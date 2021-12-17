Третій рік поспіль під Аркою Дружби народів у центрі Києва відкривають один із найбільших міських сноупарків Європи. Найближчі три дні, з 17 до 19 грудня, тут триватиме Double Triple Snow Fest, де за призовий фонд у 16 000 євро змагатимуться 24 українських та 90 іноземних райдерів.
Цьогоріч контест складатиметься з двох частин: українська сесія у п'ятницю, а також міжнародний конкурс з прямою трансляцією у вихідні. Обидві дисципліни будуть представлені в Air та Jib сесіях.
Майданчик Double Triple Snow Fest щороку будують в різних стилях. Торік локація була виконана у вигляді засніженого міста зі справжніми ліхтарями, автівкою, білбордами і навіть будинком з квартирою та балконом. Цьогоріч організаторів надихнув класичний стиль оперного театру. Змагання проходитимуть просто на сцені, Jib-зону влаштували на театральних сходах, а щоб стати кращим у категорії Air, можна буде перестрибнути через справжній рояль.
Особисто ми вболіватимемо за нідерландського сноубордиста та атлета Red Bull Джессі Огустінуса, що торік переміг у категорії Snowboard Jib. Джессі відомий оригінальним підходом до справи, бо вірить: катання у спеціальних критих локаціях може бути не менш фановим, аніж на природних схилах. Сподіваємось, він підготував щось несподіване під незвичайний формат Double Triple Snow Fest цього року.
«Іноді придумувати щось нове важко, але я черпаю натхнення у речах за межами сноубордингу: скейтинг, музика, мистецтво тощо. До того ж коли ти багато катаєшся — це примушує тебе думати про нові речі, інакше сноубординг стає нудним», — розповідає про свій підхід Джессі.
Загальна площа сноупарку Double Triple Snow Fest — 1400 квадратних метрів, а висота — 20 метрів. Це один із найбільших міських сноупарків Європи, який будували не один день. Цього року, як і торік, фестивалю не пощастило з погодою, тому, сніг для Double Triple Snow Fest на цей вікенд збирали в різних регіонах країни. «Наша команда шукала сніг по всій Україні, і тепер десятки вантажівок везуть його в Київ на спот Double Triple Snow Fest! Для нас немає нічого неможливого», — поділились організатори події.