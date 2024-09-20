Чого очікувати від EA Sports FC 25

01 Дата виходу

EA Sports FC 25 вийде в п'ятницю, 20 вересня, для гравців, які оформили попереднє замовлення Ultimate Edition. Офіційна дата релізу — 27 вересня. Вебдодаток випустили 18 вересня, а мобільний додаток (iOS, Android) — 19 вересня.

Дивися офіційний трейлер FC 25

02 На яких платформах вийде EA FC 25?

Гра вийде на всіх основних платформах:

PlayStation 4 та PlayStation 5

Xbox One та Xbox Series X|S

Nintendo Switch

ПК

Мобільні пристрої

03 Скільки коштуватиме EA FC 25?

Грай за РБ Лейпциг у Бундеслізі © EA Sports

Ось ціни на гру в день релізу:

Платформа Standard Edition Ultimate Edition ПК $69.99 USD $99.99 USD PlayStation $69.99 USD $99.99 USD Xbox $69.99 USD $99.99 USD Switch $69.99 USD $99.99 USD

04 Ліцензії та ліги

Ліцензійні права змінюються щороку, тому дуже легко забути, які ліги та команди включені в гру. Наприклад, для FC 25 видавець EA Sports отримав ліцензії на клуби Наполі та Рома, але втратив права на Мілан та Інтер. Але не хвилюйся: багато чого залишається незмінним — більшість ліг і клубів все ще включені в гру і забезпечують реалістичний геймплей.

Наразі затверджено ці ліги та змагання:

Країна Змагання Англія Прем'єр-ліга, Кубок Англії, Футбольна ліга Англії, Англійська жіноча Суперліга Іспанія Ла-Ліга, Ліга F Німеччина Бундесліга, 2 Бундесліга, Третя ліга Німеччини, Жіноча Бундесліга Італія Серія А, Кубок Італії Франція Ліга 1, Жіночий Дивізіон 1 Португалія Прімейра-ліга Нідерланди Ередивізі Бельгія Ліга Жупіле США МЛС, Національна жіноча футбольна ліга Аргентина Прімера Дивізіон Аргентини Саудівська Аравія Саудівська професійна ліга Південна Корея К-Ліга Китай Китайська Суперліга Австралія А-Ліга Туреччина Суперліга Туреччини Румунія Ліга 1 Польща Екстракляса Австрія Австрійська футбольна Бундесліга Швейцарія Швейцарська Суперліга Данія Суперліга Шотландія Шотландська професійна футбольна ліга Ірландія Прем'єр-дивізіон Ірландії Швеція Аллсвенскан Норвегія Елітесеріен Індія Індійська суперліга

05 Хто на обкладинці?

Обкладинка EA FC 25 з Джудом Беллінгемом © EA Sports

Цього року на обкладинці гри з’явиться нова зірка. Джуд Беллінгем із мадридського Реала та збірної Англії прикрасить як Standard Edition, так і Ultimate Edition. Це робить спортсмена зі Стаурбріджа наймолодшим футболістом на обкладинці в історії гри.

Крім того, на обкладинці Ultimate Edition разом із Беллінгемом будуть зображені три футбольні легенди: Джанлуїджі Буффон, Зінедін Зідан та Девід Бекхем. Буффон — не просто одна зі зірок обкладинки. Багаторічний воротар збірної Італії буде доступний для гри у режимі Ultimate Team. На іншій обкладинці FC 25 зображена володарка Золотого м'яча, гравчиня ФК Барселона Айтана Бонматі.

06 Нові можливості

Андерс Вейрганг з RBLZ став чемпіоном світу EA FC © amokphoto.com

EA Sports представили кілька нових функцій. Ось головні з них:

FC IQ 25

Найбільшим нововведенням у FC 25 є система FC IQ. Це оновлена система керування командою, яка буде особливо цікава шанувальникам тактики. Замість традиційних інструкцій тепер використовуються нові ролі гравців, що дає нагоду досягти більшої тактичної гнучкості. Ці ролі базуються на аналізі даних Opta.

З FC IQ ти можеш або зануритися в індивідуальні налаштування тактики, або використовувати пресети, засновані на тактиці реальних команд. Вибір за тобою: чи будеш ти витрачати багато часу на створення ідеальної тактики, адаптованої до твого стилю гри, або ж заощадиш час і вибереш попередньо встановлену і стандартизовану?

Тактична допомога в EA FC 25 © EA Sports

Під час гри з'являються автоматичні пропозиції щодо тактики, які ти можеш обрати залежно від ситуації на полі. Тепер ти також можеш ділитися своїми тактичними рішеннями за допомогою спеціального коду. Це означає, що, ввівши цей код, ти одразу застосуєш налаштування іншого гравця без необхідності вводити їх вручну. Це значно спрощує процес, якщо ти, наприклад, хочеш скористатися тактикою професіоналів.

Rush

Ще одне нове доповнення в EA FC 25 — це підрежим Rush, доступний в режимах Clubs, Ultimate Team, Career та Kick-Off. У Rush ти граєш 5 на 5 на меншому полі. У кожній команді є один воротар і чотири польові гравці. Розмір воріт лишається незмінним. Поле розділене на три зони: дві атакувальні сторони та нейтральна центральна зона. Такий режим сприяє більш активному проведенню матчу.

Новий ігровий режим: Rush © EA Sports

Правила також дещо відрізняються в цій грі. Серйозний фол призводить до синьої картки, що означає, що порушник повинен покинути поле на одну хвилину. Офсайд можливий лише в третині поля, а не в нейтральній зоні. Штрафні в Rush не застосовуються, а замінюються на серію пенальті 1 на 1, яка починається в нейтральній зоні.

Rush у FC 25

07 Зміни в Ultimate Team

Найпопулярніший ігровий режим в EA Sports FC також отримує деякі оновлення. Представляємо найцікавіші нововведення в Ultimate Team:

SBC Storage

Функція SBC Storage — це додатковий список для зберігання дублікатів карток, що не підлягають обміну в режимі Ultimate Team. Цю функцію давно просили гравці, і тепер вона нарешті доступна. SBC Storage дозволяє краще організувати твою команду, надаючи зручне місце для тимчасового зберігання дублікатів, які можна використати пізніше.

Нагороди

Нова система балів визначає, які нагороди ти отримаєш. Нічиї тепер також матимуть цінність і допоможуть тобі заробити більше балів, а отже, і кращі нагороди. EA Sports також оголосили, що нагороди в ігровому режимі Division Rivals будуть кращими, ніж будь-коли — особливо у вищих дивізіонах.

Поринь у світ Ultimate Team FC 25

08 Зміни в режимі Career

«Наймасштабніше оновлення режиму Career за останні роки наближається», — йдеться у заяві видавця перед виходом FC 25. Гарна новина для всіх шанувальників популярного офлайн-режиму! Ось найважливіші нововведення:

Живі стартові точки

Завдяки цій функції ти зможеш відтворювати ситуацію в улюбленому клубі кожного ігрового дня. На основі реальних подій у клубі в грі відображається його поточний стан. Сюди входять не лише результати й турнірне становище, але й трансфери та травми.

Снапшоти

Снапшоти — це позачасові сценарії, які ти можеш розігрувати. Наприклад: ти очолюєш ФК Баварія з дня відходу Томаса Тухеля і забезпечуєш плавний розвиток клубу.

Жіночий футбол

Після того, як жінки вперше були інтегровані в Ultimate Team в FC 24, вони також стали частиною режиму Career в FC 25. Ти можеш перемикатися між чоловічими та жіночими командами протягом сезону.

Режим Career FC 25