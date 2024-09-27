Новий сезон EA Sports FC 25 стартує 27 вересня. Як і щороку, однією з подій, на яку ми з нетерпінням чекали, була поява нових карток в режимі Ultimate Team. Цього разу додали вісім нових героїв, про яких ми розповіли нижче.

01 Гарет Бейл

Гарет Бейл відклав свої ключки для гольфу © EA Sports/FUTBIN

Колишня зірка мадридського Реала повертається. Після перерви у FC 24 валлієць знову з'явиться в FC 25. EA Sports оцінили колишнього вінгера Тоттенгем Готспур та Реала у 88 балів. Цікавий факт: хоча Бейл нещодавно був відсутній на віртуальному полі, його можна обрати в іншій грі — PGA Tour 2K23.

02 Джанлуїджі Буффон

Джанлуїджі Буффон знову на воротах © EA Sports/FUTBIN

Багато гравців з нетерпінням чекали цієї картки. Легендарний італійський воротар Джанлуїджі Буффон тепер у FC 25. Переможець Чемпіонату світу 2006 року і нинішній тренер збірної Італії має загальний рейтинг 91. Ми вважаємо, що Джіджі може стати однією з найпопулярніших нових ікон у FC 25.

03 Надін Ангерер

Надін Ангерер змахнула пил з рукавичок, отримавши рейтинг 92 © EA Sports/FUTBIN

Німецька ікона футболу Надін Ангерер отримала найвищий загальний рейтинг. Колишня гравчиня року ФІФА, володарка Кубка світу та чемпіонка Європи отримала загальний бал 92. Це робить її найрейтинговішою з восьми нових героїв FC 25.

04 Джулі Фауді

Легенда USWNT Джулі Фауді повертається © EA Sports/FUTBIN

Джулі Фауді стала однією з легенд жіночої збірної США. Двічі володарка Кубка світу та олімпійська чемпіонка між 1991 та 2004 роками, Фауді була очільницею збірної США з 2000 до 2004 року. Зараз вона отримала картку у FC 25 — із загальним рейтингом 90.

05 Лотта Шелін

Лотта Шелін має 88 голів та рейтинг 90 © EA Sports/FUTBIN

Ще одна колишня зірка жіночого футболу з карткою в FC 25 — Лотта Шелін. Шведка є найкращою бомбардиркою жіночої національної збірної з 88 голами у 185 матчах, а ще її кілька разів визнавали найкращою футболісткою року у Швеції. Рейтинговий бал гравчині в FC 25 становить 90.

06 Ая Міяма

Ая Міяма — легенда національної збірної Японії © EA Sports/FUTBIN

Ая Міяма також має загальний рейтинг 90. Колишня капітанка жіночої збірної Японії провела більшу частину кар'єри в рідній країні, з кількома недовготривалими поїздками до США. Її найбільшими успіхами стали перемога у складі збірної Японії на Чемпіонаті світу 2011 року та Чемпіонаті Азії три роки потому, де вона була визнана найкращою гравчинею турніру.

07 Марінетт Пішон

Французька воротарка Марінетт Пішон — ікона FC 25 © EA Sports/FUTBIN

Ще однією колишньою футболісткою, яка вперше отримала картку FC 25, стала нападниця Марінетт Пішон. Француженка забила 81 гол у 112 матчах за свою країну і була визнана футболісткою року у Франції у 2001 році. Пішон п'ять разів ставала найкращою бомбардиркою ліги та довгий час була рекордсменкою за кількістю забитих м'ячів у складі збірної Франції. У FC 25 Пішон має загальний рейтинг 88.

08 Ліліан Тюрам

У Ліліана Тюрама є два сини, за яких теж можна грати в FC 25 © EA Sports/FUTBIN

Восьма й остання нова картка в FC 25 — Ліліан Тюрам. Колишній захисник Ювентуса та Барселони вигравав чемпіонати світу та Європи зі збірною Франції та грав із Зінедіном Зіданом. Як і його землячка Пішон, Тюрам має загальний рейтинг 88 у FC 25.