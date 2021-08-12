«Дабл Тріпл» у Києві збирає скейтерів та BMX-райдерів з усього світу

Минулої зими ми вже розповідали, чому Double Triple не варто пропускати. На зимовому івенті можна було подивитися, як

круті сноубордисти, зокрема, атлет Red Bull Джессі Оугустінус. Літня версія екстремального івенту вирішила піти ще далі. Призовий фонд піднявся до 14 000 євро, а міжнародні змагання також є офіційним контестом Кубку світу зі скейтбордингу (WCS).