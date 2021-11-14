Як отримати роботу мрії: розповідають люди, яким це вдалося

Очевидно, що робота мрії у кожного своя. Для когось це зйомки з ранку до вечора, можливість знайомитись з різними людьми або працювати із будь-якого куточку світу. Проте, не так багато людей можуть похвалитись тим, що займаються у житті тим, про що завжди мріяли.

Хтось думає, що здобути таку роботу неможливо, а інші просто не знають, куди йти і що робити. Саме тому ми вирішили поговорити з людьми, чию професію часто називають «роботою мрії» і розпитали у них: як знайти омріяну спеціальність, що потрібно, аби стати в ній успішним і наскільки насправді їхнє життя схоже на ідеальну картинку, яку всі уявляють.

Про свій досвід розповіли бренд лідер із агенції Fedoriv Олексій Максименко, художниця Лєра Схемка, кінокритикиня Олександра Поворозник і телеведуча та акторка Ярослава Кравченко.

Олексій Максименко

Brand Leader у Fedoriv Agency

Олексій Максименко переїхав до Києва з однією метою — потрапити в рекламу © Фото надав Олексій Максименко

Для мене працювати в рекламі — це точно робота мрії. Це можливість створювати великі бренди, комунікацію і продукти, відеоролики і паковання з якими стикаються мільйони людей. До того ж одна з головних цінностей Fedoriv Agency — максимальна свобода (і відповідальність), а це дуже круто. Звісно, я і раніше вважав цю професію роботою мрії. Багато років тому все кинув — і переїхав до Києва з однією метою — потрапити в рекламу.

Наразі працюю бренд лідером в Fedoriv Agency. Думаю, мене запросили через те, що бачили мої попередні роботи і вже знали, який я спеціаліст. До цього працював креативним директором, тому мені знадобилося трохи часу, аби зрозуміти роль бренд лідера. Втім, цікаво — коли я йшов у Fedoriv Agency, думав, що там працюють самі небожителі маркетингу і боявся не відповідати їх рівню. Зараз заспокоївся. Виявляється, в агенції працюють люди. Максимально кваліфіковані, але все ж люди. Такі, як і я.

Якщо взагалі казати про кваліфікацію, то у сфері маркетингу і реклами дуже багато різних спеціальностей. Менеджери, копірайтери, арт-директори, дизайнери. Тому не існує якогось особливого надважливого скілу для всіх — і кожному потрібні свої важливі навички.

Для мене головними є, напевно, бажання працювати і бажання реалізовувати проєкт, битися до кінця за те, аби він вийшов корисним і крутим. Крім того, важливо вміти швидко розбиратися в усьому новому, адже завжди з’являються нові канали, інструменти, нетривіальні задачі, бренди, категорії і ринки.

Олексій Максименко за роботою © Фото надав Олексій Максименко

Якщо ж ти тільки починаєш свій шлях, то раджу одразу визначитися, ким ти бачиш себе у сфері. Знайди курси, які допоможуть тобі отримати базу і працюй над портфоліо, наприклад «Сквот» або «Прожектор». Його можна наповнити навіть фейковими проєктами.

Можеш взяти будь-який бренд з ринку і спробувати придумати для нього стратегію, принт, слоган або борд — і спробувати втілити це в життя. І головне — стукатися в усі можливі двері. Олексій Максименко

Щодо того, чи важливе в рекламі резюме. Я мало звертаю на нього увагу і більше дивлюся на портфоліо. Взагалі, особливо ціную людей, які складають онлайн-резюме. Там одразу видно роботи, досвід, є посилання на всі важливі матеріали. Плюс так можна скласти уявлення про смаки людини і вміння структурувати інформацію. До того ж, це просто зручно.

Якщо ти ще й одразу вкажеш в резюме, яку користь можеш принести — тобі окремий респект. Просто скажи, в чому твоя сильна сторона і які скіли ти розвиваєш, чи тільки плануєш розвинути. Чомусь так роблять дуже рідко.

Якщо ж говорити про досвід, то в нашу агенцію не беруть джуніор-спеціалістів (майже ніколи). Свобода, про яку я говорив на початку, має базуватися на досвіді і глибокому розумінні професії. Хоча в багато агенцій можна потрапити і без досвіду, був би тільки талант і бажання напрацьовувати досвід (читай — дуууууже багато працювати).

Лєра Схемка

ілюстраторка, художниця WE BAD

Лєра Схемка кілька разів створювала резюме, але так нікуди і не надіслала © Фото надала Лєра Схемка Моя робота полягає в тому, аби за допомогою малюнку розповісти історію. Лєра Схемка

Мені важко уявити, як люди сприймають професію ілюстратора. Думаю, доволі ідеалізовано, як і будь-яку іншу спеціальність, пов’язану з творчістю. Я теж уявляла її в променях безтурботності, яскравого світла і натхнення. Що на роботу я буду добиратися на дельфіні, а на сніданок їсти рожеве желе з блискітками.

Насправді, до роботи я ставлюся, як і раніше. Хіба з різними проєктами ти лише починаєш більше розуміти власні кордони і правила взаємодії із собою, як з митцем. Ну і, звичайно, набираєшся впевненості, аби ці кордони відстоювати.

Лєра радить багато гуляти та досліджувати себе і світ довкола © Фото надала Лєра Схемка

Аби здобути професію мрії, якою б вона не була, допоможе одне універсальне вміння — це працелюбство. Лєра Схемка

А ще раджу багато гуляти, досліджувати себе і світ довкола і цікавитися всім, чим можна.

Щодо резюме, то це не надто важливо для ілюстратора. Я, наприклад, кілька разів створювала його, але так нікуди і не надіслала. Вміння вирішувати поставлені завдання та досвід комунікації з клієнтом цінується набагато вище. І перше і друге можна напрацювати і поза комерційними проєктами.

Олександра Поворозник

кінокритикиня, випускова редакторка Vertigo

«Моя рутина не вписується в богемну картину життя, яку багато-хто уявляє» © Христина Кулаковська

Моя щоденна рутина трохи не вписується в богемну картину життя, яку багато-хто уявляє, коли чує, що я пишу про кіно. Замість того, аби цілими днями пити вино і філософствувати про нового Веса Андерсона, доводиться поглинати море контенту і працювати за досить жорстким графіком. Звісно, мені регулярно щастить побачити стрічку на пару днів раніше її офіційного виходу в прокат, але у день прем’єри вже має вийти рецензія.

Проте, це справді моя робота мрії. Я шалено люблю кіно і радію можливості поділитися враженнями з аудиторією.

Якби мені в школі сказали, що я зароблятиму цим на життя, напевно, взагалі забила б на математику і фізику і ще більше дратувала батьків, цілодобово сидячи біля екрана. Олександра Поворозник

Мені здається, у сучасному світі онлайн-видань складно визначати рамки успіху, особливо якщо мова йде про українську журналістику. Ти можеш блискавично побудувати кар’єру та роками працювати головним редактором престижного медіа, а потім зрозуміти, що далі немає куди йти і переключитися на якусь кардинально іншу сферу. Тому мені складно відповісти на питання про те, як бути «успішним кінокритиком» у наших реаліях. Я можу назвати з десяток журналістів, які особисто мені здаються надзвичайно крутими, але чи є вони успішними в якомусь конвенційному значенні цього слова? Не знаю.

Якщо раптом ти мрієш піти у кінокритики і знайти «свого» читача, то дуже раджу цікавитися чимось окрім (так, це звучить парадоксально!) кіно. Мені здається, що цікавим для читача критика робить унікальна оптика, яка складається із життєвого досвіду, освіти, політичних поглядів, інтересів тощо. Ти не зможеш зацікавити рецензією увесь світ, але десь точно є читачі, які хотіли би почитати про феміністичну критику «Скаженого весілля» чи поміркувати над колоніальними підтекстами екранізацій Гоголя. Тож варто писати про те, що цікавить саме тебе, навіть якщо часом здається, що це може зацікавити лише дрібку диваків.

Олександра під час запису подкасту для Vertigo © Vertigo

Дві мої найважливіші поради звучатимуть як повністю протилежні ідеї, але ось: не бійся працювати за малі гонорари (якщо маєш таку можливість) та отримувати хоч якісь публікації для портфоліо. Утім, також важливо розуміти, коли вже потрібно вимагати достойні гонорари. Так-так, я розумію, що концепція «працюйте задля досвіду, поки молоді» морально застаріла та шкідлива, і що її використовують переважно, щоб експлуатувати молодих працівників. Утім, якщо ти хочеш знайти роботу в хорошій редакції, то потрібно мати підбірку власних публікацій чи хоча б дописів у блозі. Підхід «почну писати, щойно мене кудись візьмуть на роботу», на жаль, не дуже працює.

Та щойно ти матимеш хоч мінімальну кількість публікацій у портфоліо та досвід — вимагай адекватний гонорар. Не бійся нав’язуватися редакторам: сміливо пиши їм, якщо маєш ідею для матеріалу. Цілком ймовірно, що в них море роботи, і вони навіть не встигнуть відповісти на повідомлення. Але що, якщо їм дуже потрібна публікація на твою тему, а усі журналісти якраз зайняті? І таке в житті буває, повір.

Ярослава Кравченко

акторка, засновниця «Дикого театру», ведуча «Телебачення Торонто» та Youtube-шоу «Ебаут».

Ярослава Кравченко в театрі вже 13 років © Юлія Вебер

Багато людей думають, що робота у театрі та виробництво шоу — це завжди весело, легко і по фану. Це дійсно весело і в кайф, але зовсім не легко. Останній запис «Ебауту» тривав 10 годин, під сліпучими лампами, у гримі, з необхідністю тримати спину, сидіти на незручному стільці і ще й говорити «розумні речі».

Але я роблю те, що люблю — і отримую задоволення. Відтак, у театрі я вже 13 років. «Дикий» заснувала 6 років тому. До того взагалі не знала, як працює театр, лише мала загальне уявлення. Розбиратись у цьому на практиці було до біса складно. Але коли набувається досвід, від цього приходить новий кайф.

На телебаченні у мене був досвід роботи за кадром, а от опинитися перед камерами було дивно. Вчилась говорити, триматися, шукала себе. З «Телебаченням Торонто» все сталось так раптово, що очікувань не було. Вчилась по ходу. Взагалі, досвід вкрай важливий, особливо коли його немає. Коли берешся за все підряд, можеш чіткіше зрозуміти, що твоє.

Ярослава вважає, що треба завжди бути критичною до себе © Юлія Вебер Знання здобуваються, а от навички — стійкість, комунікабельність, оперативність — треба випрацьовувати. Ярослава Кравченко

Аби досягти успіху, потрібно завжди бути критичною до себе, аналізувати помилки і ставити високу планку. А ще не боятися і погоджуватися на авантюри, випробовувати себе.

Головна моя порада така: твоя індивідуальність — найбільший скарб. Тому розвивай її, а не прагни бути схожим на когось.