Джуд Беллінгем на обкладинці EA FC 25.
© EA Sports

8 нових гравців у EA Sports FC 25

Гарет Бейл знову грає у футбол замість гольфу, принаймні віртуально. Повернулися й інші легенди: Джанлуїджі Буффон, Ліліан Тюрам і Надін Ангерер. Представляємо нових героїв FC 25.
Автор Крістіан Нот
Читати 3 хв.Published on

Резюме

  1. 1
    Гарет Бейл
  2. 2
    Джанлуїджі Буффон
  3. 3
    Надін Ангерер
  4. 4
    Джулі Фауді
  5. 5
    Лотта Шелін
  6. 6
    Ая Міяма
  7. 7
    Марінетт Пішон
  8. 8
    Ліліан Тюрам
Новий сезон EA Sports FC 25 стартує 27 вересня. Як і щороку, однією з подій, на яку ми з нетерпінням чекали, була поява нових карток в режимі Ultimate Team. Цього разу додали вісім нових героїв, про яких ми розповіли нижче.
01

Гарет Бейл

Картка Гарета Бейла в FC 25.

Гарет Бейл відклав свої ключки для гольфу

© EA Sports/FUTBIN

Колишня зірка мадридського Реала повертається. Після перерви у FC 24 валлієць знову з'явиться в FC 25. EA Sports оцінили колишнього вінгера Тоттенгем Готспур та Реала у 88 балів. Цікавий факт: хоча Бейл нещодавно був відсутній на віртуальному полі, його можна обрати в іншій грі — PGA Tour 2K23.
02

Джанлуїджі Буффон

Картка Джанлуїджі Буффона в FC 25.

Джанлуїджі Буффон знову на воротах

© EA Sports/FUTBIN

Багато гравців з нетерпінням чекали цієї картки. Легендарний італійський воротар Джанлуїджі Буффон тепер у FC 25. Переможець Чемпіонату світу 2006 року і нинішній тренер збірної Італії має загальний рейтинг 91. Ми вважаємо, що Джіджі може стати однією з найпопулярніших нових ікон у FC 25.
03

Надін Ангерер

Картка Надін Ангерер у FC 25.

Надін Ангерер змахнула пил з рукавичок, отримавши рейтинг 92

© EA Sports/FUTBIN

Німецька ікона футболу Надін Ангерер отримала найвищий загальний рейтинг. Колишня гравчиня року ФІФА, володарка Кубка світу та чемпіонка Європи отримала загальний бал 92. Це робить її найрейтинговішою з восьми нових героїв FC 25.
04

Джулі Фауді

Картка Джулі Фауді у FC 25.

Легенда USWNT Джулі Фауді повертається

© EA Sports/FUTBIN

Джулі Фауді стала однією з легенд жіночої збірної США. Двічі володарка Кубка світу та олімпійська чемпіонка між 1991 та 2004 роками, Фауді була очільницею збірної США з 2000 до 2004 року. Зараз вона отримала картку у FC 25 — із загальним рейтингом 90.
05

Лотта Шелін

Картка Лотти Шелін у FC 25.

Лотта Шелін має 88 голів та рейтинг 90

© EA Sports/FUTBIN

Ще одна колишня зірка жіночого футболу з карткою в FC 25 — Лотта Шелін. Шведка є найкращою бомбардиркою жіночої національної збірної з 88 голами у 185 матчах, а ще її кілька разів визнавали найкращою футболісткою року у Швеції. Рейтинговий бал гравчині в FC 25 становить 90.
06

Ая Міяма

Картка Аї Міями у FC 25.

Ая Міяма — легенда національної збірної Японії

© EA Sports/FUTBIN

Ая Міяма також має загальний рейтинг 90. Колишня капітанка жіночої збірної Японії провела більшу частину кар'єри в рідній країні, з кількома недовготривалими поїздками до США. Її найбільшими успіхами стали перемога у складі збірної Японії на Чемпіонаті світу 2011 року та Чемпіонаті Азії три роки потому, де вона була визнана найкращою гравчинею турніру.
07

Марінетт Пішон

Картка Марінетт Пішон у FC 25.

Французька воротарка Марінетт Пішон — ікона FC 25

© EA Sports/FUTBIN

Ще однією колишньою футболісткою, яка вперше отримала картку FC 25, стала нападниця Марінетт Пішон. Француженка забила 81 гол у 112 матчах за свою країну і була визнана футболісткою року у Франції у 2001 році. Пішон п'ять разів ставала найкращою бомбардиркою ліги та довгий час була рекордсменкою за кількістю забитих м'ячів у складі збірної Франції. У FC 25 Пішон має загальний рейтинг 88.
08

Ліліан Тюрам

Картка Ліліана Тюрама у FC 25.

У Ліліана Тюрама є два сини, за яких теж можна грати в FC 25

© EA Sports/FUTBIN

Восьма й остання нова картка в FC 25 — Ліліан Тюрам. Колишній захисник Ювентуса та Барселони вигравав чемпіонати світу та Європи зі збірною Франції та грав із Зінедіном Зіданом. Як і його землячка Пішон, Тюрам має загальний рейтинг 88 у FC 25.