FC 26: розпочни гру в режимі кар'єри з цими порадами

FC 26 — це все про Ultimate Team, чи не так? Ні, не зовсім. Режим кар’єри й надалі залишається шалено популярним. Видавець EA Sports чудово це розуміє і знову додав низку нових можливостей для сезону. Покращений і ще реалістичніший геймплей, різноманітні архетипи, натхненні футбольними легендами, а також Manager Live та інші нововведення покликані зробити ігровий досвід ще цікавішим.

Manager Live — це динамічний центр із постійно змінними викликами, що додають більше різноманіття та пропонують зручні короткі ігрові сесії. Крім того, тут передбачена можливість ділитися сценаріями й відкривати нових героїв та ікон.

Детальніше про нововведення режиму кар'єри ти дізнаєшся у цьому офіційному огляді:

Та попри всі нові можливості, на початку гри виникає головне запитання: «Як стати успішним менеджером у режимі кар’єри FC 26?». Що ж, ось три поради, які допоможуть тобі досягти успіху.

01 Порада 1: будь чесним!

Конрад Гардер з РБ Лейпциг святкує з капітаном команди Давідом Раумом © RB Leipzig

Під час переговорів із гравцями будь прозорим і чесним. Неправдиві обіцянки знижують мотивацію й викликають незадоволення. Плануєш зробити когось суперзапасним? Скажи про це відверто. Лише реалістичні очікування допоможуть зберегти позитивні стосунки з командою.

Це як у справжньому футболі: якщо новий тренер РБ Лейпциг Оле Вернер пообіцяє новачку Конраду Гардеру зі Спортінга постійне місце на полі, але не виконає обіцяного, Гардер буде розчарованим. Натомість набагато краще, коли гравець не очікує багато ігрового часу, а ти винагороджуєш його за добрий прогрес і випускаєш частіше: тоді він відповість невтомною відданістю й високою мотивацією.

02 Порада 2: використовуй кількох тренерів для максимального розвитку гравців

Оле Вернер береться до роботи в РБ Лейпциг © RB Leipzig

Розвиток гравців у режимі кар’єри FC 26 — це і наполеглива праця, і результат правильних управлінських рішень. Тож наша порада: додай до свого штабу більше тренерів. Це допоможе швидше прокачувати футболістів, адже вони зможуть отримувати знання та досвід від різних спеціалістів. Обираючи тренерів, звертай увагу на їхню зірковість і рівень компетентності. Вони можуть бути новачками, фахівцями або експертами — і саме експерти мають найкращі навички. Чим кваліфікованіші твої тренери, тим швидше прогресуватимуть гравці й зростатиме їхній рейтинг.

Кожен тренер відповідає за певну сферу команди. Наприклад, один може займатися захистом, інший — нападом. У межах однієї сфери може працювати кілька тренерів, але пам’ятай: загальна кількість місць у штабі обмежена. Тож важливо розумно вирішувати, скільки тренерів тобі потрібно в кожному напрямі.

03 Порада 3: розвивай таланти

Сімнадцятирічний Вігго Гебель — висхідний талант РБ Лейпциг © RB Leipzig

У режимі кар'єри FC 26 рекомендуємо зосередитися на молодих талантах. Розвиток талантів власного клубу є надзвичайно важливим. Як і в симуляторі управління Football Manager, у кар'єрі FC 26 необхідно знаходити перспективних гравців та інтегрувати їх до основного складу.

У центрі уваги — так звані платинові гравці. Вони мають потенціал 75–94 і високі шанси на стрімкий розвиток. Розвиваючи таких футболістів, ти з часом або отримаєш ключових гравців для своєї команди, або зможеш вигідно продати їх за значні трансферні суми. У будь-якому разі це принесе користь!

Коли граєш — краще мати під рукою Red Bull © Red Bull