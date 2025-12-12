Ейлін Гу змінює уявлення про те, що означає «кататися як дівчинка»

У 22 роки Ейлін Гу точно знає, чим хоче займатися і куди прагне рухатися. Вона стала героїнею першого епізоду нового шоу Red Bull TV — Winter Heroes , і це надзвичайно натхненний спосіб розпочати новий етап у кар’єрі.

Потужна сила як у біг-ейрі , так і в хафпайпі , Ейлін Гу, завдяки вірі в себе змогла витримати величезний натиск і негатив, що її супроводжували, та вирости в постать, яка надихає молодих дівчат у цьому виді спорту.

Ейлін Гу © Josh Edmonds/Red Bull Content Pool

А ще вона вивчає бізнес в одному з найпрестижніших університетів світу та прикрашає обкладинки журналів. Як показує фільм, усім цим керує бажання залишити по собі вагомий слід і довести наступному поколінню атлеток, що вони мають усі шанси на успіх.

Що означає «кататися як дівчинка»

15 хв Ейлін Гу Стань свідком блискучого шляху лижниці, яка переосмислює, що означає бути сучасною чемпіонкою.

Це був нелегкий шлях. Катаючись на лижах з трьох років, Гу приєдналася до своєї першої команди у сім і була в ній єдиною дівчинкою до 14 років. «Безліч разів, їдучи на підіймачі, я чула, як хтось мимохідь кидав: "О, я сьогодні катаюся як дівчинка. Я так погано катаюся". Навіть якщо це не стосувалося мене особисто — якщо мені вісім років, як я маю це сприймати?» — запитує вона.

Лижниця описує відчуття «несправедливого тягаря — відповідати за всіх жінок», адже коли вона виступала невдало, то, здавалося, лише підкріплювала підсвідомі упередження щодо спроможності жінок у спорті.

Як Гу навчилася давати відсіч хейтерам

Для дитини це був шалений тиск. Та відчуття несправедливості лише підштовхнуло Гу довести власну значущість. Який найкращий спосіб змусити критиків замовкнути? Подвоїти зусилля й стати кращою за хлопців. «Тренуйся так, ніби змагаєшся. Змагайся так, ніби тренуєшся» — таким став її девіз.

Тренуйся так, ніби змагаєшся. Змагайся так, ніби тренуєшся Ейлін Гу

Ейлін Гу під час тренувань © Syo van Vliet/Red Bull Content Pool

У Winter Heroes ми бачимо, як вона переносить цей девіз за межі спорту на червону доріжку. Паралельно з лижною кар'єрою Гу старанно займається модельною діяльністю з 14 років. Як і катання на лижах, мода допомогла їй краще зрозуміти себе.

«Я відчувала, що маю виглядати як хлопець»

«Індустрія моди відкрила мені очі на безліч речей... [Вона] навчила мене багато чого про себе і світ. Раніше я відчувала, що маю виглядати як хлопець, одягатися як хлопець, просто щоб завести друзів... Згодом я усвідомила, що для того, щоб існувати, проявлятися й бути автентичною, потрібен значно ширший простір самовираження... Усвідомлювати свою жіночність у власний спосіб було надзвичайно цінним для мене», — пояснює Ейлін.

Ейлін Гу насолоджується сонячним промінням на схилах © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool Ейлін Гу на хафпайпі в Кіцштайнгорні © Syo van Vliet/Red Bull Content Pool Ейлін Гу здобуває перемогу в слоупстайлі на Laax Open © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool Ейлін Гу готується до виступу © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool Ейлін Гу підіймає жіночий хафпайп на нові висоти © Syo van Vliet/Red Bull Content Pool Ніхто не катається на хафпайпі краще за Ейлін Гу © Syo van Vliet/Red Bull Content Pool

«Тобі не потрібно виглядати певним чином, щоб бути сильною. Не варто йти на компроміси щодо зовнішності, самовираження чи стилю — навіть займаючись екстремальними видами спорту або перебуваючи в середовищі, де домінують чоловіки», — говорить вона, змушуючи замовкнути своїх перших критиків — і чоловіків, і жінок.

«Я вдячна за свій досвід» © Josh Edmonds/Red Bull Content Pool

Крім того, Ейлін здобуває вищу освіту. Вона відкладала вступ до Стенфордського університету, щоб зосередитися на виступі в Пекіні, але тепер є студенткою денної форми навчання. Дівчина навчається і пише роботи у вільний час у номерах міжнародних готелів, на гримерних кріслах і в перервах між заходами.

Життя буде вибоїстою дорогою для всіх нас, тому важливо розвивати стійкість на ранніх етапах Ейлін Гу

«Мені так пощастило, що я змогла обрати три речі, які люблю найбільше: спорт, навчання та моду, і втілити їх у своє життя, — розповідає атлетка в інтерв'ю CNN. — Це дає мені відчуття, що я маю відповідальність перед іншими молодими жінками та людьми загалом, щоб дати їм змогу також заявити про себе».

Отримані знання стають у пригоді й у щоденній роботі: Гу каже, що застосовує візуалізацію та розуміння фізики, щоб виходити на вищі й технічніші траси. І це дає результат: у 2024 році вона здобула перемогу в хафпайпі на зимових X Games та не раз підіймалася на п’єдестал Кубку світу FIS з фристайлу, виборовши чотири золоті медалі.

Ейлін Гу під час Wings For Life World Run у Сан-Франциско © Saylor Nedelman for Wings for Life World Run

Звісно, все це має наслідки. Ми бачимо, як Гу потерпає від ментального виснаження та фізичного болю. «Мабуть, це було одне з найважчих випробувань. Я ще ніколи не каталася з настільки нестерпним, безперервним болем», — пояснює вона після здобуття золота на X Games, де виступала попри травму стегна.

Але ранні випробування загартували лижницю та дають їй змогу не зупинятися на досягнутому, що б вона не робила. «Хоча бути дівчиною в спорті, де домінують чоловіки, може бути складно, я насправді вдячна за свій досвід, — зауважує чемпіонка. — Життя буде вибоїстою дорогою для всіх нас, тому важливо розвивати стійкість на ранніх етапах».