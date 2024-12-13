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Ралі
Головні учасники та автомобілі, що можуть підкорити ралі Дакар у 2025 році
Зверни увагу на абсолютно нові автомобілі, які дебютують на ралі Дакар у 2025 році. Вони приєднаються до колони безстрашних учасників, які кинуть виклик двотижневим перегонам у Саудівській Аравії.
Фінальне випробування на витривалість повертається разом із ралі-рейдом Дакар. 47 ралі-рейд пустелею стане ще захопливішим завдяки появі нових автомобілів від Ford та Dacia, які долучаться до боротьби за славу.
Це вже шосте ралі Дакар, яке проходитиме серед піщаних дюн Саудівської Аравії. У колоні з'явився цілий парк нових автомобілів, а також багато новачків, але рівень складності залишається надзвичайно високим.
Перегони розпочнуться 3 січня з початкового етапу в Біші. Далі на учасників чекатимуть 12 пустельних етапів, що триватимуть 14 днів і охоплять тисячі кілометрів. Маршрут ралі-рейду Дакар 2025 включає традиційний марафонський етап, 48-годинний хроно-етап, а також триденну пригоду в пустелі Руб-ель-Халі наприкінці.
Лише найсміливіші та найкращі стануть свідками того, як 17 січня в Шубайті замайорить прапор, коли будуть короновані переможці цього ралі.
01
Ultimate Class
Ford Performance
Чинний чемпіон Ultimate Class Карлос Сайнс повертається до Саудівської Аравії, щоб захистити титул за кермом нового Ford Raptor T1+. 62-річний іспанець пообіцяв «використати весь свій досвід, щоб керувати новою командою», оскільки він прагне здобути п'яту перемогу на Дакарі з п'ятим виробником. До Сайнса знову приєднається чотириразовий переможець Дакара Лукас Крус. «Я дуже радий, що сяду за кермо Raptor і візьму участь у цьому випробуванні з багатьма цілями, — зізнався Сайнс. — Одна з них — допомогти Ford виграти ралі Дакар».
Я дуже радий, що сяду за кермо Raptor і візьму участь у цьому випробуванні
Мітч Гатрі-молодший також отримав ключі від Ford Raptor T1+ з V8 двигуном для участі в наступному Дакарі. Випускник Red Bull Off-Road Junior Team здобув шанс виступити в елітних перегонах після разючих заїздів у Challenger Class, включаючи друге місце в попередньому ралі. Гатрі їхатиме разом з другим водієм Келлоном Волчем у складі американської групи, що представляє Ford.
Швед Маттіас Екстрем приєднався до Сайнса, перейшовши з Team Audi Sport до Ford Performance для поїздки до Саудівської Аравії. Колишній чемпіон світу з ралі-кросу та DTM Екстрем продемонстрував свою швидкість на піску, вигравши кілька попередніх етапів на Дакарі. Він виступатиме зі шведом Емілем Бергквістом.
Останній член команди Ford Performance — Нані Рома, колишній переможець Дакару як на двох, так і на чотирьох колесах. Він вносить багатий досвід і мислення переможця, доповнюючи потенціал Ford Raptor T1+. Штурманом Роми виступить його земляк Алекс Харо. Найкращим спільним досягненням цього іспанського дуету стало друге місце на останньому південноамериканському Дакарі.
Dacia Sandriders
У 2025 році на бівуаку Дакару з'явиться абсолютно новий автомобіль і команда Dacia з потужним складом гонщиків. Очолить групу фахівець із перегонів по піску — Насер Аль-Аттія, п’ятиразовий переможець цього ралі. Разом зі штурманом Едуардом Буланже вони вдало дебютували за Dacia, здобувши перемогу на ралі Марокко. «Ми не могли бажати більшого за перемогу в перших перегонах з Dacia, — зазначив Аль-Аттія. — Ми продовжимо вдосконалювати Sandrider, щоб бути в найкращій формі на Дакарі».
Ми продовжимо вдосконалювати Sandrider, щоб бути в найкращій формі на Дакарі
Крістіна Гутьєррес перейшла з юніорської команди Red Bull Off-Road до Dacia Sandrider. Іспанка стала другою в історії переможницею Дакару, коли минулого разу посіла перше місце в категорії Challenger. Крістіна повертається в елітний автомобільний дивізіон після чотирьох фінішів за кермом Mitsubishi. Іспанець Пабло Морено знову їхатиме з нею.
Завершує зірковий склад гонщиків Dacia дев'ятиразовий чемпіон WRC Себастьян Льоб. Француз продовжує погоню за бажаною перемогою на Дакарі, маючи за плечима три других та два третіх місця. Льоб керує власним автомобілем Dacia Sandrider з твін-турбо двигуном V6 з прямим впорскуванням палива, а Фабіан Луркен допомагає йому.
Toyota Gazoo Racing
22-річний Сет Квінтеро вдруге виступає в Ultimate Class на Toyota Gazoo Racing. Американець увійшов в історію на Дакарі 2022 року, вигравши 12 з 13 етапів у Challenger. Зараз метою каліфорнійця є перемога в головному класі. До Квінтеро на Toyota GR DKR Hilux приєднається другий пілот Денніс Зенц — випускники Red Bull Off-Road Junior Team візьмуть участь у п'ятому спільному Дакарі.
Якщо підсумувати Дакар, то це справді поєднання ризику та винагороди
Лукас Мораес планує повернути Toyota Gazoo Racing на шлях перемог у Дакарі. Бразилець, який посів третє місце на своєму дебютному ралі, отримав честь сісти за кермо Hilux із 3,5-літровим двигуном V6 із подвійним турбонаддувом. Триразовий переможець Rally dos Sertões братиме участь у перегонах в Саудівській Аравії разом зі штурманом Армандом Монлеоном. «Якщо підсумувати Дакар, то це справді поєднання ризику та винагороди», — пояснює Мораес.
До складу команди Toyota Gazoo Racing також увійшов Жініель де Вільєрс, що має неабиякий досвід. На рахунку драйвера сім фінішів на подіумі Дакара. Під час останньої поїздки в пустелю де Вільєрс приєднався до другого водія Дірка фон Зітзевіца — дует переможців ралі-рейду Дакар 2009 року возз'єднався.
Toyota Overdrive
Колишні переможці ралі-рейдів Дакар Тобі Прайс і Сем Сандерленд об’єднали зусилля для участі в змаганнях на Toyota Hilux Overdrive T1+ в Ultimate Class. Прайс сяде за кермо, а його напарник, дворазовий чемпіон Дакару Сем Сандерленд, виконуватиме роль штурмана. Прайс уже здобув перемогу у Finke Desert Race на чотирьох колесах у своїй рідній Австралії, а навігаційні здібності Сандерленда неодноразово підтверджувалися на Дакарі. «Співпраця з командою Overdrive Racing на автомобілі T1+ — це мрія, що стала реальністю», — зазначив Прайс.
Співпраця з командою Overdrive Racing на автомобілі T1+ — це мрія, що стала реальністю
Рокас Бацюшка також дебютує в Ultimate на Дакарі. За останні сезони литовець завоював три подіуми Дакару в легкому дивізіоні, а також три корони Чемпіонату світу з ралі-рейдів (W2RC) поспіль. Двадцятип'ятирічний Бацюшка візьме участь у наступному Дакарі на Toyota Hilux Overdrive T1+ разом з Оріолом Меною, який замінить травмованого Оріола Відаля.
У 2024 році ми виграли Чемпіонат світу. Тепер ми готові до Дакару
X-raid
Гійом де Мевіус на Toyota Hilux Overdrive T1+ минулого разу посів друге місце в Ultimate Class. Тепер бельгієць приєднався до X-raid, щоб сісти за кермо нового MINI JCW Rally. Де Мевіус — четвертий пілот Red Bull Off-Road Junior Team, який перейшов до Ultimate Class. Він виступає з чотириразовим переможцем Дакара Матьє Баумелом. «Третє місце в загальному заліку на ралі Марокко було гарним стартом, — пояснив де Мевіус. — Автомобіль був чудовим, а команда X-raid відмінно попрацювала».
Третє місце в загальному заліку на ралі Марокко було гарним стартом. Автомобіль був чудовим
Лая Санс знову вийде на старт, щоб повторити свій разючий подвиг — фінішувати у всіх 15 ралі-рейдах Дакару, в яких брала участь. Іспанка залишалася найшвидшою жінкою Дакару на двох колесах 11 років поспіль. Згодом вона пересіла на чотири колеса й на останньому етапі показала свій найкращий результат в Ultimate — 15 місце в загальному заліку. Разом із Санс в автівці #223 виступатиме штурман Мауріціо Геріні. «Наша головна мета — насолоджуватися ралі, — каже Санс. — Якщо ми насолоджуємося ралі, це означає, що ми тримаємо хороший темп».
Якщо ми насолоджуємося ралі, це означає, що ми тримаємо хороший темп
02
Challenger Class
Водійка з Саудівської Аравії Данія Акіл знає пустелі Дакару краще за будь-кого. Місцева фаворитка дебютувала на Дакарі в Challenger Class, фінішувавши в десятці найкращих. Відтоді вона перевершила власні очікування і продовжила вражати у сезоні W2RC. Акіл прагне виступати в Ultimate, але поки що у неї з другим пілотом Стефаном Дюпле є незавершені справи в Challenger.
Серед новачків Red Bull Off-Road Junior Team, які готуються до наступного Дакара, — американець Корбін Лівертон. Юнак наслідує приклад Квінтеро та Гатрі-молодшого, змінюючи піщані дюни Південної Каліфорнії на пустелі Саудівської Аравії. У свої 23 роки Лівертон отримує шанс виступити в Challenger Class за кермом Taurus T3 Max разом із другим водієм Тейом Перрі.
Другим новобранцем, який візьме участь у Дакарі в складі Red Bull Off-Road Junior Team, став португальський гонщик Гонсало Геррейро. Цей 24-річний спортсмен здобув грізну репутацію у себе на батьківщині, чому сприяла перемога в класі SSV на Чемпіонаті Португалії з крос-кантрі 2022 року, а також три перемоги на Baja Portalegre 500. Тепер настав час застрибнути в Taurus T3 Max і продовжити пригоди на Дакарі разом з Каду Саксом.
03
SSV Class
Франциско Лопес вже друге десятиліття бере участь у Дакарі, долаючи складні дюни Саудівської Аравії. На батьківщині чилійця вважають легендою, адже він був головною зіркою ралі під час проведення Дакара в Південній Америці. Здобувши три перемоги в категоріях Challenger і SSV, Лопес почувається в пустелі як удома. У 2025 році він повернеться на трасу, щоб досягти нових висот у класі SSV за кермом Maverick R від Can-Am.
04
Bike Class
Дворазовий переможець мотоперегонів Кевін Бенавідес очолить команду Red Bull KTM Factory Racing у Саудівській Аравії. Аргентинський байкер провів другу половину 2024 року, відновлюючись після травми, і робить все можливе, щоб вивести KTM 450 Rally на старт 3 січня в Біші. У 2022 році Бенавідес приніс KTM першу перемогу в Дакарі з моменту перенесення ралі на Близький Схід.
До свого старшого брата Кевіна в рядах Red Bull KTM Factory Racing приєднався Лучіано Бенавідес. Досі найвищим досягненням у кар'єрі Лучіано був титул чемпіона W2RC у 2023 році, а його найкращим результатом на Дакарі є шосте місце в загальному заліку. Лучіано Бенавідес був відкликаний KTM після трьох успішних років виступів за команду Husqvarna.
Я радий повернутися у форму після перемоги на Rallye du Maroc і набирати чудову швидкість перед Дакаром
Даніель Сандерс виріс на яблучній фермі в австралійській глибинці, але його кар’єра почала стрімко розвиватися на International Six Days Enduro. Допомігши австралійській групі здобути Світовий трофей ISDE, він отримав шанс взяти участь у ралі Дакар. Успішний дебют дав Сандерсу нагоду стати найкращим новачком змагань, а тепер пілот прагне до перемоги в складі Red Bull KTM Factory Racing. «Я радий повернутися у форму після перемоги на Rallye du Maroc і набирати чудову швидкість перед Дакаром», — поділився Сандерс після тріумфу в Марокко.
Гаріт Ноа відчув увесь спектр емоцій, які може подарувати ралі. На Дакарі 2023 року індійський гонщик зазнав аварії на 4 етапі, отримавши перелом хребця. Через 12 місяців він повернувся на ралі та виграв змагання Rally2 — престижну нагороду, яку агресивно виборюють молоді водії. Тепер драйвер Sherco TVS Rally Factory ставить перед собою ще амбітнішу мету.
Мохаммед Балуші продовжує досягати успіху в елітних перегонах по бездоріжжю і є колишнім переможцем FIM Baja World Cup. Окрім змагань по всьому світу, Балуші тренує молоде покоління гонщиків, заснувавши власну академію MX в ОАЕ. Він повертається до Саудівської Аравії, щоб взяти участь у Дакарі у 2025 році, адже мотогонщик досяг фінішу в чотирьох з шести попередніх спроб у найскладніших перегонах світу.
05
Не пропусти ралі Дакар 2025 року
Шостий ралі-рейд Дакар у Саудівській Аравії стартує 3 січня, і на нас чекають гострі відчуття та хвилювання, коли колона мчатиме до фінішу 17 січня. Тисячі й тисячі кілометрів, розподілені на 12 етапів, стартують з Біші та завершаться в самому серці Руб-ель-Халі. Найжорсткіше ралі на планеті збирається ще раз показати нам, як воно завоювало свою репутацію.
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