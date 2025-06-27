Дорога до вершини: водії на шляху до слави Формули-1

Сезон Формули-1 2025 року відзначився появою талановитих молодих водіїв, які починають свій дебютний сезон: Ісак Хаджар , Ліам Лоусон , Кімі Антонеллі, Оллі Бірман, Габріель Бортолето, а також Джек Дуен і Франко Колапінто, які виборюють одне і те саме місце в гоночному кріслі.

Усі вони пройшли довгий шлях до Формули-1 — від перших стартів у картингу до змагань у дедалі конкурентніших серіях. Та навіть після цього перехід до Чемпіонату світу залишається серйозним викликом. Це — новий етап навчання, що потребує розвитку навичок, необхідних для того, щоб утриматися на вершині. Цього сезону Ліам Лоусон змінився місцями з досвідченішим Юкі Цунодою в Red Bull Racing, а Джек Дуен і Франко Колапінто виступають разом.

Команди Формули-1 постійно спостерігають за молодими пілотами, які проходять через серії підтримки, щоб рушити далі. Отже, хто з цих гонщиків лідирує в боротьбі за місце в Racing Bulls?

01 Арвід Ліндблад

На шляху до Формули-1: Арвід Ліндблад © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Народився : 8/8/2007

Національність : британець

Команда : Campos Racing

Серія : Ф-2

Наймолодший переможець в історії Формули-2 Арвід Ліндблад — особливий талант. 17-річний британсько-шведський гонщик уже кілька років поспіль здобуває чемпіонські титули. З 2021 року він входить до юніорської команди Red Bull і вже брав участь у тестах з Racing Bulls. У 2024 році Ліндблад виграв свої дебютні перегони у Ф-3, а згодом здобув перемогу в обох заїздах на домашньому етапі в Сільверстоуні, завершивши сезон на четвертому місці у загальному заліку. Перед початком свого першого сезону у Ф-2 він став чемпіоном Formula Regional Oceania, а згодом здобув і першу перемогу в Ф-2 — на Гран-прі Саудівської Аравії. Його майстерність вражає: Арвід впевнено почувається за кермом та вміє у потрібний момент різко додати темпу. «Я швидко просунувся кар’єрними сходами, тому досі не маю великого досвіду, — каже пілот. — Я просто зосереджений на собі, намагаюся набрати швидкість, тому що це великий крок».

Перемога в Джидді: Арвід Ліндблад підтвердив свою лідерську репутацію © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

«Метою має бути боротьба за перемоги та подіуми. Red Bull надали мені дуже хорошу підтримку, а команда Campos просто неймовірна. Мене оточують чудові люди, які допомагають в усьому. Тож я абсолютно впевнений, що впораюся з роботою».

02 Пепе Марті

На шляху до Формули-1: Пепе Марті © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Народився : 13/6/2005

Національність : іспанець

Команда : Campos Racing

Серія : Ф-2

Пепе Марті приєднався до юніорської команди Red Bull на рік раніше за Ліндблада. Свою кар’єру в автоспорті він розпочав доволі пізно — після того, як мати заохотила його спробувати себе в картингу.

«Мої перші міжнародні перегони відбулися у віці 13 років, вони були на юніорському рівні, досить пізно. До того я майже не мав досвіду в картингу, — каже він. — Мені довелося дуже швидко вчитися, і за три роки я виріс з гонщика регіонального рівня до картингіста світового класу, і я фінішував четвертим на Чемпіонаті світу з картингу 2019 року, стартувавши другим».

Пепе більш ніж надолужив згаяний час, упевнено просуваючись у допоміжних серіях. Його першим великим успіхом стала перемога у спринтерському заїзді Формули-2 в Абу-Дабі наприкінці 2024 року. А вже наступного сезону він знову переміг — цього разу в Бахрейні. Хоч одна помилка й позбавила його лідерства в Джидді, де він поступився напарнику по команді, іспанець продовжує демонструвати зрілість та стабільність.

03 Олівер Гете

На шляху до Формули-1: Олівер Гете © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Народився : 14/10/2004

Національність : німець

Команда : MP Motorsport

Серія : Ф-2

Далі в паддоку — німецько-данський драйвер Олі Гете з команди MP Motorsport. У 2022 році під час Чемпіонату Euroformula Open він стабільно фінішував у трійці найкращих, здобувши 17 подіумів і 11 перемог. Першу перемогу у Ф-3 він здобув на мокрому Сільверстоуні — гонка була видовищною. Минулого сезону він перейшов до команди Campos і відзначився подвійним подіумом в Імолі. Зараз проводить свій перший повний сезон у Ф-2.

Його батько Роальд і старший брат Бенджамін — також гонщики. У 2022 році вони виграли у своєму класі перегони «24 години Дубаю». І так, він справді є родичем поета, філософа й державного діяча XVIII століття Йоганна Вольфганга фон Гете. Саме він сказав: «Є люди, які не роблять помилок, бо ніколи не прагнуть зробити щось вартісне». Цей вислів цілком підходить для напису на стіні командного гаража.

04 Тім Трамніц

На шляху до Формули-1: Тім Трамніц © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Народився : 16/11/2004

Національність : німець

Команда : MP Motorsport

Серія : Ф-3

Після успішного дебютного сезону у Формулі-3 Тім Трамніц став серйозним претендентом на чемпіонство у складі MP Motorsport. Для німця, як і для більшості пілотів, перехід у Ф-3 став викликом: він чудово розпочав свою кампанію, завоювавши три подіуми на перших чотирьох етапах, але йому та команді було важко вдосконалюватися, оскільки вони довго намагалися знайти найкращі налаштування для кваліфікації. Врешті-решт це увінчалося перемогою в останньому спринтерському заїзді сезону в Монці: «Це було чудове відчуття — нарешті опинитися на найвищій сходинці п'єдесталу пошани. Те, як ми змагалися разом як команда, було дуже добре. А здобути перемогу вже в дебютному сезоні — це справді велике полегшення».

Тім Трамніц та Нікола Цолов на п'єдесталі пошани © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Тім вражав на кожному етапі своєї кар'єри: у 2021 році він посів друге місце в чемпіонатах ADAC та італійській Формулі-4, перш ніж перейти до Formula Regional European Championship, де фінішував третім.

05 Нікола Цолов

На шляху до Формули-1: Нікола Цолов © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Народився : 21/12/2006

Національність : болгарин

Команда : Campos Racing

Серія : Ф-3

Зірка картингу Нікола Цолов швидко здобув популярність завдяки своїм блискучим виступам в іспанській Формулі-4 у 2022 році, вигравши 13 із 21 перегонів як новачок. Болгарин перейшов до Ф-3 — серйозний крок навіть для такого талановитого спортсмена. Однак на новому рівні йому було непросто знайти свою оптимальну форму. Наприкінці минулого року Цолов приєднався до юніорської команди Red Bull і перейшов до Campos, за яку вже виступав в Іспанії. Це швидко дало результати: перемоги в Бахрейні та Монако підтвердили його прогрес.

Нікола Цолов надолужує згаяний час у Ф-3 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

«У мене є шанс отримати ще більше досвіду, щоб не припуститися тієї ж помилки, якої ми припустилися, переходячи у Ф-3, — каже він. — Мені потрібно набратися досвіду, поборотися за чемпіонство, а потім перейти в Ф-2 у 2026-му — це найкращий варіант для мене».

Отже, що таке допоміжні серії, і як можна потрапити у них? Подивімося на шлях, який проходять гонщики, щоб потрапити до Формули-1...

06 Як потрапити до Формули-1?

Арвід Ліндблад на піт-лейні у Бахрейні © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Керівний орган світового автоспорту — FIA — створив програму Global Pathway, яка прокладає маршрут для найкращих картингістів аж до Формули-1. Тут водії не лише здобувають цінний досвід у перегонах, а й навчаються ефективній командній роботі, що є ключем до переможного сезону. Вони також знаходять спонсорів, які підтримують їх на шляху до вищих рівнів автоспорту. Чемпіонати FIA Формула-3 та Формула-2 — це міжнародні серії перегонів, що проходять у дні проведення Гран-прі Формули-1. Саме тут молоді таланти мають змогу показати свої навички перед командами Формули-1 і світовими спонсорами, сподіваючись на одне з лише 20 місць у головній гоночній серії світу.

Етап Серія Етап 1: Формула-4 Етап 2: Formula Regional | Національна Ф-3 Етап 3: Чемпіонат FIA Формули-3 Етап 4: Чемпіонат FIA Формули-2

Деякі гонщики можуть пропускати певні етапи у програмі. Мабуть, найразючішим був Макс Ферстаппен , який провів один сезон у Ф-3, здобувши шість перемог поспіль, перш ніж перейти до Ф-1.

07 Що таке суперліцензія?

Суперліцензія, що видається FIA, підтверджує, що водії мають достатній досвід для участі в перегонах Формули-1. Щоб її отримати, водіям має бути щонайменше 18 років, і вони повинні набрати щонайменше 40 балів за попередні три сезони у відібраних чемпіонатах.

08 Етап 1: Формула-4

Після картингу першим кроком у перегонах з відкритими колесами для багатьох гонщиків стають численні національні та регіональні серії Ф-4. Саме тут вони можуть відточувати свої навички та шукати підтримку для подальшого просування кар’єрною драбиною автоспорту. Особливе місце серед цих серій посідає F1 Academy — єдиний міжнародний чемпіонат з відкритими колесами, присвячений жінкам-гонщицям. Учасниці змагаються під час вік-ендів Гран-прі Ф-1, привертаючи таку потрібну увагу як до жінок-пілотів, так і до фахівчинь у командному персоналі.

Зірка F1 Academy Аліша Палмовскі на подіумі © Getty Images F1 Academy дає жінкам-гонщицям платформу для участі в міжнародних перегонах © Getty Images Аліша Палмовскі попереду © Getty Images Американська гонщиця Хлоя Чемберс на подіумі © Getty Images Хлоя Чемберс © Getty Images

09 Етап 2: Formula Regional | Національна Ф-3

Formula Regional — це серія чемпіонатів, що проходять в Азії, Америці, Європі, Японії, на Близькому Сході та в Океанії. Вони є важливим етапом між Ф-4 та міжнародною Ф-3. На цьому рівні у пілотів багато варіантів для розвитку: окрім участі у Formula Regional, вони можуть змагатися й у національних серіях Ф-3. На другому етапі кар’єри використовуються старіші моделі болідів Ф-3. Вони швидші, але важчі в керуванні, тому вимагають від гонщиків кращої фізичної форми та витривалості.

Початківець Ернесто Рівера виступає в Eurocup-3 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool Новий рекрут юніорської команди Red Bull — Жюль Каранта © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool Новачок юніорської команди Red Bull Енцо Тарнванічкул © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Цього сезону юніорська команда Red Bull зробила цікавий крок: всі три пілоти, а саме Енцо Тарнванічкул, Ернесто Рівера та Жюль Каранта виступатимуть у новій серії Eurocup-3 в Іспанії. Хоча вони не зароблятимуть очки суперліцензії, вони працюватимуть з Campos Racing.

10 Етап 3: Чемпіонат FIA Формули-3

FIA F3 — це єдиний міжнародний чемпіонат, який справді вирізняється серед регіональних перегонів Формули-3 і є суттєвим кроком уперед. Тут використовують потужніші, більші й технічно складніші боліди, а рівень гонщиків — вищий. Пілоти повинні ефективно співпрацювати з механіками для досягнення оптимальних налаштувань притискної сили. Крім того, їм потрібно вміло працювати з шинами Pirelli та грамотно використовувати систему DRS. Важливо з першої ж спроби налаштувати болід якнайкраще — адже хоча Ф-3 і славиться запеклою боротьбою «колесо в колесо», у пілота є лише три-чотири кола для результату. Помилка на цьому рівні — це не просто втрата позиції. Ти змагаєшся на трасі під пильним наглядом усього паддоку Ф-1. «Гадаю, це був один із тих сезонів, коли я навчився найбільше, — розповідає Тім Трамніц. — Ми боролися з надзвичайно сильними суперниками. DRS змусив мене змінити підхід до перегонів, як і робота з гумою під час перегонів і кваліфікацій. Це був справжній виклик для мого гоночного мислення».

11 Етап 4: Чемпіонат FIA Формули-2

Пілотам доводиться вчитися на піт-стопах у Ф-2 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Найзапекліша конкуренція — саме в серіях нижче Ф-1, де нове покоління гонщиків змагається за шанс опинитися на вершині автоспорту. Водії не просто намагаються привернути увагу босів команд Ф-1 — вони також прагнуть довести свою перевагу над ровесниками. Саме тут пілоти вперше стикаються з піт-стопами, що додає ще один важливий елемент до їхнього стратегічного інструментарію. Досягнеш успіху тут — і перед тобою відкриються двері до Формули-1.

12 Що таке юніорська команда?

Від самого заснування майже всі гонщики Red Bull Racing та Racing Bulls , за винятком лише двох, пройшли підготовку в юніорській команді Red Bull — як і чимало інших пілотів на стартовій решітці. До створення юніорської команди Red Bull молоді гонщики майже не мали узгодженої та послідовної підтримки. Втім, із появою цієї програми вони отримали комплексний супровід — від картингу аж до Формули-1.

13 Чим займається юніорська команда Red Bull?

Гійом «Роккі» Роккелен © Getty Images/Red Bull Content Pool

Систему пошуку талантів у Red Bull Racing очолює радник команди доктор Гельмут Марко , а за розвиток пілотів відповідає гоночний інженер Себастьяна Феттеля — Гійом «Роккі» Роккелен . Водії отримують всебічну підтримку, необхідну для спортсменів найвищого рівня: індивідуальні тренування, поради з харчування та розвитку, а також наставництво від провідних фахівців і професіоналів.

«Це не лише тренування, наші водії отримують домашні завдання, — каже Роккі, який жартома називає себе директором команди. — Ми можемо отримати гарне уявлення про те, хто знає про історію спорту, технічні деталі, налаштування, харчування. Є дуже широкий спектр тем, які важливі для того, щоб стати всебічно розвиненим спортсменом.

Коли ми садимо гонщиків у симулятор, можемо вимірювати не лише час проходження кола. Ми також оцінюємо їхню реакцію, розуміння налаштувань і сприйнятливість до змін — адже поведінка боліда постійно змінюється. Це дає змогу всебічно оцінити кожного пілота».

Команда Роккі також допомагає гонщикам уникати помилок, подібних до тих, яких припустився Нікола Цолов до вступу в команду. У 2024 році і він, і Ліндблад перейшли з Ф-4 одразу до Ф-3. Ліндблад швидко вирвався вперед і встановив рекорд — чотири перемоги у Ф-3, тоді як болгарину було складніше. Цолов розповідає: «Він був добре підготовлений, і це йому дуже допомогло. Він провів багато тестів, щоб бути сильнішим. Уся ця підготовка принесла свої плоди — завдяки їй він і досяг того, що має зараз».

Як приєднатися до юніорської команди Red Bull?

Гійом «Роккі» Роккелен із зірковими учнями © Getty Images/Red Bull Content Pool

Доктор Марко, Роккі та команда шукають швидких пілотів, які також мають темперамент переможця Red Bull Racing, як-от Макс Ферстаппен, Себастьян Феттель та Даніель Ріккардо. Більшість із них також мають команду менеджерів, яка допомагає їм увійти до юніорської команди Red Bull: Ліндблад є протеже пілота Формули Е Олівера Роуленда, Цолов перебуває під управлінням компанії Фернандо Алонсо A14, Олі Гете ділить менеджмент із Франко Колапінто, а Пепе Марті отримує наставництво від колишнього тренера Фернандо Алонсо — Геніса Марко.

У серпні минулого року юніорська команда Red Bull провела відбір під назвою Driver Search. Вони запросили 11 юних пілотів віком від 13 до 16 років до іспанського Хереса, де ті проходили тести на болідах Формули-4 та GP3. За підсумками програми до команди приєдналися шість новачків: Енцо Тарнванічкул, Ернесто Рівера та Жюль Каранта, а також Ніклас Шауфлер, Фін Маклафлін і Крістофер Ель Фагалі. Окрім них, до картингової програми долучилися Рокко Коронель та Скотт Кін Ліндблом.