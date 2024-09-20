— Сергію, чим тобі запам’ятався фінал у Польщі?
— Враховуючи, що змагання на Народовому стадіоні відбуваються не вперше, цього року вау-ефект був меншим. Ба більше, через погоду довелося закрити дах — і трасу зволожували, щоб не утворювався дим. Інакше — була би реальна загроза отруєння глядачів і учасників. Після поливального автомобіля траса була покрита шаром води. Перші драйвери їхали фактично по калюжах, що відображалося на результатах. Відповідно, ті, хто їхали пізніше, отримали суху трасу і показали більш видовищні заїзди.
До того ж торік було одразу п’ять претендентів на чемпіонський титул, а цьогоріч — лише троє. Лаурі Гейнонен міцно закріпився в лідерах чемпіонату і мав певний запас очок. Ризики були, утім вони не справдилися.
Уваги до цього івенту в Польщі стає все більше, він перетворюється на традиційний. Я бачив дуже багато ключових осіб, які приїхали на Гранд-фінал. Організатори, спортсмени, гості з Америки, Японії та інших куточків світу.
Top 16 – Польща
Дивись Top 16 гранд-фіналу сезону 2024 Drift Masters на Стадіоні Народовий у Польщі.
— Розкажи про фінальні протистояння.
— Математика полягала у тому, що Лаурі Гейнонен мав певний запас очок, але якби він програв раніше, ніж вісімка найкращих, то Дуейн Макківер та Джеймс Дін отримали б шанс на чемпіонство. Утім, цього не сталося. Гейнонен виграв у шістнадцяти найкращих — і перейшов у наступну стадію, перемігши Бенедикта Чирбу з Литви.
Натомість Джеймс Дін та Дуейн Макківер продовжили боротися за розподіл другого та третього місць. Їх доля вирішувалась у фінальному заїзді, де ірландці зустрілися. Цікаво те, що Дуейн Макківер, перебуваючи на третій позиції в заліку, зміг вигризти собі срібло сезону.
Сезон закінчився з дуже маленьким відривом між першим, другим та третім місцем, а це говорить про цікаві змагання та високу конкуренцію.
— Які заїзди тобі найбільше запам’яталися?
— Один з найцікавіших заїздів — це саме фінал, де вирішувалася доля другого й третього місця. Так само цікаво було спостерігати за боротьбою серед найкращих шістнадцяти між Лаурі Гейноненом та Бенедіктом Чирбою. Чирба — непростий суперник, який цілком міг перемогти Лаурі, позбавивши його чемпіонства. Це саме той випадок, коли впливала не якість заїзду, а його цінність.
Гарно себе показував Тор Арне Квія. Прикро, що його автомобіль зламався прямо на трасі. Він не зміг стартувати у черговому заїзді — і вибув з перегонів. Але це технічний вид автомобільного спорту, відповідно — техніка грає тут дуже велику роль.
— Поговоримо про переможця. Як тобі виступи Лаурі Гейнонена цього сезону?
— Ще з першого ефіру, під час відкриття сезону в Іспанії, я підкреслював, що Лаурі Гейнонен виглядає надто впевнено, надто переконливо. Складалося враження, що його рівень підготовки та впевненості на голову вищий, ніж у інших учасників. І це себе виправдало.
З кожним раундом він підтверджував впевненість. Це не можна назвати домінуванням у чемпіонаті, адже конкуренція була дуже висока, але було помітно, що він готовий краще за інших.
— Як щодо виступів двох інших претендентів на титул, Дуейна Макківера і Джеймса Діна?
— В попередніх матеріалах ми згадували, що Джеймс Дін взагалі не планував брати участь в повному сезоні Drift Masters. Планувалося кілька раундів. У результаті він подолав весь сезон, пропустивши лише одну гонку. І по завершенню залишився у трійці лідерів! До того ж паралельно Дін виступає в американському чемпіонаті — Formula DRIFT, де лідирує зараз в особистому заліку.
Щодо Дуейна Макківера, то його виступи протягом чемпіонату я не можу назвати помітними. Він тихенько десь тримався, набирав бали на кожному раунді — і в результаті здобув срібло. Це приклад того, що не обов’язково вигравати кожну гонку, достатньо стабільно здобувати очки.
— Як себе показав українець Олексій Головня?
— Його спіткала невдача на етапі кваліфікації, не вистачило півтора бала. Важко обговорювати, чому так сталося. Я вже згадував, що учасники, які їхали після поливу траси, рухалися по шару води, отже і зчеплення з дорогою було таке собі. Одним з цих учасників був Олексій. Було видно, що покриття надто слизьке і не дозволяє провести заїзд краще.
З шести раундів Олексій у чотирьох проходив кваліфікацію Drift Masters — і це вже досягнення — з 50 найкращих у світі потрапити до 32 чемпіонів
— Коли розпочнеться підготовка до наступного року?
— Організатори Drift Masters вже приймають заявки на наступний сезон. Нагадаю, просто так взяти участь у змаганні неможливо. Організатори збирають заявки та самостійно вирішують, хто буде допущений до участі та в якому форматі.
Сподіваюсь, ми побачимо календар десь в жовтні-листопаді. Стосовно країн — думаю, залишиться Польща і точно буде Фінляндія. Також гарним рішенням було починати сезон в Іспанії, адже клімат дозволяє стартувати раніше. 200 %, що однією з країн буде Ірландія — батьківщина частини організаторів. А там подивимось, чи буде Латвія, чи не замінять Угорщину. Залишимо трохи інтриги й очікувань.
Чекаємо, вболіваємо і слідкуємо, скільки українців отримають регулярний доступ наступного року!
Top 32 – Польща
Дивись Top 32 гранд-фіналу сезону Drift Masters 2024 на Стадіоні Народовий у Польщі.