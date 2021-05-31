20 хвилин божевілля на каяках місцями, яких немає на мапі

У горах канадського Берегового хребта зачаїлися одні з найбільш диких і віддалених річок світу. Талий сніг, який спускається з гірських вершин, утворює ріки, що проходять крізь купу ущелин і каньйонів на шляху до омріяного Тихого океану.

«Знайти спуск у горах не важко, — пояснює каякер Сенді МакЕван. — Важко знайти той спуск, який вдасться підкорити. Це вже зовсім інша історія, де все залежить від ландшафту й особливостей ріки».

У пошуках перших водних спусків у канадських горах. © Benny Marr

Одного прекрасного дня МакЕван натрапив на супутникові фото Філер Кріку. Це незаймана гірська ріка, яка просто вимагала підкорити себе. Вона розташувалася у 250 кілометрах на північ від Ванкувера. Рішення було прийнято негайно. Хлопець одразу ж звернувся до канадських каякерів Еда Магріджа та Бенні Мара, аби організувати експедицію.

Уже через два місяці це божевільне тріо запакували свої каяки і вирушили в подорож Сонячним узбережжям до Тобі Інлет, звідки вертоліт доставив їх на старт майбутнього 50-кілометрового семиденного спуску.

Тепер нам нарешті вдалося розпитати Магріджа про його першу в житті експедицію і з’ясувати, чи все сталося так, як він собі уявляв.

Ед тягне своє спорядження вздовж Філер Кріку © Benny Marr

Отож, про що ти найперше подумав, щойно зійшов з гелікоптера?

Тоді я подумав, що шлях назад тільки один — і це 50-кілометровий спуск річкою. Ми місяцями планували все. Та коли я побачив, як гелікоптер відлітає, пережив одні з найдивніших відчуттів у житті. Я аж сам здивувався, наскільки щиро я тоді відреагував.

Гелікоптер перетворюється на цятку, за спиною бурлить 50-кілометровий спуск © Benny Marr

Як щодо води? Філер Крік насправді така швидка?

Це була класична гірська річка. Так, там була купа свіжого каміння, яке потрапило туди через зсуви. Це каміння робило воду бурхливою, непривітною і, безумовно, брудною. Було страшно, адже це не просто потужний потік — він ще й має доволі непривітні риси.

Було кілька глибоких, неприємних і ризикових ділянок. Та всі ці фактори тримали в постійному тонусі. Напевно, з меншою кількістю води я би впорався швидше. Натомість тамтешні ущелини і пейзажі були просто неймовірними.

Санді МакЕван попереду групи © Benny Marr

Схоже на те, ніби вся подорож поділена 30 на 70, де 30 — це спуск на каяках. а 70 — старий добрий похід непрохідними місцинами. Як ставишся до другого варіанту відпочинку?

Я ніколи не був фанатом такого відпочинку. Для мене задоволення — це спостерігати довкола себе воду і ловити на собі її краплі. Направду, я ніколи раніше не бував в експедиціях на кшталт нашої.

У певні дні ми витрачали по шість-вісім годин, тягаючи наші важкі каяки на спинах. Нам доводилося долати непролазні кущі. Та найгірше — ми мали долати власні кров, піт і сльози! Втім, деколи ми могли годинами спускатися по незайманих ущелинах і каньйонах в оточенні прекрасних пейзажів.

Правду кажучи, за сім днів ти якось звикаєш до всього. І ми були такі задоволені, що експедиція закінчена, що на фініші одразу ж переглянулися і погодилися зустрітися на тому ж місці вже наступного року.

Який момент тобі сподобався найбільше?

Це була ділянка неподалік Брайс-Каньйона. Її я запам’ятав на все життя. Ми гребли через гранітну ущелину, по обидва боки якої падали десятки водоспадів. Крім того, не часто хтось може сказати, що першим спустився шаленим каньйоном, де все складено з купи доісторичного граніту, еге ж?

Готуючись до наступного насиченого дня © Benny Marr

Це твоя найкраща вилазка?

Я надзвичайно люблю такі штуки, але ти ніколи не можеш повністю до них підготуватися. На майбутнє, вирушаючи кудись, я би дещо більше зосередився на комфорті. Крім того, перед вилазкою бажано переконатися, що ти готовий до неї. Як фізично, так і психологічно готовий прийняти виклик.