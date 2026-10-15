11 молодих зірок, яких варто підписати в карʼєрі EA FC 27

Що змушує гравців повертатися до Career Mode в EA FC знову й знову? Для більшості — це пошук найкращих молодих талантів, їхній розвиток і перетворення на легенд клубу. Проте в EA FC 27 втілити цю фантазію стало складніше. Трансферний ринок переосмислено, а конкуренція тепер не дрімає. «Інші клуби нині перехоплюють гравців просто з-під носа — тих самих, на яких ти щойно зробив ставку», — зізнається продюсер Career Mode EA Sports Андреас Вільсдорф.
Тому знати, кого хочеш, іще на старті — і бути готовим поборотися за цих гравців — може вирішити все. Представляємо 11 молодих талантів, за яких точно варто битися.
Та зібрати зірковий склад — це лише половина задоволення. Перевірити його в реальному змаганні можна на Red Bull Wings Cup — міжнародному турнірі з EA SPORTS FC™ 27, де гравці майже з 80 країн б'ються за титул чемпіона світу. Він безкоштовний і відкритий для всіх: обирай лігу, проходь кваліфікацію й прокладай собі шлях до Національного фіналу в Києві, а звідти — до Світового фіналу у Маямі.
Інші клуби тепер виривають гравців прямо з-під вашого носа
01
Ендрік (Реал Мадрид)
Бразильський нападник Ендрік роками залишається одним із найвідоміших імен серед молодих талантів — і в EA FC 27 він стартує з рейтингом 79 (OVR). Потенціал (POT) 91 залишає великий простір для розвитку. Для клубів із бюджетом на його підписання Ендрік — топ-варіант у нападі.
Статистика Ендріка
02
Йорті Мокіо (Аякс)
Йорті Мокіо вже в EA FC 26 був одним із найбільших талантів Career Mode — і залишається однією з найвигідніших перспектив у грі. Бельгієць може грати як опорного або центрального захисника, коштує менш ніж €4M і за правильного розвитку здатен досягти OVR 89.
Статистика Мокіо
03
Жоррел Хато (Челсі)
Нідерландець із Челсі — один із найбільш універсальних захисних гравців EA FC 27 Career Mode. Може грати лівого захисника, центрального захисника або навіть опорного за потреби. OVR 78 дозволяє одразу претендувати на місце в основі, а потенціал 89 робить його привабливим довгостроковим варіантом.
Статистика Жоррела Хато
04
Антоніо Нуса (РБ Лейпциг)
Антоніо Нуса виводив Норвегію у плей-оф чемпіонату світу 2026 року і є ключовим гравцем RB Leipzig останні два роки. Показники 85 Pace і 85 Dribbling у поєднанні з ринковою вартістю менш ніж €20M роблять його привабливим комплексним варіантом для всіх, хто шукає лівого вінгера в Бундеслізі.
Статистика Антоніо Нуси
05
Ріо Нгумоха (Ліверпуль)
Заявивши про себе у 2025-му голом на останніх хвилинах за Liverpool проти Newcastle United, Ріо Нгумоха вже має OVR 75 в EA FC 27. Показник 90 Pace і ринкова вартість близько €3M роблять його доступним вінгером із великим потенціалом зростання.
Статистика Ріо Нгумохи
06
Артур Вермеерен (Роял Антверпен)
Бельгієць залишається під контрактом з «РБ Лейпциг», але наразі перебуває в оренді у «Роял Антверп» у своїй рідній країні. Маючи 78 у пасах та 77 у дриблінгу, він може грати на позиції «вісімки» або опорного півзахисника. Загальний рейтинг Вермеерена (76) дає йому міцну основу та широкі можливості для подальшого розвитку протягом кар’єри.
Статистика Артура Вермеерена
07
Ель Шадай Бітшіабу (Галатасарай)
Француз — топ-інвестиція для захисної лінії. Ель Шадай Бітшіабу прийшов до Red Bulls у Лейпцигу з молодіжної академії ПСЖ і в Career Mode коштує близько €12M. Зараз перебуває в оренді в Galatasaray в Стамбулі. Дай йому два сезони стабільного ігрового часу — і отримаєш центрального захисника найвищого класу.
Статистика Ель Шадая Бітшіабу
08
Ассане Діао (Комо)
Показник Pace 90 робить Діао одним із найшвидших вінгерів серед молодих талантів у грі. Сенегалець, що виступає за головну сенсацію італійського футболу прямо зараз, може діяти на обох флангах. Ринкова вартість близько €17M робить його варіантом для клубів, що прагнуть додати швидкості в контратаки.
Статистика Асана Діао
09
Пабло Ґарсія (Реал Бетіс)
Прихований самородок з Іспанії: Пабло Ґарсія стартує з OVR 70, коштує близько €4M і має один із найвищих показників потенціалу серед правих вінгерів у грі. Відправ його в оренду в першому сезоні — і вже з другого він може бути готовий до місця в основному складі.
Статистика Пабло Ґарсії
10
Франческо Камарда (AC Мілан)
Італійський нападник — найдешевший центрфорвард з таким рівнем потенціалу в EA FC 27 Career Mode. За менш ніж €3M Камарда — захоплива перспектива для будь-якого складу. При достатньому ігровому часі він може покращити рейтинг більш ніж на 20 пунктів.
Статистика Франческо Камарди
11
Константінос Карецас (Боруссія Дортмунд)
Грецький півзахисник із Боруссії має OVR 76 і готовий одразу впливати на гру. У 18 років він також один із наймолодших талантів на цьому рівні. Для клубів із середнім бюджетом Константінос Карецас — ідеальна «десятка» з великим простором для довгострокового розвитку.
Статистика Константіноса Карецаса
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