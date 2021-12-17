Третій рік поспіль під Аркою Дружби народів у центрі Києва відкривають один із найбільших міських сноупарків Європи. Найближчі три дні, з 17 до 19 грудня, тут триватиме

, де за призовий фонд у 16 000 євро змагатимуться 24 українських та 90 іноземних райдерів.