— Враховуючи, що змагання на Народовому стадіоні відбуваються не вперше, цього року вау-ефект був меншим. Ба більше, через погоду довелося закрити дах — і трасу зволожували, щоб не утворювався дим. Інакше — була би реальна загроза отруєння глядачів і учасників. Після поливального автомобіля траса була покрита шаром води. Перші драйвери їхали фактично по калюжах, що відображалося на результатах. Відповідно, ті, хто їхали пізніше, отримали суху трасу і показали більш видовищні заїзди.

До того ж торік було одразу п’ять претендентів на чемпіонський титул, а цьогоріч — лише троє. Лаурі Гейнонен міцно закріпився в лідерах чемпіонату і мав певний запас очок. Ризики були, утім вони не справдилися.

Уваги до цього івенту в Польщі стає все більше, він перетворюється на традиційний. Я бачив дуже багато ключових осіб, які приїхали на Гранд-фінал. Організатори, спортсмени, гості з Америки, Японії та інших куточків світу.