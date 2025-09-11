Антоніо Нуса з РБ Лейпциг.
© RB Leipzig

Рейтинги EA FC 26: чекаємо на 7 головних оновлень

Нова гра від EA Sports вийде 26 вересня. Ми переглянули рейтинги гравців і підготували прогнози щодо оновлень.
Автор Крістіан Нот
Читати 3 хв.Published on

Резюме

  1. 1
    Антоніо Нуса — РБ Лейпциг
  2. 2
    Джердан Шакірі — Базель
  3. 3
    Фінн Єльч — Штутгарт
  4. 4
    Бені Траоре — Базель
  5. 5
    Рідле Баку — РБ Лейпциг
  6. 6
    Корсін Коніцке — Санкт-Галлен
  7. 7
    Езекіл Банзузі — РБ Лейпциг
До виходу FC 26 залишилося небагато, і фанати з нетерпінням чекають змін у рейтингах гравців. Це питання має велике значення і для RBLZ Gaming — успішній команді потрібно визначити, хто увійде до основного складу в Ultimate Team.
Видавець EA Sports ще не опублікував рейтинги для FC 26. Це станеться лише за кілька тижнів до релізу. Та ми вже зазирнули наперед і підготували прогнози: серед можливих фаворитів — гравці Швейцарської Суперліги та РБ Лейпциг!
01

Антоніо Нуса — РБ Лейпциг

Гравець РБ Лейпциг Антоніо Нуса.

Антоніо Нуса грає за РБ Лейпциг з літа 2024 року

© RB Leipzig

20-річний гравець РБ Лейпциг уже не раз доводив свій талант у дебютному сезоні, забиваючи голи й віддаючи результативні передачі. Його рейтинг у FC 25 (72) давно застарів. Показово, що футболіст уже отримав спеціальну картку FUT Birthday із загальним показником 88, тож підвищення в FC 26 здається цілком логічним.
Прогноз рейтингу FC 26: 79 (+7)
02

Джердан Шакірі — Базель

Джердан Шакірі у FC 25.

Джердан Шакірі у FC 25

© FUTBIN

Чому ми вважаємо, що легенда національної збірної, Джердан Шакірі, у свої 33 роки здатен на ще одне значне оновлення рейтингу в FC 26? Усе просто: 18 голами та 14 результативними передачами спортсмен зробив значний внесок у чемпіонство Базеля і довів, що вік — це лише цифра. Рейтинг FC 25 (73) майже напевно буде переглянутий у бік збільшення.
Прогноз рейтингу FC 26: 76 (+6)
03

Фінн Єльч — Штутгарт

Фінн Єльч у FC 25.

Фінн Єльч у FC 25

© FUTBIN

Уже в 19 років захисник став основним гравцем Штутгарта. У сезоні 2024-2025 Єльч разом із командою здобув Кубок Німеччини — перший великий трофей на початку кар’єри. Оскільки його загальний рейтинг у FC 25 становить лише 65, у FC 26 варто очікувати на суттєве підвищення.
Прогноз рейтингу FC 26: 73 (+8)
04

Бені Траоре — Базель

Бені Траоре у FC 25.

Бені Траоре у FC 25

© FUTBIN

Напарник по команді Джердана Шакірі провів сильний дебютний сезон у Базелі. З вісьмома голами та шістьма результативними передачами Бені Траоре швидко показав, на що здатен. Оскільки форвард з Кот-д'Івуару має рейтинг 68 у FC 25, можна очікувати, що у новій частині він значно підвищить цей показник.
Прогноз рейтингу FC 26: 73 (+5)
05

Рідле Баку — РБ Лейпциг

Рідле Баку з команди РБ Лейпциг.

Рідле Баку в дії

© RB Leipzig

Правому захиснику РБ Лейпциг також прогнозують підвищення рейтингу. Баку провів успішний сезон 2024-2025 і вразив неймовірною грою на фланзі. Його бал FC 25 (77) у FC 26 обов’язково буде змінений. Припускаємо, що на нього чекає суттєве підвищення.
Прогноз рейтингу FC 26: 83 (+6)
06

Корсін Коніцке — Санкт-Галлен

Корсін Коніцке у FC 25.

Корсін Коніцке у FC 25

© FUTBIN

У 19 років Корсін Коніцке вже є стабільним гравцем Санкт-Галлена й регулярно виходить на поле. Юний талант давно виступає за клуб, який з літа 2024 року очолює Енріко Маасен (колишній тренер Аугсбурга). Попри це, у FC 25 спортсмен має лише 59-й рейтинг.
Прогноз рейтингу FC 26: 66 (+7)
07

Езекіл Банзузі — РБ Лейпциг

Езекіл Банзузі захищає м'яч.

Езекіл Банзузі приєднався до РБ Лейпциг влітку 2025 року

© RB Leipzig

Ми також очікуємо, що новачок РБ Лейпциг Езекіл Банзузі підвищить свій рейтинг у FC 26. 20-річний голландець перейшов до команди з бельгійського Ауд-Геверле Левена і забив у своєму дебютному матчі в Кубку НФФ у ворота Зандгаузена (4:2). Банзузі має рейтинг 67 у FC 25.
Прогноз рейтингу FC 26: 72 (+5)
Незабаром ми дізнаємося більше — і чи не помилилися ми з нашими прогнозами щодо рейтингів FC 26. EA Sports опублікує їх в середині вересня. Слідкуй за новинами!
Gaming Occasion вже стартував!

Gaming Occasion вже стартував!

© Red Bull