«Дабл Тріпл» у Києві збирає скейтерів та BMX-райдерів з усього світу

Минулої зими ми вже розповідали, чому Double Triple не варто пропускати. На зимовому івенті можна було подивитися, як катаються круті сноубордисти, зокрема, атлет Red Bull Джессі Оугустінус. Літня версія екстремального івенту вирішила піти ще далі. Призовий фонд піднявся до 14 000 євро, а міжнародні змагання також є офіційним контестом Кубку світу зі скейтбордингу (WCS).
Локація події незмінна — Арка дружби народів у серці Києва з панорамою на Дніпро. А от декорації буде не впізнати. Літній змагальний майданчик площею понад 2000 квадратних метрів оформлять у вигляді аеропорту, що перенесе спортсменів та глядачів в атмосферу подорожей. Він міститиме термінал прибуття, справжній літак, трапи, сигнальні вогні, багажне відділення, стійку реєстрації і бізнес-лаунж.
Як усе буде?
Подія проходитиме 3 дні. У перший день відбудеться Ukrainian Session — українські скейтери та райдери змагатимуться між собою за кваліфікацію на WCS та міжнародну частину BMX-змагань.
14 серпня стартує вже міжнародний контест. Спочатку спортсмени проходитимуть кваліфікації, щоб у неділю, 15 серпня, виступити у півфіналі та фіналі відповідно. Також у неділю розіграють приз за найкращий трюк контесту.
Хто приїде?
Ось лише кілька героїв Double Triple Summer Fest, за якими ми будемо спостерігати. Почнемо зі скейтерів.
- Скейтери
Наприклад, Денні Леон — іспанський скейтер, що входить до олімпійської збірної Іспанії на змаганнях зі скейтбордингу. Спортивні скіли Денні загартовувалися у легендарному іспанському скейт-парку Mostoles, а тепер він зайняв своє місце серед міжнародної еліти катання на бетоні.
Матіас Дель Оліо — зірка аргентинського вуличного скейтбордингу, відомий своїми швидкими ногами. Зараз ім'я Матіаса лунає по всій скейт-сцені у Південній Америці. Скейтер звик досягати результатів у Європі — зокрема, він двічі поспіль опинявся на п’єдесталі знаменитого Mystic Cup у Празі 2018 та 2019 року. Ба більше, зараз він у чудовій формі та щойно повернувся з контеста Arnette O’Marisquino, де виборов 2 місце.
Чех Максим Хабанец відомий тим, що доводить себе до межі. Від викладання скейтбордингу в Індії до проектування скейт-парків у Празі, Максим зробив у спорті все. Але й не думає зупинятися. Дворазовий чемпіон Mystic Cup навіть випустив власне шоу про скейтбординг Skate of Mind.
- BMX-райдери
Бруно Гоффманн відкриває Берлін
Під час змагань з BMX наші очі будуть автоматично слідкувати за Бруно Гофманом. Відомий своїм унікальним стилем їзди, німець прославляється на трасах BMX з 2009 року. Під впливом таких райдерів, як Гаррет Рейнольдс та Чейз Хоук, Бруно Хоффман розробив свій особливий стиль їзди — можливо, через те, що він все ще «їздить для розваги» з друзями у парках та на вулицях рідного міста. Але призи X Games, серії BMX Masters, Чемпіонату та Кубку світу натякають, що все ж таки Бруно занадто скромний.
Коли Бруно вже виписував трюки на своєму BMX, Борі Алтінтасу з Туреччини було лише 8 років. Проте зараз він молода і перспективна зірка турецької BMX-сцени. Бора починав тренуватися на власноруч побудованій рампі, зробленій зі старих дверей, які його батько зняв з їхнього будинку. У 2014 році його батько збудував біля їхнього будинку невеликий скейт-парк, який дозволив Борі зробити ще один крок вперед. Його важка праця була винагороджена перемогами на фестивалі BMX Street у Лімасолі, Кіпр, тричі між 2015 та 2016 роками.
Де дивитися?
Якщо не збираєшся дивитися змагання на власні очі, івент транслюватиметься на сайті Double Triple за посиланням. А якщо хочеш бути в курсі екстрим-подій та новин, підписуйся на сторінки Red Bull на Facebook та Instagram.