Головні учасники та автомобілі, що можуть підкорити ралі Дакар у 2025 році

У 2025 році на бівуаку Дакару з'явиться абсолютно новий автомобіль і команда Dacia з потужним складом гонщиків. Очолить групу фахівець із перегонів по піску —

, п’ятиразовий переможець цього ралі. Разом зі штурманом Едуардом Буланже вони вдало дебютували за Dacia, здобувши перемогу на ралі Марокко. «Ми не могли бажати більшого за перемогу в перших перегонах з Dacia, — зазначив Аль-Аттія. — Ми продовжимо вдосконалювати Sandrider, щоб бути в найкращій формі на Дакарі».