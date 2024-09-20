Лаурі Гейнонен та Бенедикт Чирба під час шостої зупинки турніру Drift Masters у Варшаві, Польща, 14 вересня 2024 року.
© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool
Дрифтинг

Drift Masters 2024: підсумки шаленого сезону

У найбільших змагань з дрифтингу тепер новий чемпіон, а долю п’єдесталу вирішував фінальний заїзд сезону.
Автор Андрій Костюк, Сергій Ситар
Читати 6 хв.Published on
У минулі вихідні, 14 та 15 вересня, на Народовому стадіоні у Варшаві відбувся Гранд-фінал міжнародного турніру Drift Masters 2024. Тріумфатором змагань став Лаурі Гейнонен, який підняв над головою свій перший у житті чемпіонський титул.
Лаурі Гейнонен під час шостої зупинки турніру Drift Masters у Варшаві, Польща, 14 вересня 2024 року.

Гейнонен стикнувся з проблемою, але вийшов переможцем

© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Фін вийшов на змагання з відривом у 75 очок від найближчого конкурента — і став чемпіоном серед шістнадцяти найкращих. Хоча легкою цю перемогу називати не варто — двигун Гейнонена відмовив у найвідповідальніший момент! Справжнє божевілля сталося саме тоді, коли дрифтер перетинав фінішну лінію.
Не менш цікаві баталії розгорнулися між Дуейном Макківером та Джеймсом Діном за звання віцечемпіона турніру. Кінцева відстань між ними — усього 3 бали, а доля п’єдесталу вирішувалася в очній зустрічі між ірландцями. У результаті Макківер, який чотири роки йшов до подіуму Drift Masters, виборов другу сходинку, а його земляк Дін посів третє місце у загальному заліку.
Про всі особливості та несподіванки цього сезону Drift Masters, а також про те, чого нам очікувати від наступного 2025 року, традиційно розповідає голос української трансляції Сергій Ситар.
Змагання Drift Masters у Варшаві, Польща, 14 вересня 2024 року.

Турнір проходив на Народовому стадіоні у Варшаві

© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

— Сергію, чим тобі запам’ятався фінал у Польщі?

— Враховуючи, що змагання на Народовому стадіоні відбуваються не вперше, цього року вау-ефект був меншим. Ба більше, через погоду довелося закрити дах — і трасу зволожували, щоб не утворювався дим. Інакше — була би реальна загроза отруєння глядачів і учасників. Після поливального автомобіля траса була покрита шаром води. Перші драйвери їхали фактично по калюжах, що відображалося на результатах. Відповідно, ті, хто їхали пізніше, отримали суху трасу і показали більш видовищні заїзди.

До того ж торік було одразу п’ять претендентів на чемпіонський титул, а цьогоріч — лише троє. Лаурі Гейнонен міцно закріпився в лідерах чемпіонату і мав певний запас очок. Ризики були, утім вони не справдилися.

Уваги до цього івенту в Польщі стає все більше, він перетворюється на традиційний. Я бачив дуже багато ключових осіб, які приїхали на Гранд-фінал. Організатори, спортсмени, гості з Америки, Японії та інших куточків світу.

Top 16 – Польща

Дивись Top 16 гранд-фіналу сезону 2024 Drift Masters на Стадіоні Народовий у Польщі.

— Розкажи про фінальні протистояння.

— Математика полягала у тому, що Лаурі Гейнонен мав певний запас очок, але якби він програв раніше, ніж вісімка найкращих, то Дуейн Макківер та Джеймс Дін отримали б шанс на чемпіонство. Утім, цього не сталося. Гейнонен виграв у шістнадцяти найкращих — і перейшов у наступну стадію, перемігши Бенедикта Чирбу з Литви.

Натомість Джеймс Дін та Дуейн Макківер продовжили боротися за розподіл другого та третього місць. Їх доля вирішувалась у фінальному заїзді, де ірландці зустрілися. Цікаво те, що Дуейн Макківер, перебуваючи на третій позиції в заліку, зміг вигризти собі срібло сезону.

Сезон закінчився з дуже маленьким відривом між першим, другим та третім місцем, а це говорить про цікаві змагання та високу конкуренцію.

Дуейн Макківер та Джеймс Дін під час шостої зупинки турніру Drift Masters у Варшаві, Польща, 14 вересня 2024 року.

Ірландці Дуейн Макківер та Джеймс Дін зустрілися у фінальному заїзді

© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

— Які заїзди тобі найбільше запам’яталися?

— Один з найцікавіших заїздів — це саме фінал, де вирішувалася доля другого й третього місця. Так само цікаво було спостерігати за боротьбою серед найкращих шістнадцяти між Лаурі Гейноненом та Бенедіктом Чирбою. Чирба — непростий суперник, який цілком міг перемогти Лаурі, позбавивши його чемпіонства. Це саме той випадок, коли впливала не якість заїзду, а його цінність.

Гарно себе показував Тор Арне Квія. Прикро, що його автомобіль зламався прямо на трасі. Він не зміг стартувати у черговому заїзді — і вибув з перегонів. Але це технічний вид автомобільного спорту, відповідно — техніка грає тут дуже велику роль.

Тор Арне Квія під час шостої зупинки турніру Drift Masters у Варшаві, Польща, 14 вересня 2024 року.

Тор Арне Квія в дії

© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

— Поговоримо про переможця. Як тобі виступи Лаурі Гейнонена цього сезону?

— Ще з першого ефіру, під час відкриття сезону в Іспанії, я підкреслював, що Лаурі Гейнонен виглядає надто впевнено, надто переконливо. Складалося враження, що його рівень підготовки та впевненості на голову вищий, ніж у інших учасників. І це себе виправдало.

З кожним раундом він підтверджував впевненість. Це не можна назвати домінуванням у чемпіонаті, адже конкуренція була дуже висока, але було помітно, що він готовий краще за інших.

Дуейн Макківер під час шостої зупинки турніру Drift Masters у Варшаві, Польща, 14 вересня 2024 року.

Дуейн Макківер здобув срібло

© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

— Як щодо виступів двох інших претендентів на титул, Дуейна Макківера і Джеймса Діна?

— В попередніх матеріалах ми згадували, що Джеймс Дін взагалі не планував брати участь в повному сезоні Drift Masters. Планувалося кілька раундів. У результаті він подолав весь сезон, пропустивши лише одну гонку. І по завершенню залишився у трійці лідерів! До того ж паралельно Дін виступає в американському чемпіонаті — Formula DRIFT, де лідирує зараз в особистому заліку.

Щодо Дуейна Макківера, то його виступи протягом чемпіонату я не можу назвати помітними. Він тихенько десь тримався, набирав бали на кожному раунді — і в результаті здобув срібло. Це приклад того, що не обов’язково вигравати кожну гонку, достатньо стабільно здобувати очки.

— Як себе показав українець Олексій Головня?

— Його спіткала невдача на етапі кваліфікації, не вистачило півтора бала. Важко обговорювати, чому так сталося. Я вже згадував, що учасники, які їхали після поливу траси, рухалися по шару води, отже і зчеплення з дорогою було таке собі. Одним з цих учасників був Олексій. Було видно, що покриття надто слизьке і не дозволяє провести заїзд краще.

Українець Алекс Головня позує для фотографії перед початком Drift Masters у Валенсії, Іспанія, 9 травня 2024 року.

Олексій Головня став першим українцем, який виступив на землях Ірландії

© Bogdan Kosanovic / Red Bull Content Pool

З шести раундів Олексій у чотирьох проходив кваліфікацію Drift Masters — і це вже досягнення — з 50 найкращих у світі потрапити до 32 чемпіонів
Сергій Ситар

— Коли розпочнеться підготовка до наступного року?

— Організатори Drift Masters вже приймають заявки на наступний сезон. Нагадаю, просто так взяти участь у змаганні неможливо. Організатори збирають заявки та самостійно вирішують, хто буде допущений до участі та в якому форматі.

Сподіваюсь, ми побачимо календар десь в жовтні-листопаді. Стосовно країн — думаю, залишиться Польща і точно буде Фінляндія. Також гарним рішенням було починати сезон в Іспанії, адже клімат дозволяє стартувати раніше. 200 %, що однією з країн буде Ірландія — батьківщина частини організаторів. А там подивимось, чи буде Латвія, чи не замінять Угорщину. Залишимо трохи інтриги й очікувань.

Чекаємо, вболіваємо і слідкуємо, скільки українців отримають регулярний доступ наступного року!

Top 32 – Польща

Дивись Top 32 гранд-фіналу сезону Drift Masters 2024 на Стадіоні Народовий у Польщі.

Нагадаємо, що записи усіх ефірів Drift Masters, від старту в Іспанії й до фіналу в Польщі, можна подивитися на Red Bull TV українською.
Дрифтинг