівши 91 матч, забивши 20 голів і віддавши 22 результативні передачі.

03 ФК Ліверпуль (2024): володар Кубка Карабао

Перший рік у Ліверпулі, який підписав його за рекордну для угорського футболіста суму — 70 мільйонів євро, видався насиченим для Домініка. Він досить швидко набрав темп у складі команди Юргена Клоппа й уже у своєму дебютному сезоні здобув трофей, коли Ліверпуль обіграв Челсі у фіналі Кубку Карабао. Хоча Собослаї пропустив півфінал і фінал через травму, він усе ж відзначився двома голами в кубковій кампанії.

Домінік Собослаї © Ádám Bertalan/Red Bull Content Pool

04 ФК Ліверпуль (2025) — переможці Прем'єр-ліги

У сезоні 2024-2025 Собослаї увійшов в історію спорту, вигравши з Ліверпулем Прем'єр-лігу, ставши першим угорським футболістом, який здобув титул чемпіона англійської ліги. Він також віддав дві гольові передачі у перемозі над Тоттенгем Готспур (5:1), яка забезпечила Ліверпулю рекордний 20-й титул англійської ліги за чотири гри до завершення чемпіонату. У цьому сезоні Собослаї забив п'ять голів і віддав шість асистів.

Собослаї — генерал півзахисту © Ádám Bertalan/Red Bull Content Pool

На національному рівні Собослаї дебютував за збірну Угорщини 21 березня 2019 року в матчі проти Словаччини, ставши наймолодшим угорським гравцем, обраним до національної команди за останні 12 років. У тій грі він вийшов на заміну, але відтоді стабільно з’являється у стартовому складі. Наразі на його рахунку — 53 матчі та 15 голів. Перший гол за збірну він забив у вересні 2019 року — знову ж таки проти Словаччини, на Пушкаш-Арені. Та, мабуть, найбільш пам’ятний м’яч Собослаї забив у поєдинку проти Ісландії: удар із 20 метрів на 91-й хвилині приніс Угорщині путівку на перенесений чемпіонат Європи 2021-го.

На Євро-2024, у віці 23 років, 7 місяців і 21 дня, Собослаї став наймолодшим капітаном в історії чемпіонатів Європи, коли вивів збірну Угорщини на перший матч проти Швейцарії.

Забезпечивши собі місце в основному складі Ліверпуля та отримавши статус національного героя на батьківщині, в Угорщині, Собослаї впевнено крокує до того, щоб стати легендою сучасного футболу.