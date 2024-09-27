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8 нових гравців у EA Sports FC 25
Гарет Бейл знову грає у футбол замість гольфу, принаймні віртуально. Повернулися й інші легенди: Джанлуїджі Буффон, Ліліан Тюрам і Надін Ангерер. Представляємо нових героїв FC 25.
Новий сезон EA Sports FC 25 стартує 27 вересня. Як і щороку, однією з подій, на яку ми з нетерпінням чекали, була поява нових карток в режимі Ultimate Team. Цього разу додали вісім нових героїв, про яких ми розповіли нижче.
01
Гарет Бейл
Колишня зірка мадридського Реала повертається. Після перерви у FC 24 валлієць знову з'явиться в FC 25. EA Sports оцінили колишнього вінгера Тоттенгем Готспур та Реала у 88 балів. Цікавий факт: хоча Бейл нещодавно був відсутній на віртуальному полі, його можна обрати в іншій грі — PGA Tour 2K23.
02
Джанлуїджі Буффон
Багато гравців з нетерпінням чекали цієї картки. Легендарний італійський воротар Джанлуїджі Буффон тепер у FC 25. Переможець Чемпіонату світу 2006 року і нинішній тренер збірної Італії має загальний рейтинг 91. Ми вважаємо, що Джіджі може стати однією з найпопулярніших нових ікон у FC 25.
03
Надін Ангерер
Німецька ікона футболу Надін Ангерер отримала найвищий загальний рейтинг. Колишня гравчиня року ФІФА, володарка Кубка світу та чемпіонка Європи отримала загальний бал 92. Це робить її найрейтинговішою з восьми нових героїв FC 25.
04
Джулі Фауді
Джулі Фауді стала однією з легенд жіночої збірної США. Двічі володарка Кубка світу та олімпійська чемпіонка між 1991 та 2004 роками, Фауді була очільницею збірної США з 2000 до 2004 року. Зараз вона отримала картку у FC 25 — із загальним рейтингом 90.
05
Лотта Шелін
Ще одна колишня зірка жіночого футболу з карткою в FC 25 — Лотта Шелін. Шведка є найкращою бомбардиркою жіночої національної збірної з 88 голами у 185 матчах, а ще її кілька разів визнавали найкращою футболісткою року у Швеції. Рейтинговий бал гравчині в FC 25 становить 90.
06
Ая Міяма
Ая Міяма також має загальний рейтинг 90. Колишня капітанка жіночої збірної Японії провела більшу частину кар'єри в рідній країні, з кількома недовготривалими поїздками до США. Її найбільшими успіхами стали перемога у складі збірної Японії на Чемпіонаті світу 2011 року та Чемпіонаті Азії три роки потому, де вона була визнана найкращою гравчинею турніру.
07
Марінетт Пішон
Ще однією колишньою футболісткою, яка вперше отримала картку FC 25, стала нападниця Марінетт Пішон. Француженка забила 81 гол у 112 матчах за свою країну і була визнана футболісткою року у Франції у 2001 році. Пішон п'ять разів ставала найкращою бомбардиркою ліги та довгий час була рекордсменкою за кількістю забитих м'ячів у складі збірної Франції. У FC 25 Пішон має загальний рейтинг 88.
08
Ліліан Тюрам
Восьма й остання нова картка в FC 25 — Ліліан Тюрам. Колишній захисник Ювентуса та Барселони вигравав чемпіонати світу та Європи зі збірною Франції та грав із Зінедіном Зіданом. Як і його землячка Пішон, Тюрам має загальний рейтинг 88 у FC 25.