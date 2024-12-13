Команда Red Bull KTM Factory Racing у складі Даніеля Сандерса та Лучіано Бенавідеса здобуває перемогу у Rally Du Maroc.
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
Ралі

Головні учасники та автомобілі, що можуть підкорити ралі Дакар у 2025 році

Зверни увагу на абсолютно нові автомобілі, які дебютують на ралі Дакар у 2025 році. Вони приєднаються до колони безстрашних учасників, які кинуть виклик двотижневим перегонам у Саудівській Аравії.
Автор Тім Стартредж
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Частина історії

Seth Quintero

A world champion before he was old enough to legally drive, Seth Quintero is making history at the toughest rally on the planet.

СШАСША

Lucas Moraes

Brazilian rally driver Lucas Moraes's impressive performances have quickly seen him become his nation's most successful performer in the Dakar Rally car class.

БразиліяБразилія

Giniel De Villiers

A former track racer, South Africa's Giniel De Villiers has gone on to become one of the most experienced and successful Dakar Rally drivers ever.

South AfricaSouth Africa

Guillaume de Mevius

Belgium's latest cross-country rally star, Guillaume de Mevius is already a Dakar Rally podium finishers in both the Challenger and Car classes.

БельгіяБельгія

Nasser Al-Attiyah

Nasser Al-Attiyah is the sporting hero of his native Qatar who's won the Dakar Rally on five occasions while also excelling in skeet shooting.

QatarQatar

Sébastien Loeb

French driver Sébastien Loeb's domination of the rally-driving world has earned him the nickname of Le Patron, or 'The Boss'.

ФранціяФранція

Карлос Сайнс

Known as 'El Matador', veteran driver Carlos Sainz is a two-time WRC World Champion and one of Spain's greatest ever off-road racers.

ІспаніяІспанія

Mattias Ekström

Rallycross star Mattias Ekström is one of the most versatile drivers in motorsports, competing and winning across multiple disciplines.

ШвеціяШвеція

Laia Sanz

Spanish rally-raid star Laia Sanz is used to competing at the world's biggest events and is the only female to finish inside the Top 10 of the Dakar Rally.

ІспаніяІспанія

Kevin Benavides

Winning the Dakar Rally in 2021 made Kevin Benavides the bike event’s first South American winner – and his second title in 2023 made him a legend.

ArgentinaArgentina

Toby Price

Australian off-road and enduro motorcycle racer Toby Price has won a host of national championships and is a two-time Dakar winner.

АвстраліяАвстралія

Sam Sunderland

Sam Sunderland is a rally raid biker with GasGas Factory Racing. He's also a two-time Dakar winner and a true international star.

ВеликобританіяВеликобританія

Daniel Sanders

Capable of going very fast for very long stretches of time, Australian rider Daniel ‘Chucky’ Sanders loves tackling the world’s most unforgiving terrain.

АвстраліяАвстралія

Mitch Guthrie Jr.

American driver Mitch Guthrie Jr. already has some impressive wins on his résumé and is now stepping up to chase Dakar Rally car glory with motoring giant Ford.

СШАСША

Данія Акіл

Колишня мотогонщиця, Данія Акіл із Саудівської Аравії прийшла у світ ралі-рейдів у 2021 році. На своєму першому ралі Дакар у 2022 році вона фінішувала восьмою.

Саудівська Аравія Саудівська Аравія

Francisco 'Chaleco' López

A master of the sand dunes, Chile's Francisco López loves nothing more than testing his skills at the famous Dakar Rally.

ChileChile

Rokas Baciuška

From karting to rallycross to rally raid, Lithuania's Rokas Baciuška has his eyes set on more world championship titles in a myriad of motorsports.

LithuaniaLithuania

Крістіна Гутьєррес

Обдарована водійка з Іспанії Крістіна Гутьєррес є лише другою жінкою, яка виграла ралі-рейд Дакар. Вона здобула перемогу у 2024 році.

ІспаніяІспанія

Harith Noah

A legend of Indian motorsport, Harith Noah made history when he became the nation's first champion at the Dakar Rally.

IndiaIndia

Резюме

  1. 1
    Ultimate Class
  2. 2
    Challenger Class
  3. 3
    SSV Class
  4. 4
    Bike Class
  5. 5
    Не пропусти ралі Дакар 2025 року
Фінальне випробування на витривалість повертається разом із ралі-рейдом Дакар. 47 ралі-рейд пустелею стане ще захопливішим завдяки появі нових автомобілів від Ford та Dacia, які долучаться до боротьби за славу.
Це вже шосте ралі Дакар, яке проходитиме серед піщаних дюн Саудівської Аравії. У колоні з'явився цілий парк нових автомобілів, а також багато новачків, але рівень складності залишається надзвичайно високим.
Перегони розпочнуться 3 січня з початкового етапу в Біші. Далі на учасників чекатимуть 12 пустельних етапів, що триватимуть 14 днів і охоплять тисячі кілометрів. Маршрут ралі-рейду Дакар 2025 включає традиційний марафонський етап, 48-годинний хроно-етап, а також триденну пригоду в пустелі Руб-ель-Халі наприкінці.
Лише найсміливіші та найкращі стануть свідками того, як 17 січня в Шубайті замайорить прапор, коли будуть короновані переможці цього ралі.
01

Ultimate Class

Ford Performance

Чинний чемпіон Ultimate Class Карлос Сайнс повертається до Саудівської Аравії, щоб захистити титул за кермом нового Ford Raptor T1+. 62-річний іспанець пообіцяв «використати весь свій досвід, щоб керувати новою командою», оскільки він прагне здобути п'яту перемогу на Дакарі з п'ятим виробником. До Сайнса знову приєднається чотириразовий переможець Дакара Лукас Крус. «Я дуже радий, що сяду за кермо Raptor і візьму участь у цьому випробуванні з багатьма цілями, — зізнався Сайнс. — Одна з них — допомогти Ford виграти ралі Дакар».
Карлос Сайнс і Лукас Крус на ралійному автомобілі Ford Raptor. 2024 рік.

Карлос Сайнс за кермом Ford Raptor T1+ у Марокко

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Я дуже радий, що сяду за кермо Raptor і візьму участь у цьому випробуванні
Карлос Сайнс
Мітч Гатрі-молодший також отримав ключі від Ford Raptor T1+ з V8 двигуном для участі в наступному Дакарі. Випускник Red Bull Off-Road Junior Team здобув шанс виступити в елітних перегонах після разючих заїздів у Challenger Class, включаючи друге місце в попередньому ралі. Гатрі їхатиме разом з другим водієм Келлоном Волчем у складі американської групи, що представляє Ford.
Швед Маттіас Екстрем приєднався до Сайнса, перейшовши з Team Audi Sport до Ford Performance для поїздки до Саудівської Аравії. Колишній чемпіон світу з ралі-кросу та DTM Екстрем продемонстрував свою швидкість на піску, вигравши кілька попередніх етапів на Дакарі. Він виступатиме зі шведом Емілем Бергквістом.
Останній член команди Ford Performance — Нані Рома, колишній переможець Дакару як на двох, так і на чотирьох колесах. Він вносить багатий досвід і мислення переможця, доповнюючи потенціал Ford Raptor T1+. Штурманом Роми виступить його земляк Алекс Харо. Найкращим спільним досягненням цього іспанського дуету стало друге місце на останньому південноамериканському Дакарі.

Dacia Sandriders

У 2025 році на бівуаку Дакару з'явиться абсолютно новий автомобіль і команда Dacia з потужним складом гонщиків. Очолить групу фахівець із перегонів по піску — Насер Аль-Аттія, п’ятиразовий переможець цього ралі. Разом зі штурманом Едуардом Буланже вони вдало дебютували за Dacia, здобувши перемогу на ралі Марокко. «Ми не могли бажати більшого за перемогу в перших перегонах з Dacia, — зазначив Аль-Аттія. — Ми продовжимо вдосконалювати Sandrider, щоб бути в найкращій формі на Дакарі».
Dacia Насера Аль-Аттії та Едуарда Буланже долає дюни на ралі Марокко. 2024 рік.

Насер Аль-Аттія представляє Dacia Sandrider

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Ми продовжимо вдосконалювати Sandrider, щоб бути в найкращій формі на Дакарі
Nasser Al-Attiyah
Крістіна Гутьєррес перейшла з юніорської команди Red Bull Off-Road до Dacia Sandrider. Іспанка стала другою в історії переможницею Дакару, коли минулого разу посіла перше місце в категорії Challenger. Крістіна повертається в елітний автомобільний дивізіон після чотирьох фінішів за кермом Mitsubishi. Іспанець Пабло Морено знову їхатиме з нею.
Завершує зірковий склад гонщиків Dacia дев'ятиразовий чемпіон WRC Себастьян Льоб. Француз продовжує погоню за бажаною перемогою на Дакарі, маючи за плечима три других та два третіх місця. Льоб керує власним автомобілем Dacia Sandrider з твін-турбо двигуном V6 з прямим впорскуванням палива, а Фабіан Луркен допомагає йому.

Toyota Gazoo Racing

22-річний Сет Квінтеро вдруге виступає в Ultimate Class на Toyota Gazoo Racing. Американець увійшов в історію на Дакарі 2022 року, вигравши 12 з 13 етапів у Challenger. Зараз метою каліфорнійця є перемога в головному класі. До Квінтеро на Toyota GR DKR Hilux приєднається другий пілот Денніс Зенц — випускники Red Bull Off-Road Junior Team візьмуть участь у п'ятому спільному Дакарі.
Лукас Мораес виступає на Red Bull Toyota на Rally Du Maroc в Марокко. 2024 рік.

Лукас Мораес хоче здобути ще багато подіумів на Дакарі

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Якщо підсумувати Дакар, то це справді поєднання ризику та винагороди
Lucas Moraes
Лукас Мораес планує повернути Toyota Gazoo Racing на шлях перемог у Дакарі. Бразилець, який посів третє місце на своєму дебютному ралі, отримав честь сісти за кермо Hilux із 3,5-літровим двигуном V6 із подвійним турбонаддувом. Триразовий переможець Rally dos Sertões братиме участь у перегонах в Саудівській Аравії разом зі штурманом Армандом Монлеоном. «Якщо підсумувати Дакар, то це справді поєднання ризику та винагороди», — пояснює Мораес.
До складу команди Toyota Gazoo Racing також увійшов Жініель де Вільєрс, що має неабиякий досвід. На рахунку драйвера сім фінішів на подіумі Дакара. Під час останньої поїздки в пустелю де Вільєрс приєднався до другого водія Дірка фон Зітзевіца — дует переможців ралі-рейду Дакар 2009 року возз'єднався.

Toyota Overdrive

Колишні переможці ралі-рейдів Дакар Тобі Прайс і Сем Сандерленд об’єднали зусилля для участі в змаганнях на Toyota Hilux Overdrive T1+ в Ultimate Class. Прайс сяде за кермо, а його напарник, дворазовий чемпіон Дакару Сем Сандерленд, виконуватиме роль штурмана. Прайс уже здобув перемогу у Finke Desert Race на чотирьох колесах у своїй рідній Австралії, а навігаційні здібності Сандерленда неодноразово підтверджувалися на Дакарі. «Співпраця з командою Overdrive Racing на автомобілі T1+ — це мрія, що стала реальністю», — зазначив Прайс.
Гійом де Мевіус мчить на ралійному автомобілі Toyota в Абу-Дабі. 2024 рік.

Ралійна Toyota Hilux Overdrive T1+

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Співпраця з командою Overdrive Racing на автомобілі T1+ — це мрія, що стала реальністю
Toby Price
Рокас Бацюшка також дебютує в Ultimate на Дакарі. За останні сезони литовець завоював три подіуми Дакару в легкому дивізіоні, а також три корони Чемпіонату світу з ралі-рейдів (W2RC) поспіль. Двадцятип'ятирічний Бацюшка візьме участь у наступному Дакарі на Toyota Hilux Overdrive T1+ разом з Оріолом Меною, який замінить травмованого Оріола Відаля.
Рокас Бацюшка та Оріол Відаль під час перегонів у Теруелі, Іспанія. 19 липня 2023 року.

Рокас Бацюшка показав лідерську швидкість у 2024 році

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

У 2024 році ми виграли Чемпіонат світу. Тепер ми готові до Дакару
Rokas Baciuška

X-raid

Гійом де Мевіус на Toyota Hilux Overdrive T1+ минулого разу посів друге місце в Ultimate Class. Тепер бельгієць приєднався до X-raid, щоб сісти за кермо нового MINI JCW Rally. Де Мевіус — четвертий пілот Red Bull Off-Road Junior Team, який перейшов до Ultimate Class. Він виступає з чотириразовим переможцем Дакара Матьє Баумелом. «Третє місце в загальному заліку на ралі Марокко було гарним стартом, — пояснив де Мевіус. — Автомобіль був чудовим, а команда X-raid відмінно попрацювала».
Матьє Баумел і Гійом де Мевіус мчать на MINI, здіймаючи пил у пустелі на ралі Марокко. 2024 рік.

Гійом де Мевіус отримав ключі від нового MINI

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Третє місце в загальному заліку на ралі Марокко було гарним стартом. Автомобіль був чудовим
Guillaume de Mevius
Лая Санс знову вийде на старт, щоб повторити свій разючий подвиг — фінішувати у всіх 15 ралі-рейдах Дакару, в яких брала участь. Іспанка залишалася найшвидшою жінкою Дакару на двох колесах 11 років поспіль. Згодом вона пересіла на чотири колеса й на останньому етапі показала свій найкращий результат в Ultimate — 15 місце в загальному заліку. Разом із Санс в автівці #223 виступатиме штурман Мауріціо Геріні. «Наша головна мета — насолоджуватися ралі, — каже Санс. — Якщо ми насолоджуємося ралі, це означає, що ми тримаємо хороший темп».
Лая Санс, Данія Акіл і Крістіна Гутьєррес під час Abu Dhabi Desert Challenge.

Лая Санс, Данія Акіл і Крістіна Гутьєррес

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Якщо ми насолоджуємося ралі, це означає, що ми тримаємо хороший темп
Laia Sanz
02

Challenger Class

Водійка з Саудівської Аравії Данія Акіл знає пустелі Дакару краще за будь-кого. Місцева фаворитка дебютувала на Дакарі в Challenger Class, фінішувавши в десятці найкращих. Відтоді вона перевершила власні очікування і продовжила вражати у сезоні W2RC. Акіл прагне виступати в Ultimate, але поки що у неї з другим пілотом Стефаном Дюпле є незавершені справи в Challenger.
Данія Акіл на фініші Rally Du Maroc 2024.

Данія Акіл завжди може розраховувати на місцеву підтримку

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Серед новачків Red Bull Off-Road Junior Team, які готуються до наступного Дакара, — американець Корбін Лівертон. Юнак наслідує приклад Квінтеро та Гатрі-молодшого, змінюючи піщані дюни Південної Каліфорнії на пустелі Саудівської Аравії. У свої 23 роки Лівертон отримує шанс виступити в Challenger Class за кермом Taurus T3 Max разом із другим водієм Тейом Перрі.
Корбін Лівертон з юніорської команди Red Bull Off-Road готується до ралі Дакар 2025 року в Марокко.

Корбін Лівертон стане новим обличчям на ралі Дакар 2025

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Другим новобранцем, який візьме участь у Дакарі в складі Red Bull Off-Road Junior Team, став португальський гонщик Гонсало Геррейро. Цей 24-річний спортсмен здобув грізну репутацію у себе на батьківщині, чому сприяла перемога в класі SSV на Чемпіонаті Португалії з крос-кантрі 2022 року, а також три перемоги на Baja Portalegre 500. Тепер настав час застрибнути в Taurus T3 Max і продовжити пригоди на Дакарі разом з Каду Саксом.
Гонсало Геррейро з юніорської команди Red Bull позує перед ралійним автомобілем і верблюдами, готуючись до ралі-рейду Дакар 2025 року.

Гонсало Геррейро

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

03

SSV Class

Франциско Лопес вже друге десятиліття бере участь у Дакарі, долаючи складні дюни Саудівської Аравії. На батьківщині чилійця вважають легендою, адже він був головною зіркою ралі під час проведення Дакара в Південній Америці. Здобувши три перемоги в категоріях Challenger і SSV, Лопес почувається в пустелі як удома. У 2025 році він повернеться на трасу, щоб досягти нових висот у класі SSV за кермом Maverick R від Can-Am.
04

Bike Class

Дворазовий переможець мотоперегонів Кевін Бенавідес очолить команду Red Bull KTM Factory Racing у Саудівській Аравії. Аргентинський байкер провів другу половину 2024 року, відновлюючись після травми, і робить все можливе, щоб вивести KTM 450 Rally на старт 3 січня в Біші. У 2022 році Бенавідес приніс KTM першу перемогу в Дакарі з моменту перенесення ралі на Близький Схід.
До свого старшого брата Кевіна в рядах Red Bull KTM Factory Racing приєднався Лучіано Бенавідес. Досі найвищим досягненням у кар'єрі Лучіано був титул чемпіона W2RC у 2023 році, а його найкращим результатом на Дакарі є шосте місце в загальному заліку. Лучіано Бенавідес був відкликаний KTM після трьох успішних років виступів за команду Husqvarna.
Я радий повернутися у форму після перемоги на Rallye du Maroc і набирати чудову швидкість перед Дакаром
Daniel Sanders
Даніель Сандерс виріс на яблучній фермі в австралійській глибинці, але його кар’єра почала стрімко розвиватися на International Six Days Enduro. Допомігши австралійській групі здобути Світовий трофей ISDE, він отримав шанс взяти участь у ралі Дакар. Успішний дебют дав Сандерсу нагоду стати найкращим новачком змагань, а тепер пілот прагне до перемоги в складі Red Bull KTM Factory Racing. «Я радий повернутися у форму після перемоги на Rallye du Maroc і набирати чудову швидкість перед Дакаром», — поділився Сандерс після тріумфу в Марокко.
Гаріт Ноа відчув увесь спектр емоцій, які може подарувати ралі. На Дакарі 2023 року індійський гонщик зазнав аварії на 4 етапі, отримавши перелом хребця. Через 12 місяців він повернувся на ралі та виграв змагання Rally2 — престижну нагороду, яку агресивно виборюють молоді водії. Тепер драйвер Sherco TVS Rally Factory ставить перед собою ще амбітнішу мету.
Гаріт Ноа під час ралі-рейду Rally Du Maroc 2024, Марокко.

Гаріт Ноа — перший індійський спортсмен, який виграв трофей ралі Дакар

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Мохаммед Балуші продовжує досягати успіху в елітних перегонах по бездоріжжю і є колишнім переможцем FIM Baja World Cup. Окрім змагань по всьому світу, Балуші тренує молоде покоління гонщиків, заснувавши власну академію MX в ОАЕ. Він повертається до Саудівської Аравії, щоб взяти участь у Дакарі у 2025 році, адже мотогонщик досяг фінішу в чотирьох з шести попередніх спроб у найскладніших перегонах світу.
05

Не пропусти ралі Дакар 2025 року

Шостий ралі-рейд Дакар у Саудівській Аравії стартує 3 січня, і на нас чекають гострі відчуття та хвилювання, коли колона мчатиме до фінішу 17 січня. Тисячі й тисячі кілометрів, розподілені на 12 етапів, стартують з Біші та завершаться в самому серці Руб-ель-Халі. Найжорсткіше ралі на планеті збирається ще раз показати нам, як воно завоювало свою репутацію.

Частина історії

Seth Quintero

A world champion before he was old enough to legally drive, Seth Quintero is making history at the toughest rally on the planet.

СШАСША

Lucas Moraes

Brazilian rally driver Lucas Moraes's impressive performances have quickly seen him become his nation's most successful performer in the Dakar Rally car class.

БразиліяБразилія

Giniel De Villiers

A former track racer, South Africa's Giniel De Villiers has gone on to become one of the most experienced and successful Dakar Rally drivers ever.

South AfricaSouth Africa

Guillaume de Mevius

Belgium's latest cross-country rally star, Guillaume de Mevius is already a Dakar Rally podium finishers in both the Challenger and Car classes.

БельгіяБельгія

Nasser Al-Attiyah

Nasser Al-Attiyah is the sporting hero of his native Qatar who's won the Dakar Rally on five occasions while also excelling in skeet shooting.

QatarQatar

Sébastien Loeb

French driver Sébastien Loeb's domination of the rally-driving world has earned him the nickname of Le Patron, or 'The Boss'.

ФранціяФранція

Карлос Сайнс

Known as 'El Matador', veteran driver Carlos Sainz is a two-time WRC World Champion and one of Spain's greatest ever off-road racers.

ІспаніяІспанія

Mattias Ekström

Rallycross star Mattias Ekström is one of the most versatile drivers in motorsports, competing and winning across multiple disciplines.

ШвеціяШвеція

Laia Sanz

Spanish rally-raid star Laia Sanz is used to competing at the world's biggest events and is the only female to finish inside the Top 10 of the Dakar Rally.

ІспаніяІспанія

Kevin Benavides

Winning the Dakar Rally in 2021 made Kevin Benavides the bike event’s first South American winner – and his second title in 2023 made him a legend.

ArgentinaArgentina

Toby Price

Australian off-road and enduro motorcycle racer Toby Price has won a host of national championships and is a two-time Dakar winner.

АвстраліяАвстралія

Sam Sunderland

Sam Sunderland is a rally raid biker with GasGas Factory Racing. He's also a two-time Dakar winner and a true international star.

ВеликобританіяВеликобританія

Daniel Sanders

Capable of going very fast for very long stretches of time, Australian rider Daniel ‘Chucky’ Sanders loves tackling the world’s most unforgiving terrain.

АвстраліяАвстралія

Mitch Guthrie Jr.

American driver Mitch Guthrie Jr. already has some impressive wins on his résumé and is now stepping up to chase Dakar Rally car glory with motoring giant Ford.

СШАСША

Данія Акіл

Колишня мотогонщиця, Данія Акіл із Саудівської Аравії прийшла у світ ралі-рейдів у 2021 році. На своєму першому ралі Дакар у 2022 році вона фінішувала восьмою.

Саудівська Аравія Саудівська Аравія

Francisco 'Chaleco' López

A master of the sand dunes, Chile's Francisco López loves nothing more than testing his skills at the famous Dakar Rally.

ChileChile

Rokas Baciuška

From karting to rallycross to rally raid, Lithuania's Rokas Baciuška has his eyes set on more world championship titles in a myriad of motorsports.

LithuaniaLithuania

Крістіна Гутьєррес

Обдарована водійка з Іспанії Крістіна Гутьєррес є лише другою жінкою, яка виграла ралі-рейд Дакар. Вона здобула перемогу у 2024 році.

ІспаніяІспанія

Harith Noah

A legend of Indian motorsport, Harith Noah made history when he became the nation's first champion at the Dakar Rally.

IndiaIndia
Ралі
Ралі Рейд