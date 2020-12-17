Double Triple у Києві збирає 80 сноубордистів з 18 країн
19—20 грудня у Києві в одному з найбільших міських сноупарків Європи відбудуться змагання професійних сноубордистів і лижників Double Triple Snow Fest 2020. Ось що від нього чекають.
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19-20 грудня у Києві буде гаряче, незважаючи на холод. У важкий для усього світового спорту рік, це — один із великих івентів, який збере 80+ спортсменів із 18 країн світу. Вони змагатимуться у категоріях air та jibbing за сумарний призовий фонд 10 000 євро. Івент буде транслюватися онлайн безкоштовно для усіх глядачів. Нова конструкція, яку вже почали будувати під Аркою дружби народів, об’єднає професійний сніговий спот із декораціями засніженого міста, яке наповнять вуличні райдери.
Один з них — нідерландський сноубордист та атлет Red Bull Джессі Огустінус. Він може похвалитися досить оригінальним підходом до справи, бо Джессі перш за все відомий катанням у спеціальних критих локаціях. І доводить усьому світу, що воно може бути не менш фановим, аніж катання природними схилами.
«Не те щоб я фокусувався виключно на сноубордингу у приміщеннях, там я катаюся влітку. Зимою зазвичай подорожую та знімаю вуличний сноубординг», — каже Огустінус.
У Києві Джессі буде чим зайнятися — локація Double Triple матиме вигляд засніженого міста зі справжніми ліхтарями, автівкою, білбордами і навіть жилим будинком з квартирою та балконом. Обриси багатоповерхівки, з вікон якої райдери потраплятимуть на спуск, видно на гірці.
Це одні з небагатьох світових змагань такого формату, що відбуваються 2020 року. Джессі зізнається, що ускладнення поїздок та невелика кількість великих змагань робить подію ще більш особливою. Джессі додає: встиг відкатати більшу частину сезону ще до введення локдауну, але він таки вплинув на літні плани та нещодавні подорожі.
«Я ніколи не був в Україні та намагаюсь завжди бути відкритим до нових місць. Тож я чекаю прибуття з приємним хвилюванням»
Організатори зазначають, що справжнім викликом було збільшити кількість країн-учасниць турніру з 8 до 18, особливо зважаючи на те, що для багатьох подорожі виглядають ризикованими.
«Ми забезпечуємо учасників усім необхідним для безпечної дороги та перебування в Україні — ПЛР-тести до та після приїзду, індивідуальні заїзди для уникнення натовпу, і врешті перехід у онлайн — без глядачів на споті. Впевнені, що провівши змагання за таких умов, наступного року ми зможемо ще більше здивувати і побачити у рази більше спортсменів на Double Triple Snow Fest 2021» — коментують вони.
Усі очікують від івенту ще більш запеклої боротьби та видовища. А для Джессі незвичний формат Double Triple може видатися ще одним джерелом натхнення. Він додає, що воно вкрай важливе у такій справі, як сноубординг.
«Іноді придумувати щось нове важко, але я черпаю натхнення у речах за межами сноубордингу: скейтинг, музика, мистецтво тощо. До того ж, коли ти багато катаєшся — це примушує тебе думати про нові речі, інакше сноубординг стає нудним», — сміється він.
Побачити Джессі та інших топових спортсменів можна 19-20 числа на MEGOGO або на сайті турніру.