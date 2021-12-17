Переможець Double Triple Джессі Огустінус
© Роман Рудаков
Сноубординг

Double Triple Snow Fest побудували оперний для 110 райдерів

У Києві розпочався найбільший в Європі контест з екшн-спорту. Розповідаємо, чого чекати глядачам.
Автор Марія Паладі
Читати 2 хв.Опубліковано
Третій рік поспіль під Аркою Дружби народів у центрі Києва відкривають один із найбільших міських сноупарків Європи. Найближчі три дні, з 17 до 19 грудня, тут триватиме Double Triple Snow Fest, де за призовий фонд у 16 000 євро змагатимуться 24 українських та 90 іноземних райдерів.
Цьогоріч контест складатиметься з двох частин: українська сесія у п'ятницю, а також міжнародний конкурс з прямою трансляцією у вихідні. Обидві дисципліни будуть представлені в Air та Jib сесіях.
Екшн Double Triple у фотографіях
Екшн Double Triple у фотографіях
© Роман Рудаков
Майданчик Double Triple Snow Fest щороку будують в різних стилях. Торік локація була виконана у вигляді засніженого міста зі справжніми ліхтарями, автівкою, білбордами і навіть будинком з квартирою та балконом. Цьогоріч організаторів надихнув класичний стиль оперного театру. Змагання проходитимуть просто на сцені, Jib-зону влаштували на театральних сходах, а щоб стати кращим у категорії Air, можна буде перестрибнути через справжній рояль.
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Особисто ми вболіватимемо за нідерландського сноубордиста та атлета Red Bull Джессі Огустінуса, що торік переміг у категорії Snowboard Jib. Джессі відомий оригінальним підходом до справи, бо вірить: катання у спеціальних критих локаціях може бути не менш фановим, аніж на природних схилах. Сподіваємось, він підготував щось несподіване під незвичайний формат Double Triple Snow Fest цього року.
Екшн Double Triple у фотографіях
Екшн Double Triple у фотографіях
© Роман Рудаков
«Іноді придумувати щось нове важко, але я черпаю натхнення у речах за межами сноубордингу: скейтинг, музика, мистецтво тощо. До того ж коли ти багато катаєшся — це примушує тебе думати про нові речі, інакше сноубординг стає нудним», — розповідає про свій підхід Джессі.
Загальна площа сноупарку Double Triple Snow Fest — 1400 квадратних метрів, а висота — 20 метрів. Це один із найбільших міських сноупарків Європи, який будували не один день. Цього року, як і торік, фестивалю не пощастило з погодою, тому, сніг для Double Triple Snow Fest на цей вікенд збирали в різних регіонах країни. «Наша команда шукала сніг по всій Україні, і тепер десятки вантажівок везуть його в Київ на спот Double Triple Snow Fest! Для нас немає нічого неможливого», — поділились організатори події.
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