Рейтинги EA FC 26: чекаємо на 7 головних оновлень

До виходу FC 26 залишилося небагато, і фанати з нетерпінням чекають змін у рейтингах гравців. Це питання має велике значення і для RBLZ Gaming — успішній команді потрібно визначити, хто увійде до основного складу в Ultimate Team.
Видавець EA Sports ще не опублікував рейтинги для FC 26. Це станеться лише за кілька тижнів до релізу. Та ми вже зазирнули наперед і підготували прогнози: серед можливих фаворитів — гравці Швейцарської Суперліги та РБ Лейпциг!
01
Антоніо Нуса — РБ Лейпциг
20-річний гравець РБ Лейпциг уже не раз доводив свій талант у дебютному сезоні, забиваючи голи й віддаючи результативні передачі. Його рейтинг у FC 25 (72) давно застарів. Показово, що футболіст уже отримав спеціальну картку FUT Birthday із загальним показником 88, тож підвищення в FC 26 здається цілком логічним.
Прогноз рейтингу FC 26: 79 (+7)
02
Джердан Шакірі — Базель
Чому ми вважаємо, що легенда національної збірної, Джердан Шакірі, у свої 33 роки здатен на ще одне значне оновлення рейтингу в FC 26? Усе просто: 18 голами та 14 результативними передачами спортсмен зробив значний внесок у чемпіонство Базеля і довів, що вік — це лише цифра. Рейтинг FC 25 (73) майже напевно буде переглянутий у бік збільшення.
Прогноз рейтингу FC 26: 76 (+6)
03
Фінн Єльч — Штутгарт
Уже в 19 років захисник став основним гравцем Штутгарта. У сезоні 2024-2025 Єльч разом із командою здобув Кубок Німеччини — перший великий трофей на початку кар’єри. Оскільки його загальний рейтинг у FC 25 становить лише 65, у FC 26 варто очікувати на суттєве підвищення.
Прогноз рейтингу FC 26: 73 (+8)
04
Бені Траоре — Базель
Напарник по команді Джердана Шакірі провів сильний дебютний сезон у Базелі. З вісьмома голами та шістьма результативними передачами Бені Траоре швидко показав, на що здатен. Оскільки форвард з Кот-д'Івуару має рейтинг 68 у FC 25, можна очікувати, що у новій частині він значно підвищить цей показник.
Прогноз рейтингу FC 26: 73 (+5)
05
Рідле Баку — РБ Лейпциг
Правому захиснику РБ Лейпциг також прогнозують підвищення рейтингу. Баку провів успішний сезон 2024-2025 і вразив неймовірною грою на фланзі. Його бал FC 25 (77) у FC 26 обов’язково буде змінений. Припускаємо, що на нього чекає суттєве підвищення.
Прогноз рейтингу FC 26: 83 (+6)
06
Корсін Коніцке — Санкт-Галлен
У 19 років Корсін Коніцке вже є стабільним гравцем Санкт-Галлена й регулярно виходить на поле. Юний талант давно виступає за клуб, який з літа 2024 року очолює Енріко Маасен (колишній тренер Аугсбурга). Попри це, у FC 25 спортсмен має лише 59-й рейтинг.
Прогноз рейтингу FC 26: 66 (+7)
07
Езекіл Банзузі — РБ Лейпциг
Ми також очікуємо, що новачок РБ Лейпциг Езекіл Банзузі підвищить свій рейтинг у FC 26. 20-річний голландець перейшов до команди з бельгійського Ауд-Геверле Левена і забив у своєму дебютному матчі в Кубку НФФ у ворота Зандгаузена (4:2). Банзузі має рейтинг 67 у FC 25.
Прогноз рейтингу FC 26: 72 (+5)
Незабаром ми дізнаємося більше — і чи не помилилися ми з нашими прогнозами щодо рейтингів FC 26. EA Sports опублікує їх в середині вересня. Слідкуй за новинами!