11 молодих зірок, яких варто підписати в карʼєрі EA FC 27

Що змушує гравців повертатися до Career Mode в EA FC знову й знову? Для більшості — це пошук найкращих молодих талантів, їхній розвиток і перетворення на легенд клубу. Проте в EA FC 27 втілити цю фантазію стало складніше. Трансферний ринок переосмислено, а конкуренція тепер не дрімає. «Інші клуби нині перехоплюють гравців просто з-під носа — тих самих, на яких ти щойно зробив ставку», — зізнається продюсер Career Mode EA Sports Андреас Вільсдорф.

Тому знати, кого хочеш, іще на старті — і бути готовим поборотися за цих гравців — може вирішити все. Представляємо 11 молодих талантів, за яких точно варто битися.

Та зібрати зірковий склад — це лише половина задоволення. Перевірити його в реальному змаганні можна на Red Bull Wings Cup — міжнародному турнірі з EA SPORTS FC™ 27, де гравці майже з 80 країн б'ються за титул чемпіона світу. Він безкоштовний і відкритий для всіх: обирай лігу, проходь кваліфікацію й прокладай собі шлях до Національного фіналу в Києві, а звідти — до Світового фіналу у Маямі.

Антоніо Нуса — зірка РБ Лейпциг © Thomas Eisenhuth/Red Bull Content Pool Ендрік робить паузу під час турніру «Red Bull Ultimate Football Challenge» © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Quotation Інші клуби тепер виривають гравців прямо з-під вашого носа Андреас Вілсдорф, лінійний продюсер режиму кар’єри, EA Sports

01 Ендрік (Реал Мадрид)

Розставання Ендріка з Реалом може обійтися дорого © EA Sports

Бразильський нападник Ендрік роками залишається одним із найвідоміших імен серед молодих талантів — і в EA FC 27 він стартує з рейтингом 79 (OVR). Потенціал (POT) 91 залишає великий простір для розвитку. Для клубів із бюджетом на його підписання Ендрік — топ-варіант у нападі.

Статистика Ендріка Вік 20 Позиція Нападник

02 Йорті Мокіо (Аякс)

Йорті Мокіо знову став одним із найгучніших новачків FC 27 © EA Sports

Йорті Мокіо вже в EA FC 26 був одним із найбільших талантів Career Mode — і залишається однією з найвигідніших перспектив у грі. Бельгієць може грати як опорного або центрального захисника, коштує менш ніж €4M і за правильного розвитку здатен досягти OVR 89.

Статистика Мокіо Вік 18 Позиція Опорний півзахисник

03 Жоррел Хато (Челсі)

Жоррел Хато — універсальний лівий півзахисник © EA Sports

Нідерландець із Челсі — один із найбільш універсальних захисних гравців EA FC 27 Career Mode. Може грати лівого захисника, центрального захисника або навіть опорного за потреби. OVR 78 дозволяє одразу претендувати на місце в основі, а потенціал 89 робить його привабливим довгостроковим варіантом.

Статистика Жоррела Хато Вік 20 Позиція LB

04 Антоніо Нуса (РБ Лейпциг)

Антоніо Нуса — одна із зірок збірної Норвегії © EA Sports

Антоніо Нуса виводив Норвегію у плей-оф чемпіонату світу 2026 року і є ключовим гравцем RB Leipzig останні два роки. Показники 85 Pace і 85 Dribbling у поєднанні з ринковою вартістю менш ніж €20M роблять його привабливим комплексним варіантом для всіх, хто шукає лівого вінгера в Бундеслізі.

Статистика Антоніо Нуси Вік 21 Позиція LW

05 Ріо Нгумоха (Ліверпуль)

Ріо Нгумоха — третій за віком гравець, який виступав за збірну Англії © EA Sports

Заявивши про себе у 2025-му голом на останніх хвилинах за Liverpool проти Newcastle United, Ріо Нгумоха вже має OVR 75 в EA FC 27. Показник 90 Pace і ринкова вартість близько €3M роблять його доступним вінгером із великим потенціалом зростання.

Статистика Ріо Нгумохи Вік 18 Позиція LM

06 Артур Вермеерен (Роял Антверпен)

Артур Вермеерен володіє потенціалом, необхідними для позиції ЦП © EA Sports

Бельгієць залишається під контрактом з «РБ Лейпциг», але наразі перебуває в оренді у «Роял Антверп» у своїй рідній країні. Маючи 78 у пасах та 77 у дриблінгу, він може грати на позиції «вісімки» або опорного півзахисника. Загальний рейтинг Вермеерена (76) дає йому міцну основу та широкі можливості для подальшого розвитку протягом кар’єри.

Статистика Артура Вермеерена Вік 21 Позиція CM

07 Ель Шадай Бітшіабу (Галатасарай)

Ель Шадай Бітшіабу може перетворитися на справжнього монстра в обороні © EA Sports

Француз — топ-інвестиція для захисної лінії. Ель Шадай Бітшіабу прийшов до Red Bulls у Лейпцигу з молодіжної академії ПСЖ і в Career Mode коштує близько €12M. Зараз перебуває в оренді в Galatasaray в Стамбулі. Дай йому два сезони стабільного ігрового часу — і отримаєш центрального захисника найвищого класу.

Статистика Ель Шадая Бітшіабу Вік 21 Позиція ЦЗ

08 Ассане Діао (Комо)

Ассане Діао змусить захисників залишатися далеко позаду © EA Sports

Показник Pace 90 робить Діао одним із найшвидших вінгерів серед молодих талантів у грі. Сенегалець, що виступає за головну сенсацію італійського футболу прямо зараз, може діяти на обох флангах. Ринкова вартість близько €17M робить його варіантом для клубів, що прагнуть додати швидкості в контратаки.

Статистика Асана Діао Вік 21 Позиція Правий півзахисник

09 Пабло Ґарсія (Реал Бетіс)

Пабло Ґарсія — недорогий правий захисник із великим потенціалом © EA Sports

Прихований самородок з Іспанії: Пабло Ґарсія стартує з OVR 70, коштує близько €4M і має один із найвищих показників потенціалу серед правих вінгерів у грі. Відправ його в оренду в першому сезоні — і вже з другого він може бути готовий до місця в основному складі.

Статистика Пабло Ґарсії Вік 20 Позиція ПВ

10 Франческо Камарда (AC Мілан)

Франческо Камарда має величезний потенціал, а його вартість лише 3 млн євро © EA Sports

Італійський нападник — найдешевший центрфорвард з таким рівнем потенціалу в EA FC 27 Career Mode. За менш ніж €3M Камарда — захоплива перспектива для будь-якого складу. При достатньому ігровому часі він може покращити рейтинг більш ніж на 20 пунктів.

Статистика Франческо Камарди Вік 18 Позиція ЦФ

11 Константінос Карецас (Боруссія Дортмунд)

Константінос Карецас — це та «десятка», яку ти шукав © EA Sports

Грецький півзахисник із Боруссії має OVR 76 і готовий одразу впливати на гру. У 18 років він також один із наймолодших талантів на цьому рівні. Для клубів із середнім бюджетом Константінос Карецас — ідеальна «десятка» з великим простором для довгострокового розвитку.

Статистика Константіноса Карецаса Вік 18 Позиція Центральний атакувальний півзахисник

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Red Bull Wings Cup в Україні © Red Bull

Про автора Хто такий Айкут Озбей? Айкут — автор контенту та засновник каналу 30minkicken . Він багато років працює редактором і виступає в якості експерта з FIFA/EA FC як перед телекамерою, так і за кадром.