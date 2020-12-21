Сноубординг

Як пройшов Double Triple Snow Fest у Києві

© Роман Рудаков
19—20 грудня у Києві в одному з найбільших міських сноупарків Європи відбулися змагання професійних сноубордистів і лижників Double Triple Snow Fest 2020. Дивись, як це було.
Автор Red BullОпубліковано
Взяти участь у турнірі з’їхалися 78 спортсменів з 18 країн. Подія під Аркою дружби народів увійшла до переліку тих небагатьох масштабних змагань такого формату у світі, що відбулися цього року. А за трансляцією спостерігали понад 75 000 людей по всьому світу.
Одним із переможців став атлет Red Bull Джесі Огустінус. Нідерландський сноубордист виборов перше місце та 2000 євро призових у категорії Snowboard Jib.
Екшн Double Triple у фотографіях
Екшн Double Triple у фотографіях
Екшн Double Triple у фотографіях
Екшн Double Triple у фотографіях
Екшн Double Triple у фотографіях
Екшн Double Triple у фотографіях
Екшн Double Triple у фотографіях
Екшн Double Triple у фотографіях
Екшн Double Triple у фотографіях
Екшн Double Triple у фотографіях
Екшн Double Triple у фотографіях
© Роман Рудаков
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Сам Джессі каже, що не очікував перемоги, хоча й підходив до події з захопленням. Для нього це перший приїзд в Україну, який одразу відзначився великим результатом.
Я ніколи не починаю змагання з очікуванням перемоги. Я просто беру і роблю свою справу, веселюся з друзями, яких востаннє бачив вже давно. Коли я не перемагаю, для мене це теж не проблема.
Джессі Огустінус
Лідерами за кількістю нагород стали нідерландські, чеські та американські спортсмени. Але і для українців івент виявився успішним. Лижник Олександр Старчевський із Києва посів третє місце у категорії Freeski Jib (торік він був переможцем у номінації Overall Winner у тій же категорії). Нагороду за найкращий трюк на сноуборді у категорії Wall Ride отримав дніпровець Сергій Барковський, який вперше в історії виконав трюк Backflip-Wallride-Backflip:
У жіночому заїзді взяли участь двоє спортсменок — нідерландка Рашида Олад та українка Віра Горбачова, які відповідно розділили перше та друге місце у категоріях Snowboard Air та Snowboard Jib.
Протягом двох днів з місця подій велася постійна трансляція. Якщо ти не встиг подивитися її під час події, то можеш зробити це протягом року за посиланням.
«Завжди круто приїздити у нові місця. Я ніколи не був в Україні і вже познайомився з кількома людьми тут, зміг побачити українських спортсменів, грузинських спортсменів --- національності, які ти не часто зустрічаєш на подібних подіях. Круто зустріти нових райдерів, і, сподіваюсь, ми змогли мотивувати кількох українських дітей почати займатися сноубордингом», --- додає Джессі.
Переможці та учасники після змагань
Переможці та учасники після змагань
Переможці та учасники після змагань
Переможці та учасники після змагань
Переможці та учасники після змагань
Переможці та учасники
Переможці та учасники
Переможці та учасники
Переможці та учасники
Переможці та учасники
Переможці та учасники
Переможці та учасники після змагань
© Роман Рудаков
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Ось так виглядає повний список переможців:

Snowboard Air

  • 1 місце — Drayden Gardner (США)
  • 2 місце — Arturs Cukunde (Латвій)
  • 3 місце — Stuart Innes (Австрія)
  • Best Style — Jake Daniel Simpson (Уельс)

Snowboard Jib

  • 1 місце — Jesse Augustinus (Нідерланди)
  • 2 місце — Max de Vries (Нідерланди)
  • 3 місце — Drayden Gardner (США)
  • Best style — Henrik Meyn (Нідерланди)

Snowboard Best Trick Wall Ride

  • Serhii Barkovsky (Україна)

Freeski Air

  • 1 місце — Daniel Hanka (Чехія)
  • 2 місце — Simon Bartik (Чехія)
  • 3 місце — Arkadiy Kazakov (Росія)
  • Best style — Szczepan Karpiel-Bułecka (Польща)

Freeski Jib

  • 1 місце — Daniel Hanka (Чехія)
  • 2 місце — Simon Bartik (Чехія)
  • 3 місце — Alexander Starchevskiy (Україна)
  • Best style — Robert Szul (Польща)

Freeski Best Trick Wallride

  • Daniel Hanka (Чехія)