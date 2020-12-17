19-20 грудня у Києві буде гаряче, незважаючи на холод. У важкий для усього світового спорту рік, це — один із великих івентів, який збере 80+ спортсменів із 18 країн світу. Вони змагатимуться у категоріях air та jibbing за сумарний призовий фонд 10 000 євро. Івент буде

онлайн безкоштовно для усіх глядачів. Нова конструкція, яку вже почали будувати під Аркою дружби народів, об’єднає професійний сніговий спот із декораціями засніженого міста, яке наповнять вуличні райдери.