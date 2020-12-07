Як я тренуюсь: ветеран WRC Елфін Еванс

Ралійні перегони потребують інтенсивної підготовки. Окрім майже ідеальної фізичної форми, треба вміти не втрачати фокус протягом годин у сидінні, проходячи складні траси на великій швидкості та ще й слухаючи інструкції від другого пілота.

Елфін Еванс, ветеран WRC із трьома перемогами у етапах змагань та безліччю призових місць у заїздах, як ніхто інший знає, наскільки вимогливим є цей вид спорту.

Валлійський гонщик, що зараз займає першу позицію таблиці Чемпіонату світу з ралі, розповідає, як він готується до стрес-тесту довжиною у цілий рік.

Як виглядає твоя програма тренувань та чому ти приділяєш найбільшу увагу?

Елфін підзаправляється під час Goodwood SpeedWeek 2020 © Patrik Lundin / Red Bull Content Pool

У тренуваннях водій фокусується на різних аспектах фізичного здоров’я. Треба мати хороший загальний рівень здоров’я, щоб запобігти травм та підтримувати стабільний рівень концентрації та фокус протягом усіх вихідних на трасі.

Я багато треную м’язи тулуба, щоб захистити тіло та зміцнити спину. В машині часто можна вдаритися, тож хороший м’язовий корсет — це дуже важливо.

Також нам часто доводиться швидко міняти колеса, що важать близько 25 кг. Для цього, звичайно, не треба бути найсильнішою людиною світу, але більш-менш хороший рівень базової сили зробить це завдання набагато легшим.

Сидіння в машині також не дуже сприяє добрій поставі. Ми практично три дні поспіль проводимо пристебнутими до сидіння, тож я роблю багато вправ на витягування та розтягування м’язів, щоб покращити поставу та запобігти спазмам.

В машині часто можна вдаритися тож хороший м’язовий корсет це дуже важливо. Elfyn Evans

Розкажи про свою звичну програму тренувань

Не сказав би, що вона заснована на якихось наукових даних. Зазвичай я роблю вправи, що підходять до мого настрою. Коли я подорожую, я намагаюся не перенавантажувати організм та після повернення додому перший час також роблю менш інтенсивні вправи. Я намагаюсь хоч трошки тренуватись кожен день — іноді я можу потягати залізо, а іноді вийти на пробіжку або проїхатись на велику.

Якщо я відчуваю, що треба відпочити, я роблю просту розтяжку, щоб покращити рухливість. В мене є невеличкі проблеми зі спиною тож це допомагає трохи розім’ятися, але не перестаратися. Бувають тижні, коли я тренуюсь дуже інтенсивно, а буває, я послаблюю режим, якщо відчуваю, що мені це потрібно.

Як щодо кардіо? Наскільки це важливо для ралійного гонщика?

Елфін поєднує силові тренування та кардіо © @World / Red Bull Content Pool

Для мене основним аспектом є витривалість. Заїзди протягом усіх вихідних дуже сильно витрачають моральні сили. Вони потребують постійної концентрації і хороша витривалість дозволяє зменшити втрату фокусу.

Такі тренування для мене — це зазвичай комбінація з бігу та велосипеду. Гірський велик дуже добре підходить для цього, тому що тобі треба довго кататися та завжди бути уважним під час їзди. Мені здається, що це дуже круте поєднання, тож я часто тренуюсь за допомогою свого велика.

Як ти плануєш тренування?

Цього року мені доводиться дуже багато подорожувати, тож коли є проміжки часу без подорожей, ми намагаємось активно тренуватися, щоб створити хорошу фізичну форму. А потім вже я просто концентруюсь на тому, аби підтримувати форму між заїздами.

Ти тренуєшся з тренером?

В мене є тренер з силових тренувань, з яким я дуже часто тренуюсь — його звуть Річ Мартін. Коли Річ знає, що я буду вдома 4-5 тижнів із малими перервами, ми можемо сконцентруватися на прокачуванні моєї базової фізичної форми.

Потім, під час серії перегонів, нам тренер команди допомагає нам розім’ятися та впевнитися, що ми готові як фізично, так і психічно. Тренер подорожує з нами та також займається фізіотерапією, щоб підтримати м’які тканини в тонусі.

Гірський велик дуже добре підходить для цього, тому що тобі треба довго кататися та завжди бути уважним під час їзди. Eflyn Evans

Вдома я проводжу більшість кардіо тренувань самостійно. Раніше я тренувався з батьком, але мене часто бісило, що треба його завжди чекати [сміється]!

А як щодо ментальних тренувань?

Елфін Еванс підкорює бугристу трасу в Італії під час WRC 2020 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Нічого особливого. Просто намагаюсь не грузитися без зайвого приводу. Зазвичай мені цього достатньо!

Що для тебе найважче в тренуванні?

Британська погода іноді дуже ускладнює тренування. Тренуватися взимку може бути доволі важким, якщо хочеш вибратися покататись на велику. Для мене дуже важко не покинути тренуватися під час зими.

Як щодо найприємнішого аспекту тренувань?