Як пройшов Double Triple Snow Fest у Києві

Взяти участь у турнірі з’їхалися 78 спортсменів з 18 країн. Подія під Аркою дружби народів увійшла до переліку тих небагатьох масштабних змагань такого формату у світі, що відбулися цього року. А за трансляцією спостерігали понад 75 000 людей по всьому світу.

Одним із переможців став атлет Red Bull Джесі Огустінус . Нідерландський сноубордист виборов перше місце та 2000 євро призових у категорії Snowboard Jib.

Екшн Double Triple у фотографіях © Роман Рудаков 01 / 10

Сам Джессі каже, що не очікував перемоги, хоча й підходив до події з захопленням. Для нього це перший приїзд в Україну, який одразу відзначився великим результатом.

Я ніколи не починаю змагання з очікуванням перемоги. Я просто беру і роблю свою справу, веселюся з друзями, яких востаннє бачив вже давно. Коли я не перемагаю, для мене це теж не проблема. Джессі Огустінус

Лідерами за кількістю нагород стали нідерландські, чеські та американські спортсмени. Але і для українців івент виявився успішним. Лижник Олександр Старчевський із Києва посів третє місце у категорії Freeski Jib (торік він був переможцем у номінації Overall Winner у тій же категорії). Нагороду за найкращий трюк на сноуборді у категорії Wall Ride отримав дніпровець Сергій Барковський, який вперше в історії виконав трюк Backflip-Wallride-Backflip:

У жіночому заїзді взяли участь двоє спортсменок — нідерландка Рашида Олад та українка Віра Горбачова, які відповідно розділили перше та друге місце у категоріях Snowboard Air та Snowboard Jib.

Протягом двох днів з місця подій велася постійна трансляція. Якщо ти не встиг подивитися її під час події, то можеш зробити це протягом року за посиланням .

«Завжди круто приїздити у нові місця. Я ніколи не був в Україні і вже познайомився з кількома людьми тут, зміг побачити українських спортсменів, грузинських спортсменів --- національності, які ти не часто зустрічаєш на подібних подіях. Круто зустріти нових райдерів, і, сподіваюсь, ми змогли мотивувати кількох українських дітей почати займатися сноубордингом», --- додає Джессі.

Переможці та учасники після змагань © Роман Рудаков 01 / 11

Ось так виглядає повний список переможців:

Snowboard Air

1 місце — Drayden Gardner (США)

2 місце — Arturs Cukunde (Латвій)

3 місце — Stuart Innes (Австрія)

Best Style — Jake Daniel Simpson (Уельс)

Snowboard Jib

1 місце — Jesse Augustinus (Нідерланди)

2 місце — Max de Vries (Нідерланди)

3 місце — Drayden Gardner (США)

Best style — Henrik Meyn (Нідерланди)

Snowboard Best Trick Wall Ride

Serhii Barkovsky (Україна)

Freeski Air

1 місце — Daniel Hanka (Чехія)

2 місце — Simon Bartik (Чехія)

3 місце — Arkadiy Kazakov (Росія)

Best style — Szczepan Karpiel-Bułecka (Польща)

Freeski Jib

1 місце — Daniel Hanka (Чехія)

2 місце — Simon Bartik (Чехія)

3 місце — Alexander Starchevskiy (Україна)

Best style — Robert Szul (Польща)

Freeski Best Trick Wallride