Як пройшов Double Triple Snow Fest у Києві
© Роман Рудаков
19—20 грудня у Києві в одному з найбільших міських сноупарків Європи відбулися змагання професійних сноубордистів і лижників Double Triple Snow Fest 2020. Дивись, як це було.
Опубліковано
Взяти участь у турнірі з’їхалися 78 спортсменів з 18 країн. Подія під Аркою дружби народів увійшла до переліку тих небагатьох масштабних змагань такого формату у світі, що відбулися цього року. А за трансляцією спостерігали понад 75 000 людей по всьому світу.
Одним із переможців став атлет Red Bull Джесі Огустінус. Нідерландський сноубордист виборов перше місце та 2000 євро призових у категорії Snowboard Jib.
01/10
Сам Джессі каже, що не очікував перемоги, хоча й підходив до події з захопленням. Для нього це перший приїзд в Україну, який одразу відзначився великим результатом.
Я ніколи не починаю змагання з очікуванням перемоги. Я просто беру і роблю свою справу, веселюся з друзями, яких востаннє бачив вже давно. Коли я не перемагаю, для мене це теж не проблема.
Лідерами за кількістю нагород стали нідерландські, чеські та американські спортсмени. Але і для українців івент виявився успішним. Лижник Олександр Старчевський із Києва посів третє місце у категорії Freeski Jib (торік він був переможцем у номінації Overall Winner у тій же категорії). Нагороду за найкращий трюк на сноуборді у категорії Wall Ride отримав дніпровець Сергій Барковський, який вперше в історії виконав трюк Backflip-Wallride-Backflip:
У жіночому заїзді взяли участь двоє спортсменок — нідерландка Рашида Олад та українка Віра Горбачова, які відповідно розділили перше та друге місце у категоріях Snowboard Air та Snowboard Jib.
Протягом двох днів з місця подій велася постійна трансляція. Якщо ти не встиг подивитися її під час події, то можеш зробити це протягом року за посиланням.
«Завжди круто приїздити у нові місця. Я ніколи не був в Україні і вже познайомився з кількома людьми тут, зміг побачити українських спортсменів, грузинських спортсменів --- національності, які ти не часто зустрічаєш на подібних подіях. Круто зустріти нових райдерів, і, сподіваюсь, ми змогли мотивувати кількох українських дітей почати займатися сноубордингом», --- додає Джессі.
01/11
Ось так виглядає повний список переможців:
Snowboard Air
- 1 місце — Drayden Gardner (США)
- 2 місце — Arturs Cukunde (Латвій)
- 3 місце — Stuart Innes (Австрія)
- Best Style — Jake Daniel Simpson (Уельс)
Snowboard Jib
- 1 місце — Jesse Augustinus (Нідерланди)
- 2 місце — Max de Vries (Нідерланди)
- 3 місце — Drayden Gardner (США)
- Best style — Henrik Meyn (Нідерланди)
Snowboard Best Trick Wall Ride
- Serhii Barkovsky (Україна)
Freeski Air
- 1 місце — Daniel Hanka (Чехія)
- 2 місце — Simon Bartik (Чехія)
- 3 місце — Arkadiy Kazakov (Росія)
- Best style — Szczepan Karpiel-Bułecka (Польща)
Freeski Jib
- 1 місце — Daniel Hanka (Чехія)
- 2 місце — Simon Bartik (Чехія)
- 3 місце — Alexander Starchevskiy (Україна)
- Best style — Robert Szul (Польща)
Freeski Best Trick Wallride
- Daniel Hanka (Чехія)