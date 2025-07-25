Обережно, бордюри! Drift Masters вирушає до Риги

Чому варто подивитися етап Drift Masters 2025 у Ризі ?

Легендарне місце у світі дрифту

Швидка та складна траса

Немає права на помилку — аварії гарантовані!

Щільний загальний залік — боротьба буде надзвичайно напруженою

Висхідна зірка латвійського дрифту повертається

Drift Masters у Ризі у 2023 році © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Повтор змагань Drift Masters Riga 2023 можна подивитися на Red Bull TV © Red Bull Content Pool

Ювілейні змагання

Місце проведення змагань у столиці Латвії — абсолютна легенда. У календарі Drift Masters немає іншої траси, яка б стільки разів приймала найкращих дрифтерів світу. Гонщики Старого континенту змагаються на цій трасі безперервно, починаючи з сезону 2016 року, і, як правило, прямо посеред літніх відпусток. Навіть під час пандемії 2020 року єдиним змаганням, яке не було скасовано, стало змагання у столиці Латвії. Цього року майстри дрифту вже вдесяте завітають на Bikerniek Trase.

Хочеться адреналіну? Слідкуй за Ригою

Що ж такого в Ризі, що так приваблює дрифтерів та їхніх шанувальників? Відповідь дуже проста — адреналін! Змагання на цій трасі — справжній вир емоцій. Траса, яку проклали тут Drift Masters, має все, що найбільше подобається любителям польотів пліч-о-пліч: швидкий в'їзд, безліч місць, де навіть найменша помилка закінчується аварією, і бетонні нерівності, до яких доводиться під'їжджати заднім бампером у сантиметрах від них. «Рига — класне місце. Тут фантастичний потік, ти можеш проїхати практично всю трасу на повному газу, лише трохи гальмуючи перед останнім поворотом. Швидкість на вході становить близько 150-160 км/год, потім ти трохи гальмуєш і проїжджаєш майже всю трасу на 120 км/год. Лише перед останнім поворотом ми сповільнюємося десь до 80 км/год. Тож їзда тут — це дійсно крутий досвід. І саме місце дивовижне» — каже польський пілот Пьотр Венчек, який тричі перемагав у цьому місці і, крім того, багато разів був на п'єдесталі пошани.

Drift Masters у Ризі 2021 © Red Bull Cotent Pool

До цієї траси потрібно підходити з повагою Пьотр Венчек

З точки зору шанувальника дрифту, їзда на високій швидкості по такій складній трасі — яскраве видовище. Але для водія це пов'язано з величезним тиском. Тим більше, що перемога на Bikerniek Trase сама по собі є великим досягненням. «До цієї траси потрібно підходити з великою повагою, на ній не можна відчувати себе занадто комфортно. Одна маленька помилка тут зазвичай коштує дуже дорого. Ти можеш розбити машину в будь-якому місці, якщо помилишся», — попереджає Пьотр Венчек. І звертає увагу на одну з найхарактерніших особливостей об'єкту — високі бордюри. Є ще одна важлива деталь, про яку згадують гонщики, і яка практично непомітна з точки зору глядача — форма поверхні. Про деталі розповідає пілот Давід Способ. «Дуже важливим елементом є фінальний поворот, оточений бетонними смугами. Перед роздільником для цього повороту є досить великий відбійник, на якому машину вибиває. На цій ділянці потрібно правильно вибрати швидкість і перелаштуватися так, щоб не залишитися на бетонній стіні».

Чи буде дощ?

Не можна не згадати і про непередбачувану погоду. Літні зливи вже не раз ставили під загрозу проведення змагань. Прогнози вказують на те, що і цього року погода може вплинути на його перебіг. «Схоже, що всі дні, які ми проведемо в Ризі, будуть дощовими. Треба враховувати, що кваліфікація і змагання пройдуть у мокру погоду. І бути готовими налаштувати машину, тобто поставити дощові шини і зробити інші налаштування підвіски», — пояснює водій Павел Корпулінскі.

Конор Шанахан лідирує

Ризький етап відкриє другу половину сезону Drift Masters 2025 року, і Конор Шанахан, який очолює залік пілотів, вирушає до столиці Латвії в найкращому настрої. Ірландець, безсумнівно, є одним з фаворитів цього раунду. Він не тільки перебуває в дуже хорошій формі, але й знає, як перемагати на цій трасі. Він робив це двічі — у сезоні-2021 і торік.

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Загальна класифікація Drift Masters 2025 перед початком змагань у Ризі

Конор Шанахан (251 бал) Пьотр Венчек (191) Олівер Рандалу (168) Кевін Песур (168) Тор Арне Квія (163) Павел Корпулінський (148) Лаурі Хейнонен (141) Джек Шанахан (137) Джеймс Дін (133) Ітай Садех (122)

Сильні wildcards

Звичайно, не можна забувати і про топ-імена з інших країн. Джеймс Дін, Джек Шанахан, Кевін Песур, Ітай Саде, Тор Арне Квіа або Олівер Рандалу також прагнуть виграти цей престижний турнір. Але не варто недооцінювати і менш впізнаваних гонщиків, які цього року стартуватимуть з wildcard. Тим більше, що серед 12 гонщиків, доданих до стартового списку, є багато місцевих, які добре знають трасу Bikernieki. А деякі з них мають вражаюче резюме. Наприклад, Ніколас Бертанс, який у 2023 році, у віці лише 18 років, посів друге місце у змаганнях Drift Masters на цій трасі. При цьому він випередив таких спортсменів, як Пьотр Венчек, Джеймс Дін і Дуейн МакКівер.

Учасники, які візьмуть участь у змаганнях Drift Masters Riga 2025 за wildcard

Едгарс Крогеріс (Латвія)

Даніельс Бауманіс (Латвія)

Мартіньш Іммерманіс (Латвія)

Роландс Берзіньш (Латвія)

Ніколас Бертанс (Латвія)

Нассер Альхарбалі (Сальвадор)

Андрюс Васіляускас (Литва)

Сандра Янушаускайте (Литва)

Енвер Хаскасап (Туреччина)

Мохамад Чехаб (Ліван)

Теему Асунмаа (Фінляндія)

Матіас Лінделл (Фінляндія)

Drift Masters Riga 2025 — пряма трансляція на Red Bull TV

Змагання Drift Masters на Bikerniek Trase в Ризі ти зможеш подивитися в прямому ефірі на Red Bull TV, як завжди. Вмикай Red Bull TV у додатку або через браузер і вирушай на цю пекельно складну гонку абсолютно безкоштовно!

Розклад Drift Masters Riga 2025

Кваліфікація: п'ятниця 25 липня 15:30

Змагання: ТОП-32 субота 26 липня 13:45 (трансляція англійською)

Змагання: ТОП-16 субота 26 липня 17:20 (трансляція англійською)

Лише два етапи відділяють нас від гранд-фіналу цього сезону Drift Masters, який знову відбудеться у Польщі. Red Bull Drift Masters Grand Finale 2025 не лише вирішить долю чемпіонату, але й принесе безліч додаткових розваг. Захоплюючі дуелі між такими зірками, як Девід Култхард, Карлос Сайнс, Тадек Блазусяк та Адам Малиш на баггі, стануть частиною заходу. Все вирішиться 12 та 13 вересня на PGE Narodowe у Варшаві.